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Новини
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Посольство США висловило занепокоєння залякуванням журналістів в Україні

Посольство США висловило занепокоєння залякуванням журналістів в Україні

У працівників засобів масової інформації має бути можливість виконувати свою роботу без утисків і залякувань.

Про це йдеться в заяві на офіційній сторінці Посольства Сполучених Штатів у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вільні медіа є надважливим елементом життєздатної демократії, а журналісти повинні мати змогу виконувати свою роботу без утисків і залякувань. Ми стурбовані нещодавніми інцидентами, спрямованими проти співробітників Радіо Свобода, включно зі спаленням автомобіля та підозрою на прослуховування оселі. Ми високо цінуємо, що влада вживає початкових заходів для вивчення цих інцидентів, і закликаємо до швидкого і всебічного розслідування", - йдеться в повідомленні.

Посольство США висловило занепокоєння залякуванням журналістів в Україні 01

Також дивіться: Підпал автомобіля програми "Схеми" зняли камери спостереження. ВIДЕО

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми: корупція в деталях".

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.

Автор: 

журналістика (1790) посольство (950) ЗМІ (1370) США (23632)


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Топ коментарі
+10
Ну, і як воно «дорогенькі» без мародьора ?
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19.08.2020 01:48 Відповісти
+6
Яке ще в дідька занепокоєння?
СТУРБОВАНІСТЬ ДЕ?!
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19.08.2020 04:58 Відповісти
+3
Призначать винних у залякуванях і підпалі, як у справі Шеремета?
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19.08.2020 05:17 Відповісти
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Ну, і як воно «дорогенькі» без мародьора ?
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19.08.2020 01:48 Відповісти
поймать и в белорусские КПЗ на перевоспитание!
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19.08.2020 04:14 Відповісти
Яке ще в дідька занепокоєння?
СТУРБОВАНІСТЬ ДЕ?!
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19.08.2020 04:58 Відповісти
Призначать винних у залякуванях і підпалі, як у справі Шеремета?
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19.08.2020 05:17 Відповісти
Все верно, Саша Чаленко должен иметь возможность свободно жить и работать в Украине!
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19.08.2020 08:10 Відповісти
свободно жить и работать

...
Це ж треба! Скільки жахливих помилок у словах "висіти на гілляці"! Посольство США висловило занепокоєння залякуванням журналістів в Україні - Цензор.НЕТ 1429
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19.08.2020 08:35 Відповісти
а шо оно,еще живое?ото от чаленко?
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19.08.2020 08:45 Відповісти
Не важно, важен принцип. Америкосы полны возвышенных идей, защищая свое бабло и власть и легко смиряются с любым свинством относительно чужих жизней, собственности и власти, если оно дает им наживу.
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19.08.2020 08:58 Відповісти
это ты ща точно про америкосов?не про обнуленышей и лукомуда?
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19.08.2020 09:01 Відповісти
Точно, только они могут содержать для своей пользы по всему миру миллионы таких ботов, как ты, безумных и плюющихся говном в кого закажут.
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19.08.2020 09:07 Відповісти
ты о себе слишком высокого мнения...ну подумай сам,кто на тебя бабки тратить будет,заказывать
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19.08.2020 09:13 Відповісти
да и чаленко,насколько я помню,дременув с харькова в мацкву...правда был изгнан ввиду тупости и необучаемости
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19.08.2020 09:03 Відповісти
Его не нужно обучать, он отлично писал, коротко, емко и однозначно, а не мычал, как здешнее ботобыдло.
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19.08.2020 09:11 Відповісти
ну,кому и кобыла невеста
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19.08.2020 09:12 Відповісти
Да не переживайте вы так по поводу этого заявления. Разве американци что то понимают в демократии? )))
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19.08.2020 08:21 Відповісти
Наступний крок має бути - це персональні санкції проти янєлоха, разумкова, шмигаля, єрмака та рюкзакова з бакановим.
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19.08.2020 08:41 Відповісти
В смысле тех, которые лояльны США, на остальных наплевать
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19.08.2020 09:14 Відповісти
Це вони хвилюються за Радіо Свобода, яке, на жаль, зараз стало абсолютно придворним, абсолютно зеленим. Вони взагалі не інформують про негатив щодо зеленського. Інтерв'ю беруть тільки в представників влади. Трішки Ткач ''робить хвилі'', але це зовсім не те, як він працював проти Порошенка. Навіть РС скурвилось в Україні.
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19.08.2020 19:26 Відповісти
 
 