Омские и московские врачи проводят консилиум по состоянию Навального

Врачи Омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию оппозиционера Алексея Навального

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили агентству "ИФ-Сибирь" в пресс-службе областного Минздрава.

"С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента", - сказала представитель пресс-службы.

"После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - добавила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

.