Оппозиция Беларуси не будет мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила член президиума совета Мария Колесникова.

По ее словам, у захватившиего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко есть право снова выдвинуться.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала Колесникова.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская создает координационный совет по передаче власти.

В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек.

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