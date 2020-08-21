Похороны Патона состоятся на Байковом кладбище 22 августа, - НАНУ

Похороны президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона состоятся ориентировочно в 13:00 субботы, 22 августа, на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАНУ, передает Цензор.НЕТ.

"Прощание с академиком Борисом Евгеньевичем Патоном состоится в эту субботу, 22 августа с 10:15 до 12:00, в клубе Кабинета министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище ориентировочно в 13:00", - говорится в сообщении.

Напомним, Борис Патон умер 19 августа 2020 г. на 102-м году жизни. Благодаря его изобретениям человечество может проводить сварку под водой, в космосе и даже в организме человека. Патон более половины своей жизни возглавлял Национальную академию наук Украины.

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Ученый является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1 200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.