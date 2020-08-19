Мужчина пытался пронести в суд в Одессе муляж боевой гранаты
При поверхностной проверке у мужчины обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Работу суда приостановили, на место вызвали полицейских и взрывотехников.
Об этом сообщает пресс-служба Службы судебной охраны, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 18 августа в Одесском апелляционном суде.
"Во время поверхностной проверки мужчину, который пытался 18 августа попасть в Одесский апелляционный суд, среди его вещей сотрудники Службы судебной охраны обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1", - сказано в сообщении.
Работу суда пришлось приостановить, на место вызвали полицию и взрывотехников. Те сказали, что это муляж. Сейчас полицейские выясняют, зачем мужчина пытался пронести его с собой в суд.
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"Служба судебной охраны отмечает, что до момента предоставления профессиональной и исчерпывающей информации со стороны экспертов каждый выявленный судебными охранниками предмет, внешне напоминающий взрывоопасный, считается общественно опасным и требует принятия специальных мер", - подчеркнули в ССО.
Граждан просят не приносить с собой в суд боеприпасы, огнестрельное, газовое оружие и устройства для отстрела патронов с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, баллончики, снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего действия, наркотические, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, радиоактивные и ядовитые вещества, колюще-режущие предметы.
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