Оппозиция Беларуси не будет мешать участию Лукашенко в новых выборах
Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила член президиума совета Мария Колесникова.
По ее словам, у захватившиего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко есть право снова выдвинуться.
"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала Колесникова.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская создает координационный совет по передаче власти.
В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=TCTUkyzLUXU
мразоту на участь в виборах?Як то кажуть - приїхали! Даєте слабину,втрачаєте час та слухаєте мекекання своїх рожевих козочек? Тоді готуйтеся отримати люлей ще більш жорстоких. Він помститься і часу не витрачає на цю підготовку. Кацапські куратори посилили
рівень підготовки "чорної сотні". Лукачевськи опрічники як гаїтянськи тотон-макути повинні бути ліквідовані як частина репресивного апарату! Якщо б таке трапилося в Україні то народ порвав би цю сволоту разом з Лукаческу на куски!!!
посадки 2-3 человекостальные разбегутся
И это его снова допускают на выборы???? ?...Да они там все припудренные!!!
то ви визнаєте його перемогу