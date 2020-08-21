Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко

Медики не нашли ядов в анализах российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ядов и их следов пребывания в крови и моче не выявлено", - сказал Калиниченко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.