Мінреінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу, - Резніков

Мінреінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу, спрямовану на трансформацію інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Про економічний розвиток Донбасу йшлося на зустрічі віцепрем'єр-міністра України-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова з представниками українських бізнес-асоціацій.

Зазначається, що відомство зараз розробляє концепцію розвитку східних областей, у якій головну увагу приділено наразі підконтрольним уряду України частинам Донецької і Луганської областей. Основна мета концепції - напрацювання ключових напрямків, які стануть фундаментом нової економічної стратегії, спрямованої на трансформацію інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні.

"Ми маємо зосередитися на створенні нової економіки. Оновлений Донбас може стати центром нових підходів у виробничих відносинах. Є всі підстави вважати, що можна залучити великі інвестиції в Східну Україну. Зрештою, інвестори працюють в гарячих точках по всьому світу", - зауважив Резніков.

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За словами віцепрем'єра, західні і вітчизняні інвестиції можуть зіграти вирішальну роль у перетворенні Донбасу на двигун економічного розвитку.

"Найважливішим для інвесторів питанням є наявність сталої судової системи захисту прав інвесторів, верховенства права, системи страхування ризиків. Ризиковий капітал може і готовий прийти, якщо знатиме, що правове поле працює, що є система, якій вони довіряють. І наша мета - створити цей особливий інвестиційний клімат у контрольованій Україною частині Донбасу", - розповів він.

Резніков пояснив, що Мінреінтеграції розглядає поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон. Також, за його словами, держава має взяти на себе хоча б частину політичних і військових ризиків, які важко передбачити інвесторам.

"Щоб зробити цей підхід стійким, необхідно створити сталу та ефективну систему управління, зокрема всі необхідні інституції, такі як цільовий фонд та інвестиційна агенція. Ми розуміємо, що головне - це створення умов і залучення насамперед наших українських інвесторів, за якими прийдуть і міжнародні", - наголосив Резніков.

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