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Омские врачи разрешили перевезти Навального в Германию

Омские врачи разрешили перевезти Навального в Германию

Омские медики не возражают против транспортировки российского оппозиционера Алексея Навального в Германию.

Об этом журналистам сообщил заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - сказал он.

"Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же", - написала в свою очередь в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Читайте на Цензор.НЕТ: Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Также на Цензор.НЕТ: Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

Автор: 

Германия (6921) отравление (1582) россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+6
Ну хоть спокойно лягу спать.
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21.08.2020 19:59
+6
Если его удастся довезти до Германских врачей живым ( дай Бог ) , то к лечению должны присоединиться британские медики .
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21.08.2020 20:05
+6
По отравлению Навального мордорская госпропаганда ведёт себя как с Боингом в 2014, вы заметили? Просто одно и то же, такие же конвульсии в попытке замести следы «эксцесса исполнения». Одна дикая версия невиновности властей РФ за другой как в калейдоскопе: то бутират, то самогон в деревне, то «опасные для окружающих токсины», то уже токсинов нет, а всего лишь скачок сахара в крови, но на лечение не отпустим… И рефреном объединённый хор ботов и дурачков - «Путину это не выгодно!»..!
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21.08.2020 23:01
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Ну хоть спокойно лягу спать.
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21.08.2020 19:59 Ответить
Говорят, Навальному сделали рос. прививку от Ковид...
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21.08.2020 20:42 Ответить
наверное на одежде полоний. С баллончика прыснули как Скрипалей. Проще всего это было в автобусе в самолёт сделать. Списки пассажиров проверить впервую очередь
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21.08.2020 20:04 Ответить
По расийским традициям полоний добавляют в чай, а прыскают новичком.
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21.08.2020 20:36 Ответить
Если его удастся довезти до Германских врачей живым ( дай Бог ) , то к лечению должны присоединиться британские медики .
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21.08.2020 20:05 Ответить
а пуйло разрешило???
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21.08.2020 20:05 Ответить
Кажуть по ящику що так.
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21.08.2020 20:47 Ответить
Теперь самолет нужно внимательно проверить.А то, то то,то сё.Заблудившиеся буки,и бяки стерхи.
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21.08.2020 20:13 Ответить
А вы заметили одну характерную черту рассейских патриотов - все они лечатся, пристраивают своих детей, покупают недвижимость в ненавистной им гейропе и омерике!
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21.08.2020 20:19 Ответить
В (омерике!) все в шоке)))
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21.08.2020 20:30 Ответить
значит подозрительные компоненты или их следы уже выведены из организма...или ситуация ... как бы... не сильно хорошая, ну чтоб за все в дальнейшем... раша-лекари уже не отвечали
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21.08.2020 20:21 Ответить
Ну Навальный в их табеле о рангах числится национал-предателем и наймитом злобного Запада
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21.08.2020 20:22 Ответить
Радетель за народ при первом же шухере бежит в Европу от врачей которых совсем недавно "спасал" от кровавого режима. Ахаха))
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21.08.2020 20:36 Ответить
Прям *бежит*?
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21.08.2020 20:51 Ответить
О, круто, у вас даже люди находящиеся в коме бегают!
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21.08.2020 20:54 Ответить
А ты так не хочешь побегать?
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21.08.2020 21:19 Ответить
На Берлин, так на Берлин!
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21.08.2020 20:40 Ответить
наверное кровь почистили, чтобы анализы были нужные?
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21.08.2020 20:42 Ответить
У него нет никакого отравления. От диабетической комы может стать овощем. Спиртное снижает сахар в крови, он не ел, вот и схлопотал. Я это еще до официальных пояснений предположил
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21.08.2020 20:43 Ответить
Диабет N2 редко бывает у худых.
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21.08.2020 20:52 Ответить
Да он стонал , судя по роликам, будто пациент псих больницы, при чем тут диабет?
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21.08.2020 21:21 Ответить
он в коме был. Гипогликемической
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21.08.2020 22:02 Ответить
он болен диабетом? Врачи не могут разобраться с анализом крови на сахар?+50 симптомов?
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22.08.2020 00:34 Ответить
на низкий уровень сахара есть маркер-ацетон из рта,все пассажирьі его должньі усльішать
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21.08.2020 22:55 Ответить
В самолете запахов полно, перебивающих, да и в масках все
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21.08.2020 23:03 Ответить
У мамы был низкий сахар, запаха не было никакого. Успели дать сахар...
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21.08.2020 23:05 Ответить
не обязательно быть диабетиком, чтобы получить гипогликемическую кому
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21.08.2020 20:57 Ответить
А как еще можно ? Недиагностированньім диабетиком, вот как!
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22.08.2020 00:41 Ответить
Если разрешили забирать ,значит будет либо овощем либо жмур.
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21.08.2020 21:02 Ответить
Выветрился ядец то думают. Хотя руссошвайн недооценивают западную медицину.
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21.08.2020 21:10 Ответить
Не форум, а сборище токсикологов
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21.08.2020 21:17 Ответить
Просто так не отпускают гэбнявые..
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21.08.2020 21:25 Ответить
********* ни за что не отпустили бы Навального, если бы за двое суток не нейтрализовали следы преступления, для них гораздо хуже было если бы их уличили в умышленном отравлении, чем смерть Алексея.
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21.08.2020 21:29 Ответить
А можно предположить, что они не причем, тогда и выпустить можно. ?
Любой Яд остается в волосах и не только головы.
Шерлоки Холмсы украинские.
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21.08.2020 22:07 Ответить
не любой, и ядом может бьіть не яд
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21.08.2020 22:58 Ответить
супруга блогера Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете.

Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт». Oмские врачи https://vz.ru/news/2020/8/21/1056320.html не рекомендуют , но и не запрещают транспортировку Навального в зарубежную клинику, поскольку перелет может сказаться негативно на его состоянии.
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21.08.2020 22:19 Ответить
стадія полного распада яда полностью завершілась...
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21.08.2020 22:20 Ответить
как то пох на штатного "оппозиционера"...
В Хабаровске его послали нах. так чтобы отвлечь внимание от того же Хабаровска (или ещё от чего) устроили цирк с отравлением.
А быдло любит цирковые представления и клоунов...
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21.08.2020 22:41 Ответить
По отравлению Навального мордорская госпропаганда ведёт себя как с Боингом в 2014, вы заметили? Просто одно и то же, такие же конвульсии в попытке замести следы «эксцесса исполнения». Одна дикая версия невиновности властей РФ за другой как в калейдоскопе: то бутират, то самогон в деревне, то «опасные для окружающих токсины», то уже токсинов нет, а всего лишь скачок сахара в крови, но на лечение не отпустим… И рефреном объединённый хор ботов и дурачков - «Путину это не выгодно!»..!
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21.08.2020 23:01 Ответить
Полонием угостили?
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22.08.2020 00:38 Ответить
 
 