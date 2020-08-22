УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7571 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
19 899 337

Найголовніше завдання для мене як президента - припинити війну, - Зеленський

Найголовніше завдання для мене як президента - припинити війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає своїм головним завданням припинення війни на Донбасі.

Про це президент заявив в інтерв'ю каналу Україна 24, інформує Цензор.НЕТ.

"Головний виклик для нашої країни - це війна на сході України, ми це розуміємо. Втрачаємо людей, найкращих, героїв, молодих, яким по 20-30 років. Найголовніше те, що вони побачили майбутнє. Вони дивляться тільки в майбутнє своєї країни, яке захищають.

Нещодавно приїхав з Донбасу, ми там були вкотре. Хоча, скажу вам відверто, не можу навіть говорити "вкотре", бо щоразу  все по-іншому. Це складно, незважаючи на те, що ми, чоловіки, повинні бути мужніми завжди, тому що ти бачиш цих гігантів душі і серця, героїчних людей, які захищають всіх нас щодня.

Ти бачиш, які люди твого покоління - щирі, потужні. Війна на сході - великий виклик для нашої країни. Це найголовніше завдання для мене як президента, для моєї команди. Потрібно припинити війну, закінчити її, повернути всі території, повернути людей додому в сім'ї", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає сенсу зараз говорити про заміну Мінська для проведення переговорів Тристоронньої контактної групи, - Зеленський

Президент зазначив, що задоволений результатами перемир'я на Донбасі, оскільки це дає можливість уникнути втрат.

"Сьогодні, принаймні вже місяць як утримується, з плюсами і мінусами, але утримується, режим тиші - він зберігається. Бойових втрат, бойових поранень, бойових летальних випадків протягом місяця немає - я дуже цим пишаюся. Тримаю кулаки. Ми отримуємо зведення протягом доби 3-4 рази. Дивлюся - немає військових втрат, і радію, і вірю, що це дуже серйозний крок вперед", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Влада і суспільство в Білорусі мають знайти формат діалогу: байдуже який, але не "кийками", - Зеленський

Зеленський (23653) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+150
Самая главная задача для меня, как президента, - прекратить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3111
показати весь коментар
22.08.2020 13:52
+89
прекратить войну можно только двумя способами:
- капитулировать...
- победить...

судя по тому как шмаркля продвигает ВСЕ расейские желания - оно хочет понравится путину.. через капитуляцию
показати весь коментар
22.08.2020 13:51
+81
"Кац предлагает сдаться!" (с)
показати весь коментар
22.08.2020 13:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Прикольно ,не победить а прекратить .
показати весь коментар
23.08.2020 13:40 Відповісти
Ідіоте зелений! Війну "прєкратіть" ніззя! Війну можна або виграти, або програти! Дагаварітся пасрєдінє не вийде, ідіоте!
показати весь коментар
23.08.2020 15:22 Відповісти
Бовдуре, войну не выиграть сидя на диване.
показати весь коментар
23.08.2020 20:06 Відповісти
Придурку, надатолькоперестатьстрелять!!! А ти не знав, зебіле? Все ж так просто! Сам головЗЕбіл то сказав.
показати весь коментар
23.08.2020 20:20 Відповісти
Йолопе, свистеть не Украину защищать. Херой диванный)
показати весь коментар
23.08.2020 20:52 Відповісти
нигде в мире и никогда
правители не отдали добровольно власть
нужна амнистия для тех кто не натворил много лиха
остальные либо убегают либо к ответу загрехи
показати весь коментар
23.08.2020 15:31 Відповісти
" Самая главная задача для меня как президента - прекратить войну, - Зеленский"
***
"Просто перестати стріляти" - і здатись в полон.
Бубочка, ти - тупорилий КАЗЬОЛ.

Заглядай х%йлу хоч в жЁпу, ти там не побачиш миру. У х%йла головна задача - "повернення паРаші в історичні кордони".

Так що, Бубочка не звЄзді, хату продав, пакуй чумайдан і на Землю Обітовану.
показати весь коментар
23.08.2020 17:15 Відповісти
Интересно он хоть когда нибудь конституцию Украины прочитает что обязан делать президент? Или так и будет пока не кышнут с кресла сказки рассказывать.
показати весь коментар
23.08.2020 17:15 Відповісти
Справа в тому, що він є гарантом Конституції, уже декілька разів порушив Конституцію України.
показати весь коментар
23.08.2020 17:31 Відповісти
Самое ужасное что так делали и делают все президенты Украины. Может они просто читать не умеют?
показати весь коментар
25.08.2020 08:04 Відповісти
Вы совершенно не соответствуете должности, господин Зеленский! Ваши задачи определены Конституцией Украины. Вы должны не "закончить войну" на условиях отказа от государственности Украины, а выиграть её, отстояв, как отстояла Финляндия в 1938-ом, Израиль в 1948-ом, Хорватия и многие другие. Ваша забота о жизнях - лицемерие. В 1941-ом молодым людям хотелось умирать?
показати весь коментар
23.08.2020 17:20 Відповісти
Війну, якщо вона вже почалася, можна прєкратіть лише здобувши перемоги. Ну, або зазнавши поразки, кому нівтірпьож как в одін тур хочєццо міра...
Папєрєднік собі таких завдань навіть не ставив - він обіцявсь прєкратіть АТО. При чому не за місяці, чи дні, а за години! Однак, спромігся це зробити лиш через чотири роки і тепер в нас триває не АТО, а ООС - мабуть замість терористів тепер фігурує щось на букву "с".
показати весь коментар
23.08.2020 17:31 Відповісти
Не на букву "с" а на букву "Зе".
показати весь коментар
24.08.2020 02:55 Відповісти
Зепаратисти? От тільки переможно заершив АТО та урочисто розпочав ООС не Зе, а Пе...
показати весь коментар
24.08.2020 03:09 Відповісти
Репа стала ширше! Все за народ хвилюється.
показати весь коментар
23.08.2020 18:15 Відповісти
не надо путать понятия. Украина не воюет, а защищается. Путь прекращает войну, тот кто воюет.
показати весь коментар
23.08.2020 18:48 Відповісти
Товарищ Зеленский - тебе нужно четко уяснить: в политике есть принципиальные моменты, когда нельзя выражать свое мнение двусмысленно или неоднозначно. И наша война против врага (россии\кацапстна/москальщины) - это один из таких моментов.

1. Не третья сторона или мифический агрессор, а конкретно враг-россия.
2. Не какой-то там конфликт, а конкретно война.
3. Не какие-то боевики, а конкретно российские террористы.
4. Не люди с той стороны, а конкретно террористические банды лнр/днр.
Закончить или прекращать войну нельзя - войну можно выиграть или проиграть. Президент должен иметь четкую и внятную позицию, а не гундосить че-то там себе под нос. Ты проваливаешь все направления на международной арене, сдаешь все позиции.
показати весь коментар
23.08.2020 20:12 Відповісти
Вже було... і війну припиняли і бойових втрат позбувалися...
Найголовніше завдання для мене як президента - припинити війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5050
показати весь коментар
23.08.2020 20:17 Відповісти
Його задача мінімум - У ВІДСТАВКУ РАЗОМ ЗІ ВСІЄЮ ШАЙКОЮ КЛОУНІВ!
показати весь коментар
23.08.2020 20:38 Відповісти
ЗЄ,"прєкращає" той,хто починав.Далі.ЗЄ-це каламойскій.Наприклад,Бійню в Іловайську організували путін і каламойскій.Так що ЗЄ з каламойскім і путіним "прєкращає" війну.
показати весь коментар
23.08.2020 20:51 Відповісти
А де у той час був найверховніший гоовнокомандувач миру - парадував перемогу незалежно від бойової обстановки, залишивши командувать військом якогось унікального проходімца?
показати весь коментар
24.08.2020 03:17 Відповісти
А де ще "путін і каламойскій" організовували бійню може під Зеленопіллям і Ізвариним, може в Шахтарську, на Савур-могилі і Новоазовську, в Луганському і Донецькому аеропортах, а може і у бійні під Дебальцевим? А от Мальдівський говнокомандувач після такої "зради", мав або геніальні відступи проводити, або мирні плани укладати, або оголошувати "хлібні", "шкільні", "новорічні" та інші перемирья.
показати весь коментар
24.08.2020 03:59 Відповісти
припинити війну може той хто її починав. інша сторона може тільки здатись
показати весь коментар
23.08.2020 21:07 Відповісти
прекратити можна ремонт у хаті, а у війні можна або перемогти, або здатись...
показати весь коментар
23.08.2020 23:26 Відповісти
К сожалению, дороги строятся не рокадные.
показати весь коментар
23.08.2020 23:32 Відповісти
який ти нахрін президент !! Так, лялька на мотузках..
показати весь коментар
24.08.2020 00:29 Відповісти
вова, давай, кричи вже "Сдаёмсууууууу"...
показати весь коментар
24.08.2020 00:31 Відповісти
хто там сказав, що війну НЕ МОЖНА ПРИПИНИТИ!! ВІЙНУ МОЖНА ПРОГРАТИ АБО ВИГРАТИ, але ніколи "припинити"! То він збирається вигравати чи здаватись???
показати весь коментар
24.08.2020 00:52 Відповісти
Дрянь, твоя конституционная задача не прекратить войну, а сохранить территориальную целостность страны! Но предателю этого не понять.
показати весь коментар
24.08.2020 04:20 Відповісти
Клоун,мой тебе совет: чтобы хотя бы ПРЕКРАТИТЬ войну (войны,как известно,либо выигрываются либо проигрываются), бери пример с Аденауера,объяви Крым и Лугандон ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ и займись лучше экономикой и борьбой с коррупцией в УКРАИНЕ. Не в состоянии сам-продави ето решение через своих монослуг. А за Крым и Лугандон временно забудь-там все равно ненавидят Украину и все обосрали и разграбили-на%уя тебе етот головняк? Да еще и о%уенные расходы на восстановление. И можно "просто перестать стрелять"(в смысле отвечать по-полной).Сможешь-я за тебя проголосую на второй срок и перестанешь быть клоуном в моих глазах (и не только в моих).Да и %уйлу не будет юридического повода ввадитьвайска. А когда-нибудь потом,когда Украина станет богатой и сильной,уже в НАТО и ЕС-они сами обратно запросяцца,а мы будем их отбирать по знанию мовы и присяге на верность Украине.
показати весь коментар
24.08.2020 06:08 Відповісти
а экономику восстановить, доверие к себе, кодло шпионов в офисе президента? а сделать людей богаче, а не беднее? а начать управлять страной, а не ялозить голой задницей по асфальту?
показати весь коментар
24.08.2020 06:39 Відповісти
вова, ты дурак совсем или наполовину? войну кто-то выигрывает или проигрывает, война не прекращаются просто так, тем более если ***** отобрало у тебя твои территории, как ты себе видишь прекращение войны? да перемирие это хорошо и хорошо что не стреляют, т.е. как бы не стреляют по сравнению с тем, что было. Но *****путинские ушлепки роют окопы не скрываясь, а наши ребята головы из окопов все равно не высовывют. Так что ты трынди, трынди, но не заговаривайся, миротворец херов!
показати весь коментар
24.08.2020 08:32 Відповісти
Пєрвая задача Прєкратіть вайну? А я, дурний, думав, що налаштувати ефективне державне управління. Ніяк недокумекаю, як можна припинити війну, поставивши вождями клоунів?
показати весь коментар
24.08.2020 09:01 Відповісти
Хотелось бы у многих "стратегов" и умников спросить, А как вы собираетесь побеждать!?, сидя на диване кричать зрада?. ЕСЛИ бы мы воевали с самыми сепарами, ТО наши ВСУ их давным давно с говном смешали, А так за ними стоит Путин, у которого живой силы и вооружения на много больше, поэтому ГЛАВНОЕ сберечь жизни ЛЮДЕЙ, а это У мудрых и опытных военных руководителей самое главное - КАК ГОВОРИТСЯ НУЖНО ПОБЕДИТЬ ВРАГА И СБЕРЕЧЬ ЛЮДЕЙ.
показати весь коментар
24.08.2020 09:25 Відповісти
ЗЕленая банда хочет здаваться . . . а шоколадная, в свое время, ставила списанные запчасти на танки, предварительно продав их по гос-закупкам
показати весь коментар
24.08.2020 09:44 Відповісти
прекратить - это сдаться типа. он сдал Донбасс по сути России. Его судить надо!
показати весь коментар
24.08.2020 09:46 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 