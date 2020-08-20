Стан російського опозиціонера Навального вдалося стабілізувати, - лікарі
Медики змогли стабілізувати стан російського опозиційного політика Олексія Навального, який впав у кому під час перельоту з Томська в Москву і був госпіталізований в Омську, імовірно, з отруєнням.
Про це журналістам розповів начмед лікарні швидкої допомоги Києва Анатолій Калиниченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Омськ онлайн".
"Дозволю собі обережне висловлювання. З огляду на стан, у якому він був до нас доставлений, і повну неясність діагнозу, нам вдалося його стабілізувати. Для нас це хороша прогностична ознака", - сказав Калиниченко.
Він додав, що омські лікарі консультуються з провідними російськими медиками.
"Пацієнт був оглянутий усіма фахівцями, які можуть знадобитися у такому стані - хірурги, нейрохірурги, неврологи, токсикологи, реаніматологи, терапевти, ендокринологи. Проведено кілька консиліумів, усіляких досліджень, включно з рутинними і вузькоспеціальними. Наразі проведено кілька телемедичних консультацій, зокрема з провідними фахівцями в країні", - додав він.
До Омська з Москви прибула особиста лікарка Навального Анастасія Васильєва, але її не пускають до політика.
"До Олексія Навального нікого не пускають, медичну документацію не показують. Стан його важкий. Ми звертаємося по допомогу до чиновників МОЗ та офіційних осіб для отримання документації, визначення тактики лікування та необхідності переведення його в Москву або за кордон", - написала вона у твітері.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
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По мнению историка спецслужб Бориса Володарского, «нет сомнения, что Ющенко отравили российские службы»[19].
-Дааааааа!
-Это хааррашо!!
Эй Цензор! - наша страна Украина, если вы забыли - НЕ РФ..
зачем писать о Бутерброде каждые 10 минут?
то чому би не наглядати за справою отруєння ?
Раз из Москвы не прибыло НИ ОДНОГО официального представителя, ни врача, ни эксперта, ни следователя, значит этот криминал КРЕМЛЕВСКИЙ!
https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu
Кстати, сегодня - ровно 2000 дней со дня убийства Немцова. Совпадение?... Кремлёвские мрази, увы, любят красивые даты....
Где ты себе ещё такого аппазиционера найдешь?
Придется приглашать тихановскую!
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал
Приз "За лучшую фотографию года" уходит этому фотографу.
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- У вас была какая то тактика и вы решили его перевести?
- Да, у нас была определённая тактика и мы решили его перевести.
Держись, Алексей.
Навальный, как и положено либерастам, баловался грибочками - заваривал из них чаек в дороге, чтобы скоротать скучное время перелетов за прикольными глюками.
Но в этот раз не рассчитал дозу или грибы не качественные фошисты из Гейропы и Фашингтона подвезли - короче контузило его дозой сильно и он впал в наркоступор.
Из которого вряд ли вылезет. На Лубянке в этом прогнозе уверены на все 100% т. к. прислали в Омск отряд специалистов следить за стабильно овощным состоянием Навального.
А через месяц скажут - надо его отключать от аппаратуры и сдать на органы т. к. мозог соперника ***** не выдержал и крякнул. А тело осталось.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Совершенно секретно
Настоящим МЫ волеизъявляем, чтобы светлым именем Навального был назван аэропорт г. Омска. Посмертно.
Р.С.: В случае, если тов. Навальный начнет отказываться сотрудничать, то приложить все усилия, чтобы окончательно уговорить товарища.
Путин В.В.
Да и здоровье, скорей всего хорошее у Навального, молодой , к тему же