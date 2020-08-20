Вашингтон стежить за ситуацією з Навальним, - Трамп
В адміністрації США спостерігають за розвитком ситуації навколо російського опозиціонера Олексія Навального, госпіталізованого в Омську.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у четвер президент США Дональд Трамп.
"Ми стежимо за цим, і мені повідомлять про це", - сказав Трамп, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.
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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай
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https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2792230210877194 4 год ·
То ли я старый становлюсь, то ли похмелье средней тяжести - но меня сегодня невероятно раздражает просто поток розовых пони в ленте. В стране, которая шестой год ведет три войны, которая бомбит мирняк, которая сбила «Боинг», которая репрессирует целый народ, которая похищает и убивает, в которой кого только ни травили, Политковскую, кстати, отравили точно также в аэропорту по дороге в Беслан, две недели в коме, стране, которая засылает своих ихтамнетов куда только может, которая прямо сейчас готовит аншлюс ещё одного соседнего государства - в такой стране, оказывается, могут отравить лидера оппозиции! ****, да что ж за неожиданность-то такая, кто же мог подумать-то!!!
Люди добрые, что ж это деется, а.
Шесть лет вы жили в своем домике «главное не впускать войну внутрь» - а тут она - опа! - и пришла чота.
Как снег на голову. Зимой. Никогда такого не было.
«Если он умрет, я немедленно выйду на улицу!» Ну, оно и правильно. Ведь если не умрет - ***** выходить-то. Все ж *******. Ни войны, не репрессий, ни пыток, ни похищений, счастливое скромное обаяние буржуазии столицы Рейха.
И, главное, мое любимое - «как же Путин боится Навального».
Точно. Прям обоссывается со страху. Десять лет уже.
Они **** нас в хвост и в гриву во все щели как хотят - КАК ОНИ НАС БОЯТСЯ!!!!!
Ух, какие мы страшные и грозные, уууу…
Мы здесь власть.
Порт за мой френч, с похмелья тяжеловато подбирать слова из лексикона политеса.
Розовый пони Акунин сегодня превзошел аж самого себя: «Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже».
Да ладно? Серьезно? И как же будет хуже? Пройдетесь по бульварам с шариками? Налепите аватарку «Я/Мы Алексей Навальный»? Напишете в фейсбучике «Путин *****"? Нарисуете плакатик «Крысу тошнит »?
****** розовые пони (ну, мы помним про похмелье).
Лемминги проснулись. В сотый раз. Впрочем, бодрствовать они будут недолго. Пару недель, месяц - и опять заснут. Как всегда.
Опять напялят кокошники на свои бошки и пойдут скакать «оле-оле». Во славу очередных славных спортивных побед славной команды Рейха.
Как там Навальный на селфи со стадиона писал - горжусь нашими?
Гордись.
Кстати, как-то абсолютно *****, что там с ним. Шесть лет для чувака не существовало репрессий, убийств, пыток и похищений, расследования они там про домик уточки Медведева делали - ну так для нас теперь не существует их. Я свою украинскую ленту вот прям люблю сейчас. Такое, лёгкое вскользь упоминание «отравился не бутербродом» - и все. Абсолютно насрать, что там у них. С ними со всеми.
Пойду про домик уточки порасследую лучше. Борьба с коррупцией - самое важное!
"Главное не впускать в себя отравление"
Два мира, два Шапиро.
Маски они героическим врачам собирали. Повторю тот же вопрос, который я задавал полгода назад - скажите, а врачи, которым вы собирали маски, и врачи, которые ходят сейчас по струнке перед ФСБ, не дают информацию, ссылаясь на гостайну и не пускают к отравленному мужу жену, ссылаясь на недостаточность оснований - это одни и те же врачи?
Рейх должен быть кристально чистым.
Вас предупреждали.
Ах, какой был теплый декабрь…
Бегите, глупцы.
Ну и так далее.
Вы, вы, именно вы, кто сейчас ахает и охает - создали этих врачей. Построили этот Рейх. Стонали по вашим героическим подводникам, наим славным Кригсмарине, погибшим на «Лошарике».
Жрите. В обе руки.
Наслаждайтесь.
Вас впереди ждет ещё мноооого удивительных открытий.
В добрый путь.
- Так же, как и он ко мне.