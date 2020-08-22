Лукашенко о фотографиях избитых митингующих: "Это постановочные кадры"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что большинство фотографий пострадавших от рук силовиков активистов являются постановочными кадрами.

Такое заявление он сделал во время провластного митинга в белорусском Гродно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"60% показывали синяки. 60% это постановочные кадры. Эти фейки постоянно наполняют наш эфир. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей. Держите голову на плечах, читайте интернет, смотрите государственные телеканалы и сравнивайте", - подчеркнул он.

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Кроме того, Лукашенко попросил граждан простить "ошибки правоохранителей".

Ранее Цензор.НЕТ публиковал фотографии последствий избиения задержанных на акциях протеста в Беларуси.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.