Посольство США висловило занепокоєння залякуванням журналістів в Україні

У працівників засобів масової інформації має бути можливість виконувати свою роботу без утисків і залякувань.

Про це йдеться в заяві на офіційній сторінці Посольства Сполучених Штатів у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вільні медіа є надважливим елементом життєздатної демократії, а журналісти повинні мати змогу виконувати свою роботу без утисків і залякувань. Ми стурбовані нещодавніми інцидентами, спрямованими проти співробітників Радіо Свобода, включно зі спаленням автомобіля та підозрою на прослуховування оселі. Ми високо цінуємо, що влада вживає початкових заходів для вивчення цих інцидентів, і закликаємо до швидкого і всебічного розслідування", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми: корупція в деталях".

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.