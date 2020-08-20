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Макрон і Меркель готові надати необхідну допомогу Навальному і його сім'ї

Макрон і Меркель готові надати необхідну допомогу Навальному і його сім'ї

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер висловили готовність надати допомогу російському опозиціонеру Олексію Навальному після ймовірного отруєння.

"Що стосується пана Навального, ми вкрай занепокоєні і засмучені цією ситуацією", - заявив Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що готовий надати допомогу російському опозиціонеру і його родичам.

"Ми готові надати всю необхідну допомогу Олексію Навальному і його сім'ї в плані здоров'я, притулку і захисту", - сказав Макрон, підкресливши, що Франція "на його (Навального) стороні".

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Меркель зі свого боку зазначила, що необхідні пояснення інциденту, який стався.

"Ми будемо вимагати пояснень щодо того, за яких умов сталося отруєння", - заявила вона.

Вона додала, що Навальний може отримати медичну допомогу в Німеччині або Франції.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Автор: 

Меркель (1139) Навальний (612) Макрон Емманюель (1447)


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Топ коментарі
+8
Усыновят!
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20.08.2020 21:10
+7
та мені пофіг той Навальний, мені пофіг Лукашенко, коли зелена мразота зливає Україну в Мінську!
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20.08.2020 21:10
+5
Зачем смешивать? сопля отдельно, а таракан отдельно. Если Беларусы не отстоят свою страну, то следующие мы. А если отстоят, то следующая па-рашка. Я за второй вариант.
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20.08.2020 21:13
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Усыновят!
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20.08.2020 21:10 Відповісти
На этих условиях Навальный будет нажираться до потери пульса каждую неделю!
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20.08.2020 21:10 Відповісти
по себе судишь ?
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20.08.2020 21:14 Відповісти
У москалів так виглядає щастя, не треба його засуджувати, це звичайна москальска мрія.
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20.08.2020 21:29 Відповісти
...гаштет "Три поросенка"?
Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье - Цензор.НЕТ 1965
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20.08.2020 21:16 Відповісти
А может как и в "От закато до рассвета"
Думаю еще будет продолжение этого сценария.
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20.08.2020 22:52 Відповісти
Макрон і Меркель готові надати необхідну допомогу Навальному і його сім'ї - Цензор.НЕТ 3997
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20.08.2020 21:31 Відповісти
та мені пофіг той Навальний, мені пофіг Лукашенко, коли зелена мразота зливає Україну в Мінську!
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20.08.2020 21:10 Відповісти
Зачем смешивать? сопля отдельно, а таракан отдельно. Если Беларусы не отстоят свою страну, то следующие мы. А если отстоят, то следующая па-рашка. Я за второй вариант.
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20.08.2020 21:13 Відповісти
а хіба не ми перші? що значить "слєдующіє"?
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20.08.2020 21:27 Відповісти
В осенней компании 2020 года.
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20.08.2020 21:29 Відповісти
альо, товарісчь!
нічого, що в нас вже сьомий рік війна з парашкою?
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20.08.2020 21:30 Відповісти
Снимись с тормоза. кацапы не тянут одновременно и Беларусь и Украину. Сейчас они отвлеклись на Беларусь и там у них очевидно не клеится. Если там таки "склеится", они переключатся и будут продолжать херачить Украину, а если таки не склеится, то проблемы внутри па-рашки обострятся так, что, я надеюсь, они не сдюжат...
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20.08.2020 21:33 Відповісти
Заинтриговал. Теперь ждём информацию о осенней кампании.
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21.08.2020 00:09 Відповісти
пока рашка жива, это кодло будит гадить, надо уничтожить причину всего этого расейского говна - рашку
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20.08.2020 21:15 Відповісти
...леша, в Германии **********...
Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье - Цензор.НЕТ 6958
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20.08.2020 21:12 Відповісти
представляешь??? А меня, мля, в детстве не пускали в Африку гулять...
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20.08.2020 21:34 Відповісти
лучше оказали бы вред своему кумиру плешфюреру !
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20.08.2020 21:12 Відповісти
обеспокоеность или озабоченость?
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20.08.2020 21:13 Відповісти
Ці двоє друзів путіна скоріше його доб'ють.
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20.08.2020 21:15 Відповісти
А Северный поток 2 ?
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20.08.2020 21:15 Відповісти
Это бизнес. А тут они обеспокоены.
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20.08.2020 21:16 Відповісти
Опять обеспокоены? Земля ему пухом
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20.08.2020 21:15 Відповісти
не ему, а тебе земля пухом.
и он не подтанцовщик АП, и не я, а ты копеечное пригожинское х ..йло за 11.80.
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20.08.2020 23:49 Відповісти
что это за магическая цифра?
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21.08.2020 00:10 Відповісти
якобы кацапо-ботам платят столько руб за коммент.
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21.08.2020 12:07 Відповісти
А, я то дурак, всё думаю, как бы разбогатеть?
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21.08.2020 12:15 Відповісти
С пуйлом прекратите отношения - вот, лучшая помощь будет.
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20.08.2020 21:17 Відповісти
Шо там з СП2? Бо Газпром вже останній хрін без солі доїдає. Може усиновити, васіздас?
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20.08.2020 21:18 Відповісти
Першим ерефійську вакцину від COVID випробував Навальний
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20.08.2020 21:18 Відповісти
Украине нужно востановить свой ядерный потенциал в ближайшие полгода . Уважают только кто сильный . рассия гавно , германия гавно ,франция гавно . Украина делает ядерное оружие и эти все недоимперцы обосруктся . а если будут пи2 деть ядерный удар. Сразу политический ****** поменяется.
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20.08.2020 21:21 Відповісти
Главой ядерной программы назначат Лысого, а Юзик станет прототипом дизайна атомной бомбы.
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20.08.2020 21:27 Відповісти
https://censor.net/user/453053
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20.08.2020 21:32 Відповісти
Уявляєте ядерну кнопку в руках кловуна?
А раптом він захоче нею погратися, або дасть погратися Мендель, коли в тої критичні дні?
Карибська криза буде здаватися дитячими пустощами на фоні можливих подій... )))
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20.08.2020 21:32 Відповісти
Я тебя успокою .Если бы кнопка была у меня и ракеты былит направлены на рассию я бы уже давно нажал.
Зачем тянуть Ваньку?
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20.08.2020 22:17 Відповісти
Ты в перечислении такой разгон набрал, что я в четвёртом пункте сразу и не разобрался.
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21.08.2020 00:12 Відповісти
Всі розуміють що ні хто ядерну кнопку не нажме, а от по всій лінії фронту якісь ******* доти через кожен км щоб перекривались кулеметним вогнем
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21.08.2020 09:43 Відповісти
Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье - Цензор.НЕТ 5772
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20.08.2020 21:27 Відповісти
И Навальный тоже из когорты боящихся прорваться к власти не успеть ....Такой же буржуй как и другие...И предшественник убитый при помощи нашей проститутки не нищим был...
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20.08.2020 21:32 Відповісти
Макрон і Меркель готові надати необхідну допомогу Навальному і його сім'ї - Цензор.НЕТ 7764
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20.08.2020 21:33 Відповісти
они отвечают-по 5 чашек
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21.08.2020 00:51 Відповісти
А эти двое из ларца одинаковы с лица - тут, как тут! Грузии и Молдове помощь оказали, Украине раны заличили, Немцова сохранили, пальчиком ню-ню Путину сделали... Самое время помогать легко перенести отравление Навальному. Фей и фея!
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20.08.2020 21:45 Відповісти
своему другу Владимиру (европейцу от Лиссабона до Хабаровска) пусть окажут помощ..
сЦарь думает что Он реинкарнация Иоанна Грозного, но больше похоже на реинкарнацию Марии Медичи
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20.08.2020 22:32 Відповісти
Думаю у кремля и был на это расчёт. Типа, мы тебя легонько травим и даём понять, чувак, уйопывай в европу лечиться, желательно без возвращения назад. А вернёшься назад и будешь путаться под ногами - отравим уже насмерть.
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20.08.2020 22:33 Відповісти
пля, клоуны вместе с Навальным на подтанцовке у Х.йла...
Макрон і Меркель готові надати необхідну допомогу Навальному і його сім'ї - Цензор.НЕТ 589
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20.08.2020 22:52 Відповісти
срань...
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20.08.2020 22:52 Відповісти
Та да,прям мать Тэрэза и святой Иоан.
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20.08.2020 23:00 Відповісти
Это в плане похорон? Или что-то другое? Или кремацией обойдемся?
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20.08.2020 23:38 Відповісти
 
 