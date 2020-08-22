Найголовніше завдання для мене як президента - припинити війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає своїм головним завданням припинення війни на Донбасі.

Про це президент заявив в інтерв'ю каналу Україна 24, інформує Цензор.НЕТ.

"Головний виклик для нашої країни - це війна на сході України, ми це розуміємо. Втрачаємо людей, найкращих, героїв, молодих, яким по 20-30 років. Найголовніше те, що вони побачили майбутнє. Вони дивляться тільки в майбутнє своєї країни, яке захищають.

Нещодавно приїхав з Донбасу, ми там були вкотре. Хоча, скажу вам відверто, не можу навіть говорити "вкотре", бо щоразу все по-іншому. Це складно, незважаючи на те, що ми, чоловіки, повинні бути мужніми завжди, тому що ти бачиш цих гігантів душі і серця, героїчних людей, які захищають всіх нас щодня.

Ти бачиш, які люди твого покоління - щирі, потужні. Війна на сході - великий виклик для нашої країни. Це найголовніше завдання для мене як президента, для моєї команди. Потрібно припинити війну, закінчити її, повернути всі території, повернути людей додому в сім'ї", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає сенсу зараз говорити про заміну Мінська для проведення переговорів Тристоронньої контактної групи, - Зеленський

Президент зазначив, що задоволений результатами перемир'я на Донбасі, оскільки це дає можливість уникнути втрат.

"Сьогодні, принаймні вже місяць як утримується, з плюсами і мінусами, але утримується, режим тиші - він зберігається. Бойових втрат, бойових поранень, бойових летальних випадків протягом місяця немає - я дуже цим пишаюся. Тримаю кулаки. Ми отримуємо зведення протягом доби 3-4 рази. Дивлюся - немає військових втрат, і радію, і вірю, що це дуже серйозний крок вперед", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Влада і суспільство в Білорусі мають знайти формат діалогу: байдуже який, але не "кийками", - Зеленський