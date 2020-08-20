В РФ врачи не пускали жену Навального в палату (обновлено)
В Российской Федерации жену оппозиционного политика Алексея Навального Юлию и его лечащего врача Анастасию Васильеву не пустили в палату реанимации к Навальному.
Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, лечащего врача Васильеву "не пропускают без решения службы безопасности".
"Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение". Они это так и говорят", - рассказала Ярмыш.
По ее словам, врачи потребовали от жены свидетельство о браке в качестве доказательства их связи с Алексеем Навальным.
Как сообщает Интерфакс-Украина, позже пресс-служба Минздрава Омской области сообщила, что медики пустили супругу Алексея Навального Юлию к мужу, который находится в коме в реанимации.
"По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ", - говорится в пресс-релизе.
Также сообщается, что омские медики консультировались с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующимися на токсикологии и реаниматологии, которые согласились с выбранной тактикой лечения. Об этом также проинформировали Навальную.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
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И потом... Деньги для них не пахнут..
И за какие шиши журналисты Цензора должны жить, если убрать рекламу?
У меня, например, там никогда не было никакой авто.ру.
Итак, сегодня, лидера российской оппозиции, Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске с подозрением на токсическое отравление, которое проявилось во время его перелета из Томска в Москву.
Алексея Навального поместили в токсиреанимацию, где он был подключен, к ИВЛ, а некоторое время спустя стало известно, что оппозиционера вероятнее всего отравили оксибутиратом натрия, представляющим собой один из сильнейших психодислептиков. Хотя, с учётом дозировки представляющей опасность для жизни (не менее 30 мл) и характерный солёный вкус, маловероятно, что был использован именно этот препарат.
Собственно, чем отравили Алексея Навального, мы ещё узнаем, но куда интереснее другой вопрос, а именно: кто и зачем?
Уверен, что в самой России к персоне Алексея Навального уже давно относятся достаточно предвзято и не так восхищенно как лет 10 назад, по той простой причине, что давно не секрет - он персонаж ФСБ. Персонаж, по сути, контролирующий львиную долю оппозиционного электората и играющий роль тормоза протестных движений и явлений.
Благодаря проекту "Навальный" российские протесты не выходили в стадию коллапсирующего явления с непредсказуемыми, неконтролируемыми последствиями. Однако в последние несколько недель в России имеет место быть явление, которое абсолютно неконтролируемо ФСБ, поскольку оно находится под патронатом совсем другой конторы - ГРУ. И речь идёт о Хабаровском протесте.
Алексей Навальный, известный своей мастерской регрессивностью, в последнее время стал весьма настойчиво вклиниваться в Хабаровский протест, дабы, если не стать его неформальным лидером, то хотя бы занять достаточно удобное место на трибуне, для контроля, за энным числом активной аудитории. Разумеется, с последующим их выводом из игры, как он это умеет.
Кроме того, у Навального целиком полностью прозападная легенда, что автоматически в информационном пространстве вырисовывает "руку запада" практически в любом протесте, от Хабаровска до Беларуси, где появляется Алексей. А вот кураторам "хабаровского" проекта некий "западный след" уж совсем не нужен в их детище, которое должно носить характер исконно русского, традиционного бунта.
И вот теперь, на фоне того как ФСБ попыталось внедрить в "хабаровский" проект ГРУ свою марионетку, марионетка внезапно отравляется неким неизвестным веществом. Согласитесь, какое невероятное совпадение!
Конечно, делать какие либо выводы ещё слишком рано и это лишь одна из версий. Такая же, как и то, что ФСБ могли сами "отравить" Навального для поднятия его рейтингов или реально устранить уже давно себя исчерпавшего оппозиционера, сделать из которого жертву, символ протеста, куда выгоднее, для вывода на арену новых, более перспективных и не зашквареных, лиц, нежели содержать поизносившегося "героя" с лейбой "ФСБ" на лбу.
В принципе, закономерный итог любой заигравшейся и поизносившейся марионетки. Анатолию Шарию - привет!
Источник: Одесский курьер https://uc.od.ua/columns/1533/1228787
И все это в 21 веке! Леди макбет кремлевского разлива ничем не брезгует. Просто шок.
вот только непонятно, для чего это дерьмо постят через каждые пол часа украинцам?
мы что, забыли что ответила эта ********** дрянь на вопрос: чей Крим?