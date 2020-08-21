Омские и московские врачи проводят консилиум по состоянию Навального
Врачи Омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию оппозиционера Алексея Навального
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили агентству "ИФ-Сибирь" в пресс-службе областного Минздрава.
"С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента", - сказала представитель пресс-службы.
"После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - добавила она.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Пациент перед смертью потел??
- Потел..
- Это хорошо..
Они знают, что мы знаем.
Мы знаем, что они знают, что мы знаем.