УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13418 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
6 156 37

Українські бізнесмени підтримали протести в Білорусі

Українські бізнесмени підтримали протести в Білорусі

На підтримку протестуючого народу Білорусі виступила Українська рада бізнесу - коаліція з 90 бізнес-асоціацій, в які входять 27 тис. підприємств.

Про це йдеться в заяві Української ради бізнесу, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві сказано, що представники українського бізнесу засуджують прояви насильства з боку чинної влади Білорусі. Зокрема, надмірну жорстокість при затриманні і розгоні протестувальників і жорстоке поводження з затриманими.

На думку підписантів, мирні протести, страйки підприємств, мітинги - це найбільш оптимальні рішення, щоб ненасильницьким чином донести до влади думку бізнесу і громадян.

Також читайте: Офіс Зеленського - Лукашенку: "Поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я і свободу"

"Підприємці України усвідомлюють взаємозв’язок процесів соціальних та економічних трансформацій у дружніх сусідніх країнах Україні і Білорусі і готові сприяти ініціативам більш широкої кооперації з білоруськими колегами – як щодо обміну досвідом реформ, так і щодо диверсифікації регіонального і транскордонного співробітництва у програмах і проектах, націлених на використання нових можливостей в економічній сфері", – йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ясько пропонує Раді ухвалити Акт волі Білорусі

Також в документі висловлено солідарність з позицією Європейського союзу (ЄС) щодо невизнання результатів виборів і міститься заклик до президента і Кабінету Міністрів України проаналізувати ситуацію, визначити чітку позицію щодо подій в Білорусі та приєднатися до санкцій, які вводять країни ЄС щодо осіб, які вчинили насильницькі дії.

Українські бізнесмени висловили підтримку і солідарність з мирними протестувальниками і закликали владу Білорусі "припинити насильство і переслідування учасників мирних зібрань, забезпечити дотримання фундаментальних прав і свобод людини і почати громадський діалог для обговорення вимог громадян".

Білорусь (7987) бізнес (2037) заява (223)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Когда в Беларуси рухнет всё производство, наши "бизнесмены" помогут продать его по цене металлолома...
показати весь коментар
18.08.2020 21:07 Відповісти
+5
Їм ще треба буде в черзі вистояти.
показати весь коментар
18.08.2020 21:10 Відповісти
+4
бизнесмены... ))
а олигархи? что говорят олигархи???
показати весь коментар
18.08.2020 21:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бизнесмены... ))
а олигархи? что говорят олигархи???
показати весь коментар
18.08.2020 21:01 Відповісти
А у Зеленского поддержали убийцу Луку
показати весь коментар
18.08.2020 21:03 Відповісти
В Мінську приземлився спецборт ФСБ *********.
показати весь коментар
18.08.2020 21:04 Відповісти
27 тыс. предприятий - это новый анекдот?
показати весь коментар
18.08.2020 21:07 Відповісти
Чому, не кожне підприємство Магнітка, люба перукарня чи кафе це підприємство.
показати весь коментар
18.08.2020 21:09 Відповісти
Ты серьезно думаешь, что в массажном салоне массажистки выражают солидарность с позицией Европейского союза и присоединяются к их санкциям?
показати весь коментар
18.08.2020 21:28 Відповісти
Тебе що цікавить ,реакція масажистки чи реальність цифри-27 тис. ???
показати весь коментар
18.08.2020 21:32 Відповісти
Вообще-то реакция массажистки... а рисовать цифры - много ума не надо!
показати весь коментар
18.08.2020 21:37 Відповісти
Але ти питав саме за цифру !!Доречі цифра цілком реальна !!!!))
показати весь коментар
18.08.2020 21:41 Відповісти
Реально - это хотя бы опрос...
показати весь коментар
18.08.2020 21:49 Відповісти
РЕєструй на своє ім"я десяток підприємств та вступай в іх спілку, чи як там іх об"єднання звется і в них буде 27010 підприємств !!))
показати весь коментар
18.08.2020 22:01 Відповісти
Будь який громадянин України може зареєструвати декілька підприємств !!)))
показати весь коментар
18.08.2020 21:30 Відповісти
Когда в Беларуси рухнет всё производство, наши "бизнесмены" помогут продать его по цене металлолома...
показати весь коментар
18.08.2020 21:07 Відповісти
Їм ще треба буде в черзі вистояти.
показати весь коментар
18.08.2020 21:10 Відповісти
Через натовп московитів буде важко пробитись !!))
показати весь коментар
18.08.2020 21:36 Відповісти
Білоруський диктатор добровільно не піде,хіба що московити замочать,щоб спровокувати громадянський конфлікт,чи війну.Він не Яник.Він хоче бути царем,йому не потрібен прихисток на Московії.
показати весь коментар
18.08.2020 21:14 Відповісти
А цей самий бізнес публічно московитів засуджує? Щось таких заяв не було в сторону москви.
показати весь коментар
18.08.2020 21:16 Відповісти
Цел все добре, оце все бла-бла-бла. Але ж його ба тую і на хліб не на мажуть. А гроші на допомогу де? Типу: грошей нема, але ви тримайтеся. Піар піарський.
показати весь коментар
18.08.2020 21:21 Відповісти
Помогите беларусам оружием. Лука так просто от корыта не уйдет
показати весь коментар
18.08.2020 21:22 Відповісти
Вот и я говорю -- я за кулю в лоб !

Таракан обещал , шо скорее куля в лоб , чем сбежать . Вот пусть нехай и застрелицццццо !
показати весь коментар
18.08.2020 21:37 Відповісти
дайте денег забастовочному комитету а не языком мелите
показати весь коментар
18.08.2020 21:28 Відповісти
А зачем им деньги, на новый автомобиль?
показати весь коментар
18.08.2020 21:31 Відповісти
на еду бастующим
показати весь коментар
18.08.2020 21:35 Відповісти
"Национальний забастовочний комитет Беларуси" дає 100 т. баксів , де він бере гроши ??))
показати весь коментар
18.08.2020 21:39 Відповісти
Читай ниже https://censor.net/news/3214396/v_belarusi_dlya_postradavshih_ot_silovikov_sobrali_bolee_26_mlnhttps://censor.net/news/3214396/v_belarusi_dlya_postradavshih_ot_silovikov_sobrali_bolee_26_mln
показати весь коментар
18.08.2020 23:58 Відповісти
Они каждый вечер расходятся по домам!
показати весь коментар
18.08.2020 21:40 Відповісти
Звичайна практика страйків , за виключенням шахтарів , які сидят по норах !!))
показати весь коментар
18.08.2020 21:57 Відповісти
Та дають ім гроши навіть чималі!!)))
показати весь коментар
18.08.2020 21:35 Відповісти
Оооо! Ви в цьому обізнані... Ви там були й попитали у них...
показати весь коментар
18.08.2020 21:37 Відповісти
"Национальний забастовочний комитет Беларуси" дає 100 т. баксів , де він бере гроши ??))---це новина з ЦН, дивись новини ЦН !!)))
показати весь коментар
18.08.2020 21:42 Відповісти
Це Цензор Нет !!!В колонці новин є стаття про 100 т. баксів !!)))
показати весь коментар
18.08.2020 21:56 Відповісти
Трохи обізнан , вперше страйкував в 1987 р. !!!
показати весь коментар
18.08.2020 21:43 Відповісти
де, в Білорусі?
показати весь коментар
18.08.2020 21:45 Відповісти
Ні , в Україні !! І був на зборах страйкомів 1988-91 р. р. !!!)))
показати весь коментар
18.08.2020 21:54 Відповісти
Еврейские богачи Украины поддержали еврейских богачей Белоруси.
показати весь коментар
18.08.2020 22:23 Відповісти
Бизнесмены Украины это то ещё гнилье.
показати весь коментар
23.08.2020 11:20 Відповісти
 
 