Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи
Медики смогли стабилизировать состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, который впал в кому во время перелета из Томска в Москву и был госпитализирован в Омске, предположительно, с отравлением.
Об этом журналистам рассказал начмед больницы скорой помощи Омска Анатолий Калиниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Омск онлайн".
"Позволю себе осторожное высказывание. Учитывая состояние, в котором он был к нам доставлен, и полную неясность диагноза, нам удалось его стабилизировать. Для нас это хороший прогностический признак", - сказал Калиниченко.
Он добавил, что омские врачи консультируются с ведущими российскими медиками.
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"Пациент был осмотрен всеми специалистами, какие могут понадобиться при данном состоянии - хирурги, нейрохирурги, неврологи, токсикологи, реаниматологи, терапевты, эндокринологи. Проведено несколько консилиумов, проведены всевозможные исследования, включая рутинные и узкоспециальные. В настоящее время проведено несколько телемедицинских консультаций, в том числе с ведущими специалистами в стране", - добавил он.
В Омск из Москвы прибыла личный врач Навального Анастасия Васильева, но ее не пускают к политику.
"К Алексею Навальному никого не пускают, медицинскую документацию не показывают. Состояние его тяжелое. Мы обращаемся за помощью к чиновникам Минздрава и официальным лицам для получения документации, определения тактики лечения и необходимости перевода его в Москву или за границу", - написала она в Твиттере.
Также на Цензор.НЕТ: Ничего общего с обычным отравлением у Навального нет, - пресс-секретарь Ярмыш
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
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По мнению историка спецслужб Бориса Володарского, «нет сомнения, что Ющенко отравили российские службы»[19].
-Дааааааа!
-Это хааррашо!!
Эй Цензор! - наша страна Украина, если вы забыли - НЕ РФ..
зачем писать о Бутерброде каждые 10 минут?
то чому би не наглядати за справою отруєння ?
Раз из Москвы не прибыло НИ ОДНОГО официального представителя, ни врача, ни эксперта, ни следователя, значит этот криминал КРЕМЛЕВСКИЙ!
https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu
Кстати, сегодня - ровно 2000 дней со дня убийства Немцова. Совпадение?... Кремлёвские мрази, увы, любят красивые даты....
Где ты себе ещё такого аппазиционера найдешь?
Придется приглашать тихановскую!
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал
Приз "За лучшую фотографию года" уходит этому фотографу.
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- У вас была какая то тактика и вы решили его перевести?
- Да, у нас была определённая тактика и мы решили его перевести.
Держись, Алексей.
Навальный, как и положено либерастам, баловался грибочками - заваривал из них чаек в дороге, чтобы скоротать скучное время перелетов за прикольными глюками.
Но в этот раз не рассчитал дозу или грибы не качественные фошисты из Гейропы и Фашингтона подвезли - короче контузило его дозой сильно и он впал в наркоступор.
Из которого вряд ли вылезет. На Лубянке в этом прогнозе уверены на все 100% т. к. прислали в Омск отряд специалистов следить за стабильно овощным состоянием Навального.
А через месяц скажут - надо его отключать от аппаратуры и сдать на органы т. к. мозог соперника ***** не выдержал и крякнул. А тело осталось.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Совершенно секретно
Настоящим МЫ волеизъявляем, чтобы светлым именем Навального был назван аэропорт г. Омска. Посмертно.
Р.С.: В случае, если тов. Навальный начнет отказываться сотрудничать, то приложить все усилия, чтобы окончательно уговорить товарища.
Путин В.В.
Да и здоровье, скорей всего хорошее у Навального, молодой , к тему же