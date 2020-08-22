Самая главная задача для меня как президента - прекратить войну, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает своей главной задачей прекращение войны на Донбассе.
Об этом президент заявил в интервью каналу Украина 24, информирует Цензор.НЕТ.
"Главный вызов для нашей страны – это война на востоке Украины, мы это понимаем. Теряем людей, самых лучших, героев, молодых, которым по 20-30 лет. Самое главное то, что они увидели будущее. Они смотрят только в будущее своей страны, которое защищают.
Недавно приехал с Донбасса, мы там были в очередной раз. Хотя, скажу вам откровенно, не могу даже говорить "очередной", потому что каждый раз все по-другому. Это сложно, несмотря на то, что мы, мужчины, должны быть мужественными всегда, потому что ты видишь этих гигантов души и сердца, героических людей, которые защищают всех нас каждый день.
Ты видишь, какие люди твоего поколения – искренние, мощные. Война на востоке – большой вызов для нашей страны. Это самая главная задача для меня как президента, для моей команды. Нужно прекратить войну, закончить ее, вернуть все территории, вернуть людей домой в семьи", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что доволен результатами перемирия на Донбассе, поскольку это дает возможность избежать потерь.
"Сегодня, по крайней мере, уже месяц как удерживается, с плюсами и минусами, но удерживается, режим тишины – он сохраняется. Боевых потерь, боевых ранений, боевых летальных случаев в течение месяца нет – я очень этим горжусь. Держу кулаки. Мы получаем сводку в течении суток 3-4 раза. Смотрю – нет военных потерь, и радуюсь, и верю, что это очень серьезный шаг вперед", - подчеркнул Зеленский.
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правители не отдали добровольно власть
нужна амнистия для тех кто не натворил много лиха
остальные либо убегают либо к ответу загрехи
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"Просто перестати стріляти" - і здатись в полон.
Бубочка, ти - тупорилий КАЗЬОЛ.
Заглядай х%йлу хоч в жЁпу, ти там не побачиш миру. У х%йла головна задача - "повернення паРаші в історичні кордони".
Так що, Бубочка не звЄзді, хату продав, пакуй чумайдан і на Землю Обітовану.
Папєрєднік собі таких завдань навіть не ставив - він обіцявсь прєкратіть АТО. При чому не за місяці, чи дні, а за години! Однак, спромігся це зробити лиш через чотири роки і тепер в нас триває не АТО, а ООС - мабуть замість терористів тепер фігурує щось на букву "с".
1. Не третья сторона или мифический агрессор, а конкретно враг-россия.
2. Не какой-то там конфликт, а конкретно война.
3. Не какие-то боевики, а конкретно российские террористы.
4. Не люди с той стороны, а конкретно террористические банды лнр/днр.
Закончить или прекращать войну нельзя - войну можно выиграть или проиграть. Президент должен иметь четкую и внятную позицию, а не гундосить че-то там себе под нос. Ты проваливаешь все направления на международной арене, сдаешь все позиции.