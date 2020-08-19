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Новини Окуповані території
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Мінреінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу, - Резніков

Мінреінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу, - Резніков

Мінреінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу, спрямовану на трансформацію інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Про економічний розвиток Донбасу йшлося на зустрічі віцепрем'єр-міністра України-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова з представниками українських бізнес-асоціацій.

Зазначається, що відомство зараз розробляє концепцію розвитку східних областей, у якій головну увагу приділено наразі підконтрольним уряду України частинам Донецької і Луганської областей. Основна мета концепції - напрацювання ключових напрямків, які стануть фундаментом нової економічної стратегії, спрямованої на трансформацію інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні.

"Ми маємо зосередитися на створенні нової економіки. Оновлений Донбас може стати центром нових підходів у виробничих відносинах. Є всі підстави вважати, що можна залучити великі інвестиції в Східну Україну. Зрештою, інвестори працюють в гарячих точках по всьому світу", - зауважив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При Мінреінтеграції створено Комісію із забезпечення українського мовлення на окуповані Крим і Донбас

За словами віцепрем'єра, західні і вітчизняні інвестиції можуть зіграти вирішальну роль у перетворенні Донбасу на двигун економічного розвитку.

"Найважливішим для інвесторів питанням є наявність сталої судової системи захисту прав інвесторів, верховенства права, системи страхування ризиків. Ризиковий капітал може і готовий прийти, якщо знатиме, що правове поле працює, що є система, якій вони довіряють. І наша мета - створити цей особливий інвестиційний клімат у контрольованій Україною частині Донбасу", - розповів він.

Резніков пояснив, що Мінреінтеграції розглядає поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон. Також, за його словами, держава має взяти на себе хоча б частину політичних і військових ризиків, які важко передбачити інвесторам.

"Щоб зробити цей підхід стійким, необхідно створити сталу та ефективну систему управління, зокрема всі необхідні інституції, такі як цільовий фонд та інвестиційна агенція. Ми розуміємо, що головне - це створення умов і залучення насамперед наших українських інвесторів, за якими прийдуть і міжнародні", - наголосив Резніков.

Читайте: Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу, - віцепрем'єр Резніков

Автор: 

Донбас (22358) Резніков Олексій (1447) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+4
Что же это за "инвесторы" загадочные такие, которые вложатся в Дамбабве, не бюджет Украины случайно?
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19.08.2020 15:37 Відповісти
+2
рєзніков, мухи зєзє, як й інші дрозофіли виздихають з настанням холодів
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19.08.2020 15:38 Відповісти
+2
Эти бараны не в курсе, что еще в 2017 был принят Закон о реинтеграции Донбасса. При этом в отличие от вас, дурней, грамотный закон.
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19.08.2020 15:56 Відповісти
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Что же это за "инвесторы" загадочные такие, которые вложатся в Дамбабве, не бюджет Украины случайно?
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19.08.2020 15:37 Відповісти
нужно заводы и предприятия демонтировать на зап.Украине и перенести их на Донбасс взамен вывезенных в РФ и разрушенных местными..
Будет там работа, может они и перестанут постреливать..
Услышать их нужно, если коротко..
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19.08.2020 15:38 Відповісти
може вкрадене вашими асвабадітєлями по репатріації повернути, з % і демонтувати пару військових підприємств в ніжнєм тагілє....
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19.08.2020 15:59 Відповісти
рєзніков, мухи зєзє, як й інші дрозофіли виздихають з настанням холодів
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19.08.2020 15:38 Відповісти
Предлагаю ничего там не трогать, а сдавать в аренду как полигон для бомбометания странам НАТО.
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19.08.2020 15:55 Відповісти
Эти бараны не в курсе, что еще в 2017 был принят Закон о реинтеграции Донбасса. При этом в отличие от вас, дурней, грамотный закон.
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19.08.2020 15:56 Відповісти
прикольно, зебаран очкастый инвесторов хочет поближе к дыре и лугандону привести))))
мне интересно, кто нибудь в зеленой шобле дегенератов дружит с головой?)))
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19.08.2020 16:18 Відповісти
Сказочник под наркотой !!!!
Ты сначала остальную Украину восстанови!!!! Чем планировать влаживать деньги в зону военных действий, с плохой перспективой при этом презике!!!!
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19.08.2020 17:07 Відповісти
рациональный вариант решения для украинского Донбасса:
создание на этих территориях именно американских предприятий под любые их условия (раша не сунется),
миминизация влияния остатков ПР или как их там теперь,
деолигархизация украинской экономики
и тд.
а не басни про свободную экономическую зону и тпр. это уже было.
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19.08.2020 17:10 Відповісти
Неужто нашли залежи напалма, на всю ту ******** территорию! Сначала - полная зачистка, а потом восстановление.
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19.08.2020 19:04 Відповісти
 
 