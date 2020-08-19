Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, - Резников

Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, направленную на трансформацию инвестиционного климата и внедрению новой экономической модели на региональном уровне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Об экономическом развитии Донбасса шла речь на встрече вицепремьер-министра Украины-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова с представителями украинских бизнес-ассоциаций.

Отмечается, что в ведомстве сейчас разрабатывает концепцию развития восточных областей, в которой основное внимание уделено пока что подконтрольным правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей. Основная цель концепции - наработка ключевых направлений, которые станут фундаментом новой экономической стратегии, направленной на трансформацию инвестиционного климата и внедрению новой экономической модели на региональном уровне.

"Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру", - отметил Резников.

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По словам вице-премьера, западные и отечественные инвестиции могут сыграть решающую роль в превращении Донбасса в двигатель экономического развития.

"Самым важным для инвесторов вопросом является наличие постоянной судебной системы защиты прав инвесторов, верховенства права, системы страхования рисков. Рисковый капитал может и готов прийти, если знать, что правовое поле работает, что есть система, которой они доверяют. И наша цель - создать этот особый инвестиционный климат в контролируемой Украины части Донбасса", - рассказал он.

Резников пояснил, что Минреинтеграции рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион. Также, по его словам, государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам.

"Чтобы сделать этот подход устойчивым, необходимо создать постоянную и эффективную систему управления, включая все необходимые институты, такие как целевой фонд и инвестиционное агентство. Мы понимаем, что главное - это создание условий и привлечение, прежде всего, наших украинских инвесторов, за которыми придут и международные", - подчеркнул Резников.

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