Українські бізнесмени підтримали протести в Білорусі

На підтримку протестуючого народу Білорусі виступила Українська рада бізнесу - коаліція з 90 бізнес-асоціацій, в які входять 27 тис. підприємств.

Про це йдеться в заяві Української ради бізнесу, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві сказано, що представники українського бізнесу засуджують прояви насильства з боку чинної влади Білорусі. Зокрема, надмірну жорстокість при затриманні і розгоні протестувальників і жорстоке поводження з затриманими.

На думку підписантів, мирні протести, страйки підприємств, мітинги - це найбільш оптимальні рішення, щоб ненасильницьким чином донести до влади думку бізнесу і громадян.

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"Підприємці України усвідомлюють взаємозв’язок процесів соціальних та економічних трансформацій у дружніх сусідніх країнах Україні і Білорусі і готові сприяти ініціативам більш широкої кооперації з білоруськими колегами – як щодо обміну досвідом реформ, так і щодо диверсифікації регіонального і транскордонного співробітництва у програмах і проектах, націлених на використання нових можливостей в економічній сфері", – йдеться в заяві.

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Також в документі висловлено солідарність з позицією Європейського союзу (ЄС) щодо невизнання результатів виборів і міститься заклик до президента і Кабінету Міністрів України проаналізувати ситуацію, визначити чітку позицію щодо подій в Білорусі та приєднатися до санкцій, які вводять країни ЄС щодо осіб, які вчинили насильницькі дії.

Українські бізнесмени висловили підтримку і солідарність з мирними протестувальниками і закликали владу Білорусі "припинити насильство і переслідування учасників мирних зібрань, забезпечити дотримання фундаментальних прав і свобод людини і почати громадський діалог для обговорення вимог громадян".