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Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи

Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи

Медики смогли стабилизировать состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, который впал в кому во время перелета из Томска в Москву и был госпитализирован в Омске, предположительно, с отравлением.

Об этом журналистам рассказал начмед больницы скорой помощи Омска Анатолий Калиниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Омск онлайн".

"Позволю себе осторожное высказывание. Учитывая состояние, в котором он был к нам доставлен, и полную неясность диагноза, нам удалось его стабилизировать. Для нас это хороший прогностический признак", - сказал Калиниченко.

Он добавил, что омские врачи консультируются с ведущими российскими медиками.

Читайте на Цензор.НЕТ: Медики реально занимаются сейчас спасением жизни Навального, - замглавврача омской больницы. ВИДЕО

"Пациент был осмотрен всеми специалистами, какие могут понадобиться при данном состоянии - хирурги, нейрохирурги, неврологи, токсикологи, реаниматологи, терапевты, эндокринологи. Проведено несколько консилиумов, проведены всевозможные исследования, включая рутинные и узкоспециальные. В настоящее время проведено несколько телемедицинских консультаций, в том числе с ведущими специалистами в стране", - добавил он.

В Омск из Москвы прибыла личный врач Навального Анастасия Васильева, но ее не пускают к политику.

"К Алексею Навальному никого не пускают, медицинскую документацию не показывают. Состояние его тяжелое. Мы обращаемся за помощью к чиновникам Минздрава и официальным лицам для получения документации, определения тактики лечения и необходимости перевода его в Москву или за границу", - написала она в Твиттере.

Также на Цензор.НЕТ: Ничего общего с обычным отравлением у Навального нет, - пресс-секретарь Ярмыш

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Автор: 

отравление (1582) россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+26
Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи - Цензор.НЕТ 1380
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20.08.2020 15:46
+11
в своем время и Ющенко так попил чаю с кем-то... причем с тем же диоксином наверное.
По мнению историка спецслужб Бориса Володарского, «нет сомнения, что Ющенко отравили российские службы»[19].
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20.08.2020 15:58
+7
У кого-то срывается внеочередное звание?...
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20.08.2020 15:46
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Ну теперь ему осталось только хайпануть на этом...
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20.08.2020 15:42 Ответить
Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи - Цензор.НЕТ 3697Ничего не ел, не пил - только чай!!!
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20.08.2020 15:49 Ответить
в своем время и Ющенко так попил чаю с кем-то... причем с тем же диоксином наверное.
По мнению историка спецслужб Бориса Володарского, «нет сомнения, что Ющенко отравили российские службы»[19].
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20.08.2020 15:58 Ответить
Ну так-то преступление так и не раскрыли... Понятное дело, шо коцапы скорее всего травонули.
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20.08.2020 16:03 Ответить
ходят слухи, что омолаживался ботоксом...и скорее всего им же и травонули...как никак самый сильный яд на земле...
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20.08.2020 16:32 Ответить
У меня есть своя версия, но однажды меня за нее забанили. По этому я просто промолчу. И это не пчелы покусали, там другое
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20.08.2020 16:33 Ответить
Думаешь шо гармоналка шоб хорошо стоял?? И случилось как с брежневым?...так он вроде не по бабам-комсомолкам в отличиии от генсека...
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20.08.2020 16:38 Ответить
не, там версия более фантастическая. сексу там нету ни грамма, я б даже не подумал на Юща такое
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20.08.2020 16:41 Ответить
Якщо мова про галюциногени, то це скоріш за все LSD. Там летальна доза мізерна.
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20.08.2020 16:18 Ответить
ГРУ против ФСБ - скандалы, интриги, расследования
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20.08.2020 15:43 Ответить
-Пациент перед смертью потел?
-Дааааааа!
-Это хааррашо!!
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20.08.2020 15:44 Ответить
Ну все, революции не будет, сакральная жертва воскресла
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20.08.2020 15:44 Ответить
Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи - Цензор.НЕТ 1380
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20.08.2020 15:46 Ответить
У кого-то срывается внеочередное звание?...
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20.08.2020 15:46 Ответить
Да пошлют служить туда где сейчас Боширов и Петров.
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20.08.2020 16:21 Ответить
теперь нам Цензор все мозги затрахает этим навальным...
Эй Цензор! - наша страна Украина, если вы забыли - НЕ РФ..
зачем писать о Бутерброде каждые 10 минут?
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20.08.2020 15:46 Ответить
це ж черговий злочин нашого ворога.
то чому би не наглядати за справою отруєння ?
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20.08.2020 15:59 Ответить
Раз не пускают личного врача, значит скрывают КРИМИНАЛ!
Раз из Москвы не прибыло НИ ОДНОГО официального представителя, ни врача, ни эксперта, ни следователя, значит этот криминал КРЕМЛЕВСКИЙ!
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20.08.2020 15:48 Ответить
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu



Кстати, сегодня - ровно 2000 дней со дня убийства Немцова. Совпадение?... Кремлёвские мрази, увы, любят красивые даты....

Стан російського опозиціонера Навального вдалося стабілізувати, - лікарі - Цензор.НЕТ 9297
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20.08.2020 15:58 Ответить
Вова, береги Леху!
Где ты себе ещё такого аппазиционера найдешь?
Придется приглашать тихановскую!
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20.08.2020 15:48 Ответить
Не волнуйтесь, верного путинца спасут, сгодится он еще мозги пудрить тупорылым романтикам.
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20.08.2020 15:48 Ответить
Так если верный нукер то зачем травили?
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20.08.2020 16:04 Ответить
Ну так чем Не бутерброд угрожает *****?
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20.08.2020 16:23 Ответить
Вопросы не по адресу. Спрашивай утверждающих, что угрожает.
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20.08.2020 16:29 Ответить
OK, sorry.
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20.08.2020 16:32 Ответить
Не травили, а банальный обсёр от немытых рук.
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20.08.2020 18:19 Ответить
спишуть на Covid......
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20.08.2020 15:50 Ответить
Схожа історія була з президентом Афганістану Таракі в день радянської атаки на його палац в Кабулі в 1978 році: агенти КДБ його отруїли, а радянські військові лікарі оживили перед атакою і розстрілом "Альфою".
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20.08.2020 16:29 Ответить
Серьезная реклама для кафешки получилась....
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20.08.2020 15:54 Ответить
Чего только не сделаешь чтобы отвлечь лохторат от революции за забором у сябров...
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20.08.2020 15:55 Ответить
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin

https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал



Приз "За лучшую фотографию года" уходит этому фотографу.



Стан російського опозиціонера Навального вдалося стабілізувати, - лікарі - Цензор.НЕТ 2252
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20.08.2020 15:55 Ответить
Бутер с просроченной колбасой сожрал, а кипишу на весь мир развели шо капец
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20.08.2020 15:58 Ответить
определения тактики лечения и необходимости перевода его в Москву

==
- У вас была какая то тактика и вы решили его перевести?
- Да, у нас была определённая тактика и мы решили его перевести.
Стан російського опозиціонера Навального вдалося стабілізувати, - лікарі - Цензор.НЕТ 2662
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20.08.2020 15:59 Ответить
впечатление, что на цензор высадился пригожинский десант.
Держись, Алексей.
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20.08.2020 16:00 Ответить
Чей Крым?
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20.08.2020 16:24 Ответить
Ну вот и пришел из Лубянки сценарий для омских коновалов насчет диагноза соперника *****. По версии специалистов с Лубянки уточненный диагноз такой:
Навальный, как и положено либерастам, баловался грибочками - заваривал из них чаек в дороге, чтобы скоротать скучное время перелетов за прикольными глюками.
Но в этот раз не рассчитал дозу или грибы не качественные фошисты из Гейропы и Фашингтона подвезли - короче контузило его дозой сильно и он впал в наркоступор.
Из которого вряд ли вылезет. На Лубянке в этом прогнозе уверены на все 100% т. к. прислали в Омск отряд специалистов следить за стабильно овощным состоянием Навального.
А через месяц скажут - надо его отключать от аппаратуры и сдать на органы т. к. мозог соперника ***** не выдержал и крякнул. А тело осталось.
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20.08.2020 16:01 Ответить
...а личный врач, часом, не личным самолетом прибыла?
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20.08.2020 16:02 Ответить
Очевидно чай заварен по рецептуре ФСБ.
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20.08.2020 16:05 Ответить
Стопудово. А повари Боширов і Петров.
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20.08.2020 16:33 Ответить
В омское отделение ФСБ РФ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Совершенно секретно
Настоящим МЫ волеизъявляем, чтобы светлым именем Навального был назван аэропорт г. Омска. Посмертно.
Р.С.: В случае, если тов. Навальный начнет отказываться сотрудничать, то приложить все усилия, чтобы окончательно уговорить товарища.
Путин В.В.
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20.08.2020 16:09 Ответить
Не ожидали путинские исполнители, что самолёт экстренно посадят . Думали, что за время полёта Навальный умрет. Теперь затихарились и ждут, чтобы не спалить давно спаленную контору. У кого-то погоны полетят, что 'недоработали ', 'недотравили'
Да и здоровье, скорей всего хорошее у Навального, молодой , к тему же
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20.08.2020 16:10 Ответить
шо значит "стабилизировалось"? Он шо, бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? (с) Доктор сказал "в морг", значит "в морг"!
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20.08.2020 16:11 Ответить
Странно, что только Навального отравили. Обычно в таких случаях взрывают весь самолет с пассажирами. Типичный пример - подрыв самолета под Смоленском вместе с польским правительством. Так, что пассажирам сильно повезло, что остались живы.
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20.08.2020 16:15 Ответить
Ну самолет взорвать это типа несчастный случай..а вот отравление нелетальное...это акция устрашения...чтобы "бунтовал" правильно
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20.08.2020 16:35 Ответить
Нехай ті пасажири пару тижнів моляться поки інкубаційний період не пройде якщо це якийсь вірус. А не дай Бог там щось на кшталт радіоактивного полонію, то скоро у всіх волосся повипадає.
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20.08.2020 16:38 Ответить
Вообще то Навальный оппозиционер, декоративный. Он как свисток в чайнике, предназначен, для сигнализации о закипании и стравливания лишнего пара. Его власть ценит и бережет. Где то охрана недосмотрела.
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20.08.2020 16:18 Ответить
ВАРИАНТ ЩЕКОЧИХИНА... Кровавый ублюдок х*йло повторяется.....
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20.08.2020 16:44 Ответить
Носятся с этим Навальным как с функционером партии Едро.
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20.08.2020 17:14 Ответить
Дело в том, что эта клиника , возможно, не имеет соответствующего оборудования для лечения таких сложных отравлений. А отравление сложное, раз он в коме. Потом врачи, зная наверняка, чья это работа , могут просто саботировать лечение. Элементарно из страха
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20.08.2020 17:16 Ответить
Навальний-не та фігура,щоби із-за нього літаки підривати.Скоріш за все-не вгодив він чимось мацковоординському засранцю,вонючій пуцці-от і все;захотілось йому на сніданок кровушки "опозиціонера" поіскушать для настрою гарного-от і чайок заповітний прригодився...
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20.08.2020 17:24 Ответить
 
 