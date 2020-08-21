Похороны Патона состоятся на Байковом кладбище 22 августа, - НАНУ
Похороны президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона состоятся ориентировочно в 13:00 субботы, 22 августа, на Байковом кладбище в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАНУ, передает Цензор.НЕТ.
"Прощание с академиком Борисом Евгеньевичем Патоном состоится в эту субботу, 22 августа с 10:15 до 12:00, в клубе Кабинета министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище ориентировочно в 13:00", - говорится в сообщении.
Напомним, Борис Патон умер 19 августа 2020 г. на 102-м году жизни. Благодаря его изобретениям человечество может проводить сварку под водой, в космосе и даже в организме человека. Патон более половины своей жизни возглавлял Национальную академию наук Украины.
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Ученый является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1 200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.
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2. Какую сталь воможно варить только аргоном ?
3. Почему делают спиральношовные трубы ?
4. Что такое "зона термического влияния" ?
После ответов , можно будет поговорить за науку ...
Это в депутатики можно попасть прям из фото-ателье или из директорской ресторана ...
Уходящему в след
Кто прожить собирается
Тысячу лет ."
И это не израилитянин написал , а один перс в 10 веке .
Другий з полину добуває мед…
Комусь копійку дай, навік запомнить…
Комусь життя віддай, він х#й пойме....»
Гіяс ад-Дін Абу-ль-Фатг Омар ібн Ібрагім аль-Хаям ан-Нішапурі
Переклад з перської.
В мене оце з юності вплинуло на власний світогляд:
"Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало".
И лучше будь один, чем вместе с кем попало".
Бро, вперше почув це ще дитиною, від своїх батьків.
І оцінив поетичність образу... час перед світанком - і сонячний вогонь дійсно наче вогняним арканом ******** на найвищій вежі палацу шахіншаха...
Бро, там ще рефракція грає роль. Це й поряд, з ефектрм фата-моргани.
"Стемнело. Теперь на ковре-самолёте стало особенно неуютно, и Волька предложил Хоттабычу подняться локтей на пятьсот выше.
- Тогда мы снова увидим солнце.
Хоттабыч глубоко сомневался, можно ли до завтрашнего утра увидеть уже закатившееся дневное светило, но спорить с Волькой не стал.
Можете себе представить, как он удивился и насколько вырос в его глазах Волькин авторитет, когда, поднявшись повыше, они действительно снова увидели солнце, которое как ни в чём не бывало снова только-только касалось своим багровым краем чёрной линии далёкого горизонта.
- Если бы, подчиняясь твоей скромности, о Волька, не дал я тебе обещания, ничто не удержало бы меня от того, чтобы назвать тебя величайшим в мире балдой! - восхищённо произнёс Хоттабыч..." (с)
До речі, рекомендую почитати ось цю статтю: http://russ.ru/pole/Ostanovivshij-Solnce Остановивший Солнце (Мистериальные корни «Старика Хоттабыча») . Насправді там не така вже проста "совкова казочка" - твір багатошаровий і з містикою майже на рівні Булгакова (Лазар Гінзбург ака Лагін був біларуським ашкеназом, що знався на езотериці).
Та там досить згадати, що дебільне "трах-тибидох" з'явилося тільки у пізній радіовиставі - в оригіналі такого маразму не було, зате у першій версії "Хоттабыч, кряхтя, приподнялся на ноги, вырвал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово «лехододиликраскало» и, обессиленный, опустился прямо на опилки, покрывающие арену".
Лехо доди ликрас кало - це «...традиционное ашкеназийское произношение стиха Леха доди ликрат кала - "Иди, мой друг, навстречу невесте!" Стихи, которые каждый богобоязненный еврей с чувством и очень громко распевает каждую пятницу вечером. Напомним продолжение - пней шабес нехабело (с тем же ашкеназийским прононсом) - "встретим лик Субботы"».
Перша книга яку САМ подужав, пам'ятаю був Мілн: «Пригоди Вінні Пуха і його друзів». Малятко Ру, Кенга... До цих пір тягне стругати, коли довелося почути гуняву озвучку Леонова, хай вже не ображажться на мене Там.
Потім Носов, сам понімаєш, про совєцького дятла Нєзнайку ...
А от третя частина (про Місяць) цікавіша... Хоча замість картини західної цивілізації вийшла скоріше Латинська Америка - абсолютно дикий капіталізм та бандократія мафії. В Штатах вже тоді такої зуйні не було. Але факт: хто читав "Незнайку на Луне" - не вляпався у фінансові піраміди 90-х.
"Это наркоманско-дегенеративная версия комиксов про Винни Пуха и Пятачка, по сути - черная даже не ностальгия, а отчаяние мертвого народа и мертвой страны, который лишь по-мертвецки скрежещет, рассматривая свое прошлое. Распад, разложение, превратившиеся в желчь и гной надежды, боль, смертная тоска, поверженные идолы советского детства, ставшие жалкими безумными пародиями на самих себя, вот содержание комиксов Вонни и Долана. Как и большинство российских интернет-мемов, Вонни пришел с Запада, но очень быстро забавная пародия на диснеевские мультфильмы (Дональд Дак-наркоман, ухаха!) превратилась в черный безнадежный крик мертвой Империи и мертвого народа. Это самая впечатляющая иллюстрация российской пост-жизни, в которой мы все сейчас варимся, пост-человеческое пост-состояние пост-русского пост-народа, собравшее, сконцентрировавшее в себе все общественные настроения отчаяния и безнадежности, что исподволь пропитали наше общество. Впечатляющий культурный памятник постсоветской 20-ти летке".
(Исчерпывающее описание с форумов)
Купила мама своїй єдиній дитині плюшевого ведмедика й почала синові на ніч розповідати історії про того ведмедика і про нього самого. Батько за дружиною записував. А потім, нічого не кажучи ані їй, ані синові, подав ті історії до друку. Перші - майже дослівно законспектовані за дружиною, а згодом почав і від себе вигадувати. Уже не тільки про хлопчика та ведмедика, а й про інші іграшки - про Віслюка, про Поросятко, про Кенгуру та про Тигра. Сова ж та Кролик були справжніми - вони мешкали біля мілнівського маєтку в Кочфордському окрузі на південному сході Англії."
А «Пухом» хлопчик назвав лебедя, що плавав у кочфордському ставку і з яким він здружився. «Пух - це тому, що, коли його покличеш, а лебідь не прийде, ти вдаватимеш, ніби плямкаєш собі губами: пух-пух», - пояснював Крістофер батькові.
«Допоки нитка сивая зорі,
Не відійде від чорної нічної.»
ого. видать не зря назвали мост в его честь.
кстати, если Боря православный, то передай Аллаху шо я егО "мамат кунэм" и "ворот кунэм", оН поймет ггггг
Мне нравятся рассуждения булочников за то , как "пендосы в Голливуде сняли полёт на Луну" . И гениев розничной торговли за науку и искусство ...
Я не специализировался в сварке и она только очень малая того того , что нужно знать инженеру моего профиля . "Автоматическая сварка под флюсом" не являлся моим настольным учебником . Но имя автора в моём списке самых толковых академиков , умеющих использовать диффуравнения только там , где без них никак нельзя подавать материал . Высокий класс преподавания , в отличии от продукции доцентишек , пытающихся за счёт пособий доказать какое оно умное и продвинутое .
...
Мені таких конспіролухів взагалі хочеться скинути з Крижаної Стіни на черепаху
Дідько, та заходимо на лурк, там є ціла стаття про "свидетелей лунного заговора". Послідовно макнули їх пиками в лайно за всіма науковими пунктами.
Спитайте у виборців , чи готовий кожен сплачувати по 200-300 баксів кожного року на розробку , й потім : 100-150 на утримання ?!
P.S.
До речі , на розробку брудної бомби у Пакістана грошенят вистачило , а ось на засоби доставки -- категорично ні .
Засоби доставки теж є. Балістичні та крилаті ракети, здатні влаштувати індійцям локальну Калі-Югу. На фото - "Шахін-ІІ" (балістична середньої дальності).
(а що, виводимо пізню радянську традицію геронтократії на наступний рівень: некрократія)
💀💀💀
Це тільки софкоїди вірили , що поміняти большовіків зі старих на молодих то буде ОК .
Тепер вже бачимо , що бавають софкоїди (не лохи) й в 42 роки , й інші за 30 років , що торгують собаками , відбранними у бабуль на користь коллекторів ...
А те що старики...так молодь на малу зарплату не іде, або прийшовши і чомусь навчившись- тікає за кордон.
Але ці старики хоча б пишуть без граматичних помилок, на відміну від більшості нинішніх
До речі Енштайн відмовився брати гроши й тоді секретар підсуную йому в книжку чек на 20 тисяч (зараз це мабуть десь мілійон) . Так ось он десь місяць не помічав це й використовувал цього "папірця" як фолдер для книжки ... поки його більш прагматична жінка не помітила , що це чек від уряду США .
Люди саме це не розуміють , що подавна більшість експертиз, які роблять вчені висшого готунку й академії наук в більшості своєму дорівнює відсотку національного річного бюджету країни .
Й що науці не требо загальне керівництво (крайще брати грошми) як "Укрпошті" чи ГТС .
Що там навіть зайва кількість керівників (вього й нічого) та кординаторів . Й академія наук будь де це саме доратчий орган . В подавній більшості , до речі, демократичних країн пересічні члени академій наук йще сплачують членськи внески бо майже усі небідні люди - за рахунок приватних консультацій комерційним структурам , викладацтву , друк книжок . У члена академії більші гонорари , а у відомих в світі йще більші .
Така стать як Борис Патон в цивілізованному світі вже б народився мілійонером , бо його дід був генералом інфантерії . Батько заснував інститу й цілий напрямок в свараці . Й то , що Т-34 був такий нерівний з "Тигром" це не його прорахунок , й навіть не Кошкіна , а Сраліна й генштабу , які й виробляли тактику використяння техніки бити ворога не якістю , а кількістю ...
Саме тому Т-34 випереджує усі танки усіх часів , по кількості бойового кулаку . Саме завдяки Евгену Патону й його патентам вийшло з конвеєра 72 тисячи одиниць , а "Тигрів" лише 1350 , й йще "Пантер" - 6400.
Й Борис вже тоді працював з батьком разом . Й вже в 1952 став керівником інститута й більше 50 обирався головою академії .
А йще Б.Патон був членом "Римського клубу" , а туди випадкових людей з місцевої еліти не приймають .
Ейджизм - це має сенс у деяких випадках. Але далеко не завжди. Наприклад, у 19 ст. та на початку 20 ст. засилля старперів у генералітеті більшості армій - ці суворі діди в основному зустрічали в багнети будь-які інновації військової справи... технічний прогрес тим часом набирав темпи... як результат - ґепічні м'ясорубки, коли стратегія й тактика відставали від нових засобів вистругування ворога.
Апофеоз - Перша Світова, хоча перші сигнали були ще у Громадянську в США - тактика лишалась наполеонівською, але рушниці стали більш точними, тому класичні перестрілки між колонами лінійної піхоти щось стали занадто кривавими (після залпу іноді падало 100% першої лінії супротивника). Потім піхоту розімкнули у менш щільні ланцюги - але з появою кулеметів лобові атаки перетворилися на страшний пздць.
Але проблема була не в віці Льоні Брежнєва , а в хворобах , які дійсно впливали на працездантність , а інколи й на когнитивні якості й не тільки у Льончика .
А йще , в сутто партійно-комуняцькій спеціфіці їх "досвіті" керування , в їх минулому , а не в поточному ...
Тому й був термін спеціальний для певної категорії -- "червоні директори" . Це саме про тих , які пробилися у кервінцтво не завдяки тому, що були крайщі інженери , автори патентів й дослідницьких праць , а через компартійні функції , профспілки , або сутто загальне керівнцтво . Який відсоток директорів машинобудівництва тих могли б викладати ТММ або Сопрамат , скліки з директорів заводів електрообладнення могли викладати ТОЕ . Тай більшість з них хоча б могли прочитати креслення не з ног на голову ...
А коммуняки з ЦК й Політбюров взагалі були повні невігласи в будь якій галузі .
Й вік їх в тому різниці не грав .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Некрокрáтия - государственное устройство, при котором верховная власть принадлежит мёртвому человеку. На данный момент единственным таким государством является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Корейская Народно-Демократическая Республика , в которой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 президентом посмертно является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD Ким Ир Сен - единственный в мире мёртвый президент.
После смерти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD Ким Ир Сена ожидалось, что президентом станет его сын и наследник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D1%80 Ким Чен Ир , но в 1998 г. была принята конституция в новой редакции, согласно которой Ким Ир Сен посмертно получил титул «вечного президента».
Хоча якщо добре подумати, то в СРСР це почалося раніше. Коли Членіна запхали в мавзолей.
«Лєнін, живєє всєх живих !
90% институтов академии создавалось после войны для обслуживания нужд ВПК СССР. В Украине НЕТ на данный момент заказчика для таких работ.
Вопрос в финансировании.
Времена, когда науку можно было двигать с помощью острого ума, стеклянной трубочки и печи с терморегулятором давно ушли. Все "легкодоступные" открытия уже открыты. А всё сложное оборудование (возьми например материаловедение) делалось за счёт оборонки, в каждом институте было ОКТБ с ОП. Всё это давно усохло. ВСЕ деньги НАНУ институтам уходят на зарплату и коммуналку. Реальная украинская промышленность (ну может за исключением фарамацевтики) в науке не нуждается и денег не даст. А на то, что может дать бюджет, хватит на украинскую науку В ДЕСЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ, чем сейчас.
А прикладная живёт за счёт не НИИ , а университетских центров , где часто студенты выполняют роль лаборантов и прочего мелкого и среднего персонала . А преподы одновременно выполняют работу завлабов , главных инженеров и преподают .
P.S.
Но ещё очень давно, надцать лет назад , я взялся делать диплом под реальный аппарат , который потом сразу после диплома забрал все чертежи и спецификации замдиректора по науки одного отраслевого НИПИ . За предложение работы и кандидатской к годам 30-32 .
Но друзья и подруги в родном городе тогда перевесили ...
"Мой" аппарат дал кучу прибыли, поскольку до этого они использовали сеппараторы на 80 куб , там где досточно было 5 кубов (в сутки) ... И собирали всю хрень в поле . А я сделал ж/д габаритное исполнение на 5 кубов со всем металлоконструкцией и трубопроводной "обвязкой" .
Самое забавное , что я чуть не завалил экономическую часть , поскольку экономист пытался доказать комиссии , шо я как студент не имел право брать такую "неучебную" (считай мусорную) разработку , где рентабельность не 17... 20 или даже 30% , а больше 100% . Софок чистый , но как раз меня учённый муж (зам директора НИИПИ) и наш проректор "спас" ...
Это просто пример того, что и надцать лет назад были у НИИПИ возможности быть рентабельными , бо бардака было , есть и не исчезнет в промышленности ещё нескоро .
Вот тот же вопрос , кстати , с устареванием даже физическим всего оборудования ...
Не говоря уже про эффективность использования любого вида енергии ниже в 4 раза , чем в ЕС .
И нужны не только рядовые и тривиальные разработки инженеров , но и участие прикладной науки !
І були «вузи»-відстойники для косарів від СА, фарцувальників штанами Левіс, вінілом і ярмарки наречених.
Так от, ти розказуєш саме про такі.
"студентський супутник Землі"? В СССР?
А як знадобиться внести корективи чи зробити вдосконалення?
Знов купувати, купувати і купувати?
Какой идиот покупает оборудование, которое требует усовершенствования?
А если оборудование дороже велосипеда, оно требует авторизированного обращения, а не смекалистого Васю с молотком!
И жизненный цикл оборудования вменяемым человеком просчитывается при покупке, и тыды, и тэпэ....
Кто вас обворовывает убогие? Нищие, ученные со смешными зарплатами?
Сколько стоят сейчас реактивы и оборудование что б развивать науку.
Какой бюджет у НАН, а какой у ментов?
Не стыдно. Хотя нет идиотам не стыдно.
Лично я видел многих таких у кого дед народный художник , папа скульптор , а воно алкаш и двоечник . И видел таких , у кого мама в синяках ходила от папиных пьянок , а он(а) с медалью школу и диплом с отличием . Или из самого глухого хутора становились лучшими хирургами по пульмонологии в миллионнике .
Я ниразу в жизни не видел такого случая , когда отличник в школе , если не забухал и не закололся , то не смог пробиться в жизни и не получить хорошее образование .
Обычно скулят и клянут интеллигентов в очках отпетые двоечники и троечники , рассказывая , шо хотел был в ин-ту , да папа не заработал !
той давно розібрався в БРЕХЛИВОСТІ тезісу. «Буття визначає свідомість».
Чому ж тоді, коли сиділи за одними партами, слухали одних вчителів, мали простих батьків, робітників, то потім з одних виходили вчені, а з інших урки.
Земля пухом і світла пам'ять Людині з великої літери!