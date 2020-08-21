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Омські лікарі дозволили перевезти Навального в Німеччину

Омські лікарі дозволили перевезти Навального в Німеччину

Омські медики не заперечують проти транспортування російського опозиціонера Олексія Навального до Німеччини.

Про це журналістам повідомив заступник головлікаря Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калиниченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент ухвалили рішення, що не заперечуємо проти його переведення в інший стаціонар, який вкажуть нам родичі", - сказав він.

"Переговори про транспортування Олексія зрушилися з мертвої точки. Є ймовірність, що Навального зараз вдасться перевезти. Шкода, що для ухвалення цього рішення лікарям знадобилося стільки часу. Літак чекає з ранку, документи також були готові тоді ж", - написала, у свою чергу у твіттері, прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини. ДОКУМЕНТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

Автор: 

Німеччина (7312) отруєння (943) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+6
Ну хоть спокойно лягу спать.
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21.08.2020 19:59
+6
Если его удастся довезти до Германских врачей живым ( дай Бог ) , то к лечению должны присоединиться британские медики .
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21.08.2020 20:05
+6
По отравлению Навального мордорская госпропаганда ведёт себя как с Боингом в 2014, вы заметили? Просто одно и то же, такие же конвульсии в попытке замести следы «эксцесса исполнения». Одна дикая версия невиновности властей РФ за другой как в калейдоскопе: то бутират, то самогон в деревне, то «опасные для окружающих токсины», то уже токсинов нет, а всего лишь скачок сахара в крови, но на лечение не отпустим… И рефреном объединённый хор ботов и дурачков - «Путину это не выгодно!»..!
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21.08.2020 23:01
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Ну хоть спокойно лягу спать.
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21.08.2020 19:59 Відповісти
Говорят, Навальному сделали рос. прививку от Ковид...
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21.08.2020 20:42 Відповісти
наверное на одежде полоний. С баллончика прыснули как Скрипалей. Проще всего это было в автобусе в самолёт сделать. Списки пассажиров проверить впервую очередь
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21.08.2020 20:04 Відповісти
По расийским традициям полоний добавляют в чай, а прыскают новичком.
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21.08.2020 20:36 Відповісти
Если его удастся довезти до Германских врачей живым ( дай Бог ) , то к лечению должны присоединиться британские медики .
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21.08.2020 20:05 Відповісти
а пуйло разрешило???
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21.08.2020 20:05 Відповісти
Кажуть по ящику що так.
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21.08.2020 20:47 Відповісти
Теперь самолет нужно внимательно проверить.А то, то то,то сё.Заблудившиеся буки,и бяки стерхи.
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21.08.2020 20:13 Відповісти
А вы заметили одну характерную черту рассейских патриотов - все они лечатся, пристраивают своих детей, покупают недвижимость в ненавистной им гейропе и омерике!
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21.08.2020 20:19 Відповісти
В (омерике!) все в шоке)))
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21.08.2020 20:30 Відповісти
значит подозрительные компоненты или их следы уже выведены из организма...или ситуация ... как бы... не сильно хорошая, ну чтоб за все в дальнейшем... раша-лекари уже не отвечали
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21.08.2020 20:21 Відповісти
Ну Навальный в их табеле о рангах числится национал-предателем и наймитом злобного Запада
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21.08.2020 20:22 Відповісти
Радетель за народ при первом же шухере бежит в Европу от врачей которых совсем недавно "спасал" от кровавого режима. Ахаха))
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21.08.2020 20:36 Відповісти
Прям *бежит*?
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21.08.2020 20:51 Відповісти
О, круто, у вас даже люди находящиеся в коме бегают!
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21.08.2020 20:54 Відповісти
А ты так не хочешь побегать?
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21.08.2020 21:19 Відповісти
На Берлин, так на Берлин!
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21.08.2020 20:40 Відповісти
наверное кровь почистили, чтобы анализы были нужные?
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21.08.2020 20:42 Відповісти
У него нет никакого отравления. От диабетической комы может стать овощем. Спиртное снижает сахар в крови, он не ел, вот и схлопотал. Я это еще до официальных пояснений предположил
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21.08.2020 20:43 Відповісти
Диабет N2 редко бывает у худых.
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21.08.2020 20:52 Відповісти
Да он стонал , судя по роликам, будто пациент псих больницы, при чем тут диабет?
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21.08.2020 21:21 Відповісти
он в коме был. Гипогликемической
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21.08.2020 22:02 Відповісти
он болен диабетом? Врачи не могут разобраться с анализом крови на сахар?+50 симптомов?
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22.08.2020 00:34 Відповісти
на низкий уровень сахара есть маркер-ацетон из рта,все пассажирьі его должньі усльішать
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21.08.2020 22:55 Відповісти
В самолете запахов полно, перебивающих, да и в масках все
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21.08.2020 23:03 Відповісти
У мамы был низкий сахар, запаха не было никакого. Успели дать сахар...
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21.08.2020 23:05 Відповісти
не обязательно быть диабетиком, чтобы получить гипогликемическую кому
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21.08.2020 20:57 Відповісти
А как еще можно ? Недиагностированньім диабетиком, вот как!
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22.08.2020 00:41 Відповісти
Если разрешили забирать ,значит будет либо овощем либо жмур.
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21.08.2020 21:02 Відповісти
Выветрился ядец то думают. Хотя руссошвайн недооценивают западную медицину.
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21.08.2020 21:10 Відповісти
Не форум, а сборище токсикологов
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21.08.2020 21:17 Відповісти
Просто так не отпускают гэбнявые..
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21.08.2020 21:25 Відповісти
********* ни за что не отпустили бы Навального, если бы за двое суток не нейтрализовали следы преступления, для них гораздо хуже было если бы их уличили в умышленном отравлении, чем смерть Алексея.
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21.08.2020 21:29 Відповісти
А можно предположить, что они не причем, тогда и выпустить можно. ?
Любой Яд остается в волосах и не только головы.
Шерлоки Холмсы украинские.
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21.08.2020 22:07 Відповісти
не любой, и ядом может бьіть не яд
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21.08.2020 22:58 Відповісти
супруга блогера Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете.

Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт». Oмские врачи https://vz.ru/news/2020/8/21/1056320.html не рекомендуют , но и не запрещают транспортировку Навального в зарубежную клинику, поскольку перелет может сказаться негативно на его состоянии.
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21.08.2020 22:19 Відповісти
стадія полного распада яда полностью завершілась...
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21.08.2020 22:20 Відповісти
как то пох на штатного "оппозиционера"...
В Хабаровске его послали нах. так чтобы отвлечь внимание от того же Хабаровска (или ещё от чего) устроили цирк с отравлением.
А быдло любит цирковые представления и клоунов...
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21.08.2020 22:41 Відповісти
По отравлению Навального мордорская госпропаганда ведёт себя как с Боингом в 2014, вы заметили? Просто одно и то же, такие же конвульсии в попытке замести следы «эксцесса исполнения». Одна дикая версия невиновности властей РФ за другой как в калейдоскопе: то бутират, то самогон в деревне, то «опасные для окружающих токсины», то уже токсинов нет, а всего лишь скачок сахара в крови, но на лечение не отпустим… И рефреном объединённый хор ботов и дурачков - «Путину это не выгодно!»..!
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21.08.2020 23:01 Відповісти
Полонием угостили?
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22.08.2020 00:38 Відповісти
 
 