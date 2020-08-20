Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи

Медики смогли стабилизировать состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, который впал в кому во время перелета из Томска в Москву и был госпитализирован в Омске, предположительно, с отравлением.

Об этом журналистам рассказал начмед больницы скорой помощи Омска Анатолий Калиниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Омск онлайн".

"Позволю себе осторожное высказывание. Учитывая состояние, в котором он был к нам доставлен, и полную неясность диагноза, нам удалось его стабилизировать. Для нас это хороший прогностический признак", - сказал Калиниченко.

Он добавил, что омские врачи консультируются с ведущими российскими медиками.

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"Пациент был осмотрен всеми специалистами, какие могут понадобиться при данном состоянии - хирурги, нейрохирурги, неврологи, токсикологи, реаниматологи, терапевты, эндокринологи. Проведено несколько консилиумов, проведены всевозможные исследования, включая рутинные и узкоспециальные. В настоящее время проведено несколько телемедицинских консультаций, в том числе с ведущими специалистами в стране", - добавил он.

В Омск из Москвы прибыла личный врач Навального Анастасия Васильева, но ее не пускают к политику.

"К Алексею Навальному никого не пускают, медицинскую документацию не показывают. Состояние его тяжелое. Мы обращаемся за помощью к чиновникам Минздрава и официальным лицам для получения документации, определения тактики лечения и необходимости перевода его в Москву или за границу", - написала она в Твиттере.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.