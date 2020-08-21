Оккупационный суд арестовал крымчанина, обвиняемого ФСБ в участии в крымскотатарском добровольческом батальоне
В оккупированном Крыму подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал Меджита Аблямитова, которого ФСБ обвиняет в участии в "украинском националистическом батальоне".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По решению "суда" Аблямитов будет находиться в следственном изоляторе до 17 октября.
Напоминаем, 19 августа ФСБ России заявила, что задержала жителя Кировского района Крыма, которого подозревают в участии в "украинском националистическом батальоне". В ФСБ утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".
Прокуратура АР Крым начала уголовные производства по фактам незаконного задержания и проведения обыска у гражданина Украины за якобы участие в "добровольческом крымскотатарском батальоне имени Челебиджихана".
Ранее в оккупированном Крыму было вынесено три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они являлись членами вооруженного формирования "Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Вынесены также два заочных приговора крымчанам с подозрениями в том, что они также являются членами этого формирования.
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Управління Кримом було передано від Османської імперії угро - фінській Російській личаковій імперії -орді 250 років тому. Угода, була підписана 19.04.1783 р. жахливої - солдатською повією німкенею Катькою - 2. В ньому сказано, що півострів не повинен проголошувати незалежність. Так, Анкара мала право заявити про свої претензії ще в 1991 році, після розпаду кривавої в'язниці народів срср коли Україна перестала буди колониєю і відновила свій суверенітет, свободу і незалежність. Але тоді турецький уряд Тургута Озала повністю визнав суверенітет України над Кримом, в обмін на відновленням автономії і прав кримських татар, які на півострові становлять корінну національну меншину, створенні кримсько - татарської автономії обов'язково в складі Української держави. Тоді ж турецька влада, з посиланням на норми міжнародно права, вказали на те, що на Український Крим в складі незалежної Української держави категорично не може претендувати кривава мілітаристська Росія. .
А зараз прокляті російські фашисти загарбники )(уйла тимчасово - окупували Український Крим і почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних українського і кримсько -татарского народів: вбивства, викрадення, тортури, депортація, масові взяття під варту ...І природно Туреччина як і всі держави демократичного світу не визнали злочинну окупацію і тимчасову анексію Українського Криму проклятими російськими фашистами -окупантами )(уйла.