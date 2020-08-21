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Омські й московські лікарі проводять консиліум щодо стану Навального

Омські й московські лікарі проводять консиліум щодо стану Навального

Лікарі Омської лікарні швидкої медичної допомоги спільно з прибулими фахівцями з Москви проводять нині консиліум щодо стану опозиціонера Олексія Навального

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили агентству "ІФ-Сибір" у пресслужбі обласного МОЗ.

"З московськими фахівцями зараз відбувається консиліум, вони тут. У межах розширеного консиліуму оглядають пацієнта", - сказала представниця пресслужби.

"Після огляду вони ухвалять якесь рішення, транспортабельний він чи ні", - додала вона.

Також дивіться: Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи..

Автор: 

отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+12
"Добить нельзя лечить...". Запятую поставить в зависимости от обстановки...
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21.08.2020 07:37
+10
консилиум на тему, почему яд не сработал сразу.
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21.08.2020 08:06
+6
навряд отпустят на запад . Вдруг вылечат , или узнают чем отравили .
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21.08.2020 07:55
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"Добить нельзя лечить...". Запятую поставить в зависимости от обстановки...
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21.08.2020 07:37 Відповісти
Уже вроде во Францию отправляют.
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21.08.2020 08:17 Відповісти
Да хоть на Марс... Украинцам, как-то, "побоку"...
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21.08.2020 09:49 Відповісти
Надо было маску носить.
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21.08.2020 07:42 Відповісти
Консилиум..
- Пациент перед смертью потел??
- Потел..
- Это хорошо..
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21.08.2020 07:47 Відповісти
вскрітие покажет что умер от вскрітия.
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21.08.2020 08:44 Відповісти
навряд отпустят на запад . Вдруг вылечат , или узнают чем отравили .
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21.08.2020 07:55 Відповісти
Запад может получит образцьі новейшего яда, Навального могут там не только спасти, а еще и предоставят политубежище и он будет клеветать оттуда на росиянскую капиталистическую действительноть ,
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21.08.2020 08:01 Відповісти
Слишком уж "форсят" его в последнее время.
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21.08.2020 07:54 Відповісти
Омські й московські лікарі проводять консиліум щодо стану Навального - Цензор.НЕТ 5045
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21.08.2020 08:02 Відповісти
******* кацапи Гітлера. З якою любов'ю і прискіпливістю до деталей завжди вимальовують.
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21.08.2020 08:09 Відповісти
+100. Цьікл передач на діскавері крутять 3 місяці про його досягнення, скрепьі, наслєдіє. Кондоми, мля...
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21.08.2020 08:15 Відповісти
Вова Пу - А пусть везут в Германию. Посмотрим, смогут определить состав яда или нет.
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21.08.2020 08:03 Відповісти
А если бы заболел рядовой среднестатистический кацап, то никто и пальцем бы ни пошевелил
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21.08.2020 08:04 Відповісти
Равные права - всего лишь декларация.
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21.08.2020 08:10 Відповісти
консилиум на тему, почему яд не сработал сразу.
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21.08.2020 08:06 Відповісти
ідуть торги...
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21.08.2020 08:23 Відповісти
Піду зроблю собі навального з сиром і ковбаскою.
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21.08.2020 08:41 Відповісти
Если не фейк -гебня вроде как заявляет что в организме обнаружили яд и он опасен для окружающих..... Замутят ему медикоментозную кому на месяц другой....
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21.08.2020 08:49 Відповісти
Рейтинг падает после цирка с вирусом. В Вашингтоне решили что лучше пока не поздно его отсакрализировать.
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21.08.2020 08:54 Відповісти
ФСБшные спецы по шпилям уже и травануть нормально не могут.
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21.08.2020 09:11 Відповісти
Мы знаем.
Они знают, что мы знаем.
Мы знаем, что они знают, что мы знаем.
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21.08.2020 09:11 Відповісти
у тамошних врачей опыт-то ого-го какой, в рашке постоянно кого-то травят, лаборатории ихние работают с утра до ночи над новыми чудесными "снадобьями " для оппозиции, должны уже привыкнуть и составить список наиболее употребимых ядов в ихней сране...
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21.08.2020 09:21 Відповісти
Та пристріліть вже його і не єдіть мозги. Он тепер гіркін буде головним "опозиціонером".
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21.08.2020 10:34 Відповісти
комментаторы тут с пригожинской фермы.
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21.08.2020 12:16 Відповісти
Или даже хуже - с её филиала ...
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21.08.2020 18:29 Відповісти
... даже не знаю что и сказать тебе ...
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21.08.2020 19:03 Відповісти
 
 