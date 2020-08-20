Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ
Россійского опозиціонера Олексія Навального планують вивезти на лікування до Німеччини, для транспортування вже підготовлено літак з медичним обладнанням.
Про це повідомляє німецький таблоїд Bild із посиланням на представника фонду Cinema for Peace, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На прохання Петра Верзилова ми з гуманітарних міркувань організували літак з усім медичним обладнанням, на якому Навального можна вивезти до Німеччини", - сказав представник фонду.
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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.
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Тут про скрепні традиції «русского міра».
Но ты, похоже, просто ольгинский через VPN
Кого ти дуриш...
Видали мы таких "налогоплательщиков".
с чего бы это?
вот если бы какой нибудь Сралин умер, то да - передавили бы друг друга в горе и слезах..
а по Бутерброду отпишется пару десятков интеллигентов с некрологами и фсе..
чуйка видно была что отравят...
но не выдержал - заказал таки чаек.., это и сгубило фраера.
мог бы до Масквы и не пить..
Желательно мордой об скалы...
А чому не в Білорусь? Там кажуть медицина, огого !
Або в КНДР.
І ще дипломатичний раут, де іноземний дипломат відмовився від пргощань Лаврова.
Традиції Улусу.
З овоща овощ не зробиш.
что бы Запад опять устроил с Мордором очередную перезагрузку, да?
тогда нам точно хана..
И это было бо офигенно круто и намного лучше того чем то что мы имеем сейчас и может произойти завтра с такими переговорщиками как кравчучка и фокин.