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Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ

Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ

Россійского опозиціонера Олексія Навального планують вивезти на лікування до Німеччини, для транспортування вже підготовлено літак з медичним обладнанням.

Про це повідомляє німецький таблоїд Bild із посиланням на представника фонду Cinema for Peace, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На прохання Петра Верзилова ми з гуманітарних міркувань організували літак з усім медичним обладнанням, на якому Навального можна вивезти до Німеччини", - сказав представник фонду.

Читайте також: У РФ лікарі не пускали дружину Навального в палату (оновлено)

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Автор: 

Німеччина (7312) отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+26
Сопровождающие Петров и Боширов ?
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20.08.2020 20:11
+18
Рвал опу за Крым, а лечится в Германию.....
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20.08.2020 20:18
+14
А чего в Геранию? Пусть летит в Джанкой, правда там воды нет, зато бутерброды есть..
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20.08.2020 20:22
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Сопровождающие Петров и Боширов ?
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20.08.2020 20:11 Відповісти
Неа. Депутат Луговой- эксперт по сортам кремлёвского чая!
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20.08.2020 21:10 Відповісти
Трупы на лечение в Германию не вывозят......
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20.08.2020 22:03 Відповісти
Ще доручить Шрьодеру піклування та контроль за лікуванням...
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20.08.2020 20:11 Відповісти
Там і косомолка Меркель теж може чай - кофе - капучіно....
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20.08.2020 20:13 Відповісти
Так как-то пох на этого бутерброда Навальнава. Кацапский чмошник чмошником, как и ***** со всеми свинорасейскими недочеловеками.
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20.08.2020 20:17 Відповісти
Тут взагалі то, не стільки про Навального.
Тут про скрепні традиції «русского міра».
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20.08.2020 20:24 Відповісти
скрипальнули альошу. ну а шо, его пример - другим наука
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20.08.2020 20:54 Відповісти
Нахрена всех в Германию прут. В каждой жопе затычка и везде впереди.
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20.08.2020 20:15 Відповісти
С твоим бы флагом нужно бы держать грудь колесом, руки в боки и гордо оттопырив нижнюю губу гордо вещать - Германия - супер! Германия - сила! Германия - первая! Чуть что не так - все сразу за помощью в Германию!
Но ты, похоже, просто ольгинский через VPN
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20.08.2020 20:32 Відповісти
Мне как налогоплательщику нахрен не нужен тут этот перец. В связи с вирусом отменили важные операции, много людей их не дождались. А тут принца прут, освобождайте места холопы.
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20.08.2020 20:50 Відповісти
Казахські тролі платять податки ?
Кого ти дуриш...
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20.08.2020 20:51 Відповісти
Топай сама знаешь куда. Просто совет от старого друга.
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20.08.2020 20:59 Відповісти
Ти мені ще вказувати будеш ...друХ..
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20.08.2020 21:02 Відповісти
не надо про "налогоплательщика" рассказывать. Сидишь на социале, ситаешь газету "Русская Германия" и скупаешься в "русском магазине".
Видали мы таких "налогоплательщиков".
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20.08.2020 21:01 Відповісти
Всё кроме социала так и есть. Ещё иптв себе сделал чтобы Скабееву смотреть день и ночь.
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20.08.2020 21:07 Відповісти
Больной ублю...ок
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20.08.2020 21:09 Відповісти
Какую важную операцию тебе отменили? - отшить пипиську и пришить сиськи?
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20.08.2020 21:40 Відповісти
Пилотам чаю не давать!
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20.08.2020 20:15 Відповісти
Цікаво, а якщо він гигне, то кацапня хоч трохи заворушиться?
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20.08.2020 20:15 Відповісти
Ну згине так згине. Його кацапська доля. Тобі не пох ?
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20.08.2020 20:18 Відповісти
Не пох, бо я очікую на те, щоб хоч якась подія змусила кацапню зайнятись своїми проблемами, а не гидити сусідям.
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20.08.2020 20:49 Відповісти
ага..
с чего бы это?
вот если бы какой нибудь Сралин умер, то да - передавили бы друг друга в горе и слезах..
а по Бутерброду отпишется пару десятков интеллигентов с некрологами и фсе..
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20.08.2020 20:21 Відповісти
Когда Немцова Путлер грохнул, прямо перед окнами кремля, сильно они задвигались?
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20.08.2020 20:23 Відповісти
Тут просто надо вспомнить Немцова
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20.08.2020 20:26 Відповісти
журналіста Щєкочіхіна, Литвіненка, та й нашого Президента Ющенко....
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20.08.2020 20:28 Відповісти
Бабы еще нарожают.
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20.08.2020 21:03 Відповісти
А ведь дотошная немчура может и на рецептик ядику выйти... Пыня, вам не сЦыкотно!?
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20.08.2020 20:15 Відповісти
Попил чайку ...
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20.08.2020 20:18 Відповісти
до последнего держался - не пил, не ел ..
чуйка видно была что отравят...
но не выдержал - заказал таки чаек.., это и сгубило фраера.
мог бы до Масквы и не пить..
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20.08.2020 20:28 Відповісти
Хорошо хоть бутерброд не заказал.
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20.08.2020 20:33 Відповісти
Там би й аеропорт рознесло б на друзки.
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20.08.2020 22:09 Відповісти
А какже сушняк с 0.2 промиле()?
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20.08.2020 20:46 Відповісти
Рвал опу за Крым, а лечится в Германию.....
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20.08.2020 20:18 Відповісти
вот с Ласточкиного Гнезда и скинули бы в море, как оппозиционера графа Монтекристо
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20.08.2020 20:22 Відповісти
Красивое кста место,бывал в далеком детстве...

Желательно мордой об скалы...
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20.08.2020 20:30 Відповісти
...причина проста...
Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ - Цензор.НЕТ 9958
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20.08.2020 20:38 Відповісти
А чего в Геранию? Пусть летит в Джанкой, правда там воды нет, зато бутерброды есть..
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20.08.2020 20:22 Відповісти
Ну.
А чому не в Білорусь? Там кажуть медицина, огого !
Або в КНДР.
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20.08.2020 20:26 Відповісти
...давай, леша, поправляйся...
Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ - Цензор.НЕТ 716
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20.08.2020 20:27 Відповісти
На "Прямому" сказали, що у Бутерброда відтік мізок. Одним словом - овоч
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20.08.2020 20:30 Відповісти
...на спинном выедет - никто разницы не заметит...
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20.08.2020 20:40 Відповісти
Витік мозок?
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20.08.2020 20:50 Відповісти
Мабуть правильно набряк.
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20.08.2020 20:54 Відповісти
Але ж фраза "відтік мозок" має набагато глибший сенс))
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20.08.2020 21:06 Відповісти
А откуда у Навального бабло?
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20.08.2020 20:27 Відповісти
...читай самый первый пост про него - оно летело видосик пилить, как наше шимпанЗЕ
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20.08.2020 20:29 Відповісти
"Может быть вывезен" - осталось последнюю какашку обойти - КРЕМЛЬ!!!
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20.08.2020 20:29 Відповісти
пуйло перед единым днём голосования на паРаше, решил предпринять некоторые действия..ну хоть не на красной площади застрелил
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20.08.2020 20:29 Відповісти
Подготовлен самолет для транспортировки Навального в Германию, - СМИ - Цензор.НЕТ 5808
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20.08.2020 20:30 Відповісти
Там взагалі є епічне відео в ютьбі, коли Патріарх Константинопольский Варфоломій відмовився від запропонованого Гундяєвим чаю.
І ще дипломатичний раут, де іноземний дипломат відмовився від пргощань Лаврова.
Традиції Улусу.
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20.08.2020 20:53 Відповісти
Это испытания нового яда, который не убивает но делает из объекта овощь (типа яныка)
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20.08.2020 20:33 Відповісти
Його почали застосовувати ще з середини 20 століття... Телевізор- річ страшна)
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20.08.2020 21:08 Відповісти
Там імунітет.
З овоща овощ не зробиш.
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20.08.2020 22:11 Відповісти
Молодой бандит сказал старому бандиту. -Ты такой богатый, но очень старый, зачем тебе это бабло, отдай мне. Старый бандит достал пистолет и пристрелил молодого...
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20.08.2020 20:34 Відповісти
Путину придется подыскать другого актера на роль оппозиционера.
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20.08.2020 20:37 Відповісти
Дебилы, желающие смерти Навальному, вы понимаете, что он реально мог взять власть в России, если бы хйло вдруг скоропостижно склеило ласты. Он сам раскрученный и самый харизматичный лидер оппозиционных сил мордора. Он, при всех своих зайобах, харизматичный, умный и смелый человек, и мне он намного более симпатичен чем наш сиплыйсифилитик. И если оу умрет, то кто встанетна его место? Скорее всего кто-то типа Гиркинда.
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20.08.2020 20:38 Відповісти
Какая разница?
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20.08.2020 20:39 Відповісти
...ты реально веришь, что "...он реально мог взять власть в России"(с)?
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20.08.2020 20:41 Відповісти
а нахрен Украине умный и харизматичный лидер в РФ?
что бы Запад опять устроил с Мордором очередную перезагрузку, да?
тогда нам точно хана..
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20.08.2020 20:41 Відповісти
Да, он реально мог бы взять власть в России, ((после смерти хйла, конечно) потому хйло и его банда задолбало всех как лука в Беларуси, а Навальный самый известный и самый примелькавшийся в телевизоре и интернете.
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20.08.2020 20:45 Відповісти
Не треба на росії розумних лідерів, нехай буде чергове фуйло.
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20.08.2020 20:56 Відповісти
Согласен. Умный лидер будет только оттягивать крах империи, которая гадит всем окружающим.
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21.08.2020 09:20 Відповісти
Запам'ятайте. В Росії ніколи не буде розумного, нормального лідера. Ця країна такого ніколи не мала бо там такого не потребують. Орда.
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20.08.2020 21:02 Відповісти
Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7661
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20.08.2020 21:08 Відповісти
ну и дальше шо ? Думаешь он Крым отдаст ? Чёрта с два. На рашке вообще НИ ОДИН из так называемых "оппозиционеров" не собирается отдавать Крым Украине.
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20.08.2020 21:22 Відповісти
Все такие максималисты, обосраться прям. все ждете парада в Севастополе? Навальный Крым бы не отдал, а Донбасс отдал. На наших условиях. И отйэбался бы от нас лет на 10.
И это было бо офигенно круто и намного лучше того чем то что мы имеем сейчас и может произойти завтра с такими переговорщиками как кравчучка и фокин.
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20.08.2020 21:30 Відповісти
Путен выпустит недоотравленную жертву? Это невозможно.... Значит, планируется авиакатастрофа.....
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20.08.2020 20:41 Відповісти
Ждемс удара молнии в борт...
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20.08.2020 20:49 Відповісти
...приятного полета...
Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7823
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20.08.2020 20:53 Відповісти
https://censor.net/user/418959, не расстраивайся, они не злые, это генетика, это правнуки старухи Шапокляк. Если Навальный выживет, скорее всего, повторит историю с Ющенко. Лечение в Германии, немцы секреты хранить умеют, могут и вылечить. А может это очередная спецоперация с тройным дном, а мы видим только то, что нам показывают.
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20.08.2020 20:46 Відповісти
Похоже, он подошел слишком близко к каким-то опасным для *********** вещам в своих сибирских расследованиях. Как в свое время Литвиненко. Такова судьба всех "любопытных" НА роSSии. Увы...
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20.08.2020 20:53 Відповісти
Вот и самолетик для самого честного и оппозиционного бедняка нашелся. Любимая наложница путлера, епта.
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20.08.2020 20:54 Відповісти
Як очухається, запитайте чий Крим? ))) І дайте бутерброд.
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20.08.2020 20:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ffD3OTpWvLQ Отравление Навального - это вам "не бутерброд" - YouTube
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20.08.2020 20:56 Відповісти
тётя Роза - Отравление Навального Путину не выгодно. А очень выгодно.
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20.08.2020 20:56 Відповісти
Чогось пригадалося отруєння Ющенка. І чого би то?..
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20.08.2020 20:58 Відповісти
Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9368
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20.08.2020 21:37 Відповісти
я вижу картину, что германцьі,омериканцьі, сильно хотят получить образец яда, а рассея сильно не хочет, вот и все. Яд может бьіть такой, что отравление развивается спустя несколько дней,недель, скорей всего так и есть
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21.08.2020 00:55 Відповісти
Чай Навальному наливал Боширов, а подносил Петров.
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21.08.2020 05:58 Відповісти
У этих оппозисионеров что там в Германии мёдом намазано, баба Юля в Германия, теперь Альёшу туда. Видать у ВВХ-ла там ещё связи остались, вот он и хлопочет за них
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21.08.2020 06:49 Відповісти
 
 