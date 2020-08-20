Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ

Российского оппозиционера Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию, для транспортировки уже подготовлен самолет с медицинским оборудованием.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию", - сказал представитель фонда.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

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