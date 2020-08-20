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В РФ врачи не пускали жену Навального в палату (обновлено)

В РФ врачи не пускали жену Навального в палату (обновлено)

В Российской Федерации жену оппозиционного политика Алексея Навального Юлию и его лечащего врача Анастасию Васильеву не пустили в палату реанимации к Навальному.

Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, лечащего врача Васильеву "не пропускают без решения службы безопасности".

"Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение". Они это так и говорят", - рассказала Ярмыш.

По ее словам, врачи потребовали от жены свидетельство о браке в качестве доказательства их связи с Алексеем Навальным.

Как сообщает Интерфакс-Украина, позже пресс-служба Минздрава Омской области сообщила, что медики пустили супругу Алексея Навального Юлию к мужу, который находится в коме в реанимации.

"По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что омские медики консультировались с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующимися на токсикологии и реаниматологии, которые согласились с выбранной тактикой лечения. Об этом также проинформировали Навальную.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

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Автор: 

отравление (1582) россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+9
Капец Навальному...
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20.08.2020 16:34
+8
В РФ врачи не пускали жену Навального в палату (обновлено) - Цензор.НЕТ 2780
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20.08.2020 16:57
+6
у мене в країні кловани чинять зраду та розбрат, а мене має цікавити, як ***** травить своїх кишенькових опозиціонерів?
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20.08.2020 16:44
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Зачем все эти свидетели, когда делом занимается ГРУ?
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20.08.2020 16:33 Ответить
А ГРУ к нему каким боком? Это не их объект...
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20.08.2020 18:25 Ответить
Вот именно - агент ФСБ начал активно влезать в операцию ГРУ.
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20.08.2020 18:27 Ответить
Капец Навальному...
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20.08.2020 16:34 Ответить
Думаете"новичок"?
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20.08.2020 16:37 Ответить
от новичка там бы вся кофейня слегла
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20.08.2020 16:39 Ответить
и весь самолет
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20.08.2020 16:41 Ответить
Та мабуть ні. ********** прихвостні якусь нову херню придумали мабуть. А не пускають нікого до тих пір поки вона не розчинется в організмі, щоб і сліду не залишилось. Тоді і дружину пустять і лікаря та й за кордон хай везуть...
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20.08.2020 16:54 Ответить
Ув. Цензор! У меня в правой части экрана на вашей главной странице расположен рекламный блок сайта AUTO.RU. Так и должно быть?
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20.08.2020 16:35 Ответить
AgGuard поставь для своего браузера и будет норм.
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20.08.2020 16:42 Ответить
Во первых есть ublok + js fexes
И потом... Деньги для них не пахнут..
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20.08.2020 16:43 Ответить
Рекламу выставляет не Цензор, а Гугл, которому сдаются рекламные площади.
И за какие шиши журналисты Цензора должны жить, если убрать рекламу?
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20.08.2020 16:51 Ответить
Цензор не управляет размещением рекламы - он, как и все сайты, сдает рекламмные площади гуглу. А уже гугл подбирает для вас персональную рекламу на основе ВАШИХ интересов (как кажется гуглу).
У меня, например, там никогда не было никакой авто.ру.
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20.08.2020 16:50 Ответить
Странно как то-Хабаровск,РБ-ВВХ-действует,на упреждение?
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20.08.2020 16:36 Ответить
Плюшевый опозиционер - мечта любого диктатора....
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20.08.2020 16:40 Ответить
до тех пор, пока он, этот плюшевый оппозиционер, не ляпнет что-то не то. а как только ляпнет - чай с полонием и приятного аппетита.
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20.08.2020 16:43 Ответить
Отравление Алексея Навального: расход отработанного оппозиционера или устранение угрозы
Итак, сегодня, лидера российской оппозиции, Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске с подозрением на токсическое отравление, которое проявилось во время его перелета из Томска в Москву.
Алексея Навального поместили в токсиреанимацию, где он был подключен, к ИВЛ, а некоторое время спустя стало известно, что оппозиционера вероятнее всего отравили оксибутиратом натрия, представляющим собой один из сильнейших психодислептиков. Хотя, с учётом дозировки представляющей опасность для жизни (не менее 30 мл) и характерный солёный вкус, маловероятно, что был использован именно этот препарат.
Собственно, чем отравили Алексея Навального, мы ещё узнаем, но куда интереснее другой вопрос, а именно: кто и зачем?
Уверен, что в самой России к персоне Алексея Навального уже давно относятся достаточно предвзято и не так восхищенно как лет 10 назад, по той простой причине, что давно не секрет - он персонаж ФСБ. Персонаж, по сути, контролирующий львиную долю оппозиционного электората и играющий роль тормоза протестных движений и явлений.
Благодаря проекту "Навальный" российские протесты не выходили в стадию коллапсирующего явления с непредсказуемыми, неконтролируемыми последствиями. Однако в последние несколько недель в России имеет место быть явление, которое абсолютно неконтролируемо ФСБ, поскольку оно находится под патронатом совсем другой конторы - ГРУ. И речь идёт о Хабаровском протесте.
Алексей Навальный, известный своей мастерской регрессивностью, в последнее время стал весьма настойчиво вклиниваться в Хабаровский протест, дабы, если не стать его неформальным лидером, то хотя бы занять достаточно удобное место на трибуне, для контроля, за энным числом активной аудитории. Разумеется, с последующим их выводом из игры, как он это умеет.
Кроме того, у Навального целиком полностью прозападная легенда, что автоматически в информационном пространстве вырисовывает "руку запада" практически в любом протесте, от Хабаровска до Беларуси, где появляется Алексей. А вот кураторам "хабаровского" проекта некий "западный след" уж совсем не нужен в их детище, которое должно носить характер исконно русского, традиционного бунта.
И вот теперь, на фоне того как ФСБ попыталось внедрить в "хабаровский" проект ГРУ свою марионетку, марионетка внезапно отравляется неким неизвестным веществом. Согласитесь, какое невероятное совпадение!
Конечно, делать какие либо выводы ещё слишком рано и это лишь одна из версий. Такая же, как и то, что ФСБ могли сами "отравить" Навального для поднятия его рейтингов или реально устранить уже давно себя исчерпавшего оппозиционера, сделать из которого жертву, символ протеста, куда выгоднее, для вывода на арену новых, более перспективных и не зашквареных, лиц, нежели содержать поизносившегося "героя" с лейбой "ФСБ" на лбу.
В принципе, закономерный итог любой заигравшейся и поизносившейся марионетки. Анатолию Шарию - привет!
Источник: Одесский курьер https://uc.od.ua/columns/1533/1228787
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20.08.2020 19:33 Ответить
Ахренеть! Плохи дела. Не хотят огласки истинного диагноза, чем травили.

И все это в 21 веке! Леди макбет кремлевского разлива ничем не брезгует. Просто шок.
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20.08.2020 16:41 Ответить
пример того как из псевдоопозиционера фсб и его агентура делают хероя
вот только непонятно, для чего это дерьмо постят через каждые пол часа украинцам?
мы что, забыли что ответила эта ********** дрянь на вопрос: чей Крим?
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20.08.2020 16:42 Ответить
пример того, как люди, "находящиеся на самой низшей ступени умственного развития", пишут на Цензоре каменты "космического масштаба и космической глупости".
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20.08.2020 17:34 Ответить
у мене в країні кловани чинять зраду та розбрат, а мене має цікавити, як ***** травить своїх кишенькових опозиціонерів?
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20.08.2020 16:44 Ответить
ну так не заходи и не читай, тебя кто-то заставляет?
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20.08.2020 17:34 Ответить
В реанимацию вообще-то никого не пускают...
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20.08.2020 16:48 Ответить
Ага. И фсбшных врачей это тоже должно типа касаться ))
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20.08.2020 17:18 Ответить
Ошибаетесь ,у нас пускали до ковида в любое время (в Украине)
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20.08.2020 18:35 Ответить
Так и об этом. И в рашке ковид. Карантин.
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20.08.2020 21:33 Ответить
Зара його там "долікують" до кондиції...і все.
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20.08.2020 16:49 Ответить
Українській слід цього отруєння вже знайшли?
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20.08.2020 16:50 Ответить
А что не так? Пациент из реанимации подтвердил, что он в коме и не дал согласие на посещение.
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20.08.2020 16:51 Ответить
В РФ врачи не пускали жену Навального в палату (обновлено) - Цензор.НЕТ 2780
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20.08.2020 16:57 Ответить
Цензор - Олексия Навального спасут, как и раньше, а если он когда-нибудь придет к власти, то будет еще один автократ, как Ельцын или Путин:как доказал ордынский академик Ю.Пивоваров, в такой империи, как историческая орда с 800-летней историей, по-другому как силой, управлять нельзя, иначе все разваливается, пока она не разбилась на компактные государства и не стала реальной федерацией.Вы лучше про Беларусь больше информации давайте. Шо там у них сейчас происходит? Лука еще жив? Не сбежал ли в орду? Путлер уже ввел войска "для защиты от НАТО"?
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20.08.2020 16:58 Ответить
Всё уже. Позавчера ещё, Меркель с Макроном и Путиным, постановили завязывать с революцией. Помайданили и бросили.
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20.08.2020 17:56 Ответить
Грузины- грызуны,по штабу которых нужно нанести удар крылатой ракетой,а Крым-не бутерброд,который можно просто так вернуть. Ну а ты Алеша -не человек, за которым нужно переживать...
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20.08.2020 17:01 Ответить
Вот ето у уХйла обосрались от беларусов
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20.08.2020 17:37 Ответить
полеты и отравления - так и с Политковской кажется было... Будь прокляты рашисты!
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20.08.2020 17:40 Ответить
Да они его берегут как зеницу ока. Это же прекрасный громоотвод. Если его и травили, то это были враги путина.
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20.08.2020 17:59 Ответить
Какая жена?? Там щас спецы приехавшие от ФСБ интенсивно долечивают Навального. А жена только мешается.
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20.08.2020 18:20 Ответить
Если Навального и на самом деле хотят убрать - значит, Путлер действительно может скоро покинуть политическое поле, как об этом предупреждал политик В.Соловей, а его "преемники" просто не смогут справиться с Навальным.
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20.08.2020 18:24 Ответить
Навальный достаточно недалекий и нехаризматичный. Он бы мог развалить возглавив и сделав "как лучше". Главное чтоб получилось "как всегда".
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20.08.2020 19:58 Ответить
а українцям не пофіг, що з тим чмом кацапським, що як новину подають, когось пустили, не пустили, попросили, підготували, та пофіг, абсолютно пофіг. єдина новина, що цікавить про кацапів - х..ло здох.
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20.08.2020 22:45 Ответить
 
 