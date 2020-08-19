Мужчина пытался пронести в суд в Одессе муляж боевой гранаты

При поверхностной проверке у мужчины обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Работу суда приостановили, на место вызвали полицейских и взрывотехников.

Об этом сообщает пресс-служба Службы судебной охраны, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 18 августа в Одесском апелляционном суде.

"Во время поверхностной проверки мужчину, который пытался 18 августа попасть в Одесский апелляционный суд, среди его вещей сотрудники Службы судебной охраны обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1", - сказано в сообщении.

Работу суда пришлось приостановить, на место вызвали полицию и взрывотехников. Те сказали, что это муляж. Сейчас полицейские выясняют, зачем мужчина пытался пронести его с собой в суд.

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"Служба судебной охраны отмечает, что до момента предоставления профессиональной и исчерпывающей информации со стороны экспертов каждый выявленный судебными охранниками предмет, внешне напоминающий взрывоопасный, считается общественно опасным и требует принятия специальных мер", - подчеркнули в ССО.

Граждан просят не приносить с собой в суд боеприпасы, огнестрельное, газовое оружие и устройства для отстрела патронов с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, баллончики, снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего действия, наркотические, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, радиоактивные и ядовитые вещества, колюще-режущие предметы.

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