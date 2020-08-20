Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам+", - Сытник
Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что Кабмин отказывается представлять интересы потерпевших по делу "Роттердам +", считая, что эти интересы должна представлять прокуратура.
Об этом Сытник заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Когда уже были объявлены подозрения, когда следствие считало, что причинены убытки, тогда возникает следующий вопрос: а как же их взимать, эти убытки, кто будет их возмещать. Сама суть подозрения сводится к тому, что действительно эти чрезмерные расходы были возложены на всех нас, всех граждан Украины. И поэтому мною, детективами было инициировано письмо, обращение к премьер-министру, в то время еще Гончаруку... потом мы такое же письмо направили в адрес нового премьера. И логика этого письма была такова, что общество является потерпевшим, просьба обеспечить представительство интересов в уголовном производстве. Но мы получили ответ, что нужно, чтобы представляла интересы именно прокуратура. Но если мы почитаем закон о прокуратуре, там написано, что прокуратура представляет интересы потерпевшего, когда компетентный орган отказался. И на сегодняшний день эта переписка свелась к тому, что действительно мы имеем определенный отказ представлять интересы в этом деле", - рассказал он.
Сытник рассказал о рабочей встрече, инициированной детективами в НАБУ, на которой присутствовали руководители и НКРЭКУ, и "Энергорынок", и энергетического комитета парламента, и представители Министерства энергетики. Участники пришли к единодушному мнению, что формула была необоснованна и причинила убытки.
"И этот протокол, и определенные материалы по делу были направлены в Кабинет Министров. Но ответ таков, что все же, по их мнению, эти интересы должна представлять прокуратура. Я с этим частично не согласен, потому что прокуратура представляет интересы, когда компетентный орган отказывается это делать. Прямого отказа нет, но при этом есть определенная рекомендация. Сейчас следствие по этому делу остановлено, это одно из незакрытых вопросов, которые мы должны закрыть – кто будет представлять интересы", - пояснил Стыник.
По словам Сытника, дело по формуле "Роттердам +" не закрыто, а приостановлено "на основании того, что есть невыполненные международно-правовые поручения по этому делу".
Кроме представительства интересов потерпевших по делу и международно-правовых поручений, директор НАБУ назвал одним из незакрытых вопросов экспертизы по делу.
Ранее НАБУ объявило подозрения шести лицам по делу "Роттердам +", среди которых, кроме Дмитрия Вовка (сейчас скрывается за границей) и Владимира Евдокимова (выходит под залог в 2 млн грн и сейчас возглавляет ГП "Оператор рынка"), были руководитель отдела НКРЭКУ, заместитель руководителя отдела НКРЭКУ и два представителя менеджмента ДТЭК Рината Ахметова.
Сотрудникам комиссии следователи инкриминируют использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а работникам "ДТЭК" - пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.
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або відповідь на постійне питання -а що вкрав Порошенко ?
Все ходы записаны, [20.08.20 12:37]
Оружейный завод Сергея Тигипк о «Кузня на Рыбальском», https://t.me/vse_hody_zapisany/39 купленный банкстером у Петра Порошенко и Юрия Кононенко ) в 2018 году за $300 млн, перестал обслуживать кредит в государственном «Укрэксимбанке».
Кредит в 0,5 млрд грн менеджеры Порошенко брали для наращивания производства ещё в 2017 году и поручалось за него государство в лице Минфина.
После того, как «Кузня» перестала платить в 2020 году по кредиту, банк взыскал деньги с Минфина, который в этом году шестью трансакциями перевел на счета «Укрэксимбанка» 142,5 млн грн.
Якщо богообраного, то такі згоден. А якщо українського, то ніт
То проти нього ви теж справу відкрили ?
Виявляється, постраждалих нема. Від слова "зовсім".
А як там аналогічна справа, яку бенядіктова відкрила проти Порошенка за кляузою Портнова?
В країні через жорстку економію бюджетних коштів кількість субсидіантів урізали майже наполовину. Не у всіх домогосподарств є гроші заплатити за базове - житлово-комунальні послуги. Лише за місяць борги виросли на 12,5% до 62,4 млрд. грн. В країні три місяці поспіль спостерігається зниження рівня промислового виробництва.
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На фоні цього Ахметов отримує нові податкові пільги, запускає свої гігантські електростанції по найвищому у світі «зеленому» тарифу, а тарифи його вугільних електростанції б'ють нові рекорди.
Сподіваюсь, всі розуміють, що ДТЕК Ахметова не виграв конкурентну боротьбу, не винайшов новий продукт, не вийшов на нові ринки. А стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші у країні стають трохи біднішими. Банальний перерозподіл ресурсів, щоб бідні стали ще біднішими, а найбагатший ще найбагатшим.
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Як ми можемо стати багатою країною, а українці перестати бути бідними із такою політикою, із такими економічними стимулами? За кого треба проголосувати, щоб це нарешті закінчилося?
https://uainfo.org/blognews/1552472512-dtek-ahmetova-stae-bagatshim-prosto-za-rahunok-togo-shcho-vsi.html
Схоже кагал уже усьо парішал і винних не буде..як завжди, коли мова про інтереси олігархату на фоні великих грошей..
Почему украинцы вынуждены платить чужие долги
Почему украинцы вынуждены потреблять некачественный уголь и платить чужие долги - в программе «Что это было» рассказал председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.
Об этом передает телеканал «24».
О разнице в цене на электроэнергию для иностранных компаний и украинцев
- Украина потребляет только 15% антрацитового угля, остальное - это наш, украинский уголь марки «Г». ДТЭК его не может экспортировать, ведь он низкого экологического качества. Что с этим делают компании Ахметова?
Сжигают этот уголь на своих теплоэлектростанциях и экспортируют за границу уже готовую электроэнергию! А выбросы - все остаются здесь. И таким образом продают на экспорт электроэнергию дешевле, чем на украинском энергорынке.
Мы помогаем венгерской экономике и венгерскому бизнесу, например. Но кроме этого, мы помогаем Ахметову получать сверхприбыли.
Это несправедливо. Если у нас тарифы выросли - а они выросли и для населения, и для бизнеса - и если мы платим по цене, сложившейся по формуле «Роттердам+», то уже хотя бы качество должны были приближать к европейскому. А на самом деле все происходит наоборот. Уголь начали завозить еще худшего экологического качества,
- отметил Андрей Герус.
- Закупки у государственных шахт приостановили, поэтому у них возникли проблемы, ведь они не имели куда продавать уголь. И завезли три судна с США, показав «дорогой американский уголь», который на самом деле просто неликвиден. Скажем, в Европе такой уголь курит только одна станция, которая имеет специальную технологию для очистки угля от серы.
Почему украинцы переплатили Ахметову почти 35 миллиардов гривен
«Накануне директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал убытки, которые удалось подсчитать экспертам, которые анализировали эту формулу», - сообщил Андрей Герус.
Специалисты представили отчет, что этот тариф, на базе «Роттердам+», был безосновательно применен. Сумма с незаконно полученных средств по этой необоснованно применяемой формуле составляет 15 миллиардов гривен. Но для того, чтобы открыть это дело, нужно провести экспертизу. Сейчас мы это обсуждаем, - сказал Сытник.
«Однако реальная переплата за 2,5 года действия формулы «Роттердам+» составила уже почти 35 миллиардов гривен. Очевидно, что НАБУ подсчитало эту сумму за какой-то определенный период. Скорее всего, что за один год», - подытожил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.
Архив..))
дело о "Роттердам+" надо переквалифицировать и ущерб от прихода к власти "новых лиц" взыскать со всех кто вливал в уши про "преступный Роттердам+".
До этого за 30 лет независимости Украины никто такую формулировку не выдвигал, по этому все олигархи и все кто был при власти тупо грабили народ, т.к. знали что никто не будет обеспечивать представительство интересов народа Украины в уголовном производстве.
По этому и Шмыгаль сел на попу, т.к. узнал, что в Украине может быть потерпевшей стороной народ Украины - а не только носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине по конституции - прикрываясь чем они приходят к власти на выборах.
Интересно будет какое ведомство всетаки согласится себя вести не как окуппационная власть, и стать на сторону народа, и представлять его интересы в суде.