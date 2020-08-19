Чоловік намагався пронести до суду в Одесі муляж бойової гранати

Під час поверхневої перевірки в чоловіка виявили предмет, схожий на бойову гранату Ф-1. Роботу суду призупинили, на місце викликали поліцейських і вибухотехніків.

Про це повідомляє пресслужба Служби судової охорони, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 18 серпня в Одеському апеляційному суді.

"Під час поверхневої перевірки чоловіка, який намагався 18 серпня потрапити до Одеського апеляційного суду, серед його речей співробітники Служби судової охорони виявили предмет, схожий на бойову гранату Ф-1", - йдеться в повідомленні.

Роботу суду довелося призупинити, на місце викликали поліцію і вибухотехніків. Ті сказали, що це муляж. Нині поліцейські з'ясовують, навіщо чоловік намагався пронести його із собою до суду.

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"Служба судової охорони наголошує, що до моменту надання фахової та вичерпної інформації з боку експертів, кожен виявлений судовими охоронцями предмет, що ззовні нагадує вибухонебезпечний, вважається суспільно небезпечним і потребує вжиття спеціальних заходів", - наголосили в ССО.

Громадян просять не приносити із собою до суду боєприпаси, вогнепальну, газову зброю та пристрої для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончики, споряджені речовинами сльозогінної чи дратівної дії, наркотичні, легкозаймисті, вибухонебезпечні, радіоактивні та отруйні речовини, колюче-ріжучі предмети.

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