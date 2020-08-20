Вашингтон стежить за ситуацією з Навальним, - Трамп

В адміністрації США спостерігають за розвитком ситуації навколо російського опозиціонера Олексія Навального, госпіталізованого в Омську.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у четвер президент США Дональд Трамп.

"Ми стежимо за цим, і мені повідомлять про це", - сказав Трамп, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай