Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, - Резников
Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, направленную на трансформацию инвестиционного климата и внедрению новой экономической модели на региональном уровне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Об экономическом развитии Донбасса шла речь на встрече вицепремьер-министра Украины-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова с представителями украинских бизнес-ассоциаций.
Отмечается, что в ведомстве сейчас разрабатывает концепцию развития восточных областей, в которой основное внимание уделено пока что подконтрольным правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей. Основная цель концепции - наработка ключевых направлений, которые станут фундаментом новой экономической стратегии, направленной на трансформацию инвестиционного климата и внедрению новой экономической модели на региональном уровне.
"Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру", - отметил Резников.
По словам вице-премьера, западные и отечественные инвестиции могут сыграть решающую роль в превращении Донбасса в двигатель экономического развития.
"Самым важным для инвесторов вопросом является наличие постоянной судебной системы защиты прав инвесторов, верховенства права, системы страхования рисков. Рисковый капитал может и готов прийти, если знать, что правовое поле работает, что есть система, которой они доверяют. И наша цель - создать этот особый инвестиционный климат в контролируемой Украины части Донбасса", - рассказал он.
Резников пояснил, что Минреинтеграции рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион. Также, по его словам, государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам.
"Чтобы сделать этот подход устойчивым, необходимо создать постоянную и эффективную систему управления, включая все необходимые институты, такие как целевой фонд и инвестиционное агентство. Мы понимаем, что главное - это создание условий и привлечение, прежде всего, наших украинских инвесторов, за которыми придут и международные", - подчеркнул Резников.
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Будет там работа, может они и перестанут постреливать..
Услышать их нужно, если коротко..
мне интересно, кто нибудь в зеленой шобле дегенератов дружит с головой?)))
Ты сначала остальную Украину восстанови!!!! Чем планировать влаживать деньги в зону военных действий, с плохой перспективой при этом презике!!!!
создание на этих территориях именно американских предприятий под любые их условия (раша не сунется),
миминизация влияния остатков ПР или как их там теперь,
деолигархизация украинской экономики
и тд.
а не басни про свободную экономическую зону и тпр. это уже было.