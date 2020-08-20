Макрон і Меркель готові надати необхідну допомогу Навальному і його сім'ї

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер висловили готовність надати допомогу російському опозиціонеру Олексію Навальному після ймовірного отруєння.

"Що стосується пана Навального, ми вкрай занепокоєні і засмучені цією ситуацією", - заявив Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що готовий надати допомогу російському опозиціонеру і його родичам.

"Ми готові надати всю необхідну допомогу Олексію Навальному і його сім'ї в плані здоров'я, притулку і захисту", - сказав Макрон, підкресливши, що Франція "на його (Навального) стороні".

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Меркель зі свого боку зазначила, що необхідні пояснення інциденту, який стався.

"Ми будемо вимагати пояснень щодо того, за яких умов сталося отруєння", - заявила вона.

Вона додала, що Навальний може отримати медичну допомогу в Німеччині або Франції.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.