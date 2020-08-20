РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11255 посетителей онлайн
Новости
15 136 83

Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ

Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ

Российского оппозиционера Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию, для транспортировки уже подготовлен самолет с медицинским оборудованием.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию", - сказал представитель фонда.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Читайте на Цензор.НЕТ: Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

Также на Цензор.НЕТ: Штаб российского оппозиционера Навального просит Кремль помочь с транспортировкой политика в европейскую больницу

Автор: 

Германия (6921) отравление (1582) россия (95308) Навальный (855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
Сопровождающие Петров и Боширов ?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:11
+18
Рвал опу за Крым, а лечится в Германию.....
показать весь комментарий
20.08.2020 20:18
+14
А чего в Геранию? Пусть летит в Джанкой, правда там воды нет, зато бутерброды есть..
показать весь комментарий
20.08.2020 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сопровождающие Петров и Боширов ?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:11 Ответить
Неа. Депутат Луговой- эксперт по сортам кремлёвского чая!
показать весь комментарий
20.08.2020 21:10 Ответить
Трупы на лечение в Германию не вывозят......
показать весь комментарий
20.08.2020 22:03 Ответить
Ще доручить Шрьодеру піклування та контроль за лікуванням...
показать весь комментарий
20.08.2020 20:11 Ответить
Там і косомолка Меркель теж може чай - кофе - капучіно....
показать весь комментарий
20.08.2020 20:13 Ответить
Так как-то пох на этого бутерброда Навальнава. Кацапский чмошник чмошником, как и ***** со всеми свинорасейскими недочеловеками.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:17 Ответить
Тут взагалі то, не стільки про Навального.
Тут про скрепні традиції «русского міра».
показать весь комментарий
20.08.2020 20:24 Ответить
скрипальнули альошу. ну а шо, его пример - другим наука
показать весь комментарий
20.08.2020 20:54 Ответить
Нахрена всех в Германию прут. В каждой жопе затычка и везде впереди.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:15 Ответить
С твоим бы флагом нужно бы держать грудь колесом, руки в боки и гордо оттопырив нижнюю губу гордо вещать - Германия - супер! Германия - сила! Германия - первая! Чуть что не так - все сразу за помощью в Германию!
Но ты, похоже, просто ольгинский через VPN
показать весь комментарий
20.08.2020 20:32 Ответить
Мне как налогоплательщику нахрен не нужен тут этот перец. В связи с вирусом отменили важные операции, много людей их не дождались. А тут принца прут, освобождайте места холопы.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:50 Ответить
Казахські тролі платять податки ?
Кого ти дуриш...
показать весь комментарий
20.08.2020 20:51 Ответить
Топай сама знаешь куда. Просто совет от старого друга.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:59 Ответить
Ти мені ще вказувати будеш ...друХ..
показать весь комментарий
20.08.2020 21:02 Ответить
не надо про "налогоплательщика" рассказывать. Сидишь на социале, ситаешь газету "Русская Германия" и скупаешься в "русском магазине".
Видали мы таких "налогоплательщиков".
показать весь комментарий
20.08.2020 21:01 Ответить
Всё кроме социала так и есть. Ещё иптв себе сделал чтобы Скабееву смотреть день и ночь.
показать весь комментарий
20.08.2020 21:07 Ответить
Больной ублю...ок
показать весь комментарий
20.08.2020 21:09 Ответить
Какую важную операцию тебе отменили? - отшить пипиську и пришить сиськи?
показать весь комментарий
20.08.2020 21:40 Ответить
Пилотам чаю не давать!
показать весь комментарий
20.08.2020 20:15 Ответить
Цікаво, а якщо він гигне, то кацапня хоч трохи заворушиться?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:15 Ответить
Ну згине так згине. Його кацапська доля. Тобі не пох ?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:18 Ответить
Не пох, бо я очікую на те, щоб хоч якась подія змусила кацапню зайнятись своїми проблемами, а не гидити сусідям.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:49 Ответить
ага..
с чего бы это?
вот если бы какой нибудь Сралин умер, то да - передавили бы друг друга в горе и слезах..
а по Бутерброду отпишется пару десятков интеллигентов с некрологами и фсе..
показать весь комментарий
20.08.2020 20:21 Ответить
Когда Немцова Путлер грохнул, прямо перед окнами кремля, сильно они задвигались?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:23 Ответить
Тут просто надо вспомнить Немцова
показать весь комментарий
20.08.2020 20:26 Ответить
журналіста Щєкочіхіна, Литвіненка, та й нашого Президента Ющенко....
показать весь комментарий
20.08.2020 20:28 Ответить
Бабы еще нарожают.
показать весь комментарий
20.08.2020 21:03 Ответить
А ведь дотошная немчура может и на рецептик ядику выйти... Пыня, вам не сЦыкотно!?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:15 Ответить
Попил чайку ...
показать весь комментарий
20.08.2020 20:18 Ответить
до последнего держался - не пил, не ел ..
чуйка видно была что отравят...
но не выдержал - заказал таки чаек.., это и сгубило фраера.
мог бы до Масквы и не пить..
показать весь комментарий
20.08.2020 20:28 Ответить
Хорошо хоть бутерброд не заказал.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:33 Ответить
Там би й аеропорт рознесло б на друзки.
показать весь комментарий
20.08.2020 22:09 Ответить
А какже сушняк с 0.2 промиле()?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:46 Ответить
Рвал опу за Крым, а лечится в Германию.....
показать весь комментарий
20.08.2020 20:18 Ответить
вот с Ласточкиного Гнезда и скинули бы в море, как оппозиционера графа Монтекристо
показать весь комментарий
20.08.2020 20:22 Ответить
Красивое кста место,бывал в далеком детстве...

Желательно мордой об скалы...
показать весь комментарий
20.08.2020 20:30 Ответить
...причина проста...
Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ - Цензор.НЕТ 9958
показать весь комментарий
20.08.2020 20:38 Ответить
А чего в Геранию? Пусть летит в Джанкой, правда там воды нет, зато бутерброды есть..
показать весь комментарий
20.08.2020 20:22 Ответить
Ну.
А чому не в Білорусь? Там кажуть медицина, огого !
Або в КНДР.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:26 Ответить
...давай, леша, поправляйся...
Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ - Цензор.НЕТ 716
показать весь комментарий
20.08.2020 20:27 Ответить
На "Прямому" сказали, що у Бутерброда відтік мізок. Одним словом - овоч
показать весь комментарий
20.08.2020 20:30 Ответить
...на спинном выедет - никто разницы не заметит...
показать весь комментарий
20.08.2020 20:40 Ответить
Витік мозок?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:50 Ответить
Мабуть правильно набряк.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:54 Ответить
Але ж фраза "відтік мозок" має набагато глибший сенс))
показать весь комментарий
20.08.2020 21:06 Ответить
А откуда у Навального бабло?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:27 Ответить
...читай самый первый пост про него - оно летело видосик пилить, как наше шимпанЗЕ
показать весь комментарий
20.08.2020 20:29 Ответить
"Может быть вывезен" - осталось последнюю какашку обойти - КРЕМЛЬ!!!
показать весь комментарий
20.08.2020 20:29 Ответить
пуйло перед единым днём голосования на паРаше, решил предпринять некоторые действия..ну хоть не на красной площади застрелил
показать весь комментарий
20.08.2020 20:29 Ответить
Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ - Цензор.НЕТ 5808
показать весь комментарий
20.08.2020 20:30 Ответить
Там взагалі є епічне відео в ютьбі, коли Патріарх Константинопольский Варфоломій відмовився від запропонованого Гундяєвим чаю.
І ще дипломатичний раут, де іноземний дипломат відмовився від пргощань Лаврова.
Традиції Улусу.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:53 Ответить
Это испытания нового яда, который не убивает но делает из объекта овощь (типа яныка)
показать весь комментарий
20.08.2020 20:33 Ответить
Його почали застосовувати ще з середини 20 століття... Телевізор- річ страшна)
показать весь комментарий
20.08.2020 21:08 Ответить
Там імунітет.
З овоща овощ не зробиш.
показать весь комментарий
20.08.2020 22:11 Ответить
Молодой бандит сказал старому бандиту. -Ты такой богатый, но очень старый, зачем тебе это бабло, отдай мне. Старый бандит достал пистолет и пристрелил молодого...
показать весь комментарий
20.08.2020 20:34 Ответить
Путину придется подыскать другого актера на роль оппозиционера.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:37 Ответить
Дебилы, желающие смерти Навальному, вы понимаете, что он реально мог взять власть в России, если бы хйло вдруг скоропостижно склеило ласты. Он сам раскрученный и самый харизматичный лидер оппозиционных сил мордора. Он, при всех своих зайобах, харизматичный, умный и смелый человек, и мне он намного более симпатичен чем наш сиплыйсифилитик. И если оу умрет, то кто встанетна его место? Скорее всего кто-то типа Гиркинда.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:38 Ответить
Какая разница?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:39 Ответить
...ты реально веришь, что "...он реально мог взять власть в России"(с)?
показать весь комментарий
20.08.2020 20:41 Ответить
а нахрен Украине умный и харизматичный лидер в РФ?
что бы Запад опять устроил с Мордором очередную перезагрузку, да?
тогда нам точно хана..
показать весь комментарий
20.08.2020 20:41 Ответить
Да, он реально мог бы взять власть в России, ((после смерти хйла, конечно) потому хйло и его банда задолбало всех как лука в Беларуси, а Навальный самый известный и самый примелькавшийся в телевизоре и интернете.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:45 Ответить
Не треба на росії розумних лідерів, нехай буде чергове фуйло.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:56 Ответить
Согласен. Умный лидер будет только оттягивать крах империи, которая гадит всем окружающим.
показать весь комментарий
21.08.2020 09:20 Ответить
Запам'ятайте. В Росії ніколи не буде розумного, нормального лідера. Ця країна такого ніколи не мала бо там такого не потребують. Орда.
показать весь комментарий
20.08.2020 21:02 Ответить
Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7661
показать весь комментарий
20.08.2020 21:08 Ответить
ну и дальше шо ? Думаешь он Крым отдаст ? Чёрта с два. На рашке вообще НИ ОДИН из так называемых "оппозиционеров" не собирается отдавать Крым Украине.
показать весь комментарий
20.08.2020 21:22 Ответить
Все такие максималисты, обосраться прям. все ждете парада в Севастополе? Навальный Крым бы не отдал, а Донбасс отдал. На наших условиях. И отйэбался бы от нас лет на 10.
И это было бо офигенно круто и намного лучше того чем то что мы имеем сейчас и может произойти завтра с такими переговорщиками как кравчучка и фокин.
показать весь комментарий
20.08.2020 21:30 Ответить
Путен выпустит недоотравленную жертву? Это невозможно.... Значит, планируется авиакатастрофа.....
показать весь комментарий
20.08.2020 20:41 Ответить
Ждемс удара молнии в борт...
показать весь комментарий
20.08.2020 20:49 Ответить
...приятного полета...
Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7823
показать весь комментарий
20.08.2020 20:53 Ответить
https://censor.net/user/418959, не расстраивайся, они не злые, это генетика, это правнуки старухи Шапокляк. Если Навальный выживет, скорее всего, повторит историю с Ющенко. Лечение в Германии, немцы секреты хранить умеют, могут и вылечить. А может это очередная спецоперация с тройным дном, а мы видим только то, что нам показывают.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:46 Ответить
Похоже, он подошел слишком близко к каким-то опасным для *********** вещам в своих сибирских расследованиях. Как в свое время Литвиненко. Такова судьба всех "любопытных" НА роSSии. Увы...
показать весь комментарий
20.08.2020 20:53 Ответить
Вот и самолетик для самого честного и оппозиционного бедняка нашелся. Любимая наложница путлера, епта.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:54 Ответить
Як очухається, запитайте чий Крим? ))) І дайте бутерброд.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ffD3OTpWvLQ Отравление Навального - это вам "не бутерброд" - YouTube
показать весь комментарий
20.08.2020 20:56 Ответить
тётя Роза - Отравление Навального Путину не выгодно. А очень выгодно.
показать весь комментарий
20.08.2020 20:56 Ответить
Чогось пригадалося отруєння Ющенка. І чого би то?..
показать весь комментарий
20.08.2020 20:58 Ответить
Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9368
показать весь комментарий
20.08.2020 21:37 Ответить
я вижу картину, что германцьі,омериканцьі, сильно хотят получить образец яда, а рассея сильно не хочет, вот и все. Яд может бьіть такой, что отравление развивается спустя несколько дней,недель, скорей всего так и есть
показать весь комментарий
21.08.2020 00:55 Ответить
Чай Навальному наливал Боширов, а подносил Петров.
показать весь комментарий
21.08.2020 05:58 Ответить
У этих оппозисионеров что там в Германии мёдом намазано, баба Юля в Германия, теперь Альёшу туда. Видать у ВВХ-ла там ещё связи остались, вот он и хлопочет за них
показать весь комментарий
21.08.2020 06:49 Ответить
 
 