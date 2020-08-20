Двох активістів страйкому "Білоруськалій" затримано, - прессекретар Сандрас

Страйком "Білоруськалій" повідомив про затримання двох активістів - членів страйкового комітету.

"Член страйкового комітету ВАТ "Білоруськалій", Куделевич Дмитро, з 11 години 17 хвилин перестав виходити на зв'язок. Імовірно, Дмитра затримали у своєму автомобілі невстановлені особи. За нашою інформацією, затримано ще одного учасника страйку Філановича Максима з 4РУ (4-те рудоуправління. – Ред). Він не виходить на зв'язок", - йдеться в повідомленні страйкому "Білоруськалій", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прессекретар страйкому Гліб Сандрас підтвердив, що "у нас затримано двох членів страйкому".

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Коментуючи ситуацію на підприємстві, він зазначив, що "підприємство частково страйкує". При цьому прессекретар не зміг назвати чисельності страйкувальників. "Хтось виходить на роботу і не працює, хтось не виходить... не можу назвати чисельності страйкувальників", - сказав Сандрас.

За його словами, роботу на "Білоруськалій" продовжують усі рудоуправління, але "не в повному обсязі".

Він також повідомив, що нині страйком обговорює подальші дії і долю страйку загалом. "Наразі вирішуємо - продовжувати страйк чи ні, і якщо продовжувати - то в якій формі", - сказав прессекретар страйкому.

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Як повідомлялося, вранці 19 серпня на головній площі міста Солігорська, де розташовуються основні шахти калійного комбінату, відбувся мітинг робітників. Страйком "Білоруськалій" вирішив продовжити страйк до виконання вимог страйкувальників, першочерговою з яких є відставка нинішнього президента Олександра Лукашенка. Шахтарі вирішили поки що не оголошувати голодування. 17 серпня білоруські ЗМІ поінформували про зупинення всіх шахт на "Білоруськалій" і про оголошення робочими страйку. Співробітники підприємства зажадали, звільнити Солігорськ від загону особливого призначення, як такого, що втратив довіру громадян, притягнути до відповідальності тих, хто перевищив повноваження під час і після виборчої кампанії, не виконав своїх обов'язків сумлінно відповідно до законодавства Білорусі; визнати вибори недійсними і провести нові вибори з новим ЦВК і залученням незалежних спостерігачів.

"Білоруськалій" є єдиним виробником хлоркалію в країні, а також одним із найбільших постачальників калійних добрив на світовий ринок. Підприємство реалізує свою продукцію через ВАТ "Білоруська калійна компанія".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.