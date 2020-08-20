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Новости Борьба с коррупцией
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Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам+", - Сытник

Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу

Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что Кабмин отказывается представлять интересы потерпевших по делу "Роттердам +", считая, что эти интересы должна представлять прокуратура.

Об этом Сытник заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Когда уже были объявлены подозрения, когда следствие считало, что причинены убытки, тогда возникает следующий вопрос: а как же их взимать, эти убытки, кто будет их возмещать. Сама суть подозрения сводится к тому, что действительно эти чрезмерные расходы были возложены на всех нас, всех граждан Украины. И поэтому мною, детективами было инициировано письмо, обращение к премьер-министру, в то время еще Гончаруку... потом мы такое же письмо направили в адрес нового премьера. И логика этого письма была такова, что общество является потерпевшим, просьба обеспечить представительство интересов в уголовном производстве. Но мы получили ответ, что нужно, чтобы представляла интересы именно прокуратура. Но если мы почитаем закон о прокуратуре, там написано, что прокуратура представляет интересы потерпевшего, когда компетентный орган отказался. И на сегодняшний день эта переписка свелась к тому, что действительно мы имеем определенный отказ представлять интересы в этом деле", - рассказал он.

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Сытник рассказал о рабочей встрече, инициированной детективами в НАБУ, на которой присутствовали руководители и НКРЭКУ, и "Энергорынок", и энергетического комитета парламента, и представители Министерства энергетики. Участники пришли к единодушному мнению, что формула была необоснованна и причинила убытки.

"И этот протокол, и определенные материалы по делу были направлены в Кабинет Министров. Но ответ таков, что все же, по их мнению, эти интересы должна представлять прокуратура. Я с этим частично не согласен, потому что прокуратура представляет интересы, когда компетентный орган отказывается это делать. Прямого отказа нет, но при этом есть определенная рекомендация. Сейчас следствие по этому делу остановлено, это одно из незакрытых вопросов, которые мы должны закрыть – кто будет представлять интересы", - пояснил Стыник.

По словам Сытника, дело по формуле "Роттердам +" не закрыто, а приостановлено "на основании того, что есть невыполненные международно-правовые поручения по этому делу".

Кроме представительства интересов потерпевших по делу и международно-правовых поручений, директор НАБУ назвал одним из незакрытых вопросов экспертизы по делу.

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Ранее НАБУ объявило подозрения шести лицам по делу "Роттердам +", среди которых, кроме Дмитрия Вовка (сейчас скрывается за границей) и Владимира Евдокимова (выходит под залог в 2 млн грн и сейчас возглавляет ГП "Оператор рынка"), были руководитель отдела НКРЭКУ, заместитель руководителя отдела НКРЭКУ и два представителя менеджмента ДТЭК Рината Ахметова.

Сотрудникам комиссии следователи инкриминируют использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а работникам "ДТЭК" - пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.

Автор: 

Кабмин (14023) Сытник (958) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+25
Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам+", - Сытник - Цензор.НЕТ 6039
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20.08.2020 13:12
+22
Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам+", - Сытник - Цензор.НЕТ 6469
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20.08.2020 13:15
+22
Этот протухший фейк сверни трубочкой и засунь себе в причитающееся себе место.
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20.08.2020 13:17
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Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам+", - Сытник - Цензор.НЕТ 6039
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20.08.2020 13:12 Ответить
Відвантажуйте потерпілих бочками тчк браття Карамазови
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20.08.2020 13:14 Ответить
ЯК Україна заплатила за кредит Порошенко .

або відповідь на постійне питання -а що вкрав Порошенко ?

Все ходы записаны, [20.08.20 12:37]

Оружейный завод Сергея Тигипк о «Кузня на Рыбальском», https://t.me/vse_hody_zapisany/39 купленный банкстером у Петра Порошенко и Юрия Кононенко ) в 2018 году за $300 млн, перестал обслуживать кредит в государственном «Укрэксимбанке».

Кредит в 0,5 млрд грн менеджеры Порошенко брали для наращивания производства ещё в 2017 году и поручалось за него государство в лице Минфина.

После того, как «Кузня» перестала платить в 2020 году по кредиту, банк взыскал деньги с Минфина, который в этом году шестью трансакциями перевел на счета «Укрэксимбанка» 142,5 млн грн.
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20.08.2020 13:15 Ответить
Этот протухший фейк сверни трубочкой и засунь себе в причитающееся себе место.
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20.08.2020 13:17 Ответить
А это тебе факты по прошлому протухшему фейку о "барыгах на крови"

Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам+", - Сытник - Цензор.НЕТ 1085
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20.08.2020 13:19 Ответить
Надо глав НАБУ и ГБР поставить к барьеру и дать дуэльные пистолеты. Пусть выясняют - Роттердам - это хорошо или плохо.
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20.08.2020 13:32 Ответить
ЕСТЬ ОЧЕВИДНЫЙ ОТВЕТ КАК ПОСТУПАТЬ НАБУ ОТПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ ПРЯМО В ПРАВИТЕЛЬСТВО НИДЕРЛАНДОВ И ГААГУ И ЕСПЧ И ЕВРО ПАРЛАМЕНТ и прямо спросить КМУ зеленых это также соучастники уголовного дела Роттердам + а думаю что так так как аналогично афере Роттердам + с углем НКРЕКП и правительство согалсилось расчитать тарифы на электроэнергию для типа- рынка эл-энергии и пусть Правителтсов нилдерландов и Прокуратура Нидерландов раз Роттердам полоскают в грязи объявляет ВСЕ НАСЛЕЕНИЕ УКРАИНЫ ПОСТРАДАВШИМИ в уголвном деле про роттердам +....
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20.08.2020 14:41 Ответить
Лахтинский негодяй ,ты когда 2ю букву *д* из ника выкинешь
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20.08.2020 14:03 Ответить
Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам+", - Сытник - Цензор.НЕТ 6469
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20.08.2020 13:15 Ответить
Астанавитесь!! Кравасиси!!
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20.08.2020 13:16 Ответить
Шмигаль піде проти свого шефа Ахметова ?
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20.08.2020 13:16 Ответить
Швидше він піде проти закону всесвітнього тяжіння. 😊Але тут ні Шмигаль, ні Ахметов ні до чого. Тут Ситнику потрібно зберегти обличчя. А на таке не підпишеться ніхт з тих, хто в темі "Роттердам+".
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20.08.2020 16:32 Ответить
Ну, раз потерпілих немає... То може НАБУ поверне зарплатню яку отримала за це "розслідування"?
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20.08.2020 13:17 Ответить
Весь Народ Неньки постраждав!!
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20.08.2020 13:17 Ответить
А глубінний нарот поліз ще глибше в сраку пукіна?
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20.08.2020 13:23 Ответить
Вам звідти видніше..))
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20.08.2020 13:31 Ответить
Кабинет Министров отказывается представлять интересы народа. Это все что нужно знать про нынешнюю власть в Украине.
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20.08.2020 13:19 Ответить
ну це дивлячися якого народу
Якщо богообраного, то такі згоден. А якщо українського, то ніт
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20.08.2020 13:40 Ответить
А чи не зеля поставив свій підпис під такою ж угодою ?
То проти нього ви теж справу відкрили ?
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20.08.2020 13:20 Ответить
Ну, що, закономірно: "нету тела, нету дела".
Виявляється, постраждалих нема. Від слова "зовсім".
А як там аналогічна справа, яку бенядіктова відкрила проти Порошенка за кляузою Портнова?
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20.08.2020 13:22 Ответить
лепят липовые дела -тратят бешеные деньги ,а потом сперают все на друг друга
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20.08.2020 13:26 Ответить
Сытник, перестань позориться. Наплодил как кролик уголовных дел, в которых нет даже толики здравого смысла, так хоть имей мужество сознаться в этом. Поверь, такой шаг людям будет понятнее и хоть лицо сохранишь.
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20.08.2020 13:28 Ответить
Открой одно дело на Порошенко - сохрани лицо!
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20.08.2020 13:53 Ответить
Вы еще со счета не сбились сколько этих дел на Порошенко открыто?
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20.08.2020 14:06 Ответить
Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам+", - Сытник - Цензор.НЕТ 7287
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20.08.2020 13:28 Ответить
Потерпевший у нас один...это осел на банковой...
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20.08.2020 13:28 Ответить
А як же 8 відсоткові лузери, які волають на кожному розі, немов потерпілі?
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20.08.2020 13:31 Ответить
маленькое зелёное чмо, неужели это ты?! ну, привет!
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20.08.2020 13:33 Ответить
Что у осла рейтинг уже 8 процентов?? Ну наверное по этой причине зеленое стадо и мычит как потерпевшие...
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20.08.2020 13:40 Ответить
Маленькі потерпілі дружно підспівують головному потерпілому солісту.
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20.08.2020 16:35 Ответить
шото они там зазвизделись все. один говорит, шо потерпевший - народ Украины, второй говорит, шо народ Украины оказался только в плюсах и потерпевшим быть не может, третий трындит, шо виноват тот, кто отменил Вротердам. закуйовдили.
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20.08.2020 13:30 Ответить
ДТЕК Ахметова стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші стають біднішими.

В країні через жорстку економію бюджетних коштів кількість субсидіантів урізали майже наполовину. Не у всіх домогосподарств є гроші заплатити за базове - житлово-комунальні послуги. Лише за місяць борги виросли на 12,5% до 62,4 млрд. грн. В країні три місяці поспіль спостерігається зниження рівня промислового виробництва.

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На фоні цього Ахметов отримує нові податкові пільги, запускає свої гігантські електростанції по найвищому у світі «зеленому» тарифу, а тарифи його вугільних електростанції б'ють нові рекорди.

Сподіваюсь, всі розуміють, що ДТЕК Ахметова не виграв конкурентну боротьбу, не винайшов новий продукт, не вийшов на нові ринки. А стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші у країні стають трохи біднішими. Банальний перерозподіл ресурсів, щоб бідні стали ще біднішими, а найбагатший ще найбагатшим.

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Як ми можемо стати багатою країною, а українці перестати бути бідними із такою політикою, із такими економічними стимулами? За кого треба проголосувати, щоб це нарешті закінчилося?
https://uainfo.org/blognews/1552472512-dtek-ahmetova-stae-bagatshim-prosto-za-rahunok-togo-shcho-vsi.html
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20.08.2020 13:30 Ответить
Кабмін відмовляється представляти потерпілих у справі "Роттердам +", - Ситник - Цензор.НЕТ 28
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20.08.2020 13:34 Ответить
Ахметівський посіпака шмигаль не хоче представляти..? Як дивно..😏
Схоже кагал уже усьо парішал і винних не буде..як завжди, коли мова про інтереси олігархату на фоні великих грошей..
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20.08.2020 13:41 Ответить
Эксперт: схема «Роттердам+» обогатила Ахметова с Порошенко и ограбила украинцев на 35 млрд грн
Почему украинцы вынуждены платить чужие долги

Почему украинцы вынуждены потреблять некачественный уголь и платить чужие долги - в программе «Что это было» рассказал председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Об этом передает телеканал «24».

О разнице в цене на электроэнергию для иностранных компаний и украинцев

- Украина потребляет только 15% антрацитового угля, остальное - это наш, украинский уголь марки «Г». ДТЭК его не может экспортировать, ведь он низкого экологического качества. Что с этим делают компании Ахметова?

Сжигают этот уголь на своих теплоэлектростанциях и экспортируют за границу уже готовую электроэнергию! А выбросы - все остаются здесь. И таким образом продают на экспорт электроэнергию дешевле, чем на украинском энергорынке.

Мы помогаем венгерской экономике и венгерскому бизнесу, например. Но кроме этого, мы помогаем Ахметову получать сверхприбыли.

Это несправедливо. Если у нас тарифы выросли - а они выросли и для населения, и для бизнеса - и если мы платим по цене, сложившейся по формуле «Роттердам+», то уже хотя бы качество должны были приближать к европейскому. А на самом деле все происходит наоборот. Уголь начали завозить еще худшего экологического качества,
- отметил Андрей Герус.

- Закупки у государственных шахт приостановили, поэтому у них возникли проблемы, ведь они не имели куда продавать уголь. И завезли три судна с США, показав «дорогой американский уголь», который на самом деле просто неликвиден. Скажем, в Европе такой уголь курит только одна станция, которая имеет специальную технологию для очистки угля от серы.

Почему украинцы переплатили Ахметову почти 35 миллиардов гривен

«Накануне директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал убытки, которые удалось подсчитать экспертам, которые анализировали эту формулу», - сообщил Андрей Герус.

Специалисты представили отчет, что этот тариф, на базе «Роттердам+», был безосновательно применен. Сумма с незаконно полученных средств по этой необоснованно применяемой формуле составляет 15 миллиардов гривен. Но для того, чтобы открыть это дело, нужно провести экспертизу. Сейчас мы это обсуждаем, - сказал Сытник.

«Однако реальная переплата за 2,5 года действия формулы «Роттердам+» составила уже почти 35 миллиардов гривен. Очевидно, что НАБУ подсчитало эту сумму за какой-то определенный период. Скорее всего, что за один год», - подытожил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.
Архив..))
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20.08.2020 13:45 Ответить
Потерпевший - народ Украины. Потому что с помощью фейка про "роттердам", пришла к власти зеленая сопля.
дело о "Роттердам+" надо переквалифицировать и ущерб от прихода к власти "новых лиц" взыскать со всех кто вливал в уши про "преступный Роттердам+".
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20.08.2020 13:45 Ответить
Потерпілий народ України бо сплатив олігархам всі прибутки по ротердаму,тому потерпілого треба шукати не в кабміні а серед пересічних українців.
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20.08.2020 14:05 Ответить
Шмигаль против ахметки, как торчек против дури.
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20.08.2020 14:33 Ответить
Это наверное первое в истории Украины дело когда "суть подозрения сводится к тому, что действительно эти чрезмерные расходы были возложены на всех нас, всех граждан Украины."

До этого за 30 лет независимости Украины никто такую формулировку не выдвигал, по этому все олигархи и все кто был при власти тупо грабили народ, т.к. знали что никто не будет обеспечивать представительство интересов народа Украины в уголовном производстве.

По этому и Шмыгаль сел на попу, т.к. узнал, что в Украине может быть потерпевшей стороной народ Украины - а не только носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине по конституции - прикрываясь чем они приходят к власти на выборах.

Интересно будет какое ведомство всетаки согласится себя вести не как окуппационная власть, и стать на сторону народа, и представлять его интересы в суде.
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20.08.2020 15:10 Ответить
 
 