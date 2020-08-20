Кабмін відмовляється представляти потерпілих у справі "Роттердам +", - Ситник
Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що Кабмін відмовляється представляти інтереси потерпілих у справі "Роттердам+", вважаючи, що ці інтереси повинна представляти прокуратура.
Про це Ситник заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Коли вже були оголошені підозри, коли слідство вважало, що спричинені збитки, тоді виникає наступне питання: а як же їх стягувати, ці збитки, хто буде їх відшкодовувати. Сама суть підозри зводиться до того, що дійсно ці надмірні витрати були покладені на всіх нас, на всіх громадян України. І тому мною, детективами був ініційований лист, звернення до прем’єр-міністра, на той час ще Гончарука. Можливо, трохи схожа аналогія – Гаазький трибунал, коли фактично є злочини проти суспільства. В даному випадку, так само, є потерпілий – народ України. Відповідно, ми звернулись, спочатку, на адресу прем’єр-міністра Гончарука, потім ми такий самий лист направили на адресу нового прем’єра. І логіка цього листа була така, що суспільство є потерпілим, прохання забезпечити представництво інтересів у кримінальному провадженні. Але ми отримали відповідь, що потрібно, щоб представляла інтереси саме прокуратура. Але якщо ми почитаємо закон про прокуратуру, там написано, що прокуратура представляє інтереси потерпілого, коли компетентний орган відмовився.
І на сьогоднішній день ця переписка звелась до того, що дійсно ми маємо певну відмову представляти інтереси в цій справі", - розповів він.
Ситник розповів про робочу зустріч, ініційованої детективами в НАБУ, на якій були присутні керівники та НКРЕКП, і "Енергоринок", і енергетичного комітету парламенту, і представники Міністерства енергетики. Учасники прийшли до одностайної думки, що формула була необґрунтованою і заподіяла збитки.
"І цей протокол, і певні матеріали по справі були скеровані до Кабінету міністрів. Але відповідь така, що все ж таки, на їхню думку, ці інтереси повинна представляти прокуратура. Я з цим частково не згоден, тому що прокуратура представляє інтереси, коли компетентний орган відмовляється це робити. Прямої відмови немає, але при цьому є певна рекомендація. Зараз слідство по цій справі зупинене, оце одне з незакритих питань, які ми повинні закрити – хто буде представляти інтереси", - пояснив Стинік.
За словами Ситника, справа за формулою "Роттердам +" не закрита, а припинена "на підставі того, що є невиконані міжнародно-правові доручення у цій справі".
Крім представництва інтересів потерпілих у справі і міжнародно-правових доручень, директор НАБУ назвав одним з незакритих питань експертизи у справі.
Раніше НАБУ оголосило підозри шести особам у справі "Роттердам +", серед яких, крім Дмитра Вовка (зараз переховується за кордоном) і Володимира Євдокимова (виходить під заставу в 2 млн грн і зараз очолює ДП "Оператор ринку"), були керівник відділу НКРЕКП, заступник керівника відділу НКРЕКП і два представники менеджменту ДТЕК Ріната Ахметова.
Співробітникам комісії слідчі інкримінують використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, вчинене за попередньою змовою, а працівникам "ДТЕК" - пособництво в зловживанні посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів.
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або відповідь на постійне питання -а що вкрав Порошенко ?
Все ходы записаны, [20.08.20 12:37]
Оружейный завод Сергея Тигипк о «Кузня на Рыбальском», https://t.me/vse_hody_zapisany/39 купленный банкстером у Петра Порошенко и Юрия Кононенко ) в 2018 году за $300 млн, перестал обслуживать кредит в государственном «Укрэксимбанке».
Кредит в 0,5 млрд грн менеджеры Порошенко брали для наращивания производства ещё в 2017 году и поручалось за него государство в лице Минфина.
После того, как «Кузня» перестала платить в 2020 году по кредиту, банк взыскал деньги с Минфина, который в этом году шестью трансакциями перевел на счета «Укрэксимбанка» 142,5 млн грн.
Якщо богообраного, то такі згоден. А якщо українського, то ніт
То проти нього ви теж справу відкрили ?
Виявляється, постраждалих нема. Від слова "зовсім".
А як там аналогічна справа, яку бенядіктова відкрила проти Порошенка за кляузою Портнова?
В країні через жорстку економію бюджетних коштів кількість субсидіантів урізали майже наполовину. Не у всіх домогосподарств є гроші заплатити за базове - житлово-комунальні послуги. Лише за місяць борги виросли на 12,5% до 62,4 млрд. грн. В країні три місяці поспіль спостерігається зниження рівня промислового виробництва.
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На фоні цього Ахметов отримує нові податкові пільги, запускає свої гігантські електростанції по найвищому у світі «зеленому» тарифу, а тарифи його вугільних електростанції б'ють нові рекорди.
Сподіваюсь, всі розуміють, що ДТЕК Ахметова не виграв конкурентну боротьбу, не винайшов новий продукт, не вийшов на нові ринки. А стає багатшим просто за рахунок того, що всі інші у країні стають трохи біднішими. Банальний перерозподіл ресурсів, щоб бідні стали ще біднішими, а найбагатший ще найбагатшим.
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Як ми можемо стати багатою країною, а українці перестати бути бідними із такою політикою, із такими економічними стимулами? За кого треба проголосувати, щоб це нарешті закінчилося?
https://uainfo.org/blognews/1552472512-dtek-ahmetova-stae-bagatshim-prosto-za-rahunok-togo-shcho-vsi.html
Схоже кагал уже усьо парішал і винних не буде..як завжди, коли мова про інтереси олігархату на фоні великих грошей..
Почему украинцы вынуждены платить чужие долги
Почему украинцы вынуждены потреблять некачественный уголь и платить чужие долги - в программе «Что это было» рассказал председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.
Об этом передает телеканал «24».
О разнице в цене на электроэнергию для иностранных компаний и украинцев
- Украина потребляет только 15% антрацитового угля, остальное - это наш, украинский уголь марки «Г». ДТЭК его не может экспортировать, ведь он низкого экологического качества. Что с этим делают компании Ахметова?
Сжигают этот уголь на своих теплоэлектростанциях и экспортируют за границу уже готовую электроэнергию! А выбросы - все остаются здесь. И таким образом продают на экспорт электроэнергию дешевле, чем на украинском энергорынке.
Мы помогаем венгерской экономике и венгерскому бизнесу, например. Но кроме этого, мы помогаем Ахметову получать сверхприбыли.
Это несправедливо. Если у нас тарифы выросли - а они выросли и для населения, и для бизнеса - и если мы платим по цене, сложившейся по формуле «Роттердам+», то уже хотя бы качество должны были приближать к европейскому. А на самом деле все происходит наоборот. Уголь начали завозить еще худшего экологического качества,
- отметил Андрей Герус.
- Закупки у государственных шахт приостановили, поэтому у них возникли проблемы, ведь они не имели куда продавать уголь. И завезли три судна с США, показав «дорогой американский уголь», который на самом деле просто неликвиден. Скажем, в Европе такой уголь курит только одна станция, которая имеет специальную технологию для очистки угля от серы.
Почему украинцы переплатили Ахметову почти 35 миллиардов гривен
«Накануне директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал убытки, которые удалось подсчитать экспертам, которые анализировали эту формулу», - сообщил Андрей Герус.
Специалисты представили отчет, что этот тариф, на базе «Роттердам+», был безосновательно применен. Сумма с незаконно полученных средств по этой необоснованно применяемой формуле составляет 15 миллиардов гривен. Но для того, чтобы открыть это дело, нужно провести экспертизу. Сейчас мы это обсуждаем, - сказал Сытник.
«Однако реальная переплата за 2,5 года действия формулы «Роттердам+» составила уже почти 35 миллиардов гривен. Очевидно, что НАБУ подсчитало эту сумму за какой-то определенный период. Скорее всего, что за один год», - подытожил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.
Архив..))
дело о "Роттердам+" надо переквалифицировать и ущерб от прихода к власти "новых лиц" взыскать со всех кто вливал в уши про "преступный Роттердам+".
До этого за 30 лет независимости Украины никто такую формулировку не выдвигал, по этому все олигархи и все кто был при власти тупо грабили народ, т.к. знали что никто не будет обеспечивать представительство интересов народа Украины в уголовном производстве.
По этому и Шмыгаль сел на попу, т.к. узнал, что в Украине может быть потерпевшей стороной народ Украины - а не только носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине по конституции - прикрываясь чем они приходят к власти на выборах.
Интересно будет какое ведомство всетаки согласится себя вести не как окуппационная власть, и стать на сторону народа, и представлять его интересы в суде.