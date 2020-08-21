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Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко

Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко

Медики не нашли ядов в анализах российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ядов и их следов пребывания в крови и моче не выявлено", - сказал Калиниченко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

Автор: 

отравление (1582) россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+21
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 9790
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21.08.2020 11:18
+19
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 18
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21.08.2020 11:12
+10
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 6734
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21.08.2020 11:10
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21.08.2020 11:09 Ответить
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 18
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21.08.2020 11:12 Ответить
- Я пошутил, - забормотал он, - я трудящийся. Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!.. (с)
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21.08.2020 11:14 Ответить
Чай подделка просроченная ?
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21.08.2020 11:10 Ответить
Брэшэ, скотыняка!
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21.08.2020 11:10 Ответить
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 9790
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21.08.2020 11:18 Ответить
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 6734
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21.08.2020 11:10 Ответить
Чай, по ходу, из кремля, не пошёл!
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21.08.2020 11:11 Ответить
vremja ********** istorij .... on voobshe ne v kome - prosta zasnul. spit chelovek.
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21.08.2020 11:12 Ответить
Иван Жданов: «В организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих»
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21.08.2020 11:12 Ответить
А може це сам організм Навального виділяє яд? це як версія.)))
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21.08.2020 11:14 Ответить
Не ну словам полицейского из коридора который якобы это сказал конечно можно верить.))
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21.08.2020 11:15 Ответить
это транспортная полиция, которая должна была заниматься транспортировкой в Германию
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21.08.2020 11:16 Ответить
Макс Хоппенштедт и Маттиас Гебауэр | Der Spiegel Транспортную компанию бундестага атаковали с помощью программы-вымогателя

Совпадение?
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21.08.2020 12:20 Ответить
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 3551
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21.08.2020 11:19 Ответить
чей крым, игореша?
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21.08.2020 11:26 Ответить
немек что радиоактивен ??
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21.08.2020 12:26 Ответить
Лучший кофе на дороге, отхлебнеш-протянешь ноги. (С)
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21.08.2020 11:13 Ответить
А почему тогда, они его не выпускают из страны?
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21.08.2020 11:13 Ответить
'Легкая простуда'? По мнению омских врачей. 'Аллергия на чай', приведшая к коме? Даже интересно, что они придумают. Почему тогда не дают родственникам перевезти его в клинику в Германии?
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21.08.2020 11:13 Ответить
Потому что "новичок" или чем там его отравили, очень токсичен. Не хотят подвергать опасности европейцев. Кацапы в таких случаях становятся очень гуманными.
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21.08.2020 11:33 Ответить
Безумовно! Шкода, що нещасна англійка про це так і не довідається.
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21.08.2020 14:43 Ответить
Кацапские печеньки настолько сурови.
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21.08.2020 11:13 Ответить
Есть такие яды что хрен ты их обнаружишь, особенно в больничной лаборатории.
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21.08.2020 11:14 Ответить
Точно. Та ще й Омська! "Газмяс" якийсь....
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21.08.2020 11:17 Ответить
Підтверджую.
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21.08.2020 11:18 Ответить
Та хто б мав сумнів! Чай! Чистий чай!
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21.08.2020 11:14 Ответить
Конечно=)) И как это после Скрипалей, Политковской, Кара-Мурзы вам не поверить=))))
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21.08.2020 11:14 Ответить
Я, как врач с сорокалетним стажем, даже не могу себе представить диагноз, кроме отравления, который мог бы привести к симптомам, которые имеются у Навального, тем более, что инсульт исключили.
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21.08.2020 11:14 Ответить
Є яди які зникають через деякий час і не полишають слідів. ********* на цьому собаку з"їла.
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21.08.2020 11:20 Ответить
может сахар упал?
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21.08.2020 11:20 Ответить
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 1400
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21.08.2020 11:20 Ответить
а если бы просто гражданин, коим Навальный и является?
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21.08.2020 11:23 Ответить
Мабуть цукру багато поклали. Це як віскі з льодом. Як з льодом норму переберу, так на утро важко.
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21.08.2020 11:15 Ответить
Весь мир практически склонил головы перед Путиным. Это такой себе Атилла 21го века. В мире, к сожалению, на данное время нет личности, которая могла бы ему противостоять.
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21.08.2020 11:16 Ответить
Это вы россияне в сотый раз склонились перед очередным вашим властным никчемьем. Неважно ,это типичный немец имперец или еврей поехавший головой от ненависти ко всему человечеству. Что Путин говно из говна может только Венесуэла не усомниться. А у вас преклонение любому властолюбцу прошито в российской матрице. Вы мне противны.
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21.08.2020 11:25 Ответить
Иди в жо-пу, дурачок.
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21.08.2020 11:27 Ответить
"в россии нет закона, есть столб,
а на столбе корона" - ас пушкин
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21.08.2020 11:39 Ответить
слишком много пафоса про мелкое *****
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21.08.2020 11:27 Ответить
Х-ло то мелкое, но остальные еще мельче. Вот в чем проблема.
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21.08.2020 11:45 Ответить
я вот че вспомнил то - был, или есть се такой сайтик "Зетатолк", так там бла-бла-бла, но на Боинге тупо спалились - типо это Украина сбила и т.д.
да, я верил в этот бред(перед Боингом), но после грю се - эээээ, это же с.ка, гебней несет то.
так шо да, гебнюки много где срут.
хвала пиндосам, как бы сказал Задорнов.(правда)
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21.08.2020 12:05 Ответить
Ти прямо як про Гітлера у 1939 році.
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21.08.2020 12:53 Ответить
Пулюєметр напевно зломався.
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21.08.2020 11:17 Ответить
"Она утонула"
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21.08.2020 11:17 Ответить
Нехай радіацію перевірять!
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21.08.2020 11:18 Ответить
Обыкновенный передоз.
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21.08.2020 11:19 Ответить
По себе судишь.
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21.08.2020 11:21 Ответить
Можливо. Тільки зроблено навмисно щоб вбити людину.
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21.08.2020 12:55 Ответить
covid-19 ?
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21.08.2020 11:20 Ответить
Учитывая показания сотрудников Навального о том, что он с утра ничего не ел, консилиум ведущих медиков совместно с представителями ФСБ склоняются к версии голодного обморока.
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21.08.2020 11:20 Ответить
Алкоголь и не ел- причина падения сахара в крови. Если он не диабетик, мог не знать, что надо просто поесть и поэтому здравствуй кома
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21.08.2020 11:27 Ответить
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21.08.2020 11:29 Ответить
Диабетическая кома, серьезная патология- может остаться овощем
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21.08.2020 11:38 Ответить
У Навального был диабет? Его личный врач заявил, что Навальный был совершенно здоров. Да, гипогликемическая кома бывает и у здоровых людей. Но крайне редко, при физическом истощении, длительном голодании и т.п. Ничего подобного у Навального не было.
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21.08.2020 11:44 Ответить
Еще раз - алкоголь (был в крови) + отсутствие завтрака (подтверждено)=гипогликемическая кома. Я не думаю, что он вел здоровый образ жизни к тому же
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21.08.2020 11:49 Ответить
Шо ты там думаешь никому не интересно.Свидетели говорят, что он не пил. Если бы все было так просто, то уже бы второй день кацапы орали про диабет и гипогликемическую кому.
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21.08.2020 12:42 Ответить
В крови обнаружен алкоголь, про диабетическую кому- это мое предположение. А диагноз они не имеют право разглашать пока что.
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21.08.2020 12:47 Ответить
Класс.А с какой радости диагноз - это секрет? Для кого? Жены и немецких врачей? Или сам Навальный из комы запретил? Но главврач оглашает возможный диагноз. И при этом пальцы дрожат как у законченного алкаша.
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22.08.2020 00:38 Ответить
Ядов в анализах Навального. Аналізи точно Навального?
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21.08.2020 11:20 Ответить
Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко - Цензор.НЕТ 127
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21.08.2020 11:21 Ответить
Не зря время тянули, теперь хрен найдёшь следы🤣
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21.08.2020 11:20 Ответить
Может кто-то сглазил?
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21.08.2020 11:21 Ответить
Ну понятно. Значит отравился немытыми яблоками.
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21.08.2020 11:21 Ответить
Которые не ел, но хотел съесть
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21.08.2020 11:29 Ответить
О! Я ж казала вчора, шо у бутербродного панічна атака. Він знає, шо його вб'ють, але не знає коли, тому буде зараз боятися всього. Нехай носить з собою бронєстакан, ху#ло скрізь зі своїм пинєбронєстаканом ходить. Навальному теж треба до цього звикати, він же хоче стати перзидентом всея московія.
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21.08.2020 11:22 Ответить
Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко - Цензор.НЕТ 6032
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21.08.2020 11:24 Ответить
это еще не все - они гордятся шо Путин самый больший вор всех времен(знай наших мол) - ватник сидя в сортире, радуется шо его Вождь - вор.
они там же поехавшие. 99%
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21.08.2020 12:21 Ответить
Как-то нелогично, при отсутствии ядов или их следов в анализах, не отдавать больного для оказания ему помощи более квалифицированными врачами. Ждут, пока то, что ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ, разложится??? Ведь педантичные немцы непременно докопаются до причин такого состояния Навального. Хотелось бы, чтобы ***** все-таки влип и начал отвечать за свои злодеяния.
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21.08.2020 11:23 Ответить
Что это за яд, который можно обнаружить?
Фирма веников не вяжет!
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21.08.2020 11:24 Ответить
Как и допинга в моче кацапских "олимпийцев"
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21.08.2020 11:27 Ответить
Пробирки с анализами ( включая мочу) отправили в антидопинговый центр олимпийского комитета Рашен федерашен, которые и сделали заключение.
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21.08.2020 11:28 Ответить
У Литвиненко тоже не выявили яда, а потом оказался Полоний.
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21.08.2020 11:29 Ответить
анализы пальчевский делал с евролабом? задним числом ядов не обнаружено
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21.08.2020 11:29 Ответить
Пора делать кремацию. А то немцы в волосах или зубах что нибудь найдут.
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21.08.2020 11:31 Ответить
Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко - Цензор.НЕТ 4889
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21.08.2020 11:31 Ответить
Один звонок с ФСБ к врачам и врачи эти скажут и сделают заключение, что он умер в природный способ. Это ж РФ, а не страна Запада.
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21.08.2020 11:32 Ответить
Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко - Цензор.НЕТ 610
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21.08.2020 11:32 Ответить
Какие яды, если анализы эти прямиком с лубянки в Омск прибыли. Никаких ядов. Там только прокисший чай и все. У НКВД всегда все чисто - заказанные клиенты мрут строго сами, без следов применения ядов, ибо 21 век на дворе и надо быть совсем дебилом, чтобы применить яд, который оставляет следы.
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21.08.2020 11:34 Ответить
Можно выписывать!
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21.08.2020 11:43 Ответить
ХЛО сказал в морг - значит , в морг ....
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21.08.2020 12:01 Ответить
Можно выписывать. Вызывайте катафалк.
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21.08.2020 11:44 Ответить
Если кратко то запугало фсб врачей дало такое указание,а за границу не отправляли бояться что немецкие обнаружат какой яд был в организме,говорят аналитики
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21.08.2020 11:46 Ответить
С ядами много морокы, гораздо легче подбросить этому оппозиционеру наркоты и с чистой совестью посадить его в Магадане на нары!
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21.08.2020 11:49 Ответить
ахаха, а Европа поверит?
не думаю.
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21.08.2020 12:23 Ответить
А какой смысл его недотравить? Не проще ли сбить машиной, взорвать квартиру, спихнуть с моста или еще тысяча способов убрать эту шмакодявку?
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21.08.2020 12:37 Ответить
ну да, но шо было с Ющенко?
со Скрипалями?
проколы бывают, и эти, ну, два крайних клоуна шо давали гей-интервью Симонян - "куда-то исчезли"
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21.08.2020 12:44 Ответить
Ню ню
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21.08.2020 12:50 Ответить
это ты про исключительно о себе.
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21.08.2020 12:36 Ответить
ось так палиться лахтінська вата...
на "вродженій доброті"...

інтернет-сволочі(і суки) на Цензорі.
Без розділу-кремлє порохо чи юлє -боти,або краще помовч і не оголюй свою ницу душу !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тема.
Отруєння Навального
Руслан Лукашевич
Ну звичайно якщо не вважати ядами наркоту та алкоголь...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тема
Відрядження 20 українських медиків в Італії продовжено до 25 квітня
https://censor.net/ua/news/3190170/********************************************************************************

ua SANDY
обовязково - має ж хтось привезти апгрейд до нашої відсталої версії ковід
20.04.2020 10:43
ua Alex Rud 242a485c
ага, типа их к больным подпускают, у них сертификата нет, че они там помогают без знания языка и названия местных лекарственных средств, это называется понты лимонить
ua 5 копійок
Виконують роботу принеси-подай-пнх не заважай.
20.04.2020 10:51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тема
Сім областей не надали інформацію щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу, - глава МОЗ Степанов
https://censor.net/ua/news/3190168/sim_oblasteyi_ne_nadaly_informatsiyu_schodo_testuvannya_ukrayintsiv_na_koronavirus_za_mynulu_dobu_glava#comments

ua асфальт
Заплач.
20.04.2020 10:31
ua Tania Shevchenko c2fcd63d
ясно. покращення відміняється.
20.04.2020 10:55
ua Роман Шміль
Закончились 100 500 миллионов тестов? Поехали на Польшу...
20.04.2020 10:57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тема
Результат порушення карантину на Вербну неділю побачимо цього тижня
https://censor.net/ua/news/3190173/rezultat_porushennya_karantynu_na_verbnu_nedilyu_pobachymo_tsogo_tyjnya_stepanov
ua Никонор Босой
угрожает?
20.04.2020 11:05
ua ПП Уксусов
Отвлекает, пока чистит карманы...
20.04.2020 11:08
ua Геракл Платонович
Им всем выдадут премию имени Чарльза!)))
20.04.2020 11:07
? Fjall_Raven
а особо упоротые "віряни" через пару-тройку недель смогут лично принять участие в "гробках", как главные персонажи действа )
20.04.2020 11:13
by ВКЛ_это_мы_01
Заразившийся в кремлёвской ПЦ попадёт сразу в Рай и родных своих прихватит..
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21.08.2020 13:07 Ответить
Ну всё. Капельницами все вымыли, пару тройку дней еще промоют и кАнЄШна ничеВо нЄбылА. ЯдоФ ихтамЄт...
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21.08.2020 12:01 Ответить
Его не выпустят живого, яд найдут или кремация
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21.08.2020 12:49 Ответить
"мьі будем травить их везде, поймаем , извиняюсь,в туалете, то в туалете и отравим"

Отрут в аналізах Навального не виявлено, - заступник головного лікаря омської лікарні Калиниченко - Цензор.НЕТ 6449
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21.08.2020 12:39 Ответить
В России научились травить так, что и анализы ничего не покажут. Но на всякий случай отправку в Германию пресекли - кто знает, а вдруг немцы все же обнаружат что-нибудь.
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21.08.2020 12:44 Ответить
Главред «Эха Москвы» - о возможных заказчиках отравления Алексея Навального:
- Кто мог быть бенефициариями, - пишет Алексей Венедиктов. - Во-первых, мы знаем, что Навальный проводил расследования и вскрывал мошеннические схемы известных политиков и известных бизнесменов. Здесь могла быть причина. Просто месть известных, богатых и сильных людей, которые имеют возможность это сделать.
Второй вариант - это есть возможность, собственно, Кремля, который, в преддверии сентябрьского голосования, как многие считают, решил вывести Навального из игры таким образом. И, как рассказывают некоторые соратники Навального, он был отравлен как бы не насмерть, а для того, чтобы Навальный вел себя неадекватно в самолете, это бы засняли люди в самолете, дискредитировать Навального.
Но с дозой не угадали, что называется. Такой вариант существует.

И существует вариант, когда одна из башен Кремля, не согласная с другой башней Кремля, решила продемонстрировать свои возможности.
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21.08.2020 13:03 Ответить
Да у чекистов почерк за 100 с лишним лет не изменился, они всегда творили злодеяния, а потом либо сваливали все на других, либо отнекивались от своих преступлений...! Так что не удивительно..! https://aillarionov.livejournal.com/1061756.html
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21.08.2020 13:48 Ответить
Справжній путіноголовий доктор!!! Хто би сумнівався!!!
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21.08.2020 13:50 Ответить
Чим далі, тим цікавше. Спробуєм скористатися фактами і логікою. У крові Навального жодного трійла не виявлено. Отже, не у трійлі справа. Інших раціональних пояснень я не бачу, отже тре шукати ірраціональне. Наприклад, таке: "пороблено" на Льошину смертоньку.
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21.08.2020 14:40 Ответить
 
 