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Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг выразили готовность оказать помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному после предполагаемого отравления.

"Что касается господина Навального, мы крайне обеспокоены и опечалены этой ситуацией", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что готов оказать помощь российскому оппозиционеру и его родственникам.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь Алексею Навальному и его семье в плане здоровья, убежища и защиты", - сказал Макрон, подчеркнув, что Франция "на его (Навального) стороне".

Меркель в свою очередь отметила, что необходимы объяснения случившегося инцидента.

"Мы будем требовать объяснений относительно того, при каких условиях произошло отравление", - заявила она.

Она добавила, что Навальный может получить медицинскую помощь в Германии или Франции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Читайте на Цензор.НЕТ: Состояние российского оппозиционера Навального удалось стабилизировать, - врачи

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

Также на Цензор.НЕТ: Штаб российского оппозиционера Навального просит Кремль помочь с транспортировкой политика в европейскую больницу

Автор: 

Меркель (2125) Навальный (855) Макрон (1293)


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Топ комментарии
+8
Усыновят!
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20.08.2020 21:10
+7
та мені пофіг той Навальний, мені пофіг Лукашенко, коли зелена мразота зливає Україну в Мінську!
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20.08.2020 21:10
+5
Зачем смешивать? сопля отдельно, а таракан отдельно. Если Беларусы не отстоят свою страну, то следующие мы. А если отстоят, то следующая па-рашка. Я за второй вариант.
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20.08.2020 21:13
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Усыновят!
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20.08.2020 21:10 Ответить
На этих условиях Навальный будет нажираться до потери пульса каждую неделю!
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20.08.2020 21:10 Ответить
по себе судишь ?
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20.08.2020 21:14 Ответить
У москалів так виглядає щастя, не треба його засуджувати, це звичайна москальска мрія.
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20.08.2020 21:29 Ответить
...гаштет "Три поросенка"?
Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье - Цензор.НЕТ 1965
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20.08.2020 21:16 Ответить
А может как и в "От закато до рассвета"
Думаю еще будет продолжение этого сценария.
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20.08.2020 22:52 Ответить
Макрон і Меркель готові надати необхідну допомогу Навальному і його сім'ї - Цензор.НЕТ 3997
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20.08.2020 21:31 Ответить
та мені пофіг той Навальний, мені пофіг Лукашенко, коли зелена мразота зливає Україну в Мінську!
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20.08.2020 21:10 Ответить
Зачем смешивать? сопля отдельно, а таракан отдельно. Если Беларусы не отстоят свою страну, то следующие мы. А если отстоят, то следующая па-рашка. Я за второй вариант.
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20.08.2020 21:13 Ответить
а хіба не ми перші? що значить "слєдующіє"?
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20.08.2020 21:27 Ответить
В осенней компании 2020 года.
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20.08.2020 21:29 Ответить
альо, товарісчь!
нічого, що в нас вже сьомий рік війна з парашкою?
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20.08.2020 21:30 Ответить
Снимись с тормоза. кацапы не тянут одновременно и Беларусь и Украину. Сейчас они отвлеклись на Беларусь и там у них очевидно не клеится. Если там таки "склеится", они переключатся и будут продолжать херачить Украину, а если таки не склеится, то проблемы внутри па-рашки обострятся так, что, я надеюсь, они не сдюжат...
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20.08.2020 21:33 Ответить
Заинтриговал. Теперь ждём информацию о осенней кампании.
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21.08.2020 00:09 Ответить
пока рашка жива, это кодло будит гадить, надо уничтожить причину всего этого расейского говна - рашку
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20.08.2020 21:15 Ответить
...леша, в Германии **********...
Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье - Цензор.НЕТ 6958
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20.08.2020 21:12 Ответить
представляешь??? А меня, мля, в детстве не пускали в Африку гулять...
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20.08.2020 21:34 Ответить
лучше оказали бы вред своему кумиру плешфюреру !
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20.08.2020 21:12 Ответить
обеспокоеность или озабоченость?
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20.08.2020 21:13 Ответить
Ці двоє друзів путіна скоріше його доб'ють.
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20.08.2020 21:15 Ответить
А Северный поток 2 ?
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20.08.2020 21:15 Ответить
Это бизнес. А тут они обеспокоены.
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20.08.2020 21:16 Ответить
Опять обеспокоены? Земля ему пухом
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20.08.2020 21:15 Ответить
не ему, а тебе земля пухом.
и он не подтанцовщик АП, и не я, а ты копеечное пригожинское х ..йло за 11.80.
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20.08.2020 23:49 Ответить
что это за магическая цифра?
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21.08.2020 00:10 Ответить
якобы кацапо-ботам платят столько руб за коммент.
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21.08.2020 12:07 Ответить
А, я то дурак, всё думаю, как бы разбогатеть?
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21.08.2020 12:15 Ответить
С пуйлом прекратите отношения - вот, лучшая помощь будет.
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20.08.2020 21:17 Ответить
Шо там з СП2? Бо Газпром вже останній хрін без солі доїдає. Може усиновити, васіздас?
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20.08.2020 21:18 Ответить
Першим ерефійську вакцину від COVID випробував Навальний
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20.08.2020 21:18 Ответить
Украине нужно востановить свой ядерный потенциал в ближайшие полгода . Уважают только кто сильный . рассия гавно , германия гавно ,франция гавно . Украина делает ядерное оружие и эти все недоимперцы обосруктся . а если будут пи2 деть ядерный удар. Сразу политический ****** поменяется.
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20.08.2020 21:21 Ответить
Главой ядерной программы назначат Лысого, а Юзик станет прототипом дизайна атомной бомбы.
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20.08.2020 21:27 Ответить
https://censor.net/user/453053
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20.08.2020 21:32 Ответить
Уявляєте ядерну кнопку в руках кловуна?
А раптом він захоче нею погратися, або дасть погратися Мендель, коли в тої критичні дні?
Карибська криза буде здаватися дитячими пустощами на фоні можливих подій... )))
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20.08.2020 21:32 Ответить
Я тебя успокою .Если бы кнопка была у меня и ракеты былит направлены на рассию я бы уже давно нажал.
Зачем тянуть Ваньку?
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20.08.2020 22:17 Ответить
Ты в перечислении такой разгон набрал, что я в четвёртом пункте сразу и не разобрался.
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21.08.2020 00:12 Ответить
Всі розуміють що ні хто ядерну кнопку не нажме, а от по всій лінії фронту якісь ******* доти через кожен км щоб перекривались кулеметним вогнем
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21.08.2020 09:43 Ответить
Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье - Цензор.НЕТ 5772
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20.08.2020 21:27 Ответить
И Навальный тоже из когорты боящихся прорваться к власти не успеть ....Такой же буржуй как и другие...И предшественник убитый при помощи нашей проститутки не нищим был...
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20.08.2020 21:32 Ответить
Макрон і Меркель готові надати необхідну допомогу Навальному і його сім'ї - Цензор.НЕТ 7764
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20.08.2020 21:33 Ответить
они отвечают-по 5 чашек
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21.08.2020 00:51 Ответить
А эти двое из ларца одинаковы с лица - тут, как тут! Грузии и Молдове помощь оказали, Украине раны заличили, Немцова сохранили, пальчиком ню-ню Путину сделали... Самое время помогать легко перенести отравление Навальному. Фей и фея!
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20.08.2020 21:45 Ответить
своему другу Владимиру (европейцу от Лиссабона до Хабаровска) пусть окажут помощ..
сЦарь думает что Он реинкарнация Иоанна Грозного, но больше похоже на реинкарнацию Марии Медичи
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20.08.2020 22:32 Ответить
Думаю у кремля и был на это расчёт. Типа, мы тебя легонько травим и даём понять, чувак, уйопывай в европу лечиться, желательно без возвращения назад. А вернёшься назад и будешь путаться под ногами - отравим уже насмерть.
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20.08.2020 22:33 Ответить
пля, клоуны вместе с Навальным на подтанцовке у Х.йла...
Макрон і Меркель готові надати необхідну допомогу Навальному і його сім'ї - Цензор.НЕТ 589
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20.08.2020 22:52 Ответить
срань...
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20.08.2020 22:52 Ответить
Та да,прям мать Тэрэза и святой Иоан.
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20.08.2020 23:00 Ответить
Это в плане похорон? Или что-то другое? Или кремацией обойдемся?
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20.08.2020 23:38 Ответить
 
 