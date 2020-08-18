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Новости Революция в Беларуси
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Украинские бизнесмены поддержали протесты в Беларуси

Украинские бизнесмены поддержали протесты в Беларуси

В поддержку протестующего народа Беларуси выступил Украинский совет бизнеса - коалиция из 90 бизнес-ассоциаций, в которые входят 27 тыс. предприятий.

Об этом говорится в заявлении Украинского совета бизнеса, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении сказано, что представители украинского бизнеса осуждают проявления насилия со стороны действующей власти Беларуси. В частности, чрезмерную жестокость при задержании и разгоне протестующих и жестокое обращение с задержанными.

По мнению подписантов, мирные протесты, забастовки предприятий, митинги – это наиболее оптимальные решения, чтобы ненасильственным образом донести до власти мнение бизнеса и граждан.

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"Предприниматели Украины осознают взаимосвязь процессов социальных и экономических трансформаций в дружеских соседних странах Украины и Беларуси и готовы содействовать инициативам более широкой кооперации с белорусскими коллегами – как по обмену опытом реформ, так и по диверсификации регионального и трансграничного сотрудничества в программах и проектах, нацеленных на использования новых возможностей в экономической сфере", – говорится в заявлении.

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Также в документе выражена солидарность с позицией Европейского союза (ЕС) относительно непризнания результатов выборов и содержится призыв к президенту и Кабинету Министров Украины проанализировать ситуацию, определить четкую позицию относительно событий в Беларуси и присоединиться к санкциям, которые вводят страны ЕС в отношении лиц, совершивших насильственные действия.

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Украинские бизнесмены выразили поддержку и солидарность с мирными протестующими и призвали власти Беларуси "прекратить насилие и преследования участников мирных собраний, обеспечить соблюдение фундаментальных прав и свобод человека и начать общественный диалог для обсуждения требований граждан".

Автор: 

Беларусь (7937) бизнес (1626) заявление (397)


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Топ комментарии
+8
Когда в Беларуси рухнет всё производство, наши "бизнесмены" помогут продать его по цене металлолома...
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18.08.2020 21:07 Ответить
+5
Їм ще треба буде в черзі вистояти.
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18.08.2020 21:10 Ответить
+4
бизнесмены... ))
а олигархи? что говорят олигархи???
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18.08.2020 21:01 Ответить
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бизнесмены... ))
а олигархи? что говорят олигархи???
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18.08.2020 21:01 Ответить
А у Зеленского поддержали убийцу Луку
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18.08.2020 21:03 Ответить
В Мінську приземлився спецборт ФСБ *********.
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18.08.2020 21:04 Ответить
27 тыс. предприятий - это новый анекдот?
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18.08.2020 21:07 Ответить
Чому, не кожне підприємство Магнітка, люба перукарня чи кафе це підприємство.
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18.08.2020 21:09 Ответить
Ты серьезно думаешь, что в массажном салоне массажистки выражают солидарность с позицией Европейского союза и присоединяются к их санкциям?
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18.08.2020 21:28 Ответить
Тебе що цікавить ,реакція масажистки чи реальність цифри-27 тис. ???
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18.08.2020 21:32 Ответить
Вообще-то реакция массажистки... а рисовать цифры - много ума не надо!
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18.08.2020 21:37 Ответить
Але ти питав саме за цифру !!Доречі цифра цілком реальна !!!!))
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18.08.2020 21:41 Ответить
Реально - это хотя бы опрос...
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18.08.2020 21:49 Ответить
РЕєструй на своє ім"я десяток підприємств та вступай в іх спілку, чи як там іх об"єднання звется і в них буде 27010 підприємств !!))
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18.08.2020 22:01 Ответить
Будь який громадянин України може зареєструвати декілька підприємств !!)))
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18.08.2020 21:30 Ответить
Когда в Беларуси рухнет всё производство, наши "бизнесмены" помогут продать его по цене металлолома...
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18.08.2020 21:07 Ответить
Їм ще треба буде в черзі вистояти.
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18.08.2020 21:10 Ответить
Через натовп московитів буде важко пробитись !!))
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18.08.2020 21:36 Ответить
Білоруський диктатор добровільно не піде,хіба що московити замочать,щоб спровокувати громадянський конфлікт,чи війну.Він не Яник.Він хоче бути царем,йому не потрібен прихисток на Московії.
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18.08.2020 21:14 Ответить
А цей самий бізнес публічно московитів засуджує? Щось таких заяв не було в сторону москви.
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18.08.2020 21:16 Ответить
Цел все добре, оце все бла-бла-бла. Але ж його ба тую і на хліб не на мажуть. А гроші на допомогу де? Типу: грошей нема, але ви тримайтеся. Піар піарський.
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18.08.2020 21:21 Ответить
Помогите беларусам оружием. Лука так просто от корыта не уйдет
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18.08.2020 21:22 Ответить
Вот и я говорю -- я за кулю в лоб !

Таракан обещал , шо скорее куля в лоб , чем сбежать . Вот пусть нехай и застрелицццццо !
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18.08.2020 21:37 Ответить
дайте денег забастовочному комитету а не языком мелите
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18.08.2020 21:28 Ответить
А зачем им деньги, на новый автомобиль?
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18.08.2020 21:31 Ответить
на еду бастующим
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18.08.2020 21:35 Ответить
"Национальний забастовочний комитет Беларуси" дає 100 т. баксів , де він бере гроши ??))
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18.08.2020 21:39 Ответить
Читай ниже https://censor.net/news/3214396/v_belarusi_dlya_postradavshih_ot_silovikov_sobrali_bolee_26_mlnhttps://censor.net/news/3214396/v_belarusi_dlya_postradavshih_ot_silovikov_sobrali_bolee_26_mln
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18.08.2020 23:58 Ответить
Они каждый вечер расходятся по домам!
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18.08.2020 21:40 Ответить
Звичайна практика страйків , за виключенням шахтарів , які сидят по норах !!))
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18.08.2020 21:57 Ответить
Та дають ім гроши навіть чималі!!)))
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18.08.2020 21:35 Ответить
Оооо! Ви в цьому обізнані... Ви там були й попитали у них...
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18.08.2020 21:37 Ответить
"Национальний забастовочний комитет Беларуси" дає 100 т. баксів , де він бере гроши ??))---це новина з ЦН, дивись новини ЦН !!)))
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18.08.2020 21:42 Ответить
Це Цензор Нет !!!В колонці новин є стаття про 100 т. баксів !!)))
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18.08.2020 21:56 Ответить
Трохи обізнан , вперше страйкував в 1987 р. !!!
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18.08.2020 21:43 Ответить
де, в Білорусі?
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18.08.2020 21:45 Ответить
Ні , в Україні !! І був на зборах страйкомів 1988-91 р. р. !!!)))
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18.08.2020 21:54 Ответить
Еврейские богачи Украины поддержали еврейских богачей Белоруси.
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18.08.2020 22:23 Ответить
Бизнесмены Украины это то ещё гнилье.
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23.08.2020 11:20 Ответить
 
 