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Посольство США выразило обеспокоенность запугиванием журналистов в Украине

Посольство США выразило обеспокоенность запугиванием журналистов в Украине

У работником средств массовой информации должна быть возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний.

Об этом говорится в заявлении на официальной странице Посольства Соединенных Штатов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Свободные медиа - важнейший элемент жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний. Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников "Радио Свобода", включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома. Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", - говорится в сообщении.

Посольство США выразило обеспокоенность запугиванием журналистов в Украине 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения. ВИДЕО

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Также читайте: Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы "Схемы", - Аваков

Автор: 

журналистика (3325) посольство (1087) СМИ (3845) США (27348)


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Топ комментарии
+10
Ну, і як воно «дорогенькі» без мародьора ?
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19.08.2020 01:48 Ответить
+6
Яке ще в дідька занепокоєння?
СТУРБОВАНІСТЬ ДЕ?!
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19.08.2020 04:58 Ответить
+3
Призначать винних у залякуванях і підпалі, як у справі Шеремета?
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19.08.2020 05:17 Ответить
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Ну, і як воно «дорогенькі» без мародьора ?
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19.08.2020 01:48 Ответить
поймать и в белорусские КПЗ на перевоспитание!
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19.08.2020 04:14 Ответить
Яке ще в дідька занепокоєння?
СТУРБОВАНІСТЬ ДЕ?!
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19.08.2020 04:58 Ответить
Призначать винних у залякуванях і підпалі, як у справі Шеремета?
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19.08.2020 05:17 Ответить
Все верно, Саша Чаленко должен иметь возможность свободно жить и работать в Украине!
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19.08.2020 08:10 Ответить
свободно жить и работать

...
Це ж треба! Скільки жахливих помилок у словах "висіти на гілляці"! Посольство США висловило занепокоєння залякуванням журналістів в Україні - Цензор.НЕТ 1429
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19.08.2020 08:35 Ответить
а шо оно,еще живое?ото от чаленко?
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19.08.2020 08:45 Ответить
Не важно, важен принцип. Америкосы полны возвышенных идей, защищая свое бабло и власть и легко смиряются с любым свинством относительно чужих жизней, собственности и власти, если оно дает им наживу.
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19.08.2020 08:58 Ответить
это ты ща точно про америкосов?не про обнуленышей и лукомуда?
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19.08.2020 09:01 Ответить
Точно, только они могут содержать для своей пользы по всему миру миллионы таких ботов, как ты, безумных и плюющихся говном в кого закажут.
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19.08.2020 09:07 Ответить
ты о себе слишком высокого мнения...ну подумай сам,кто на тебя бабки тратить будет,заказывать
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19.08.2020 09:13 Ответить
да и чаленко,насколько я помню,дременув с харькова в мацкву...правда был изгнан ввиду тупости и необучаемости
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19.08.2020 09:03 Ответить
Его не нужно обучать, он отлично писал, коротко, емко и однозначно, а не мычал, как здешнее ботобыдло.
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19.08.2020 09:11 Ответить
ну,кому и кобыла невеста
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19.08.2020 09:12 Ответить
Да не переживайте вы так по поводу этого заявления. Разве американци что то понимают в демократии? )))
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19.08.2020 08:21 Ответить
Наступний крок має бути - це персональні санкції проти янєлоха, разумкова, шмигаля, єрмака та рюкзакова з бакановим.
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19.08.2020 08:41 Ответить
В смысле тех, которые лояльны США, на остальных наплевать
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19.08.2020 09:14 Ответить
Це вони хвилюються за Радіо Свобода, яке, на жаль, зараз стало абсолютно придворним, абсолютно зеленим. Вони взагалі не інформують про негатив щодо зеленського. Інтерв'ю беруть тільки в представників влади. Трішки Ткач ''робить хвилі'', але це зовсім не те, як він працював проти Порошенка. Навіть РС скурвилось в Україні.
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19.08.2020 19:26 Ответить
 
 