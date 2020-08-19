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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, - Резников

Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, - Резников

Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, направленную на трансформацию инвестиционного климата и внедрению новой экономической модели на региональном уровне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Об экономическом развитии Донбасса шла речь на встрече вицепремьер-министра Украины-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова с представителями украинских бизнес-ассоциаций.

Отмечается, что в ведомстве сейчас разрабатывает концепцию развития восточных областей, в которой основное внимание уделено пока что подконтрольным правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей. Основная цель концепции - наработка ключевых направлений, которые станут фундаментом новой экономической стратегии, направленной на трансформацию инвестиционного климата и внедрению новой экономической модели на региональном уровне.

"Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру", - отметил Резников.

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По словам вице-премьера, западные и отечественные инвестиции могут сыграть решающую роль в превращении Донбасса в двигатель экономического развития.

"Самым важным для инвесторов вопросом является наличие постоянной судебной системы защиты прав инвесторов, верховенства права, системы страхования рисков. Рисковый капитал может и готов прийти, если знать, что правовое поле работает, что есть система, которой они доверяют. И наша цель - создать этот особый инвестиционный климат в контролируемой Украины части Донбасса", - рассказал он.

Резников пояснил, что Минреинтеграции рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион. Также, по его словам, государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам.

"Чтобы сделать этот подход устойчивым, необходимо создать постоянную и эффективную систему управления, включая все необходимые институты, такие как целевой фонд и инвестиционное агентство. Мы понимаем, что главное - это создание условий и привлечение, прежде всего, наших украинских инвесторов, за которыми придут и международные", - подчеркнул Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса, - вице-премьер Резников

Автор: 

Донбасс (26958) Резников Алексей (1170) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+4
Что же это за "инвесторы" загадочные такие, которые вложатся в Дамбабве, не бюджет Украины случайно?
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19.08.2020 15:37 Ответить
+2
рєзніков, мухи зєзє, як й інші дрозофіли виздихають з настанням холодів
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19.08.2020 15:38 Ответить
+2
Эти бараны не в курсе, что еще в 2017 был принят Закон о реинтеграции Донбасса. При этом в отличие от вас, дурней, грамотный закон.
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19.08.2020 15:56 Ответить
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Что же это за "инвесторы" загадочные такие, которые вложатся в Дамбабве, не бюджет Украины случайно?
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19.08.2020 15:37 Ответить
нужно заводы и предприятия демонтировать на зап.Украине и перенести их на Донбасс взамен вывезенных в РФ и разрушенных местными..
Будет там работа, может они и перестанут постреливать..
Услышать их нужно, если коротко..
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19.08.2020 15:38 Ответить
може вкрадене вашими асвабадітєлями по репатріації повернути, з % і демонтувати пару військових підприємств в ніжнєм тагілє....
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19.08.2020 15:59 Ответить
рєзніков, мухи зєзє, як й інші дрозофіли виздихають з настанням холодів
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19.08.2020 15:38 Ответить
Предлагаю ничего там не трогать, а сдавать в аренду как полигон для бомбометания странам НАТО.
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19.08.2020 15:55 Ответить
Эти бараны не в курсе, что еще в 2017 был принят Закон о реинтеграции Донбасса. При этом в отличие от вас, дурней, грамотный закон.
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19.08.2020 15:56 Ответить
прикольно, зебаран очкастый инвесторов хочет поближе к дыре и лугандону привести))))
мне интересно, кто нибудь в зеленой шобле дегенератов дружит с головой?)))
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19.08.2020 16:18 Ответить
Сказочник под наркотой !!!!
Ты сначала остальную Украину восстанови!!!! Чем планировать влаживать деньги в зону военных действий, с плохой перспективой при этом презике!!!!
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19.08.2020 17:07 Ответить
рациональный вариант решения для украинского Донбасса:
создание на этих территориях именно американских предприятий под любые их условия (раша не сунется),
миминизация влияния остатков ПР или как их там теперь,
деолигархизация украинской экономики
и тд.
а не басни про свободную экономическую зону и тпр. это уже было.
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19.08.2020 17:10 Ответить
Неужто нашли залежи напалма, на всю ту ******** территорию! Сначала - полная зачистка, а потом восстановление.
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19.08.2020 19:04 Ответить
 
 