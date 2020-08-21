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Омские и московские врачи проводят консилиум по состоянию Навального

Омские и московские врачи проводят консилиум по состоянию Навального

Врачи Омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию оппозиционера Алексея Навального

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили агентству "ИФ-Сибирь" в пресс-службе областного Минздрава.

"С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента", - сказала представитель пресс-службы.

"После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - добавила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

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отравление (1582) россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+12
"Добить нельзя лечить...". Запятую поставить в зависимости от обстановки...
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21.08.2020 07:37
+10
консилиум на тему, почему яд не сработал сразу.
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21.08.2020 08:06
+6
навряд отпустят на запад . Вдруг вылечат , или узнают чем отравили .
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21.08.2020 07:55
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"Добить нельзя лечить...". Запятую поставить в зависимости от обстановки...
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21.08.2020 07:37 Ответить
Уже вроде во Францию отправляют.
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21.08.2020 08:17 Ответить
Да хоть на Марс... Украинцам, как-то, "побоку"...
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21.08.2020 09:49 Ответить
Надо было маску носить.
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21.08.2020 07:42 Ответить
Консилиум..
- Пациент перед смертью потел??
- Потел..
- Это хорошо..
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21.08.2020 07:47 Ответить
вскрітие покажет что умер от вскрітия.
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21.08.2020 08:44 Ответить
навряд отпустят на запад . Вдруг вылечат , или узнают чем отравили .
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21.08.2020 07:55 Ответить
Запад может получит образцьі новейшего яда, Навального могут там не только спасти, а еще и предоставят политубежище и он будет клеветать оттуда на росиянскую капиталистическую действительноть ,
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21.08.2020 08:01 Ответить
Слишком уж "форсят" его в последнее время.
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21.08.2020 07:54 Ответить
Омські й московські лікарі проводять консиліум щодо стану Навального - Цензор.НЕТ 5045
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21.08.2020 08:02 Ответить
******* кацапи Гітлера. З якою любов'ю і прискіпливістю до деталей завжди вимальовують.
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21.08.2020 08:09 Ответить
+100. Цьікл передач на діскавері крутять 3 місяці про його досягнення, скрепьі, наслєдіє. Кондоми, мля...
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21.08.2020 08:15 Ответить
Вова Пу - А пусть везут в Германию. Посмотрим, смогут определить состав яда или нет.
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21.08.2020 08:03 Ответить
А если бы заболел рядовой среднестатистический кацап, то никто и пальцем бы ни пошевелил
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21.08.2020 08:04 Ответить
Равные права - всего лишь декларация.
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21.08.2020 08:10 Ответить
консилиум на тему, почему яд не сработал сразу.
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21.08.2020 08:06 Ответить
ідуть торги...
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21.08.2020 08:23 Ответить
Піду зроблю собі навального з сиром і ковбаскою.
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21.08.2020 08:41 Ответить
Если не фейк -гебня вроде как заявляет что в организме обнаружили яд и он опасен для окружающих..... Замутят ему медикоментозную кому на месяц другой....
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21.08.2020 08:49 Ответить
Рейтинг падает после цирка с вирусом. В Вашингтоне решили что лучше пока не поздно его отсакрализировать.
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21.08.2020 08:54 Ответить
ФСБшные спецы по шпилям уже и травануть нормально не могут.
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21.08.2020 09:11 Ответить
Мы знаем.
Они знают, что мы знаем.
Мы знаем, что они знают, что мы знаем.
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21.08.2020 09:11 Ответить
у тамошних врачей опыт-то ого-го какой, в рашке постоянно кого-то травят, лаборатории ихние работают с утра до ночи над новыми чудесными "снадобьями " для оппозиции, должны уже привыкнуть и составить список наиболее употребимых ядов в ихней сране...
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21.08.2020 09:21 Ответить
Та пристріліть вже його і не єдіть мозги. Он тепер гіркін буде головним "опозиціонером".
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21.08.2020 10:34 Ответить
комментаторы тут с пригожинской фермы.
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21.08.2020 12:16 Ответить
Или даже хуже - с её филиала ...
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21.08.2020 18:29 Ответить
... даже не знаю что и сказать тебе ...
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21.08.2020 19:03 Ответить
 
 