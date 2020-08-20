РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11185 посетителей онлайн
Новости
3 591 26

Вашингтон следит за ситуацией с Навальным, - Трамп

Вашингтон следит за ситуацией с Навальным, - Трамп

В администрации США наблюдают за развитием ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Мы следим за этим, и мне доложат об этом", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К Навальному не допускают его лечащего врача и не дают разрешения на транспортировку

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи

Автор: 

Навальный (855) Трамп (5036)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAf7P5Hs_9SzgtM4h8CN-xD5U6oCevejdYpuOkJ5zm89KqmASrOdzyzh1e4FHoh6g9NIcXRp5qUR_V2&hc_ref=ARQomC8MVpsqNre8Lr_2f6y6kzo-FvJSFIbEYIGGR5xv8GbEvdDW3IW5Eb73IEl3gaw&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAf7P5Hs_9SzgtM4h8CN-xD5U6oCevejdYpuOkJ5zm89KqmASrOdzyzh1e4FHoh6g9NIcXRp5qUR_V2&hc_ref=ARQomC8MVpsqNre8Lr_2f6y6kzo-FvJSFIbEYIGGR5xv8GbEvdDW3IW5Eb73IEl3gaw&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2792230210877194 4 год ·

То ли я старый становлюсь, то ли похмелье средней тяжести - но меня сегодня невероятно раздражает просто поток розовых пони в ленте. В стране, которая шестой год ведет три войны, которая бомбит мирняк, которая сбила «Боинг», которая репрессирует целый народ, которая похищает и убивает, в которой кого только ни травили, Политковскую, кстати, отравили точно также в аэропорту по дороге в Беслан, две недели в коме, стране, которая засылает своих ихтамнетов куда только может, которая прямо сейчас готовит аншлюс ещё одного соседнего государства - в такой стране, оказывается, могут отравить лидера оппозиции! ****, да что ж за неожиданность-то такая, кто же мог подумать-то!!!
Люди добрые, что ж это деется, а.
Шесть лет вы жили в своем домике «главное не впускать войну внутрь» - а тут она - опа! - и пришла чота.
Как снег на голову. Зимой. Никогда такого не было.
«Если он умрет, я немедленно выйду на улицу!» Ну, оно и правильно. Ведь если не умрет - ***** выходить-то. Все ж *******. Ни войны, не репрессий, ни пыток, ни похищений, счастливое скромное обаяние буржуазии столицы Рейха.
И, главное, мое любимое - «как же Путин боится Навального».
Точно. Прям обоссывается со страху. Десять лет уже.
Они **** нас в хвост и в гриву во все щели как хотят - КАК ОНИ НАС БОЯТСЯ!!!!!
Ух, какие мы страшные и грозные, уууу…
Мы здесь власть.
Порт за мой френч, с похмелья тяжеловато подбирать слова из лексикона политеса.
Розовый пони Акунин сегодня превзошел аж самого себя: «Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже».
Да ладно? Серьезно? И как же будет хуже? Пройдетесь по бульварам с шариками? Налепите аватарку «Я/Мы Алексей Навальный»? Напишете в фейсбучике «Путин *****"? Нарисуете плакатик «Крысу тошнит »?
****** розовые пони (ну, мы помним про похмелье).
Лемминги проснулись. В сотый раз. Впрочем, бодрствовать они будут недолго. Пару недель, месяц - и опять заснут. Как всегда.
Опять напялят кокошники на свои бошки и пойдут скакать «оле-оле». Во славу очередных славных спортивных побед славной команды Рейха.
Как там Навальный на селфи со стадиона писал - горжусь нашими?
Гордись.
Кстати, как-то абсолютно *****, что там с ним. Шесть лет для чувака не существовало репрессий, убийств, пыток и похищений, расследования они там про домик уточки Медведева делали - ну так для нас теперь не существует их. Я свою украинскую ленту вот прям люблю сейчас. Такое, лёгкое вскользь упоминание «отравился не бутербродом» - и все. Абсолютно насрать, что там у них. С ними со всеми.
Пойду про домик уточки порасследую лучше. Борьба с коррупцией - самое важное!
"Главное не впускать в себя отравление"
Два мира, два Шапиро.
Маски они героическим врачам собирали. Повторю тот же вопрос, который я задавал полгода назад - скажите, а врачи, которым вы собирали маски, и врачи, которые ходят сейчас по струнке перед ФСБ, не дают информацию, ссылаясь на гостайну и не пускают к отравленному мужу жену, ссылаясь на недостаточность оснований - это одни и те же врачи?
Рейх должен быть кристально чистым.
Вас предупреждали.
Ах, какой был теплый декабрь…
Бегите, глупцы.
Ну и так далее.
Вы, вы, именно вы, кто сейчас ахает и охает - создали этих врачей. Построили этот Рейх. Стонали по вашим героическим подводникам, наим славным Кригсмарине, погибшим на «Лошарике».
Жрите. В обе руки.
Наслаждайтесь.
Вас впереди ждет ещё мноооого удивительных открытий.
В добрый путь.
показать весь комментарий
20.08.2020 19:59
+3
Слідкують за ситуацією, а після смерті Навального можна не слідкувати.
показать весь комментарий
20.08.2020 19:46
+3
Кремль умеет травить. Нужно было Навальному быть осторожнее и не пить на вокзале чай.
показать весь комментарий
20.08.2020 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кремль умеет травить. Нужно было Навальному быть осторожнее и не пить на вокзале чай.
показать весь комментарий
20.08.2020 19:48 Ответить
Навальному давно нужно было уезжать из рашки. На что можно надеятся в том зверинце такому человеку? Ясно же,что рано или поздно отравят,а может и пристрелят на главной площади страны. Ролики в ютубчике про ворюг можно заливать из любой страны
показать весь комментарий
20.08.2020 19:58 Ответить
Так чим карманний ефесбешний "апазіціанєр" Навальний путіну не вгодив?
показать весь комментарий
20.08.2020 19:45 Ответить
Пересек линию партии
показать весь комментарий
20.08.2020 19:48 Ответить
Більш за все. Загрався в апазіцію та порушив статут.
показать весь комментарий
20.08.2020 19:55 Ответить
Глубоко ?
показать весь комментарий
20.08.2020 19:46 Ответить
очень глубоко обеспокоены
показать весь комментарий
20.08.2020 19:47 Ответить
Слідкують за ситуацією, а після смерті Навального можна не слідкувати.
показать весь комментарий
20.08.2020 19:46 Ответить
если не помрет, то после комы врядле он уже нормальным человеком будет, кремлю скорее всего на это и расчитывает что навальный превратится в овоща, за убийство будут санкции, а так все норм, можно дальше гадить миру
показать весь комментарий
20.08.2020 19:49 Ответить
https://censor.net/user/133794 - логично..
показать весь комментарий
20.08.2020 19:51 Ответить
Крим не бутерброд.Просто Навальний вже використаний і напевне його вже хочуть викинути.
показать весь комментарий
20.08.2020 19:49 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAf7P5Hs_9SzgtM4h8CN-xD5U6oCevejdYpuOkJ5zm89KqmASrOdzyzh1e4FHoh6g9NIcXRp5qUR_V2&hc_ref=ARQomC8MVpsqNre8Lr_2f6y6kzo-FvJSFIbEYIGGR5xv8GbEvdDW3IW5Eb73IEl3gaw&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAf7P5Hs_9SzgtM4h8CN-xD5U6oCevejdYpuOkJ5zm89KqmASrOdzyzh1e4FHoh6g9NIcXRp5qUR_V2&hc_ref=ARQomC8MVpsqNre8Lr_2f6y6kzo-FvJSFIbEYIGGR5xv8GbEvdDW3IW5Eb73IEl3gaw&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2792230210877194 4 год ·

То ли я старый становлюсь, то ли похмелье средней тяжести - но меня сегодня невероятно раздражает просто поток розовых пони в ленте. В стране, которая шестой год ведет три войны, которая бомбит мирняк, которая сбила «Боинг», которая репрессирует целый народ, которая похищает и убивает, в которой кого только ни травили, Политковскую, кстати, отравили точно также в аэропорту по дороге в Беслан, две недели в коме, стране, которая засылает своих ихтамнетов куда только может, которая прямо сейчас готовит аншлюс ещё одного соседнего государства - в такой стране, оказывается, могут отравить лидера оппозиции! ****, да что ж за неожиданность-то такая, кто же мог подумать-то!!!
Люди добрые, что ж это деется, а.
Шесть лет вы жили в своем домике «главное не впускать войну внутрь» - а тут она - опа! - и пришла чота.
Как снег на голову. Зимой. Никогда такого не было.
«Если он умрет, я немедленно выйду на улицу!» Ну, оно и правильно. Ведь если не умрет - ***** выходить-то. Все ж *******. Ни войны, не репрессий, ни пыток, ни похищений, счастливое скромное обаяние буржуазии столицы Рейха.
И, главное, мое любимое - «как же Путин боится Навального».
Точно. Прям обоссывается со страху. Десять лет уже.
Они **** нас в хвост и в гриву во все щели как хотят - КАК ОНИ НАС БОЯТСЯ!!!!!
Ух, какие мы страшные и грозные, уууу…
Мы здесь власть.
Порт за мой френч, с похмелья тяжеловато подбирать слова из лексикона политеса.
Розовый пони Акунин сегодня превзошел аж самого себя: «Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже».
Да ладно? Серьезно? И как же будет хуже? Пройдетесь по бульварам с шариками? Налепите аватарку «Я/Мы Алексей Навальный»? Напишете в фейсбучике «Путин *****"? Нарисуете плакатик «Крысу тошнит »?
****** розовые пони (ну, мы помним про похмелье).
Лемминги проснулись. В сотый раз. Впрочем, бодрствовать они будут недолго. Пару недель, месяц - и опять заснут. Как всегда.
Опять напялят кокошники на свои бошки и пойдут скакать «оле-оле». Во славу очередных славных спортивных побед славной команды Рейха.
Как там Навальный на селфи со стадиона писал - горжусь нашими?
Гордись.
Кстати, как-то абсолютно *****, что там с ним. Шесть лет для чувака не существовало репрессий, убийств, пыток и похищений, расследования они там про домик уточки Медведева делали - ну так для нас теперь не существует их. Я свою украинскую ленту вот прям люблю сейчас. Такое, лёгкое вскользь упоминание «отравился не бутербродом» - и все. Абсолютно насрать, что там у них. С ними со всеми.
Пойду про домик уточки порасследую лучше. Борьба с коррупцией - самое важное!
"Главное не впускать в себя отравление"
Два мира, два Шапиро.
Маски они героическим врачам собирали. Повторю тот же вопрос, который я задавал полгода назад - скажите, а врачи, которым вы собирали маски, и врачи, которые ходят сейчас по струнке перед ФСБ, не дают информацию, ссылаясь на гостайну и не пускают к отравленному мужу жену, ссылаясь на недостаточность оснований - это одни и те же врачи?
Рейх должен быть кристально чистым.
Вас предупреждали.
Ах, какой был теплый декабрь…
Бегите, глупцы.
Ну и так далее.
Вы, вы, именно вы, кто сейчас ахает и охает - создали этих врачей. Построили этот Рейх. Стонали по вашим героическим подводникам, наим славным Кригсмарине, погибшим на «Лошарике».
Жрите. В обе руки.
Наслаждайтесь.
Вас впереди ждет ещё мноооого удивительных открытий.
В добрый путь.
показать весь комментарий
20.08.2020 19:59 Ответить
Ви курва за своім рудим ********** слідкуйте краще , нах вам той Навальний !?
показать весь комментарий
20.08.2020 19:58 Ответить
Снова работали Петров и Боширов. Новичком
показать весь комментарий
20.08.2020 19:58 Ответить
Чувак с дохлой белкой на голове уже позвонил своему другу валоде со словами поддержки?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:06 Ответить
Вашингтон следит за ситуацией с Навальным, - Трамп - Цензор.НЕТ 3868
показать весь комментарий
20.08.2020 20:06 Ответить
Следит заготовив соболезнования...
показать весь комментарий
20.08.2020 20:11 Ответить
Недавно Обоссаное Трампердилло обвиняло Обамочмо, что он дал хйлу захватить Крым. Сегодня Лохматое Чмо прекрасно затянуло узык в анус и "наблюдает" как хйло впрямом эфире убивает главного лидера оппозиции.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:24 Ответить
Ну вы сравнили карандаш с пальцем! Какое заявление вы ждёте от Трампа, если пока нет никаких результатов тестов из Германии? Навальный и Крым???!!! Really???!!!
показать весь комментарий
22.08.2020 08:31 Ответить
А зачем следить? Навальный -путинский актер играющий роль оппозиционера. Пусть Путин и следит.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:35 Ответить
Иногда допускаю мысль - Может Путин и правда гениален. Всех травит , убивает по всему миру и все ему сходит с рук .А весь мир смотрит и выражает озабоченность.
показать весь комментарий
20.08.2020 21:05 Ответить
- Как вы относитесь к Навальному?
- Так же, как и он ко мне.
показать весь комментарий
20.08.2020 22:03 Ответить
агент альоша бухнул паленкой
показать весь комментарий
21.08.2020 01:02 Ответить
и зачал дебила roman qwerty
показать весь комментарий
22.08.2020 11:51 Ответить
 
 