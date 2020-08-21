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Главврач омской больницы назвал основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ

Главврач омской больницы назвал основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ

Резкое ухудшение самочувствия оппозиционера Алексея Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил главврач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови, что привело к потере сознания", — сказал Мураховский.

Также отмечено, что медики установили природу химического компонента, который был обнаружен на коже и одежде Навального.

"Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это - обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент. - Ред.) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", - сказал Мураховский.

"Провели исследование, оксибутираты и барбитураты (седативные вещества. - Ред.) не обнаружены. Хотя исследование продолжается", - добавил он.

Напомним, ранее главврач сообщил, что, по данным на 8 утра по местному времени (5 утра по Москве), состояние Алексея Навального улучшилось, но "четкой стабильности его состояния" добиться не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко

Утром 21 августа врачи провели консилиум, в котором участвовали специалисты из Центра нейрохирургии имени академика Бурденко и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Врачи посчитали преждевременным перевозить Навального в другую больницу — соратники политика настаивают на его перевозке на лечение в Германию.

"Необходимо добиться полной стабилизации пациента, — сказал Мураховский. — Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники по согласованию со всеми структурами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов". ВИДЕО

Жена политика Юлия Навальная считает, что врачи пытаются помешать обнаружить вещество, которым отравили оппозиционера. По словам соратников Навального, представители транспортной полиции подтвердили, что в организме оппозиционера нашли вещество, опасное для жизни окружающих, но не раскрыли его название. Официально в полиции это не подтверждают, говоря, что результаты экспертизы еще не готовы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+33
ссут в глаза, кацапы схавают.
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21.08.2020 13:49
+21
По этому он так кричал от боли в самолете? да ладно, обмен вещест))))
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21.08.2020 13:50
+16
Идиоты, это не диагноз, а скрытие диагноза. Нарушение обмена веществ возможно при массе заболеваний.
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21.08.2020 13:50
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ссут в глаза, кацапы схавают.
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21.08.2020 13:49 Ответить
У вити пчеловода тоже был похожий диагноз в 2004.
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21.08.2020 13:49 Ответить
Ющ жертва свого нарцисизму, нема чого було йти до косметологів, він не перший і не останній.
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21.08.2020 14:07 Ответить
Це ти жертва свого дурного батька. Нема чого було совати без презервативу. Захотілося дурну тьолку трахнути на шару, а в результаті - https://censor.net/user/173780. Втім, він не перший і не останній.
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21.08.2020 14:25 Ответить
Добавили в чай доз двадцать инсулина и он в гипокликемической коме.
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21.08.2020 14:11 Ответить
его тогда просто пчёлы покусали, много пчёл !
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21.08.2020 14:22 Ответить
Придурок?
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21.08.2020 14:26 Ответить
Идиоты, это не диагноз, а скрытие диагноза. Нарушение обмена веществ возможно при массе заболеваний.
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21.08.2020 13:50 Ответить
По этому он так кричал от боли в самолете? да ладно, обмен вещест))))
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21.08.2020 13:50 Ответить
голодный обморок что-ли? да, очень похоже...
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21.08.2020 13:50 Ответить
А порушення обміну речовин в результаті того, що їв бутерброд ковбасою догори.
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21.08.2020 13:51 Ответить
та навіть бутера ж тоді не з"їв...тільки чай..то мабуть пластиковий кухлик не тією рукою взяв))))
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21.08.2020 13:54 Ответить
...або кухлика тримала чиясь волохата рука, а інша волохата рука тримала голову Льоші.
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21.08.2020 13:59 Ответить
інша волохата рука туди шось... вкаламутила...
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21.08.2020 14:29 Ответить
чай нада пить с сахаром! не сладкий чай смертельно опасен для здоровья!
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21.08.2020 14:25 Ответить
я вас умоляю... в любом аэропорту рашки... шо с сахаром, шо без - уже опасно для здоровья (спросите... хоч у Навального) ... (дай Бог ему силы выкарабкаться)
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21.08.2020 14:28 Ответить
) именно чай - вообще опасен для жисти. даже в лондоне
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21.08.2020 14:31 Ответить
ой, не ломайте мне тут стереотипы! ))))) five o`clock...- уже не традиция? )))
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21.08.2020 14:35 Ответить
) смотря, шо в шо наливать. чай в молоко или молоко в чай. нарушение порядка, может и ведёт к возникновению в растворе изотопов полония.
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21.08.2020 14:40 Ответить
а...так это ж меняет фсё... )))
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21.08.2020 14:48 Ответить
Сало не повиколупував, знову наш слід.
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21.08.2020 13:57 Ответить
Тобто з Навальним працювали професіонали.
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21.08.2020 13:51 Ответить
А діагностували хворобу теж професіонали - у них, навіть, кабінети поряд.))
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21.08.2020 13:53 Ответить
Професіонали під дієвим керівництвом інших професіоналів дали оцінку роботі інших професіоналів :"організм жертви сам винен"
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21.08.2020 13:59 Ответить
Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин - Цензор.НЕТ 57
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21.08.2020 14:31 Ответить
В нього інсулін підвищився ? І він в кому впав ?
Що за хрєнь......
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21.08.2020 13:52 Ответить
В общем, внезапное ухудшение здоровья
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21.08.2020 13:52 Ответить
удивительно что не ишемия или ковид 19
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21.08.2020 13:52 Ответить
охереть азиаты. ну хоть не дом со шпилем виноват
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21.08.2020 13:53 Ответить
все по накатанной, тянут время для выведения токсина из организма.
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21.08.2020 13:53 Ответить
Не там никакого токсина. Накапали в чай доз 20 инсулина и отправили в гипогликемическую кому.
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21.08.2020 14:17 Ответить
Точно. Сладкого переел:
Главврач омской больницы назвал основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ - Цензор.НЕТ 216
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21.08.2020 13:54 Ответить
Это он съел чего-то!
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21.08.2020 13:54 Ответить
Іншими словами - точний діагноз без розтину не можливий.
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21.08.2020 13:54 Ответить
Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин - Цензор.НЕТ 319
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21.08.2020 13:55 Ответить
треба було добавити для правдоподібності -на великій висоті...
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21.08.2020 13:56 Ответить
любая естественная смерть это нарушение обмена веществ, то есть если написать что умер потому что не смог жить, смысл не поменяется.
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21.08.2020 13:57 Ответить
Так точно. Зокрема обмін речовин порушується при граничному стані між життям і смертю, наприклад, при глибокій комі. Тобто порушення обміну речовин - це дійсно діагноз, але це наслідок. А от причину вони не називають. Кацапи просто граються термінами. Діагноз - це стан хворого на момент обстеження. Так, порушення обміну речовин, все вірно, не підкопаєшся. Потрібен епікриз - судження про причини виникнення і розвитку цього самого стану, або хвороби.
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21.08.2020 14:33 Ответить
на єпикризе будет стоять "совсекретно", а с врачей потребуют подписку о неразглашении.
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21.08.2020 14:43 Ответить
Росссссійське слово "врач" як назва професії цього чувака підходить дуже влучно.
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21.08.2020 13:58 Ответить
в принципе то же что было у немцова... несколько пуль вещества немного поменяли ...
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21.08.2020 13:58 Ответить
Симулянт короче:😂
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21.08.2020 13:59 Ответить
Точно! И койку занимает чью-то. А ведь на ней мог лежать действительно человек, которому Помощь нужна. К примеру скажем, с инфарктом микарда, с вот такииим рубцом ....
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21.08.2020 14:11 Ответить
Ничего себе - "чайку попил" ....
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21.08.2020 14:00 Ответить
Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин - Цензор.НЕТ 939
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21.08.2020 14:32 Ответить
Вон оно чего было.

Головлікар омської лікарні назвав основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин - Цензор.НЕТ 7320
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21.08.2020 14:01 Ответить
МИ ВСЕ СМЕРТНИ !!

Лозунг,що має висіти на багатьох державних інституціях раші...

в Поліції,Лікарнях,Їдальнях...
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21.08.2020 14:01 Ответить
СМИ: В Омск чартером прилетели врачи Шарите.
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21.08.2020 14:01 Ответить
хорошо хоть врачи не усыпили леху .
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21.08.2020 14:01 Ответить
Во сказку придумали, много в нее поверят?
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21.08.2020 14:04 Ответить
А з дозиметром до нього не підходили?
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21.08.2020 14:04 Ответить
Боятся близко подходить - защитные костюмы еще не подвезли....
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21.08.2020 14:27 Ответить
Чайок був знатний, в традиціях раші.
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21.08.2020 14:04 Ответить
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21.08.2020 14:07 Ответить
Ну да, ну да. Гипогликемическая кома легко снимается введением глюкозы внутривенно. Врачи за двое суток не удосужились глюкозу вколоть Навальному?
Понятно, что врут. Диагноз у Навального совсем другой.
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21.08.2020 14:08 Ответить
А если ему накапали доз 30? Быстро выведете из гипогликемической комы?
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21.08.2020 14:19 Ответить
Инсулина доз 30
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21.08.2020 14:19 Ответить
Бред, ну допустим может стать плохо при резком нарушении обмена веществ, но как они тогда обьяснят крики доносящиеся с туалета самолета, никакой боли с таким диагнозом быть не может.
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21.08.2020 14:08 Ответить
Лекарю накануне позвонили из фсб и пообещали сделать ему такой же обмен веществ, если не будет нужный диагноз
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21.08.2020 14:18 Ответить
Всосал организм чего то не обмениваемого. Еще бы поведали чего. Интересно, какие там свежие гебнявые веяния.
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21.08.2020 14:27 Ответить
скажіть просто каріес, щоб ніхто не сумнівався.
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21.08.2020 14:30 Ответить
Аэропорт, буфет, чай ... Че пу ха... В самолёте крышка упала на "фаберже" и ... очнулся гипс.
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21.08.2020 14:31 Ответить
Цей нарцис ще й не таке вигадає, щоб привернути до себе увагу. Доречі, Матвій Ганапольський (якого я терпіти не можу) вчора видав, що бутербродний взагалі не вживає алкоголь, він же не українець. Виявляється, що це українці алкаши всі поголовно, а кацапи геть не п'ють. Хто цю кацапську сцуку тримає на Прямому зі своїм «Єхом України» яке асоціюється у мене виключно з «Єхо мАцкви». І не треба мені казати, шо це Порох його пригрів.
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21.08.2020 14:38 Ответить
кремль явился с повинной.
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21.08.2020 15:05 Ответить
Маты употребляю крайне редко. Но тут без них никак.
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21.08.2020 16:03 Ответить
Организм плохо полоний усваивал, вот обмен в-в и нарушился. Так что доктор правду сказал
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21.08.2020 16:07 Ответить
У него гипогликемический шок?
Дайте ему кусочек сахара!
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21.08.2020 16:52 Ответить
Главврач пойдёт на повышение. Такие нелюди ***** нужны.
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21.08.2020 16:57 Ответить
- Что случилось у Навального с обменом веществ?
- Он нарушился!
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21.08.2020 17:19 Ответить
 
 