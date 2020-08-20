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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Двое активистов стачкома "Беларуськалия" задержаны, - пресс-секретарь Сандрас

Двое активистов стачкома

Стачком "Беларуськалия" сообщил о задержании двух активистов – членов стачечного комитета.

"Член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий", Куделевич Дмитрий, с 11 часов 17 минут перестал выходить на связь. Предположительно Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами. По нашей информации задержан ещё один участник забастовки Филанович Максим с 4РУ (4-е рудоуправление. - Ред.). Он не выходит на связь", - говорится в сообщении стачкома "Беларуськалия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас подтвердил, что "у нас задержаны двое членов стачкома".

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Комментируя ситуацию на предприятии, он отметил, что "предприятие частично бастует". При этом пресс-секретарь не смог назвать численность бастующих. "Кто-то выходит на работу и не работает, кто-то не выходит…не могу сказать численность бастующих", - сказал Сандрас.

По его словам, работу на "Беларуськалии" продолжают все рудоуправления, но "не в полном объеме".

Он также сообщил, что в настоящее время стачком обсуждает дальнейшие действия и судьбу забастовки в целом. "Сейчас решаем – продолжать забастовку или нет, и если продолжать – то в какой форме", - сказал пресс-секретарь стачкома.

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Как сообщалось, утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих, первоочередным из которых является отставка действующего президента Александра Лукашенко. Шахтеры решили пока не объявлять голодовку. 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и об объявлении рабочими забастовки. Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) забастовка (321) задержание (6672) Лукашенко (3611) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+8
Отважных, смелых придушат, остальных, как быдло, загонят в стойло. РФ пришла на выручку диктатору задушить революцию, как делал СССР в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968.
Белорусы, Вам еще русские "братья навек" или уже дошло, кто враг?
Двое активистов стачкома "Беларуськалия" задержаны, - пресс-секретарь Сандрас - Цензор.НЕТ 6394
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20.08.2020 14:22
+4
Ну і? Всі решта підуть до роботи?
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20.08.2020 14:09
+4
У нас титушки, в Бяларусии тятушки
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20.08.2020 14:12
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Ну і? Всі решта підуть до роботи?
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20.08.2020 14:09 Ответить
Все розвивається по найгіршому сценарію. Опозиція яка не здатна викинути Лукашенка з крісла Президента. Лукашенко який не збирається припиняти репресії. Результатом стануть збройні сутички опозиції та правоохоронців та масові жертви. Лукашенко чітко сказав що його потрібно вбити щоб були повторні вибори. Що ще лишилось незрозумілого для опозиції?
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20.08.2020 14:12 Ответить
Небуде ніяких жертв, окрім тих, яких вже вбив омон.
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20.08.2020 14:18 Ответить
ОМОН продовжує вбивати кожного дня. Вже 50 людей зникли і не відповідають на телефони, отже вони вбиті, зараз пропадають нові люди, не факт що влада захоче їх утримувати в СІЗО і робити з них лідерів протестів - скорше за все їх просто ніхто не знайде.
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20.08.2020 14:29 Ответить
У опозиції поважна причина, їх дії заблоковані негодою, був дощик! Та й до вихідних всі протестуючі відпочивають. А підступний, непередбачуваний Лука займається свавіллям.
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20.08.2020 15:49 Ответить
Обов'язково. Тепер завданням номер один Лукашенка є образцовопоказатєльная порка найбільш активних, для того щоб всі інші навчились родіну любіть. Краще б вже копали свою бульбу.
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20.08.2020 14:16 Ответить
Двое активистов стачкома "Беларуськалия" задержаны, - пресс-секретарь Сандрас - Цензор.НЕТ 3299
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20.08.2020 14:32 Ответить
работать?! - нікахда!!
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20.08.2020 14:36 Ответить
Там і так робота не припинялась
Комментируя ситуацию на предприятии, он отметил, что "предприятие частично бастует". При этом пресс-секретарь не смог назвать численность бастующих. Источник: https://censor.net/n3214917

"Частично бастуют",це як "частично беременная".Білоруси придумали нову мульку-наче й бастують,а роботу не припиняють
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20.08.2020 14:41 Ответить
ось і казочці кінець-хто бастував-тому пи,,ець...........
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20.08.2020 14:10 Ответить
Когда менты выходят за рамки закона, они автоматически становятся обычными бандитами, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому надо писать не задержаны, а похищены.
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20.08.2020 14:11 Ответить
У нас титушки, в Бяларусии тятушки
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20.08.2020 14:12 Ответить
тятушки?...тятя - то же, что https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86 отец (Батька?!)
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20.08.2020 14:16 Ответить
ага
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20.08.2020 14:17 Ответить
https://twitter.com/magutw
https://twitter.com/magutw M.G.
https://twitter.com/magutw @magutw

А сьогодні, діти, у нас лабораторна робота за темою «Навіщо потрібен захист державної мови».
Росіяни можуть десантуватися тільки на те телебачення, на якому російськомовні люди роблять російськомовні передачі для російськомовних глядачів.
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20.08.2020 14:19 Ответить
TUT.BY
@tutby

· 19 серп.

Сотрудница Белтелерадиокомпании говорит, что сегодня ее не пустили на работу.

По ее словам, бастующих сотрудников заменили российскими специалистами.

https://twitter.com/i/status/1295994080607064065
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20.08.2020 14:20 Ответить
при этом никаких подтверждений сотрудница не предоставила. Такое впечатление, что "завезенные" каждое утро телепортируются прямо в студию, вечером оттуда - назад, поэтому их никто не видел.
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20.08.2020 14:49 Ответить
Если есть желание разоблачить сотрудницу, уличить в неправдивости, можно поискать ее в соцсетях, поинтересоваться доказательствами ее слов.
Или поискать других сотрудников Белтелерадиокомпании.
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20.08.2020 14:56 Ответить
Она утверждает, соответственно она должна предоставить какие-то факты. Нет фактов - соответственно нет ничего. Были бы там сотрудники из Раши - уже весь интернет был бы с фото.
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20.08.2020 15:06 Ответить
И на заводах нет привозных рабочих вместо бастующих?
Такие сообщения тоже были.
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20.08.2020 15:17 Ответить
Были сообщения также об НЛО, рептилоидах и похищениях людей летающими тарелками.
Я этим сообщениям верю больше - они подтверждаются фотографиями, в отличие от слов журналистки.
А то что заводы могут завозить людей, своих же, беларурусов - да, верю, в этом нет ничего необычного.
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20.08.2020 15:20 Ответить
Не все так однозначно?...


И кто же надоумливает людей рассказывать такие истории, порочащие россиян?
И Лука, и оппозиция за дружбу с россией.
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20.08.2020 15:23 Ответить
Алла, это все слова. Если завезли 2 савмолета (по ее словам) - это 300 человек = 5 автобусов, каждый день приезжают утром и уезжают вечером. Это вещи, которые скрыть нельзя. И где хоть 1 фото колонны автобусов?
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20.08.2020 15:27 Ответить
Если допускать, что Вы правы, то нужно давать ответ мой вопрос.

"И кто же надоумливает людей рассказывать такие истории, порочащие россиян?
И Лука, и оппозиция за дружбу с россией."
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20.08.2020 15:30 Ответить
Отважных, смелых придушат, остальных, как быдло, загонят в стойло. РФ пришла на выручку диктатору задушить революцию, как делал СССР в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968.
Белорусы, Вам еще русские "братья навек" или уже дошло, кто враг?
Двое активистов стачкома "Беларуськалия" задержаны, - пресс-секретарь Сандрас - Цензор.НЕТ 6394
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20.08.2020 14:22 Ответить
Бєлорусскіє русскіє.
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20.08.2020 14:37 Ответить
А они только этого и хотели! Теперь не будут работать!
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20.08.2020 15:40 Ответить
Цветочки омоновцам не помогли? Бедные овечки.
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20.08.2020 15:56 Ответить
ФАШИСТЫ ЛУКАШЕСКУ ПЕРЕЛОВЯТ ВСЕХ ПО ОДНОМУ... Революции не делаются одними хороводами с цветами...
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20.08.2020 17:12 Ответить
БСРР не то що не вмерла , вона повернула свою історію та вертається у часи Сталіна ...
Ще трохи - і наступить воєнний комунізм ...
А там , через пару років , і монархія появиться з наслідкуванням престолу . Тільки не як конституційні монархії Європи , а на взірець східних чи російської (що то саме ) монархій
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20.08.2020 21:00 Ответить
 
 