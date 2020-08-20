Опозиція Білорусі не заважатиме участі Лукашенка в нових виборах
Координаційна рада білоруської опозиції буде домагатися проведення в найкоротші терміни нових президентських виборів і повної зміни складу Центрвиборчкому країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це заявила член президії ради Марія Колесникова.
За її словами, у "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, є право знову висуватися.
"Ми бачимо, що, навіть володіючи адміністративним ресурсом, навіть із грубими фальсифікаціями, він програв. Ми виходимо з того, що кожен громадянин Білорусі мусить мати право на участь у виборах, жодних перешкод тут бути не повинно. Але ми не віримо, що Лукашенко на це піде", - сказала Колесникова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади.
До складу Координаційної ради вже увійшли понад 30 осіб.
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мразоту на участь в виборах?Як то кажуть - приїхали! Даєте слабину,втрачаєте час та слухаєте мекекання своїх рожевих козочек? Тоді готуйтеся отримати люлей ще більш жорстоких. Він помститься і часу не витрачає на цю підготовку. Кацапські куратори посилили
рівень підготовки "чорної сотні". Лукачевськи опрічники як гаїтянськи тотон-макути повинні бути ліквідовані як частина репресивного апарату! Якщо б таке трапилося в Україні то народ порвав би цю сволоту разом з Лукаческу на куски!!!
посадки 2-3 человекостальные разбегутся
И это его снова допускают на выборы???? ?...Да они там все припудренные!!!
то ви визнаєте його перемогу