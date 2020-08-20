В РФ врачи не пускали жену Навального в палату (обновлено)

В Российской Федерации жену оппозиционного политика Алексея Навального Юлию и его лечащего врача Анастасию Васильеву не пустили в палату реанимации к Навальному.

Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, лечащего врача Васильеву "не пропускают без решения службы безопасности".

"Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что "пациент не дал согласие на посещение". Они это так и говорят", - рассказала Ярмыш.

По ее словам, врачи потребовали от жены свидетельство о браке в качестве доказательства их связи с Алексеем Навальным.

Как сообщает Интерфакс-Украина, позже пресс-служба Минздрава Омской области сообщила, что медики пустили супругу Алексея Навального Юлию к мужу, который находится в коме в реанимации.

"По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что омские медики консультировались с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующимися на токсикологии и реаниматологии, которые согласились с выбранной тактикой лечения. Об этом также проинформировали Навальную.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

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