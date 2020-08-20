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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Двох активістів страйкому "Білоруськалій" затримано, - прессекретар Сандрас

Двох активістів страйкому

Страйком "Білоруськалій" повідомив про затримання двох активістів - членів страйкового комітету.

"Член страйкового комітету ВАТ "Білоруськалій", Куделевич Дмитро, з 11 години 17 хвилин перестав виходити на зв'язок. Імовірно, Дмитра затримали у своєму автомобілі невстановлені особи. За нашою інформацією, затримано ще одного учасника страйку Філановича Максима з 4РУ (4-те рудоуправління. – Ред). Він не виходить на зв'язок", - йдеться в повідомленні страйкому "Білоруськалій", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прессекретар страйкому Гліб Сандрас підтвердив, що "у нас затримано двох членів страйкому".

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Коментуючи ситуацію на підприємстві, він зазначив, що "підприємство частково страйкує". При цьому прессекретар не зміг назвати чисельності страйкувальників. "Хтось виходить на роботу і не працює, хтось не виходить... не можу назвати чисельності страйкувальників", - сказав Сандрас.

За його словами, роботу на "Білоруськалій" продовжують усі рудоуправління, але "не в повному обсязі".

Він також повідомив, що нині страйком обговорює подальші дії і долю страйку загалом. "Наразі вирішуємо - продовжувати страйк чи ні, і якщо продовжувати - то в якій формі", - сказав прессекретар страйкому.

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Як повідомлялося, вранці 19 серпня на головній площі міста Солігорська, де розташовуються основні шахти калійного комбінату, відбувся мітинг робітників. Страйком "Білоруськалій" вирішив продовжити страйк до виконання вимог страйкувальників, першочерговою з яких є відставка нинішнього президента Олександра Лукашенка. Шахтарі вирішили поки що не оголошувати голодування. 17 серпня білоруські ЗМІ поінформували про зупинення всіх шахт на "Білоруськалій" і про оголошення робочими страйку. Співробітники підприємства зажадали, звільнити Солігорськ від загону особливого призначення, як такого, що втратив довіру громадян, притягнути до відповідальності тих, хто перевищив повноваження під час і після виборчої кампанії, не виконав своїх обов'язків сумлінно відповідно до законодавства Білорусі; визнати вибори недійсними і провести нові вибори з новим ЦВК і залученням незалежних спостерігачів.

"Білоруськалій" є єдиним виробником хлоркалію в країні, а також одним із найбільших постачальників калійних добрив на світовий ринок. Підприємство реалізує свою продукцію через ВАТ "Білоруська калійна компанія".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) страйк (208) затримання (4335) Лукашенко (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+8
Отважных, смелых придушат, остальных, как быдло, загонят в стойло. РФ пришла на выручку диктатору задушить революцию, как делал СССР в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968.
Белорусы, Вам еще русские "братья навек" или уже дошло, кто враг?
Двое активистов стачкома "Беларуськалия" задержаны, - пресс-секретарь Сандрас - Цензор.НЕТ 6394
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20.08.2020 14:22
+4
Ну і? Всі решта підуть до роботи?
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20.08.2020 14:09
+4
У нас титушки, в Бяларусии тятушки
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20.08.2020 14:12
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Ну і? Всі решта підуть до роботи?
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20.08.2020 14:09 Відповісти
Все розвивається по найгіршому сценарію. Опозиція яка не здатна викинути Лукашенка з крісла Президента. Лукашенко який не збирається припиняти репресії. Результатом стануть збройні сутички опозиції та правоохоронців та масові жертви. Лукашенко чітко сказав що його потрібно вбити щоб були повторні вибори. Що ще лишилось незрозумілого для опозиції?
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20.08.2020 14:12 Відповісти
Небуде ніяких жертв, окрім тих, яких вже вбив омон.
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20.08.2020 14:18 Відповісти
ОМОН продовжує вбивати кожного дня. Вже 50 людей зникли і не відповідають на телефони, отже вони вбиті, зараз пропадають нові люди, не факт що влада захоче їх утримувати в СІЗО і робити з них лідерів протестів - скорше за все їх просто ніхто не знайде.
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20.08.2020 14:29 Відповісти
У опозиції поважна причина, їх дії заблоковані негодою, був дощик! Та й до вихідних всі протестуючі відпочивають. А підступний, непередбачуваний Лука займається свавіллям.
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20.08.2020 15:49 Відповісти
Обов'язково. Тепер завданням номер один Лукашенка є образцовопоказатєльная порка найбільш активних, для того щоб всі інші навчились родіну любіть. Краще б вже копали свою бульбу.
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20.08.2020 14:16 Відповісти
Двое активистов стачкома "Беларуськалия" задержаны, - пресс-секретарь Сандрас - Цензор.НЕТ 3299
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20.08.2020 14:32 Відповісти
работать?! - нікахда!!
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20.08.2020 14:36 Відповісти
Там і так робота не припинялась
Комментируя ситуацию на предприятии, он отметил, что "предприятие частично бастует". При этом пресс-секретарь не смог назвать численность бастующих. Источник: https://censor.net/n3214917

"Частично бастуют",це як "частично беременная".Білоруси придумали нову мульку-наче й бастують,а роботу не припиняють
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20.08.2020 14:41 Відповісти
ось і казочці кінець-хто бастував-тому пи,,ець...........
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20.08.2020 14:10 Відповісти
Когда менты выходят за рамки закона, они автоматически становятся обычными бандитами, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому надо писать не задержаны, а похищены.
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20.08.2020 14:11 Відповісти
У нас титушки, в Бяларусии тятушки
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20.08.2020 14:12 Відповісти
тятушки?...тятя - то же, что https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86 отец (Батька?!)
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20.08.2020 14:16 Відповісти
ага
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20.08.2020 14:17 Відповісти
https://twitter.com/magutw
https://twitter.com/magutw M.G.
https://twitter.com/magutw @magutw

А сьогодні, діти, у нас лабораторна робота за темою «Навіщо потрібен захист державної мови».
Росіяни можуть десантуватися тільки на те телебачення, на якому російськомовні люди роблять російськомовні передачі для російськомовних глядачів.
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20.08.2020 14:19 Відповісти
TUT.BY
@tutby

· 19 серп.

Сотрудница Белтелерадиокомпании говорит, что сегодня ее не пустили на работу.

По ее словам, бастующих сотрудников заменили российскими специалистами.

https://twitter.com/i/status/1295994080607064065
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20.08.2020 14:20 Відповісти
при этом никаких подтверждений сотрудница не предоставила. Такое впечатление, что "завезенные" каждое утро телепортируются прямо в студию, вечером оттуда - назад, поэтому их никто не видел.
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20.08.2020 14:49 Відповісти
Если есть желание разоблачить сотрудницу, уличить в неправдивости, можно поискать ее в соцсетях, поинтересоваться доказательствами ее слов.
Или поискать других сотрудников Белтелерадиокомпании.
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20.08.2020 14:56 Відповісти
Она утверждает, соответственно она должна предоставить какие-то факты. Нет фактов - соответственно нет ничего. Были бы там сотрудники из Раши - уже весь интернет был бы с фото.
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20.08.2020 15:06 Відповісти
И на заводах нет привозных рабочих вместо бастующих?
Такие сообщения тоже были.
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20.08.2020 15:17 Відповісти
Были сообщения также об НЛО, рептилоидах и похищениях людей летающими тарелками.
Я этим сообщениям верю больше - они подтверждаются фотографиями, в отличие от слов журналистки.
А то что заводы могут завозить людей, своих же, беларурусов - да, верю, в этом нет ничего необычного.
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20.08.2020 15:20 Відповісти
Не все так однозначно?...


И кто же надоумливает людей рассказывать такие истории, порочащие россиян?
И Лука, и оппозиция за дружбу с россией.
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20.08.2020 15:23 Відповісти
Алла, это все слова. Если завезли 2 савмолета (по ее словам) - это 300 человек = 5 автобусов, каждый день приезжают утром и уезжают вечером. Это вещи, которые скрыть нельзя. И где хоть 1 фото колонны автобусов?
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20.08.2020 15:27 Відповісти
Если допускать, что Вы правы, то нужно давать ответ мой вопрос.

"И кто же надоумливает людей рассказывать такие истории, порочащие россиян?
И Лука, и оппозиция за дружбу с россией."
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20.08.2020 15:30 Відповісти
Отважных, смелых придушат, остальных, как быдло, загонят в стойло. РФ пришла на выручку диктатору задушить революцию, как делал СССР в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968.
Белорусы, Вам еще русские "братья навек" или уже дошло, кто враг?
Двое активистов стачкома "Беларуськалия" задержаны, - пресс-секретарь Сандрас - Цензор.НЕТ 6394
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20.08.2020 14:22 Відповісти
Бєлорусскіє русскіє.
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20.08.2020 14:37 Відповісти
А они только этого и хотели! Теперь не будут работать!
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20.08.2020 15:40 Відповісти
Цветочки омоновцам не помогли? Бедные овечки.
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20.08.2020 15:56 Відповісти
ФАШИСТЫ ЛУКАШЕСКУ ПЕРЕЛОВЯТ ВСЕХ ПО ОДНОМУ... Революции не делаются одними хороводами с цветами...
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20.08.2020 17:12 Відповісти
БСРР не то що не вмерла , вона повернула свою історію та вертається у часи Сталіна ...
Ще трохи - і наступить воєнний комунізм ...
А там , через пару років , і монархія появиться з наслідкуванням престолу . Тільки не як конституційні монархії Європи , а на взірець східних чи російської (що то саме ) монархій
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20.08.2020 21:00 Відповісти
 
 