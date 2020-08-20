Макрон і Меркель готові надати необхідну допомогу Навальному і його сім'ї
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер висловили готовність надати допомогу російському опозиціонеру Олексію Навальному після ймовірного отруєння.
"Що стосується пана Навального, ми вкрай занепокоєні і засмучені цією ситуацією", - заявив Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він додав, що готовий надати допомогу російському опозиціонеру і його родичам.
"Ми готові надати всю необхідну допомогу Олексію Навальному і його сім'ї в плані здоров'я, притулку і захисту", - сказав Макрон, підкресливши, що Франція "на його (Навального) стороні".
Меркель зі свого боку зазначила, що необхідні пояснення інциденту, який стався.
"Ми будемо вимагати пояснень щодо того, за яких умов сталося отруєння", - заявила вона.
Вона додала, що Навальний може отримати медичну допомогу в Німеччині або Франції.
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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.
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Думаю еще будет продолжение этого сценария.
нічого, що в нас вже сьомий рік війна з парашкою?
и он не подтанцовщик АП, и не я, а ты копеечное пригожинское х ..йло за 11.80.
А раптом він захоче нею погратися, або дасть погратися Мендель, коли в тої критичні дні?
Карибська криза буде здаватися дитячими пустощами на фоні можливих подій... )))
Зачем тянуть Ваньку?
сЦарь думает что Он реинкарнация Иоанна Грозного, но больше похоже на реинкарнацию Марии Медичи