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Похороны Патона состоятся на Байковом кладбище 22 августа, - НАНУ

Похороны Патона состоятся на Байковом кладбище 22 августа, - НАНУ

Похороны президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона состоятся ориентировочно в 13:00 субботы, 22 августа, на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАНУ, передает Цензор.НЕТ.

"Прощание с академиком Борисом Евгеньевичем Патоном состоится в эту субботу, 22 августа с 10:15 до 12:00, в клубе Кабинета министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище ориентировочно в 13:00", - говорится в сообщении.

Напомним, Борис Патон умер 19 августа 2020 г. на 102-м году жизни. Благодаря его изобретениям человечество может проводить сварку под водой, в космосе и даже в организме человека. Патон более половины своей жизни возглавлял Национальную академию наук Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работы и исследования Патона изменили жизнь всего человечества, - в Минобразования выразили соболезнования в связи с кончиной президента НАНУ

Ученый является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1 200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.

Автор: 

НАН Украины (198) Патон (27)


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Топ комментарии
+6
Как мерзко читать комментарии от леммингов, которые только и умеют, что тыкать на кнопочки в своих компьютерах, просиживая жопу на стуле, торгуя всяким мусором.
Кто вас обворовывает убогие? Нищие, ученные со смешными зарплатами?
Сколько стоят сейчас реактивы и оборудование что б развивать науку.
Какой бюджет у НАН, а какой у ментов?
Не стыдно. Хотя нет идиотам не стыдно.
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21.08.2020 11:53
+4
Когда умер Николай Амосов многие взяточники из его института поставили дьяволу свечку в МП РПЦ ... Потому , что Амосов даже нескольких своих лучших учеников за взятки уволил .

Мне нравятся рассуждения булочников за то , как "пендосы в Голливуде сняли полёт на Луну" . И гениев розничной торговли за науку и искусство ...

Я не специализировался в сварке и она только очень малая того того , что нужно знать инженеру моего профиля . "Автоматическая сварка под флюсом" не являлся моим настольным учебником . Но имя автора в моём списке самых толковых академиков , умеющих использовать диффуравнения только там , где без них никак нельзя подавать материал . Высокий класс преподавания , в отличии от продукции доцентишек , пытающихся за счёт пособий доказать какое оно умное и продвинутое .
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21.08.2020 11:17
+4
"Пусть смеется лишь тот
Уходящему в след
Кто прожить собирается
Тысячу лет ."

И это не израилитянин написал , а один перс в 10 веке .
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21.08.2020 11:20
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Правила форума Совет форумчан
1. Тогда ответе на простой инженерный вопрос , чем отличается автоматическая сварка , от полуавтоматической ?
2. Какую сталь воможно варить только аргоном ?
3. Почему делают спиральношовные трубы ?
4. Что такое "зона термического влияния" ?

После ответов , можно будет поговорить за науку ...
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21.08.2020 11:00 Ответить
Нет в мире ниодной страны , где средний возраст академии наук меньше 55-60 лет .
Это в депутатики можно попасть прям из фото-ателье или из директорской ресторана ...
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21.08.2020 11:26 Ответить
Академии наук как в Украине есть только в пост совке, а в цивилизованном мире нет ОПГ старых пердунов, которых содержат за счёт гос бюджета.
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21.08.2020 13:36 Ответить
в цивилизованном мире наука конечно финансируется из бюджета, но не только. Хоть кто-то слышал, чтобы у нас были сделана негосударственная поддержка науки? (собственная, не имею в виду фонд Сороса, тот реально помог).
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21.08.2020 17:50 Ответить
Не путай науку и кучу старых дармоедов во главе со 100-летним мудаком, который по наследству получил должность и сидел до смерти.
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21.08.2020 18:29 Ответить
извини базара не будет, поскольку мудак это ты сам.
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21.08.2020 20:59 Ответить
"Пусть смеется лишь тот
Уходящему в след
Кто прожить собирается
Тысячу лет ."

И это не израилитянин написал , а один перс в 10 веке .
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21.08.2020 11:20 Ответить
«Один не розбере, чим пахнуть рози…
Другий з полину добуває мед…
Комусь копійку дай, навік запомнить…
Комусь життя віддай, він х#й пойме....»


Гіяс ад-Дін Абу-ль-Фатг Омар ібн Ібрагім аль-Хаям ан-Нішапурі

Переклад з перської.
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21.08.2020 12:07 Ответить
Щось він знав про "мудрий нарід".
В мене оце з юності вплинуло на власний світогляд:

"Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало".
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21.08.2020 13:04 Ответить
«Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало".

Бро, вперше почув це ще дитиною, від своїх батьків.
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21.08.2020 13:12 Ответить
А ще одного часу довго не міг зрозуміти оце рубаї... Поки не побачив рано вранці, за хвилини до сходу Сонця, як вікна багатоповерхівок з самого верху і поступово вниз ********** відблисками, хоча власне Сонце ще не з'явилося (як відомо, через сферичність Землі чим вище знаходишся, тим раніше побачиш схід Сонця).
І оцінив поетичність образу... час перед світанком - і сонячний вогонь дійсно наче вогняним арканом ******** на найвищій вежі палацу шахіншаха...

Похорон Патона відбудеться на Байковому кладовищі 22 серпня, - НАНУ - Цензор.НЕТ 4692
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21.08.2020 13:19 Ответить

Бро, там ще рефракція грає роль. Це й поряд, з ефектрм фата-моргани.
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21.08.2020 13:31 Ответить
Так ))) Але основний фактор - кривизна Землі. Згадуємо з дитинства:

"Стемнело. Теперь на ковре-самолёте стало особенно неуютно, и Волька предложил Хоттабычу подняться локтей на пятьсот выше.
- Тогда мы снова увидим солнце.
Хоттабыч глубоко сомневался, можно ли до завтрашнего утра увидеть уже закатившееся дневное светило, но спорить с Волькой не стал.
Можете себе представить, как он удивился и насколько вырос в его глазах Волькин авторитет, когда, поднявшись повыше, они действительно снова увидели солнце, которое как ни в чём не бывало снова только-только касалось своим багровым краем чёрной линии далёкого горизонта.
- Если бы, подчиняясь твоей скромности, о Волька, не дал я тебе обещания, ничто не удержало бы меня от того, чтобы назвать тебя величайшим в мире балдой! - восхищённо произнёс Хоттабыч..." (с)
До речі, рекомендую почитати ось цю статтю: http://russ.ru/pole/Ostanovivshij-Solnce Остановивший Солнце (Мистериальные корни «Старика Хоттабыча») . Насправді там не така вже проста "совкова казочка" - твір багатошаровий і з містикою майже на рівні Булгакова (Лазар Гінзбург ака Лагін був біларуським ашкеназом, що знався на езотериці).
Та там досить згадати, що дебільне "трах-тибидох" з'явилося тільки у пізній радіовиставі - в оригіналі такого маразму не було, зате у першій версії "Хоттабыч, кряхтя, приподнялся на ноги, вырвал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово «лехододиликраскало» и, обессиленный, опустился прямо на опилки, покрывающие арену".
Лехо доди ликрас кало - це «...традиционное ашкеназийское произношение стиха Леха доди ликрат кала - "Иди, мой друг, навстречу невесте!" Стихи, которые каждый богобоязненный еврей с чувством и очень громко распевает каждую пятницу вечером. Напомним продолжение - пней шабес нехабело (с тем же ашкеназийским прононсом) - "встретим лик Субботы"».
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21.08.2020 13:53 Ответить
Бро, каюсь не читав.

Перша книга яку САМ подужав, пам'ятаю був Мілн: «Пригоди Вінні Пуха і його друзів». Малятко Ру, Кенга... До цих пір тягне стругати, коли довелося почути гуняву озвучку Леонова, хай вже не ображажться на мене Там.
Потім Носов, сам понімаєш, про совєцького дятла Нєзнайку ...
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21.08.2020 14:02 Ответить
Ага. Друга книжка про Сонячне Місто - ода технокомунізму (і паралельно цькування неформальної прозахідної культури, причому на примітивному обкомівському рівні "рокерьі и стиляги - отбросьі общества!!!111!1", навіть без жодної спроби хоча б заглибитись у суть рок-культури).
А от третя частина (про Місяць) цікавіша... Хоча замість картини західної цивілізації вийшла скоріше Латинська Америка - абсолютно дикий капіталізм та бандократія мафії. В Штатах вже тоді такої зуйні не було. Але факт: хто читав "Незнайку на Луне" - не вляпався у фінансові піраміди 90-х.
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21.08.2020 14:10 Ответить
книги Носова - гениальная энциклопедия в форме сказки
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21.08.2020 17:52 Ответить
P.S.: і ще - ...Волька обзывает джинна балдой, но смутившись, лжет, что балда означает "мудрец". Однако Волька волею автора - точен: на иврите "баал дат" и есть мудрец, "муж знания" Похорон Патона відбудеться на Байковому кладовищі 22 серпня, - НАНУ - Цензор.НЕТ 4987
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21.08.2020 13:56 Ответить
http://chytanka.com.ua/******/index.php?action=url/view&url_id=542 Вінні Пух та його друзі
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21.08.2020 14:07 Ответить
Пригоди іграшкового ведмедика та його друзів: поросятка Паця, Тигри, Кенги, Крихітки Ру, Сови, Кролика, ослика Іа-Іа та Крістофера Робіна.
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21.08.2020 14:09 Ответить
Класика дитинства ))) А на ********* мордорському ґрунті http://lurkmore.to/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 усі вони почали впорюватися важкою наркотою і перетворилися на ось оце ...

"Это наркоманско-дегенеративная версия комиксов про Винни Пуха и Пятачка, по сути - черная даже не ностальгия, а отчаяние мертвого народа и мертвой страны, который лишь по-мертвецки скрежещет, рассматривая свое прошлое. Распад, разложение, превратившиеся в желчь и гной надежды, боль, смертная тоска, поверженные идолы советского детства, ставшие жалкими безумными пародиями на самих себя, вот содержание комиксов Вонни и Долана. Как и большинство российских интернет-мемов, Вонни пришел с Запада, но очень быстро забавная пародия на диснеевские мультфильмы (Дональд Дак-наркоман, ухаха!) превратилась в черный безнадежный крик мертвой Империи и мертвого народа. Это самая впечатляющая иллюстрация российской пост-жизни, в которой мы все сейчас варимся, пост-человеческое пост-состояние пост-русского пост-народа, собравшее, сконцентрировавшее в себе все общественные настроения отчаяния и безнадежности, что исподволь пропитали наше общество. Впечатляющий культурный памятник постсоветской 20-ти летке".
(Исчерпывающее описание с форумов)
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21.08.2020 14:15 Ответить
"Алан Мілн, автор книжки про Вінні-Пуха, ніколи не читав її своєму синові.
Купила мама своїй єдиній дитині плюшевого ведмедика й почала синові на ніч розповідати історії про того ведмедика і про нього самого. Батько за дружиною записував. А потім, нічого не кажучи ані їй, ані синові, подав ті історії до друку. Перші - майже дослівно законспектовані за дружиною, а згодом почав і від себе вигадувати. Уже не тільки про хлопчика та ведмедика, а й про інші іграшки - про Віслюка, про Поросятко, про Кенгуру та про Тигра. Сова ж та Кролик були справжніми - вони мешкали біля мілнівського маєтку в Кочфордському окрузі на південному сході Англії."
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21.08.2020 15:37 Ответить
На четвертому році життя батько повів Крістофера до Лондонського зоопарку. Улюбленицею дітлахів там була ведмедиця на прізвисько Вінніпег або просто Вінні. Так назвав її на честь своєї «малої батьківщини» офіцер-канадець Гаррі Колейберн. Йому ведмежа підкинули під час Першої світової війни на якомусь лісовому полустанку дорогою на фронт. Гаррі тягався з Вінні по окопах та біваках, аж допоки не здав до зоопарку. Вінні так звикла до людей, що Крістофер Робін заходив до неї у клітку й годував молочним коктейлем просто з рук.
А «Пухом» хлопчик назвав лебедя, що плавав у кочфордському ставку і з яким він здружився. «Пух - це тому, що, коли його покличеш, а лебідь не прийде, ти вдаватимеш, ніби плямкаєш собі губами: пух-пух», - пояснював Крістофер батькові.
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21.08.2020 15:39 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BD Тим часом книжку про Вінні-Пуха почали досліджувати західні психіатри. У персонажів вони вичитали точні діагнози депресії - в Іа-Іа (Віслюка, якого Алан Мілн списав з власного тестя), тривожного неврозу - у Поросятка, гіпердинамічного синдрому (немотивована рухливість, брак уваги, розмови вголос із самим собою) - у Вінні-Пуха.
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21.08.2020 15:44 Ответить
Сура 2: Аят: 187 ....
«Допоки нитка сивая зорі,

Не відійде від чорної нічної.»
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21.08.2020 13:37 Ответить
(500 иностранных патентов), более Источник: https://censor.net/n3215098\\\

ого. видать не зря назвали мост в его честь.
кстати, если Боря православный, то передай Аллаху шо я егО "мамат кунэм" и "ворот кунэм", оН поймет ггггг
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21.08.2020 10:55 Ответить
Тот Патон, в честь которого назвали мост, помер в 1953 году
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21.08.2020 10:59 Ответить
Когда тя возьмут хотя бы коктейли подавать в "Римский клуб" , вот тогда поговорим за мосты и расчёт фермовых соединений ...
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21.08.2020 11:05 Ответить
Вот бы с ним еще и одного Клоуна похоронить - это бы значительно снизило горечь утраты. Да и ему "там" веселее бы было
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21.08.2020 10:55 Ответить
Наверно для Академии наук Украины ,это как открыть второе дыхание.Но на место это старца претендует как мин 1001 вельветовые постсоветские морды с великолепными званиями ,но с мозгами как у мумифицированного лемминга.
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21.08.2020 11:02 Ответить
Когда умер Николай Амосов многие взяточники из его института поставили дьяволу свечку в МП РПЦ ... Потому , что Амосов даже нескольких своих лучших учеников за взятки уволил .

Мне нравятся рассуждения булочников за то , как "пендосы в Голливуде сняли полёт на Луну" . И гениев розничной торговли за науку и искусство ...

Я не специализировался в сварке и она только очень малая того того , что нужно знать инженеру моего профиля . "Автоматическая сварка под флюсом" не являлся моим настольным учебником . Но имя автора в моём списке самых толковых академиков , умеющих использовать диффуравнения только там , где без них никак нельзя подавать материал . Высокий класс преподавания , в отличии от продукции доцентишек , пытающихся за счёт пособий доказать какое оно умное и продвинутое .
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21.08.2020 11:17 Ответить
Мне нравятся рассуждения булочников за то, как "пендосы в Голливуде сняли полёт на Луну"

...
Мені таких конспіролухів взагалі хочеться скинути з Крижаної Стіни на черепаху
Дідько, та заходимо на лурк, там є ціла стаття про "свидетелей лунного заговора". Послідовно макнули їх пиками в лайно за всіма науковими пунктами.
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21.08.2020 11:24 Ответить
НАН перетворилась на церковну організацію, доки патріах не помре нового не виберуть. Пакистан зумів створити ядерну зброю а НАН з Патоном - пшик. А ще цікаво чи є така наука електрозварювання, тоді потрібно відкривати інститут жіночого взуття, чи інститут проблем ручного інструменту для копання грядок тощо.
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21.08.2020 11:20 Ответить
У Пакістана більш 100 млн. населення и ВВП відповідний . Та пріорітети в економіці інші .

Спитайте у виборців , чи готовий кожен сплачувати по 200-300 баксів кожного року на розробку , й потім : 100-150 на утримання ?!

P.S.
До речі , на розробку брудної бомби у Пакістана грошенят вистачило , а ось на засоби доставки -- категорично ні .
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21.08.2020 11:40 Ответить
Е-е-еее... Бімби у Пакістані не брудні (інакше їх почали б чавити санкціями, бо радіоактивні контамінанти - однозначно заборонена терористична зброя). Класичні ядерні боєголовки. Кількість - приблизно 100 бімб тактичного класу потужності. Міжнародні договори при створенні зброї Пакістан не порушив, і країна досі має підтримку від США.
Засоби доставки теж є. Балістичні та крилаті ракети, здатні влаштувати індійцям локальну Калі-Югу. На фото - "Шахін-ІІ" (балістична середньої дальності).

Похорон Патона відбудеться на Байковому кладовищі 22 серпня, - НАНУ - Цензор.НЕТ 2003
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21.08.2020 11:52 Ответить
Пардон, але не можу втриматися від цинічної пропозиції забальзамувати кадавр Патона - і представником у ТКГ. "Старшим товарищем Фокіна та Кравчука", так би мовити
(а що, виводимо пізню радянську традицію геронтократії на наступний рівень: некрократія)
💀💀💀
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21.08.2020 11:21 Ответить
Сердній вік сенаторів й конгрессменів США теж не низчий за 60 років .
Це тільки софкоїди вірили , що поміняти большовіків зі старих на молодих то буде ОК .
Тепер вже бачимо , що бавають софкоїди (не лохи) й в 42 роки , й інші за 30 років , що торгують собаками , відбранними у бабуль на користь коллекторів ...
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21.08.2020 11:31 Ответить
Это проблемы США. А США ни одна мировая проблема ,не обминула. Старье способно только прибыль считать и пердеть с утра до полночи. А способы ,методы и возможности быть с прибылью все у ведении молодой бизнес молодежи.
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21.08.2020 11:42 Ответить
Вася, ну поведай о своих открытиях и изобретениях, созданных до 30-летия. Не стесняйся, тут свои.
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21.08.2020 17:56 Ответить
Люди зовсім не розуміють суті Академії наук. В першу чергу це дорадчій орган для держави, кладезь знань. Структура, яка або знає все, або може розібратися в любому питанні. Інша справа, що держава прислухається до клоунів,а не до науковців...
А те що старики...так молодь на малу зарплату не іде, або прийшовши і чомусь навчившись- тікає за кордон.
Але ці старики хоча б пишуть без граматичних помилок, на відміну від більшості нинішніх
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21.08.2020 11:48 Ответить
Ув. Максим Б.,вы понимаете ,что вы сейчас во всей красоте расписали всю суть нынешней Академии наук?!
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21.08.2020 13:38 Ответить
Свого часу саме Енштайн з Бором вирішили питання , чи варто виділяти Конгрессу захмарні кошти на якусь там бомбу . Жодний Опінгеймер не зміг би отримати й цента, якщо Альберт з Нільсом не сказали , що це можливо , при тому , що паралельно відмовились хоч хвилину зайву витратити не цю непристойну для їх іміджу роботу .
До речі Енштайн відмовився брати гроши й тоді секретар підсуную йому в книжку чек на 20 тисяч (зараз це мабуть десь мілійон) . Так ось он десь місяць не помічав це й використовувал цього "папірця" як фолдер для книжки ... поки його більш прагматична жінка не помітила , що це чек від уряду США .
Люди саме це не розуміють , що подавна більшість експертиз, які роблять вчені висшого готунку й академії наук в більшості своєму дорівнює відсотку національного річного бюджету країни .
Й що науці не требо загальне керівництво (крайще брати грошми) як "Укрпошті" чи ГТС .
Що там навіть зайва кількість керівників (вього й нічого) та кординаторів . Й академія наук будь де це саме доратчий орган . В подавній більшості , до речі, демократичних країн пересічні члени академій наук йще сплачують членськи внески бо майже усі небідні люди - за рахунок приватних консультацій комерційним структурам , викладацтву , друк книжок . У члена академії більші гонорари , а у відомих в світі йще більші .
Така стать як Борис Патон в цивілізованному світі вже б народився мілійонером , бо його дід був генералом інфантерії . Батько заснував інститу й цілий напрямок в свараці . Й то , що Т-34 був такий нерівний з "Тигром" це не його прорахунок , й навіть не Кошкіна , а Сраліна й генштабу , які й виробляли тактику використяння техніки бити ворога не якістю , а кількістю ...
Саме тому Т-34 випереджує усі танки усіх часів , по кількості бойового кулаку . Саме завдяки Евгену Патону й його патентам вийшло з конвеєра 72 тисячи одиниць , а "Тигрів" лише 1350 , й йще "Пантер" - 6400.
Й Борис вже тоді працював з батьком разом . Й вже в 1952 став керівником інститута й більше 50 обирався головою академії .
А йще Б.Патон був членом "Римського клубу" , а туди випадкових людей з місцевої еліти не приймають .
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21.08.2020 14:55 Ответить
Щодо совкоїдів - у пізньому СРСР із геронтократією вже дійшло до хворої маразматичної ґабсурди (особливо Черненко... цей персонаж був дійсно майже переходом до некрократії).
Ейджизм - це має сенс у деяких випадках. Але далеко не завжди. Наприклад, у 19 ст. та на початку 20 ст. засилля старперів у генералітеті більшості армій - ці суворі діди в основному зустрічали в багнети будь-які інновації військової справи... технічний прогрес тим часом набирав темпи... як результат - ґепічні м'ясорубки, коли стратегія й тактика відставали від нових засобів вистругування ворога.
Апофеоз - Перша Світова, хоча перші сигнали були ще у Громадянську в США - тактика лишалась наполеонівською, але рушниці стали більш точними, тому класичні перестрілки між колонами лінійної піхоти щось стали занадто кривавими (після залпу іноді падало 100% першої лінії супротивника). Потім піхоту розімкнули у менш щільні ланцюги - але з появою кулеметів лобові атаки перетворилися на страшний пздць.
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21.08.2020 12:12 Ответить
Щодо генералів це інша професія , як у спортсменів й навіть тренерів .

Але проблема була не в віці Льоні Брежнєва , а в хворобах , які дійсно впливали на працездантність , а інколи й на когнитивні якості й не тільки у Льончика .
А йще , в сутто партійно-комуняцькій спеціфіці їх "досвіті" керування , в їх минулому , а не в поточному ...
Тому й був термін спеціальний для певної категорії -- "червоні директори" . Це саме про тих , які пробилися у кервінцтво не завдяки тому, що були крайщі інженери , автори патентів й дослідницьких праць , а через компартійні функції , профспілки , або сутто загальне керівнцтво . Який відсоток директорів машинобудівництва тих могли б викладати ТММ або Сопрамат , скліки з директорів заводів електрообладнення могли викладати ТОЕ . Тай більшість з них хоча б могли прочитати креслення не з ног на голову ...
А коммуняки з ЦК й Політбюров взагалі були повні невігласи в будь якій галузі .
Й вік їх в тому різниці не грав .
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21.08.2020 12:34 Ответить
До речі, просто факт про некрократію. З Вікіпедії:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Некрокрáтия - государственное устройство, при котором верховная власть принадлежит мёртвому человеку. На данный момент единственным таким государством является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Корейская Народно-Демократическая Республика , в которой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 президентом посмертно является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD Ким Ир Сен - единственный в мире мёртвый президент.

После смерти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD Ким Ир Сена ожидалось, что президентом станет его сын и наследник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D1%80 Ким Чен Ир , но в 1998 г. была принята конституция в новой редакции, согласно которой Ким Ир Сен посмертно получил титул «вечного президента».

Хоча якщо добре подумати, то в СРСР це почалося раніше. Коли Членіна запхали в мавзолей.
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21.08.2020 14:30 Ответить
А вєчно живого Лєніна, ти вже шо забув?
«Лєнін, живєє всєх живих !
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21.08.2020 16:27 Ответить
Так я ж про це й написав у останньому рядку. Північнокорейська некрократія - це "ліцензійна версія" совкової некрократії. Причому ґрунтовної такої, з оккультними мантрами, мавзолеєм-зіккуратом та усім іншим.
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21.08.2020 16:36 Ответить
Так, заткнуться и слушать!
90% институтов академии создавалось после войны для обслуживания нужд ВПК СССР. В Украине НЕТ на данный момент заказчика для таких работ.

Вопрос в финансировании.
Времена, когда науку можно было двигать с помощью острого ума, стеклянной трубочки и печи с терморегулятором давно ушли. Все "легкодоступные" открытия уже открыты. А всё сложное оборудование (возьми например материаловедение) делалось за счёт оборонки, в каждом институте было ОКТБ с ОП. Всё это давно усохло. ВСЕ деньги НАНУ институтам уходят на зарплату и коммуналку. Реальная украинская промышленность (ну может за исключением фарамацевтики) в науке не нуждается и денег не даст. А на то, что может дать бюджет, хватит на украинскую науку В ДЕСЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ, чем сейчас.
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21.08.2020 11:32 Ответить
Ну все верно . Я более чем уверен ,что научные разработки любого уровня ,нам сейчас не нужны. Человечество переживает очередной коммуникабельный дисбаланс.
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21.08.2020 11:48 Ответить
тебе не нужны? Выбрось свой комп с балкона, потому что интернет - новейшее средство коммуникации.
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21.08.2020 17:59 Ответить
Фундаментальная наука во всём мире нуждается в помощи правительства .
А прикладная живёт за счёт не НИИ , а университетских центров , где часто студенты выполняют роль лаборантов и прочего мелкого и среднего персонала . А преподы одновременно выполняют работу завлабов , главных инженеров и преподают .

P.S.
Но ещё очень давно, надцать лет назад , я взялся делать диплом под реальный аппарат , который потом сразу после диплома забрал все чертежи и спецификации замдиректора по науки одного отраслевого НИПИ . За предложение работы и кандидатской к годам 30-32 .
Но друзья и подруги в родном городе тогда перевесили ...
"Мой" аппарат дал кучу прибыли, поскольку до этого они использовали сеппараторы на 80 куб , там где досточно было 5 кубов (в сутки) ... И собирали всю хрень в поле . А я сделал ж/д габаритное исполнение на 5 кубов со всем металлоконструкцией и трубопроводной "обвязкой" .
Самое забавное , что я чуть не завалил экономическую часть , поскольку экономист пытался доказать комиссии , шо я как студент не имел право брать такую "неучебную" (считай мусорную) разработку , где рентабельность не 17... 20 или даже 30% , а больше 100% . Софок чистый , но как раз меня учённый муж (зам директора НИИПИ) и наш проректор "спас" ...

Это просто пример того, что и надцать лет назад были у НИИПИ возможности быть рентабельными , бо бардака было , есть и не исчезнет в промышленности ещё нескоро .
Вот тот же вопрос , кстати , с устареванием даже физическим всего оборудования ...
Не говоря уже про эффективность использования любого вида енергии ниже в 4 раза , чем в ЕС .
И нужны не только рядовые и тривиальные разработки инженеров , но и участие прикладной науки !
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21.08.2020 12:16 Ответить
Советская система ИЗНАЧАЛЬНО сложилась по другому. В ВУЗах, ну кроме может теоретической, особой науки не было никогда. А про господдержку - как, а попу, наука без оборудования и материалов? А выделяемых денег хватает только на коммуналку и 80% зарплаты....
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21.08.2020 15:50 Ответить
Чувак, в СРСР були ВУЗи, де проводились досліди, випробовувались у космосі, океані різні гаджети (ти ж не в курсі, що перший студентський супутник Землі, було створено в Києві.)
І були «вузи»-відстойники для косарів від СА, фарцувальників штанами Левіс, вінілом і ярмарки наречених.

Так от, ти розказуєш саме про такі.
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21.08.2020 16:19 Ответить
Чувак, то что тибе рассказали про ВУЗы СССР- это бред. Например то, что "випробовувались у космосі" - не могло быть в ВУЗе , оно всё было секретным.
"студентський супутник Землі"? В СССР?
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21.08.2020 17:45 Ответить
чому це не потребує? А досліди всі проводити самотужки чи то просто наука у нас на тому рівні, що на промисловості більше експертизи ніж у тих "науковців"?
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21.08.2020 16:21 Ответить
ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ купить готовые технологии на западе, с запчастями и гарантийным обслуживанием.
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21.08.2020 17:47 Ответить
Це якщо купити, ввімкнути станок та продавати.
А як знадобиться внести корективи чи зробити вдосконалення?
Знов купувати, купувати і купувати?
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25.08.2020 20:02 Ответить
А какого дьявола ты, не имеющий и отдалённого представления о промышленном производстве, рассусоливаешь на эту тему?
Какой идиот покупает оборудование, которое требует усовершенствования?
А если оборудование дороже велосипеда, оно требует авторизированного обращения, а не смекалистого Васю с молотком!
И жизненный цикл оборудования вменяемым человеком просчитывается при покупке, и тыды, и тэпэ....
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26.08.2020 08:58 Ответить
Как мерзко читать комментарии от леммингов, которые только и умеют, что тыкать на кнопочки в своих компьютерах, просиживая жопу на стуле, торгуя всяким мусором.
Кто вас обворовывает убогие? Нищие, ученные со смешными зарплатами?
Сколько стоят сейчас реактивы и оборудование что б развивать науку.
Какой бюджет у НАН, а какой у ментов?
Не стыдно. Хотя нет идиотам не стыдно.
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21.08.2020 11:53 Ответить
Убивает , что после 30 лет трупа софка до сих пор большинство населения считает , что наука , инженерия , медицина это какая-то социальная ниша , куда может попасть кажный из них , только "вот денег нет" или "папа не профессор" .
Лично я видел многих таких у кого дед народный художник , папа скульптор , а воно алкаш и двоечник . И видел таких , у кого мама в синяках ходила от папиных пьянок , а он(а) с медалью школу и диплом с отличием . Или из самого глухого хутора становились лучшими хирургами по пульмонологии в миллионнике .
Я ниразу в жизни не видел такого случая , когда отличник в школе , если не забухал и не закололся , то не смог пробиться в жизни и не получить хорошее образование .
Обычно скулят и клянут интеллигентов в очках отпетые двоечники и троечники , рассказывая , шо хотел был в ин-ту , да папа не заработал !
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21.08.2020 12:43 Ответить
І кожний, хто бачить різницю: «Корея - КНДР», «НДР-ФРН», «Венесуела -Норвегія»,
той давно розібрався в БРЕХЛИВОСТІ тезісу. «Буття визначає свідомість».
Чому ж тоді, коли сиділи за одними партами, слухали одних вчителів, мали простих батьків, робітників, то потім з одних виходили вчені, а з інших урки.
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21.08.2020 13:29 Ответить
Буття визначає свідомість у худоби. У людини свідомість трошки спереду
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21.08.2020 16:11 Ответить
Я с вами абсолютно согласен.
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21.08.2020 13:42 Ответить
зміг пережити Гітлера, але не зміг бубачку.
Земля пухом і світла пам'ять Людині з великої літери!
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21.08.2020 16:18 Ответить
 
 