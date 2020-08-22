Найголовніше завдання для мене як президента - припинити війну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає своїм головним завданням припинення війни на Донбасі.
Про це президент заявив в інтерв'ю каналу Україна 24, інформує Цензор.НЕТ.
"Головний виклик для нашої країни - це війна на сході України, ми це розуміємо. Втрачаємо людей, найкращих, героїв, молодих, яким по 20-30 років. Найголовніше те, що вони побачили майбутнє. Вони дивляться тільки в майбутнє своєї країни, яке захищають.
Нещодавно приїхав з Донбасу, ми там були вкотре. Хоча, скажу вам відверто, не можу навіть говорити "вкотре", бо щоразу все по-іншому. Це складно, незважаючи на те, що ми, чоловіки, повинні бути мужніми завжди, тому що ти бачиш цих гігантів душі і серця, героїчних людей, які захищають всіх нас щодня.
Ти бачиш, які люди твого покоління - щирі, потужні. Війна на сході - великий виклик для нашої країни. Це найголовніше завдання для мене як президента, для моєї команди. Потрібно припинити війну, закінчити її, повернути всі території, повернути людей додому в сім'ї", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що задоволений результатами перемир'я на Донбасі, оскільки це дає можливість уникнути втрат.
"Сьогодні, принаймні вже місяць як утримується, з плюсами і мінусами, але утримується, режим тиші - він зберігається. Бойових втрат, бойових поранень, бойових летальних випадків протягом місяця немає - я дуже цим пишаюся. Тримаю кулаки. Ми отримуємо зведення протягом доби 3-4 рази. Дивлюся - немає військових втрат, і радію, і вірю, що це дуже серйозний крок вперед", - підкреслив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
правители не отдали добровольно власть
нужна амнистия для тех кто не натворил много лиха
остальные либо убегают либо к ответу загрехи
***
"Просто перестати стріляти" - і здатись в полон.
Бубочка, ти - тупорилий КАЗЬОЛ.
Заглядай х%йлу хоч в жЁпу, ти там не побачиш миру. У х%йла головна задача - "повернення паРаші в історичні кордони".
Так що, Бубочка не звЄзді, хату продав, пакуй чумайдан і на Землю Обітовану.
Папєрєднік собі таких завдань навіть не ставив - він обіцявсь прєкратіть АТО. При чому не за місяці, чи дні, а за години! Однак, спромігся це зробити лиш через чотири роки і тепер в нас триває не АТО, а ООС - мабуть замість терористів тепер фігурує щось на букву "с".
1. Не третья сторона или мифический агрессор, а конкретно враг-россия.
2. Не какой-то там конфликт, а конкретно война.
3. Не какие-то боевики, а конкретно российские террористы.
4. Не люди с той стороны, а конкретно террористические банды лнр/днр.
Закончить или прекращать войну нельзя - войну можно выиграть или проиграть. Президент должен иметь четкую и внятную позицию, а не гундосить че-то там себе под нос. Ты проваливаешь все направления на международной арене, сдаешь все позиции.