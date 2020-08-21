Омські лікарі дозволили перевезти Навального в Німеччину
Омські медики не заперечують проти транспортування російського опозиціонера Олексія Навального до Німеччини.
Про це журналістам повідомив заступник головлікаря Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калиниченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент ухвалили рішення, що не заперечуємо проти його переведення в інший стаціонар, який вкажуть нам родичі", - сказав він.
"Переговори про транспортування Олексія зрушилися з мертвої точки. Є ймовірність, що Навального зараз вдасться перевезти. Шкода, що для ухвалення цього рішення лікарям знадобилося стільки часу. Літак чекає з ранку, документи також були готові тоді ж", - написала, у свою чергу у твіттері, прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.
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Любой Яд остается в волосах и не только головы.
Шерлоки Холмсы украинские.
Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт». Oмские врачи https://vz.ru/news/2020/8/21/1056320.html не рекомендуют , но и не запрещают транспортировку Навального в зарубежную клинику, поскольку перелет может сказаться негативно на его состоянии.
В Хабаровске его послали нах. так чтобы отвлечь внимание от того же Хабаровска (или ещё от чего) устроили цирк с отравлением.
А быдло любит цирковые представления и клоунов...