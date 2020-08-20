Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг выразили готовность оказать помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному после предполагаемого отравления.

"Что касается господина Навального, мы крайне обеспокоены и опечалены этой ситуацией", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что готов оказать помощь российскому оппозиционеру и его родственникам.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь Алексею Навальному и его семье в плане здоровья, убежища и защиты", - сказал Макрон, подчеркнув, что Франция "на его (Навального) стороне".

Меркель в свою очередь отметила, что необходимы объяснения случившегося инцидента.

"Мы будем требовать объяснений относительно того, при каких условиях произошло отравление", - заявила она.

Она добавила, что Навальный может получить медицинскую помощь в Германии или Франции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

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