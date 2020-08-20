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Новости Революция в Беларуси
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Оппозиция Беларуси не будет мешать участию Лукашенко в новых выборах

Оппозиция Беларуси не будет мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила член президиума совета Мария Колесникова.

По ее словам, у захватившиего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко есть право снова выдвинуться.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала Колесникова.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская создает координационный совет по передаче власти.

В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек.

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Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611)


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Топ комментарии
+14
Цветов по больше заготовите для ОМНА , а то прийдут вас херячить, а вы без цветов. Не удобно получится
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20.08.2020 14:12
+7
Це не опозиція, це агенти путіна.
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20.08.2020 14:10
+4
Белорусы, какие вы наивные.
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20.08.2020 14:15
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Конечно не будет. Скоро и оппозиции совсем не будет...
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20.08.2020 14:08 Ответить
Це не опозиція, це агенти путіна.
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20.08.2020 14:10 Ответить
Бджоли проти меду,чи навпаки !!))
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20.08.2020 14:15 Ответить
Даже хороводами с цветами не будет мешать?
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20.08.2020 14:08 Ответить
На новых выборах будет участвовать Коля Лукашенко через 5 лет.
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20.08.2020 14:08 Ответить
Нашли дурака думают Лука купится на этот дешевый "развод". Без Лидки-борщеварки, нынешней главы ЦИК он даже 100к подписей не соберет, даже за деньги.
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20.08.2020 14:09 Ответить
АНАТОЛІЙ САЙГОН НА ПРЯМОМУ Й У ДІДА ОЛЕСЯ

https://www.youtube.com/watch?v=TCTUkyzLUXU
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20.08.2020 14:09 Ответить
Свежо предание а верится с трудом.
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20.08.2020 14:10 Ответить
Выбары должны быть без Бацка, а то он снова победит. Я думаю Бацке нужно придумать какую-то почетную должность в стране, что бы не обидеть отца нации сябров ?
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20.08.2020 14:11 Ответить
Цветов по больше заготовите для ОМНА , а то прийдут вас херячить, а вы без цветов. Не удобно получится
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20.08.2020 14:12 Ответить
И вазелина побольше.
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20.08.2020 14:40 Ответить
Белорусы, какие вы наивные.
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20.08.2020 14:15 Ответить
бацька не цікавіцца
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20.08.2020 14:16 Ответить
Це вже було...Лукашенко нахапає купу політв'язнів, а потім по одному їх відпускає в обмін на пом'якшення західних санкцій.
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20.08.2020 14:19 Ответить
Організація Мерзенно Огидної Нечисті ставить вам лайк!
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20.08.2020 14:21 Ответить
******* вылезла наружу. Ну и харя. Такая же мерзкая, как и у Пуйла.
Опозиція Білорусі не заважатиме участі Лукашенка в нових виборах - Цензор.НЕТ 296
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20.08.2020 14:23 Ответить
Лукашенки за захват власти должен быть отстранен вообще,за приказ покалеченных,избитых,да уж теперь уж не так обидно звучат то как Лука называет людей овцами,вы бы ещё Лукашенки цветы подарили бы
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20.08.2020 14:28 Ответить
Після цієї бойні яку влаштував Лукаческу в Білорусі,ви громадяни готові допустити цю
мразоту на участь в виборах?Як то кажуть - приїхали! Даєте слабину,втрачаєте час та слухаєте мекекання своїх рожевих козочек? Тоді готуйтеся отримати люлей ще більш жорстоких. Він помститься і часу не витрачає на цю підготовку. Кацапські куратори посилили
рівень підготовки "чорної сотні". Лукачевськи опрічники як гаїтянськи тотон-макути повинні бути ліквідовані як частина репресивного апарату! Якщо б таке трапилося в Україні то народ порвав би цю сволоту разом з Лукаческу на куски!!!
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20.08.2020 15:22 Ответить
Германская флейтистка .
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20.08.2020 14:33 Ответить
Время испуга Таракана прошло. Просрали народный подъем. Теперь игрушечная оппозиция может "сушить весла"
Опозиція Білорусі не заважатиме участі Лукашенка в нових виборах - Цензор.НЕТ 8899
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20.08.2020 14:25 Ответить
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20.08.2020 14:27 Ответить
К чему эти смайл-рожи?
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20.08.2020 14:32 Ответить
Оппозиция Беларуси не будет мешать участию Лукашенко в новых выборахтак как после
посадки 2-3 человекостальные разбегутся
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20.08.2020 14:27 Ответить
Сдулись , теперь упьlрь им покажет как нужно конкурентов добивать.
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20.08.2020 14:27 Ответить
Это было сказано для ЕС , зная , что Циган никогда на это не пойдет . Не тяните сопли , заходите в правительственные помещения . Освобождайте тюрьмы .
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20.08.2020 14:35 Ответить
В общем они там все какие то странные. И эта ихняя апоздиция и ....ихнее сопротивление. Вы мне объясните, как можно допускать к выборам убийцу, давшего непосредственную команду убивать собственный народ, а пропало 70 чел(напомните, сколько убитых), Он же!!! и довел страну до промышленного коллапса. Он же и умышленно подтасовал результаты выборов, это его команда, это его связка с "вагнеровцами", которых он очень мило называет, ребятами, которые, никому не нужны(ну так по отечески где то лет на 65-66).
И это его снова допускают на выборы???? ?...Да они там все припудренные!!!
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20.08.2020 15:32 Ответить
Він хіба дурень? Воно йому треба йти на ті вибори?
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20.08.2020 16:04 Ответить
СОВСЕМ ИДИОТЫ? КАКИЕ НОВЫЕ ВЫБОРЫ? ВЫБОРЫ ПРОШЛИ, ТИХАНОВСКАЯ ПОБЕДИЛА. ВСЕ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ - ЭТО УСТУПКИ ФАШИСТАМ... ОСТАВЛЯТЬ ЛУКАШЕСКУ У ВЛАСТИ - ДАВАТЬ ЕМУ ВОМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖАТЬ РЕПРЕССИИ. К НОВЫМ ВЫБОРАМ НИКОГО И ВАС ПРОСТО НЕ ОСТАНЕТСЯ...
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20.08.2020 17:01 Ответить
Питання до так званої опозиції ( з феесбешними вухами ) - а якщо бацька чесно набере 51 % ( а прихильників попри протести у нього залишається достатньо ) ,
то ви визнаєте його перемогу
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20.08.2020 17:13 Ответить
 
 