Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг выразили готовность оказать помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному после предполагаемого отравления.
"Что касается господина Навального, мы крайне обеспокоены и опечалены этой ситуацией", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он добавил, что готов оказать помощь российскому оппозиционеру и его родственникам.
"Мы готовы оказать всю необходимую помощь Алексею Навальному и его семье в плане здоровья, убежища и защиты", - сказал Макрон, подчеркнув, что Франция "на его (Навального) стороне".
Меркель в свою очередь отметила, что необходимы объяснения случившегося инцидента.
"Мы будем требовать объяснений относительно того, при каких условиях произошло отравление", - заявила она.
Она добавила, что Навальный может получить медицинскую помощь в Германии или Франции.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
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Думаю еще будет продолжение этого сценария.
нічого, що в нас вже сьомий рік війна з парашкою?
и он не подтанцовщик АП, и не я, а ты копеечное пригожинское х ..йло за 11.80.
А раптом він захоче нею погратися, або дасть погратися Мендель, коли в тої критичні дні?
Карибська криза буде здаватися дитячими пустощами на фоні можливих подій... )))
Зачем тянуть Ваньку?
сЦарь думает что Он реинкарнация Иоанна Грозного, но больше похоже на реинкарнацию Марии Медичи