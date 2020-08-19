Посольство США выразило обеспокоенность запугиванием журналистов в Украине
У работником средств массовой информации должна быть возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний.
Об этом говорится в заявлении на официальной странице Посольства Соединенных Штатов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Свободные медиа - важнейший элемент жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний. Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников "Радио Свобода", включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома. Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.
Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.
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Це ж треба! Скільки жахливих помилок у словах "висіти на гілляці"!