Главврач омской больницы назвал основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ
Резкое ухудшение самочувствия оппозиционера Алексея Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил главврач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.
"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови, что привело к потере сознания", — сказал Мураховский.
Также отмечено, что медики установили природу химического компонента, который был обнаружен на коже и одежде Навального.
"Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это - обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент. - Ред.) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", - сказал Мураховский.
"Провели исследование, оксибутираты и барбитураты (седативные вещества. - Ред.) не обнаружены. Хотя исследование продолжается", - добавил он.
Напомним, ранее главврач сообщил, что, по данным на 8 утра по местному времени (5 утра по Москве), состояние Алексея Навального улучшилось, но "четкой стабильности его состояния" добиться не удалось.
Утром 21 августа врачи провели консилиум, в котором участвовали специалисты из Центра нейрохирургии имени академика Бурденко и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Врачи посчитали преждевременным перевозить Навального в другую больницу — соратники политика настаивают на его перевозке на лечение в Германию.
"Необходимо добиться полной стабилизации пациента, — сказал Мураховский. — Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники по согласованию со всеми структурами".
Жена политика Юлия Навальная считает, что врачи пытаются помешать обнаружить вещество, которым отравили оппозиционера. По словам соратников Навального, представители транспортной полиции подтвердили, что в организме оппозиционера нашли вещество, опасное для жизни окружающих, но не раскрыли его название. Официально в полиции это не подтверждают, говоря, что результаты экспертизы еще не готовы.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
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Що за хрєнь......
Лозунг,що має висіти на багатьох державних інституціях раші...
в Поліції,Лікарнях,Їдальнях...
Понятно, что врут. Диагноз у Навального совсем другой.
Дайте ему кусочек сахара!
- Он нарушился!