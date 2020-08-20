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Новини Революція в Білорусі
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Опозиція Білорусі не заважатиме участі Лукашенка в нових виборах

Опозиція Білорусі не заважатиме участі Лукашенка в нових виборах

Координаційна рада білоруської опозиції буде домагатися проведення в найкоротші терміни нових президентських виборів і повної зміни складу Центрвиборчкому країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це заявила член президії ради Марія Колесникова.

За її словами, у "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, є право знову висуватися.

"Ми бачимо, що, навіть володіючи адміністративним ресурсом, навіть із грубими фальсифікаціями, він програв. Ми виходимо з того, що кожен громадянин Білорусі мусить мати право на участь у виборах, жодних перешкод тут бути не повинно. Але ми не віримо, що Лукашенко на це піде", - сказала Колесникова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади.

До складу Координаційної ради вже увійшли понад 30 осіб.

Читайте: "Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним"

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+14
Цветов по больше заготовите для ОМНА , а то прийдут вас херячить, а вы без цветов. Не удобно получится
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20.08.2020 14:12
+7
Це не опозиція, це агенти путіна.
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20.08.2020 14:10
+4
Белорусы, какие вы наивные.
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20.08.2020 14:15
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Конечно не будет. Скоро и оппозиции совсем не будет...
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20.08.2020 14:08 Відповісти
Це не опозиція, це агенти путіна.
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20.08.2020 14:10 Відповісти
Бджоли проти меду,чи навпаки !!))
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20.08.2020 14:15 Відповісти
Даже хороводами с цветами не будет мешать?
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20.08.2020 14:08 Відповісти
На новых выборах будет участвовать Коля Лукашенко через 5 лет.
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20.08.2020 14:08 Відповісти
Нашли дурака думают Лука купится на этот дешевый "развод". Без Лидки-борщеварки, нынешней главы ЦИК он даже 100к подписей не соберет, даже за деньги.
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20.08.2020 14:09 Відповісти
АНАТОЛІЙ САЙГОН НА ПРЯМОМУ Й У ДІДА ОЛЕСЯ

https://www.youtube.com/watch?v=TCTUkyzLUXU
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20.08.2020 14:09 Відповісти
Свежо предание а верится с трудом.
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20.08.2020 14:10 Відповісти
Выбары должны быть без Бацка, а то он снова победит. Я думаю Бацке нужно придумать какую-то почетную должность в стране, что бы не обидеть отца нации сябров ?
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20.08.2020 14:11 Відповісти
Цветов по больше заготовите для ОМНА , а то прийдут вас херячить, а вы без цветов. Не удобно получится
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20.08.2020 14:12 Відповісти
И вазелина побольше.
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20.08.2020 14:40 Відповісти
Белорусы, какие вы наивные.
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20.08.2020 14:15 Відповісти
бацька не цікавіцца
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20.08.2020 14:16 Відповісти
Це вже було...Лукашенко нахапає купу політв'язнів, а потім по одному їх відпускає в обмін на пом'якшення західних санкцій.
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20.08.2020 14:19 Відповісти
Організація Мерзенно Огидної Нечисті ставить вам лайк!
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20.08.2020 14:21 Відповісти
******* вылезла наружу. Ну и харя. Такая же мерзкая, как и у Пуйла.
Опозиція Білорусі не заважатиме участі Лукашенка в нових виборах - Цензор.НЕТ 296
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20.08.2020 14:23 Відповісти
Лукашенки за захват власти должен быть отстранен вообще,за приказ покалеченных,избитых,да уж теперь уж не так обидно звучат то как Лука называет людей овцами,вы бы ещё Лукашенки цветы подарили бы
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20.08.2020 14:28 Відповісти
Після цієї бойні яку влаштував Лукаческу в Білорусі,ви громадяни готові допустити цю
мразоту на участь в виборах?Як то кажуть - приїхали! Даєте слабину,втрачаєте час та слухаєте мекекання своїх рожевих козочек? Тоді готуйтеся отримати люлей ще більш жорстоких. Він помститься і часу не витрачає на цю підготовку. Кацапські куратори посилили
рівень підготовки "чорної сотні". Лукачевськи опрічники як гаїтянськи тотон-макути повинні бути ліквідовані як частина репресивного апарату! Якщо б таке трапилося в Україні то народ порвав би цю сволоту разом з Лукаческу на куски!!!
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20.08.2020 15:22 Відповісти
Германская флейтистка .
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20.08.2020 14:33 Відповісти
Время испуга Таракана прошло. Просрали народный подъем. Теперь игрушечная оппозиция может "сушить весла"
Опозиція Білорусі не заважатиме участі Лукашенка в нових виборах - Цензор.НЕТ 8899
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20.08.2020 14:25 Відповісти
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20.08.2020 14:27 Відповісти
К чему эти смайл-рожи?
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20.08.2020 14:32 Відповісти
Оппозиция Беларуси не будет мешать участию Лукашенко в новых выборахтак как после
посадки 2-3 человекостальные разбегутся
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20.08.2020 14:27 Відповісти
Сдулись , теперь упьlрь им покажет как нужно конкурентов добивать.
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20.08.2020 14:27 Відповісти
Это было сказано для ЕС , зная , что Циган никогда на это не пойдет . Не тяните сопли , заходите в правительственные помещения . Освобождайте тюрьмы .
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20.08.2020 14:35 Відповісти
В общем они там все какие то странные. И эта ихняя апоздиция и ....ихнее сопротивление. Вы мне объясните, как можно допускать к выборам убийцу, давшего непосредственную команду убивать собственный народ, а пропало 70 чел(напомните, сколько убитых), Он же!!! и довел страну до промышленного коллапса. Он же и умышленно подтасовал результаты выборов, это его команда, это его связка с "вагнеровцами", которых он очень мило называет, ребятами, которые, никому не нужны(ну так по отечески где то лет на 65-66).
И это его снова допускают на выборы???? ?...Да они там все припудренные!!!
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20.08.2020 15:32 Відповісти
Він хіба дурень? Воно йому треба йти на ті вибори?
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20.08.2020 16:04 Відповісти
СОВСЕМ ИДИОТЫ? КАКИЕ НОВЫЕ ВЫБОРЫ? ВЫБОРЫ ПРОШЛИ, ТИХАНОВСКАЯ ПОБЕДИЛА. ВСЕ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ - ЭТО УСТУПКИ ФАШИСТАМ... ОСТАВЛЯТЬ ЛУКАШЕСКУ У ВЛАСТИ - ДАВАТЬ ЕМУ ВОМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖАТЬ РЕПРЕССИИ. К НОВЫМ ВЫБОРАМ НИКОГО И ВАС ПРОСТО НЕ ОСТАНЕТСЯ...
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20.08.2020 17:01 Відповісти
Питання до так званої опозиції ( з феесбешними вухами ) - а якщо бацька чесно набере 51 % ( а прихильників попри протести у нього залишається достатньо ) ,
то ви визнаєте його перемогу
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20.08.2020 17:13 Відповісти
 
 