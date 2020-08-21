Омские врачи разрешили перевезти Навального в Германию

Омские медики не возражают против транспортировки российского оппозиционера Алексея Навального в Германию.

Об этом журналистам сообщил заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - сказал он.

"Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же", - написала в свою очередь в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Читайте на Цензор.НЕТ: Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.