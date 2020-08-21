Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко
Медики не нашли ядов в анализах российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщил журналистам заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ядов и их следов пребывания в крови и моче не выявлено", - сказал Калиниченко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
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а на столбе корона" - ас пушкин
да, я верил в этот бред(перед Боингом), но после грю се - эээээ, это же с.ка, гебней несет то.
так шо да, гебнюки много где срут.
хвала пиндосам, как бы сказал Задорнов.(правда)
они там же поехавшие. 99%
Фирма веников не вяжет!
не думаю.
со Скрипалями?
проколы бывают, и эти, ну, два крайних клоуна шо давали гей-интервью Симонян - "куда-то исчезли"
на "вродженій доброті"...
інтернет-сволочі(і суки) на Цензорі.
Без розділу-кремлє порохо чи юлє -боти,або краще помовч і не оголюй свою ницу душу !
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тема.
Отруєння Навального
Руслан Лукашевич
Ну звичайно якщо не вважати ядами наркоту та алкоголь...
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Відрядження 20 українських медиків в Італії продовжено до 25 квітня
https://censor.net/ua/news/3190170/********************************************************************************
ua SANDY
обовязково - має ж хтось привезти апгрейд до нашої відсталої версії ковід
20.04.2020 10:43
ua Alex Rud 242a485c
ага, типа их к больным подпускают, у них сертификата нет, че они там помогают без знания языка и названия местных лекарственных средств, это называется понты лимонить
ua 5 копійок
Виконують роботу принеси-подай-пнх не заважай.
20.04.2020 10:51
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тема
Сім областей не надали інформацію щодо тестування українців на коронавірус за минулу добу, - глава МОЗ Степанов
https://censor.net/ua/news/3190168/sim_oblasteyi_ne_nadaly_informatsiyu_schodo_testuvannya_ukrayintsiv_na_koronavirus_za_mynulu_dobu_glava#comments
ua асфальт
Заплач.
20.04.2020 10:31
ua Tania Shevchenko c2fcd63d
ясно. покращення відміняється.
20.04.2020 10:55
ua Роман Шміль
Закончились 100 500 миллионов тестов? Поехали на Польшу...
20.04.2020 10:57
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ua Никонор Босой
угрожает?
20.04.2020 11:05
ua ПП Уксусов
Отвлекает, пока чистит карманы...
20.04.2020 11:08
ua Геракл Платонович
Им всем выдадут премию имени Чарльза!)))
20.04.2020 11:07
? Fjall_Raven
а особо упоротые "віряни" через пару-тройку недель смогут лично принять участие в "гробках", как главные персонажи действа )
20.04.2020 11:13
by ВКЛ_это_мы_01
Заразившийся в кремлёвской ПЦ попадёт сразу в Рай и родных своих прихватит..
- Кто мог быть бенефициариями, - пишет Алексей Венедиктов. - Во-первых, мы знаем, что Навальный проводил расследования и вскрывал мошеннические схемы известных политиков и известных бизнесменов. Здесь могла быть причина. Просто месть известных, богатых и сильных людей, которые имеют возможность это сделать.
Второй вариант - это есть возможность, собственно, Кремля, который, в преддверии сентябрьского голосования, как многие считают, решил вывести Навального из игры таким образом. И, как рассказывают некоторые соратники Навального, он был отравлен как бы не насмерть, а для того, чтобы Навальный вел себя неадекватно в самолете, это бы засняли люди в самолете, дискредитировать Навального.
Но с дозой не угадали, что называется. Такой вариант существует.
И существует вариант, когда одна из башен Кремля, не согласная с другой башней Кремля, решила продемонстрировать свои возможности.