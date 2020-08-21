Похорон Патона відбудеться на Байковому кладовищі 22 серпня, - НАНУ

Похорон президента Національної академії наук України Бориса Патона відбудеться орієнтовно о 13:00 суботи, 22 серпня, на Байковому кладовищі в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАНУ, передає Цензор.НЕТ.

"Прощання з академіком Борисом Євгеновичем Патоном відбудеться цієї суботи, 22 серпня, з 10:15 до 12:00 у клубі Кабінету Міністрів України, поховання - на Байковому кладовищі орієнтовно о 13:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Борис Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя. Завдяки його винаходам людство може проводити зварювання під водою, в космосі і навіть в організмі людини. Патон більш як половину свого життя очолював Національну академію наук України.

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Учений є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більш ніж 1200 публікацій, зокрема 20 наукових монографій.