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У РФ лікарі не пускали дружину Навального в палату (оновлено)

У РФ лікарі не пускали дружину Навального в палату (оновлено)

У Російській Федерації дружину опозиційного політика Олексія Навального Юлію і його лікуючого лікаря Анастасію Васильєву не пустили в палату реанімації до Навального.

Про це повідомляє в Twitter прессекретарка Навального Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, лікуючого лікаря Васильєву "не пропускають без рішення служби безпеки".

"Юля Навальна теж тут. Її теж не пускають, тому що "пацієнт не дав згоду на відвідування". Вони так і кажуть", - розповіла Ярмиш.

За її словами, лікарі вимагають від дружини свідоцтво про шлюб як доказ її зв'язку з Олексієм Навальним.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, пізніше пресслужба Міністерства охорони здоров'я Омської області повідомила, що медики пустили дружину Олексія Навального Юлію до чоловіка, який перебуває в комі в реанімації.

"На її прохання ми організували відвідування пацієнта в палаті реанімації з дотриманням усіх необхідних санітарних норм. Його стан стабільний, він перебуває в комі і підключений до апарату ШВЛ", - сказано в пресрелізі.

Також повідомляється, що омські медики консультувалися з двома федеральними медичними центрами, що спеціалізуються на токсикології та реаніматології, які погодилися з обраною тактикою лікування. Про це також поінформували Навальну.

Читайте також: Нічого спільного зі звичайним отруєнням у Навального немає, - прессекретарка Ярмиш

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+9
Капец Навальному...
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20.08.2020 16:34
+8
В РФ врачи не пускали жену Навального в палату (обновлено) - Цензор.НЕТ 2780
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20.08.2020 16:57
+6
у мене в країні кловани чинять зраду та розбрат, а мене має цікавити, як ***** травить своїх кишенькових опозиціонерів?
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20.08.2020 16:44
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Зачем все эти свидетели, когда делом занимается ГРУ?
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20.08.2020 16:33 Відповісти
А ГРУ к нему каким боком? Это не их объект...
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20.08.2020 18:25 Відповісти
Вот именно - агент ФСБ начал активно влезать в операцию ГРУ.
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20.08.2020 18:27 Відповісти
Капец Навальному...
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20.08.2020 16:34 Відповісти
Думаете"новичок"?
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20.08.2020 16:37 Відповісти
от новичка там бы вся кофейня слегла
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20.08.2020 16:39 Відповісти
и весь самолет
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20.08.2020 16:41 Відповісти
Та мабуть ні. ********** прихвостні якусь нову херню придумали мабуть. А не пускають нікого до тих пір поки вона не розчинется в організмі, щоб і сліду не залишилось. Тоді і дружину пустять і лікаря та й за кордон хай везуть...
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20.08.2020 16:54 Відповісти
Ув. Цензор! У меня в правой части экрана на вашей главной странице расположен рекламный блок сайта AUTO.RU. Так и должно быть?
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20.08.2020 16:35 Відповісти
AgGuard поставь для своего браузера и будет норм.
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20.08.2020 16:42 Відповісти
Во первых есть ublok + js fexes
И потом... Деньги для них не пахнут..
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20.08.2020 16:43 Відповісти
Рекламу выставляет не Цензор, а Гугл, которому сдаются рекламные площади.
И за какие шиши журналисты Цензора должны жить, если убрать рекламу?
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20.08.2020 16:51 Відповісти
Цензор не управляет размещением рекламы - он, как и все сайты, сдает рекламмные площади гуглу. А уже гугл подбирает для вас персональную рекламу на основе ВАШИХ интересов (как кажется гуглу).
У меня, например, там никогда не было никакой авто.ру.
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20.08.2020 16:50 Відповісти
Странно как то-Хабаровск,РБ-ВВХ-действует,на упреждение?
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20.08.2020 16:36 Відповісти
Плюшевый опозиционер - мечта любого диктатора....
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20.08.2020 16:40 Відповісти
до тех пор, пока он, этот плюшевый оппозиционер, не ляпнет что-то не то. а как только ляпнет - чай с полонием и приятного аппетита.
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20.08.2020 16:43 Відповісти
Отравление Алексея Навального: расход отработанного оппозиционера или устранение угрозы
Итак, сегодня, лидера российской оппозиции, Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске с подозрением на токсическое отравление, которое проявилось во время его перелета из Томска в Москву.
Алексея Навального поместили в токсиреанимацию, где он был подключен, к ИВЛ, а некоторое время спустя стало известно, что оппозиционера вероятнее всего отравили оксибутиратом натрия, представляющим собой один из сильнейших психодислептиков. Хотя, с учётом дозировки представляющей опасность для жизни (не менее 30 мл) и характерный солёный вкус, маловероятно, что был использован именно этот препарат.
Собственно, чем отравили Алексея Навального, мы ещё узнаем, но куда интереснее другой вопрос, а именно: кто и зачем?
Уверен, что в самой России к персоне Алексея Навального уже давно относятся достаточно предвзято и не так восхищенно как лет 10 назад, по той простой причине, что давно не секрет - он персонаж ФСБ. Персонаж, по сути, контролирующий львиную долю оппозиционного электората и играющий роль тормоза протестных движений и явлений.
Благодаря проекту "Навальный" российские протесты не выходили в стадию коллапсирующего явления с непредсказуемыми, неконтролируемыми последствиями. Однако в последние несколько недель в России имеет место быть явление, которое абсолютно неконтролируемо ФСБ, поскольку оно находится под патронатом совсем другой конторы - ГРУ. И речь идёт о Хабаровском протесте.
Алексей Навальный, известный своей мастерской регрессивностью, в последнее время стал весьма настойчиво вклиниваться в Хабаровский протест, дабы, если не стать его неформальным лидером, то хотя бы занять достаточно удобное место на трибуне, для контроля, за энным числом активной аудитории. Разумеется, с последующим их выводом из игры, как он это умеет.
Кроме того, у Навального целиком полностью прозападная легенда, что автоматически в информационном пространстве вырисовывает "руку запада" практически в любом протесте, от Хабаровска до Беларуси, где появляется Алексей. А вот кураторам "хабаровского" проекта некий "западный след" уж совсем не нужен в их детище, которое должно носить характер исконно русского, традиционного бунта.
И вот теперь, на фоне того как ФСБ попыталось внедрить в "хабаровский" проект ГРУ свою марионетку, марионетка внезапно отравляется неким неизвестным веществом. Согласитесь, какое невероятное совпадение!
Конечно, делать какие либо выводы ещё слишком рано и это лишь одна из версий. Такая же, как и то, что ФСБ могли сами "отравить" Навального для поднятия его рейтингов или реально устранить уже давно себя исчерпавшего оппозиционера, сделать из которого жертву, символ протеста, куда выгоднее, для вывода на арену новых, более перспективных и не зашквареных, лиц, нежели содержать поизносившегося "героя" с лейбой "ФСБ" на лбу.
В принципе, закономерный итог любой заигравшейся и поизносившейся марионетки. Анатолию Шарию - привет!
Источник: Одесский курьер https://uc.od.ua/columns/1533/1228787
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20.08.2020 19:33 Відповісти
Ахренеть! Плохи дела. Не хотят огласки истинного диагноза, чем травили.

И все это в 21 веке! Леди макбет кремлевского разлива ничем не брезгует. Просто шок.
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20.08.2020 16:41 Відповісти
пример того как из псевдоопозиционера фсб и его агентура делают хероя
вот только непонятно, для чего это дерьмо постят через каждые пол часа украинцам?
мы что, забыли что ответила эта ********** дрянь на вопрос: чей Крим?
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20.08.2020 16:42 Відповісти
пример того, как люди, "находящиеся на самой низшей ступени умственного развития", пишут на Цензоре каменты "космического масштаба и космической глупости".
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20.08.2020 17:34 Відповісти
у мене в країні кловани чинять зраду та розбрат, а мене має цікавити, як ***** травить своїх кишенькових опозиціонерів?
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20.08.2020 16:44 Відповісти
ну так не заходи и не читай, тебя кто-то заставляет?
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20.08.2020 17:34 Відповісти
В реанимацию вообще-то никого не пускают...
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20.08.2020 16:48 Відповісти
Ага. И фсбшных врачей это тоже должно типа касаться ))
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20.08.2020 17:18 Відповісти
Ошибаетесь ,у нас пускали до ковида в любое время (в Украине)
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20.08.2020 18:35 Відповісти
Так и об этом. И в рашке ковид. Карантин.
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20.08.2020 21:33 Відповісти
Зара його там "долікують" до кондиції...і все.
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20.08.2020 16:49 Відповісти
Українській слід цього отруєння вже знайшли?
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20.08.2020 16:50 Відповісти
А что не так? Пациент из реанимации подтвердил, что он в коме и не дал согласие на посещение.
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20.08.2020 16:51 Відповісти
В РФ врачи не пускали жену Навального в палату (обновлено) - Цензор.НЕТ 2780
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20.08.2020 16:57 Відповісти
Цензор - Олексия Навального спасут, как и раньше, а если он когда-нибудь придет к власти, то будет еще один автократ, как Ельцын или Путин:как доказал ордынский академик Ю.Пивоваров, в такой империи, как историческая орда с 800-летней историей, по-другому как силой, управлять нельзя, иначе все разваливается, пока она не разбилась на компактные государства и не стала реальной федерацией.Вы лучше про Беларусь больше информации давайте. Шо там у них сейчас происходит? Лука еще жив? Не сбежал ли в орду? Путлер уже ввел войска "для защиты от НАТО"?
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20.08.2020 16:58 Відповісти
Всё уже. Позавчера ещё, Меркель с Макроном и Путиным, постановили завязывать с революцией. Помайданили и бросили.
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20.08.2020 17:56 Відповісти
Грузины- грызуны,по штабу которых нужно нанести удар крылатой ракетой,а Крым-не бутерброд,который можно просто так вернуть. Ну а ты Алеша -не человек, за которым нужно переживать...
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20.08.2020 17:01 Відповісти
Вот ето у уХйла обосрались от беларусов
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20.08.2020 17:37 Відповісти
полеты и отравления - так и с Политковской кажется было... Будь прокляты рашисты!
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20.08.2020 17:40 Відповісти
Да они его берегут как зеницу ока. Это же прекрасный громоотвод. Если его и травили, то это были враги путина.
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20.08.2020 17:59 Відповісти
Какая жена?? Там щас спецы приехавшие от ФСБ интенсивно долечивают Навального. А жена только мешается.
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20.08.2020 18:20 Відповісти
Если Навального и на самом деле хотят убрать - значит, Путлер действительно может скоро покинуть политическое поле, как об этом предупреждал политик В.Соловей, а его "преемники" просто не смогут справиться с Навальным.
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20.08.2020 18:24 Відповісти
Навальный достаточно недалекий и нехаризматичный. Он бы мог развалить возглавив и сделав "как лучше". Главное чтоб получилось "как всегда".
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20.08.2020 19:58 Відповісти
а українцям не пофіг, що з тим чмом кацапським, що як новину подають, когось пустили, не пустили, попросили, підготували, та пофіг, абсолютно пофіг. єдина новина, що цікавить про кацапів - х..ло здох.
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20.08.2020 22:45 Відповісти
 
 