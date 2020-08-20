Вашингтон следит за ситуацией с Навальным, - Трамп

В администрации США наблюдают за развитием ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Мы следим за этим, и мне доложат об этом", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

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