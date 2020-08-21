Оккупационный суд арестовал крымчанина, обвиняемого ФСБ в участии в крымскотатарском добровольческом батальоне

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал Меджита Аблямитова, которого ФСБ обвиняет в участии в "украинском националистическом батальоне".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По решению "суда" Аблямитов будет находиться в следственном изоляторе до 17 октября.

Напоминаем, 19 августа ФСБ России заявила, что задержала жителя Кировского района Крыма, которого подозревают в участии в "украинском националистическом батальоне". В ФСБ утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

Прокуратура АР Крым начала уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в "добровольческом крымскотатарском батальоне имени Челебиджихана".

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Ранее в оккупированном Крыму было вынесено три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они являлись членами вооруженного формирования "Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Вынесены также два заочных приговора крымчанам с подозрениями в том, что они также являются членами этого формирования.