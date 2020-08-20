Двое активистов стачкома "Беларуськалия" задержаны, - пресс-секретарь Сандрас

Стачком "Беларуськалия" сообщил о задержании двух активистов – членов стачечного комитета.

"Член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий", Куделевич Дмитрий, с 11 часов 17 минут перестал выходить на связь. Предположительно Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами. По нашей информации задержан ещё один участник забастовки Филанович Максим с 4РУ (4-е рудоуправление. - Ред.). Он не выходит на связь", - говорится в сообщении стачкома "Беларуськалия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас подтвердил, что "у нас задержаны двое членов стачкома".

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Комментируя ситуацию на предприятии, он отметил, что "предприятие частично бастует". При этом пресс-секретарь не смог назвать численность бастующих. "Кто-то выходит на работу и не работает, кто-то не выходит…не могу сказать численность бастующих", - сказал Сандрас.

По его словам, работу на "Беларуськалии" продолжают все рудоуправления, но "не в полном объеме".

Он также сообщил, что в настоящее время стачком обсуждает дальнейшие действия и судьбу забастовки в целом. "Сейчас решаем – продолжать забастовку или нет, и если продолжать – то в какой форме", - сказал пресс-секретарь стачкома.

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Как сообщалось, утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих, первоочередным из которых является отставка действующего президента Александра Лукашенко. Шахтеры решили пока не объявлять голодовку. 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и об объявлении рабочими забастовки. Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.