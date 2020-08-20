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Стан російського опозиціонера Навального вдалося стабілізувати, - лікарі

Стан російського опозиціонера Навального вдалося стабілізувати, - лікарі

Медики змогли стабілізувати стан російського опозиційного політика Олексія Навального, який впав у кому під час перельоту з Томська в Москву і був госпіталізований в Омську, імовірно, з отруєнням.

Про це журналістам розповів начмед лікарні швидкої допомоги Києва Анатолій Калиниченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Омськ онлайн".

"Дозволю собі обережне висловлювання. З огляду на стан, у якому він був до нас доставлений, і повну неясність діагнозу, нам вдалося його стабілізувати. Для нас це хороша прогностична ознака", - сказав Калиниченко.

Він додав, що омські лікарі консультуються з провідними російськими медиками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медики реально займаються зараз порятунком життя Навального, - заступник головного лікаря омської лікарні. ВIДЕО

"Пацієнт був оглянутий усіма фахівцями, які можуть знадобитися у такому стані - хірурги, нейрохірурги, неврологи, токсикологи, реаніматологи, терапевти, ендокринологи. Проведено кілька консиліумів, усіляких досліджень, включно з рутинними і вузькоспеціальними. Наразі проведено кілька телемедичних консультацій, зокрема з провідними фахівцями в країні", - додав він.

До Омська з Москви прибула особиста лікарка Навального Анастасія Васильєва, але її не пускають до політика.

"До Олексія Навального нікого не пускають, медичну документацію не показують. Стан його важкий. Ми звертаємося по допомогу до чиновників МОЗ та офіційних осіб для отримання документації, визначення тактики лікування та необхідності переведення його в Москву або за кордон", - написала вона у твітері.

Читайте також: Нічого спільного зі звичайним отруєнням у Навального немає, - прессекретарка Ярмиш

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+26
Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи - Цензор.НЕТ 1380
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20.08.2020 15:46
+11
в своем время и Ющенко так попил чаю с кем-то... причем с тем же диоксином наверное.
По мнению историка спецслужб Бориса Володарского, «нет сомнения, что Ющенко отравили российские службы»[19].
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20.08.2020 15:58
+7
У кого-то срывается внеочередное звание?...
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20.08.2020 15:46
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Ну теперь ему осталось только хайпануть на этом...
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20.08.2020 15:42 Відповісти
Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи - Цензор.НЕТ 3697Ничего не ел, не пил - только чай!!!
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20.08.2020 15:49 Відповісти
в своем время и Ющенко так попил чаю с кем-то... причем с тем же диоксином наверное.
По мнению историка спецслужб Бориса Володарского, «нет сомнения, что Ющенко отравили российские службы»[19].
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20.08.2020 15:58 Відповісти
Ну так-то преступление так и не раскрыли... Понятное дело, шо коцапы скорее всего травонули.
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20.08.2020 16:03 Відповісти
ходят слухи, что омолаживался ботоксом...и скорее всего им же и травонули...как никак самый сильный яд на земле...
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20.08.2020 16:32 Відповісти
У меня есть своя версия, но однажды меня за нее забанили. По этому я просто промолчу. И это не пчелы покусали, там другое
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20.08.2020 16:33 Відповісти
Думаешь шо гармоналка шоб хорошо стоял?? И случилось как с брежневым?...так он вроде не по бабам-комсомолкам в отличиии от генсека...
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20.08.2020 16:38 Відповісти
не, там версия более фантастическая. сексу там нету ни грамма, я б даже не подумал на Юща такое
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20.08.2020 16:41 Відповісти
Якщо мова про галюциногени, то це скоріш за все LSD. Там летальна доза мізерна.
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20.08.2020 16:18 Відповісти
ГРУ против ФСБ - скандалы, интриги, расследования
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20.08.2020 15:43 Відповісти
-Пациент перед смертью потел?
-Дааааааа!
-Это хааррашо!!
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20.08.2020 15:44 Відповісти
Ну все, революции не будет, сакральная жертва воскресла
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20.08.2020 15:44 Відповісти
Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи - Цензор.НЕТ 1380
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20.08.2020 15:46 Відповісти
У кого-то срывается внеочередное звание?...
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20.08.2020 15:46 Відповісти
Да пошлют служить туда где сейчас Боширов и Петров.
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20.08.2020 16:21 Відповісти
теперь нам Цензор все мозги затрахает этим навальным...
Эй Цензор! - наша страна Украина, если вы забыли - НЕ РФ..
зачем писать о Бутерброде каждые 10 минут?
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20.08.2020 15:46 Відповісти
це ж черговий злочин нашого ворога.
то чому би не наглядати за справою отруєння ?
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20.08.2020 15:59 Відповісти
Раз не пускают личного врача, значит скрывают КРИМИНАЛ!
Раз из Москвы не прибыло НИ ОДНОГО официального представителя, ни врача, ни эксперта, ни следователя, значит этот криминал КРЕМЛЕВСКИЙ!
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20.08.2020 15:48 Відповісти
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu



Кстати, сегодня - ровно 2000 дней со дня убийства Немцова. Совпадение?... Кремлёвские мрази, увы, любят красивые даты....

Стан російського опозиціонера Навального вдалося стабілізувати, - лікарі - Цензор.НЕТ 9297
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20.08.2020 15:58 Відповісти
Вова, береги Леху!
Где ты себе ещё такого аппазиционера найдешь?
Придется приглашать тихановскую!
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20.08.2020 15:48 Відповісти
Не волнуйтесь, верного путинца спасут, сгодится он еще мозги пудрить тупорылым романтикам.
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20.08.2020 15:48 Відповісти
Так если верный нукер то зачем травили?
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20.08.2020 16:04 Відповісти
Ну так чем Не бутерброд угрожает *****?
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20.08.2020 16:23 Відповісти
Вопросы не по адресу. Спрашивай утверждающих, что угрожает.
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20.08.2020 16:29 Відповісти
OK, sorry.
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20.08.2020 16:32 Відповісти
Не травили, а банальный обсёр от немытых рук.
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20.08.2020 18:19 Відповісти
спишуть на Covid......
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20.08.2020 15:50 Відповісти
Схожа історія була з президентом Афганістану Таракі в день радянської атаки на його палац в Кабулі в 1978 році: агенти КДБ його отруїли, а радянські військові лікарі оживили перед атакою і розстрілом "Альфою".
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20.08.2020 16:29 Відповісти
Серьезная реклама для кафешки получилась....
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20.08.2020 15:54 Відповісти
Чего только не сделаешь чтобы отвлечь лохторат от революции за забором у сябров...
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20.08.2020 15:55 Відповісти
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin

https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал



Приз "За лучшую фотографию года" уходит этому фотографу.



Стан російського опозиціонера Навального вдалося стабілізувати, - лікарі - Цензор.НЕТ 2252
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20.08.2020 15:55 Відповісти
Бутер с просроченной колбасой сожрал, а кипишу на весь мир развели шо капец
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20.08.2020 15:58 Відповісти
определения тактики лечения и необходимости перевода его в Москву

==
- У вас была какая то тактика и вы решили его перевести?
- Да, у нас была определённая тактика и мы решили его перевести.
Стан російського опозиціонера Навального вдалося стабілізувати, - лікарі - Цензор.НЕТ 2662
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20.08.2020 15:59 Відповісти
впечатление, что на цензор высадился пригожинский десант.
Держись, Алексей.
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20.08.2020 16:00 Відповісти
Чей Крым?
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20.08.2020 16:24 Відповісти
Ну вот и пришел из Лубянки сценарий для омских коновалов насчет диагноза соперника *****. По версии специалистов с Лубянки уточненный диагноз такой:
Навальный, как и положено либерастам, баловался грибочками - заваривал из них чаек в дороге, чтобы скоротать скучное время перелетов за прикольными глюками.
Но в этот раз не рассчитал дозу или грибы не качественные фошисты из Гейропы и Фашингтона подвезли - короче контузило его дозой сильно и он впал в наркоступор.
Из которого вряд ли вылезет. На Лубянке в этом прогнозе уверены на все 100% т. к. прислали в Омск отряд специалистов следить за стабильно овощным состоянием Навального.
А через месяц скажут - надо его отключать от аппаратуры и сдать на органы т. к. мозог соперника ***** не выдержал и крякнул. А тело осталось.
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20.08.2020 16:01 Відповісти
...а личный врач, часом, не личным самолетом прибыла?
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20.08.2020 16:02 Відповісти
Очевидно чай заварен по рецептуре ФСБ.
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20.08.2020 16:05 Відповісти
Стопудово. А повари Боширов і Петров.
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20.08.2020 16:33 Відповісти
В омское отделение ФСБ РФ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Совершенно секретно
Настоящим МЫ волеизъявляем, чтобы светлым именем Навального был назван аэропорт г. Омска. Посмертно.
Р.С.: В случае, если тов. Навальный начнет отказываться сотрудничать, то приложить все усилия, чтобы окончательно уговорить товарища.
Путин В.В.
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20.08.2020 16:09 Відповісти
Не ожидали путинские исполнители, что самолёт экстренно посадят . Думали, что за время полёта Навальный умрет. Теперь затихарились и ждут, чтобы не спалить давно спаленную контору. У кого-то погоны полетят, что 'недоработали ', 'недотравили'
Да и здоровье, скорей всего хорошее у Навального, молодой , к тему же
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20.08.2020 16:10 Відповісти
шо значит "стабилизировалось"? Он шо, бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? (с) Доктор сказал "в морг", значит "в морг"!
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20.08.2020 16:11 Відповісти
Странно, что только Навального отравили. Обычно в таких случаях взрывают весь самолет с пассажирами. Типичный пример - подрыв самолета под Смоленском вместе с польским правительством. Так, что пассажирам сильно повезло, что остались живы.
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20.08.2020 16:15 Відповісти
Ну самолет взорвать это типа несчастный случай..а вот отравление нелетальное...это акция устрашения...чтобы "бунтовал" правильно
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20.08.2020 16:35 Відповісти
Нехай ті пасажири пару тижнів моляться поки інкубаційний період не пройде якщо це якийсь вірус. А не дай Бог там щось на кшталт радіоактивного полонію, то скоро у всіх волосся повипадає.
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20.08.2020 16:38 Відповісти
Вообще то Навальный оппозиционер, декоративный. Он как свисток в чайнике, предназначен, для сигнализации о закипании и стравливания лишнего пара. Его власть ценит и бережет. Где то охрана недосмотрела.
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20.08.2020 16:18 Відповісти
ВАРИАНТ ЩЕКОЧИХИНА... Кровавый ублюдок х*йло повторяется.....
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20.08.2020 16:44 Відповісти
Носятся с этим Навальным как с функционером партии Едро.
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20.08.2020 17:14 Відповісти
Дело в том, что эта клиника , возможно, не имеет соответствующего оборудования для лечения таких сложных отравлений. А отравление сложное, раз он в коме. Потом врачи, зная наверняка, чья это работа , могут просто саботировать лечение. Элементарно из страха
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20.08.2020 17:16 Відповісти
Навальний-не та фігура,щоби із-за нього літаки підривати.Скоріш за все-не вгодив він чимось мацковоординському засранцю,вонючій пуцці-от і все;захотілось йому на сніданок кровушки "опозиціонера" поіскушать для настрою гарного-от і чайок заповітний прригодився...
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20.08.2020 17:24 Відповісти
 
 