Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ
Российского оппозиционера Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию, для транспортировки уже подготовлен самолет с медицинским оборудованием.
Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию", - сказал представитель фонда.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Читайте на Цензор.НЕТ: Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
Также на Цензор.НЕТ: Штаб российского оппозиционера Навального просит Кремль помочь с транспортировкой политика в европейскую больницу
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут про скрепні традиції «русского міра».
Но ты, похоже, просто ольгинский через VPN
Кого ти дуриш...
Видали мы таких "налогоплательщиков".
с чего бы это?
вот если бы какой нибудь Сралин умер, то да - передавили бы друг друга в горе и слезах..
а по Бутерброду отпишется пару десятков интеллигентов с некрологами и фсе..
чуйка видно была что отравят...
но не выдержал - заказал таки чаек.., это и сгубило фраера.
мог бы до Масквы и не пить..
Желательно мордой об скалы...
А чому не в Білорусь? Там кажуть медицина, огого !
Або в КНДР.
І ще дипломатичний раут, де іноземний дипломат відмовився від пргощань Лаврова.
Традиції Улусу.
З овоща овощ не зробиш.
что бы Запад опять устроил с Мордором очередную перезагрузку, да?
тогда нам точно хана..
И это было бо офигенно круто и намного лучше того чем то что мы имеем сейчас и может произойти завтра с такими переговорщиками как кравчучка и фокин.