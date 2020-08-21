Окупаційний суд заарештував кримчанина, обвинуваченого ФСБ в участі в кримськотатарському добровольчому батальйоні
В окупованому Криму підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя заарештував Меджита Аблямітова, якого ФСБ звинувачує в участі в "українському націоналістичному батальйоні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За рішенням "суду" Аблямітов перебуватиме в слідчому ізоляторі до 17 жовтня.
Нагадаємо, 19 серпня ФСБ Росії заявила, що затримала мешканця Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в "українському націоналістичному батальйоні". У ФСБ стверджують, що кримчанин у 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "до батальйону імені Н. Челебіджихана, створеного Лєнуром Іслямовим".
Прокуратура АР Крим почала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України за нібито участь у "добровольчому кримськотатарському батальйоні імені Челебіджихана".
Раніше в окупованому Криму було ухвалено три обвинувальні рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами збройного формування "Добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана". Ухвалено також два заочні вироки кримчанам з підозрами в тому, що вони також є членами цього формування.
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Управління Кримом було передано від Османської імперії угро - фінській Російській личаковій імперії -орді 250 років тому. Угода, була підписана 19.04.1783 р. жахливої - солдатською повією німкенею Катькою - 2. В ньому сказано, що півострів не повинен проголошувати незалежність. Так, Анкара мала право заявити про свої претензії ще в 1991 році, після розпаду кривавої в'язниці народів срср коли Україна перестала буди колониєю і відновила свій суверенітет, свободу і незалежність. Але тоді турецький уряд Тургута Озала повністю визнав суверенітет України над Кримом, в обмін на відновленням автономії і прав кримських татар, які на півострові становлять корінну національну меншину, створенні кримсько - татарської автономії обов'язково в складі Української держави. Тоді ж турецька влада, з посиланням на норми міжнародно права, вказали на те, що на Український Крим в складі незалежної Української держави категорично не може претендувати кривава мілітаристська Росія. .
А зараз прокляті російські фашисти загарбники )(уйла тимчасово - окупували Український Крим і почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних українського і кримсько -татарского народів: вбивства, викрадення, тортури, депортація, масові взяття під варту ...І природно Туреччина як і всі держави демократичного світу не визнали злочинну окупацію і тимчасову анексію Українського Криму проклятими російськими фашистами -окупантами )(уйла.