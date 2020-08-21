Омські лікарі дозволили перевезти Навального в Німеччину

Омські медики не заперечують проти транспортування російського опозиціонера Олексія Навального до Німеччини.

Про це журналістам повідомив заступник головлікаря Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Анатолій Калиниченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент ухвалили рішення, що не заперечуємо проти його переведення в інший стаціонар, який вкажуть нам родичі", - сказав він.

"Переговори про транспортування Олексія зрушилися з мертвої точки. Є ймовірність, що Навального зараз вдасться перевезти. Шкода, що для ухвалення цього рішення лікарям знадобилося стільки часу. Літак чекає з ранку, документи також були готові тоді ж", - написала, у свою чергу у твіттері, прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.