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Чоловік намагався пронести до суду в Одесі муляж бойової гранати

Чоловік намагався пронести до суду в Одесі муляж бойової гранати

Під час поверхневої перевірки в чоловіка виявили предмет, схожий на бойову гранату Ф-1. Роботу суду призупинили, на місце викликали поліцейських і вибухотехніків.

Про це повідомляє пресслужба Служби судової охорони, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 18 серпня в Одеському апеляційному суді.

"Під час поверхневої перевірки чоловіка, який намагався 18 серпня потрапити до Одеського апеляційного суду, серед його речей співробітники Служби судової охорони виявили предмет, схожий на бойову гранату Ф-1", - йдеться в повідомленні.

Роботу суду довелося призупинити, на місце викликали поліцію і вибухотехніків. Ті сказали, що це муляж. Нині поліцейські з'ясовують, навіщо чоловік намагався пронести його із собою до суду.

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"Служба судової охорони наголошує, що до моменту надання фахової та вичерпної інформації з боку експертів, кожен виявлений судовими охоронцями предмет, що ззовні нагадує вибухонебезпечний, вважається суспільно небезпечним і потребує вжиття спеціальних заходів", - наголосили в ССО.

Громадян просять не приносити із собою до суду боєприпаси, вогнепальну, газову зброю та пристрої для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончики, споряджені речовинами сльозогінної чи дратівної дії, наркотичні, легкозаймисті, вибухонебезпечні, радіоактивні та отруйні речовини, колюче-ріжучі предмети.

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Автор: 

граната (809) Одеса (5548) Нацполіція (15329) суд (11765)


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19.08.2020 11:47 Відповісти
А разве судейская падаль считает муляж опасным ?
Мрази ублюдочные
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19.08.2020 11:50 Відповісти
ГРАЖДАН ПРОСЯТ НЕ ПРИНОСИТЬ С СОБОЙ В СУД боеприпасы, огнестрельное, газовое оружие и устройства для отстрела патронов с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, баллончики, снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего действия, наркотические, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, радиоактивные и ядовитые вещества, колюще-режущие предметы.Источник: https://censor.net.ua/n3214654
Это объявление у входа в суд где-то в Сомали?
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19.08.2020 12:38 Відповісти
 
 