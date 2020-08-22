" Самая главная задача для меня как президента - прекратить войну, - Зеленский"

Президент Украины Владимир Зеленский считает своей главной задачей прекращение войны на Донбассе.

Об этом президент заявил в интервью каналу Украина 24, информирует Цензор.НЕТ.

"Главный вызов для нашей страны – это война на востоке Украины, мы это понимаем. Теряем людей, самых лучших, героев, молодых, которым по 20-30 лет. Самое главное то, что они увидели будущее. Они смотрят только в будущее своей страны, которое защищают.

Недавно приехал с Донбасса, мы там были в очередной раз. Хотя, скажу вам откровенно, не могу даже говорить "очередной", потому что каждый раз все по-другому. Это сложно, несмотря на то, что мы, мужчины, должны быть мужественными всегда, потому что ты видишь этих гигантов души и сердца, героических людей, которые защищают всех нас каждый день.

Ты видишь, какие люди твоего поколения – искренние, мощные. Война на востоке – большой вызов для нашей страны. Это самая главная задача для меня как президента, для моей команды. Нужно прекратить войну, закончить ее, вернуть все территории, вернуть людей домой в семьи", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что доволен результатами перемирия на Донбассе, поскольку это дает возможность избежать потерь.

"Сегодня, по крайней мере, уже месяц как удерживается, с плюсами и минусами, но удерживается, режим тишины – он сохраняется. Боевых потерь, боевых ранений, боевых летальных случаев в течение месяца нет – я очень этим горжусь. Держу кулаки. Мы получаем сводку в течении суток 3-4 раза. Смотрю – нет военных потерь, и радуюсь, и верю, что это очень серьезный шаг вперед", - подчеркнул Зеленский.

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