Украинские бизнесмены поддержали протесты в Беларуси

В поддержку протестующего народа Беларуси выступил Украинский совет бизнеса - коалиция из 90 бизнес-ассоциаций, в которые входят 27 тыс. предприятий.

Об этом говорится в заявлении Украинского совета бизнеса, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении сказано, что представители украинского бизнеса осуждают проявления насилия со стороны действующей власти Беларуси. В частности, чрезмерную жестокость при задержании и разгоне протестующих и жестокое обращение с задержанными.

По мнению подписантов, мирные протесты, забастовки предприятий, митинги – это наиболее оптимальные решения, чтобы ненасильственным образом донести до власти мнение бизнеса и граждан.

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"Предприниматели Украины осознают взаимосвязь процессов социальных и экономических трансформаций в дружеских соседних странах Украины и Беларуси и готовы содействовать инициативам более широкой кооперации с белорусскими коллегами – как по обмену опытом реформ, так и по диверсификации регионального и трансграничного сотрудничества в программах и проектах, нацеленных на использования новых возможностей в экономической сфере", – говорится в заявлении.

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Также в документе выражена солидарность с позицией Европейского союза (ЕС) относительно непризнания результатов выборов и содержится призыв к президенту и Кабинету Министров Украины проанализировать ситуацию, определить четкую позицию относительно событий в Беларуси и присоединиться к санкциям, которые вводят страны ЕС в отношении лиц, совершивших насильственные действия.

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Украинские бизнесмены выразили поддержку и солидарность с мирными протестующими и призвали власти Беларуси "прекратить насилие и преследования участников мирных собраний, обеспечить соблюдение фундаментальных прав и свобод человека и начать общественный диалог для обсуждения требований граждан".