Главврач омской больницы назвал основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ

Резкое ухудшение самочувствия оппозиционера Алексея Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил главврач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови, что привело к потере сознания", — сказал Мураховский.

Также отмечено, что медики установили природу химического компонента, который был обнаружен на коже и одежде Навального.

"Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это - обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент. - Ред.) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", - сказал Мураховский.

"Провели исследование, оксибутираты и барбитураты (седативные вещества. - Ред.) не обнаружены. Хотя исследование продолжается", - добавил он.

Напомним, ранее главврач сообщил, что, по данным на 8 утра по местному времени (5 утра по Москве), состояние Алексея Навального улучшилось, но "четкой стабильности его состояния" добиться не удалось.

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Утром 21 августа врачи провели консилиум, в котором участвовали специалисты из Центра нейрохирургии имени академика Бурденко и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Врачи посчитали преждевременным перевозить Навального в другую больницу — соратники политика настаивают на его перевозке на лечение в Германию.

"Необходимо добиться полной стабилизации пациента, — сказал Мураховский. — Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники по согласованию со всеми структурами".

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Жена политика Юлия Навальная считает, что врачи пытаются помешать обнаружить вещество, которым отравили оппозиционера. По словам соратников Навального, представители транспортной полиции подтвердили, что в организме оппозиционера нашли вещество, опасное для жизни окружающих, но не раскрыли его название. Официально в полиции это не подтверждают, говоря, что результаты экспертизы еще не готовы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.