Опозиція Білорусі не заважатиме участі Лукашенка в нових виборах

Координаційна рада білоруської опозиції буде домагатися проведення в найкоротші терміни нових президентських виборів і повної зміни складу Центрвиборчкому країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це заявила член президії ради Марія Колесникова.

За її словами, у "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, є право знову висуватися.

"Ми бачимо, що, навіть володіючи адміністративним ресурсом, навіть із грубими фальсифікаціями, він програв. Ми виходимо з того, що кожен громадянин Білорусі мусить мати право на участь у виборах, жодних перешкод тут бути не повинно. Але ми не віримо, що Лукашенко на це піде", - сказала Колесникова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади.

До складу Координаційної ради вже увійшли понад 30 осіб.

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