Лукашенко о фотографиях избитых митингующих: "Это постановочные кадры"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что большинство фотографий пострадавших от рук силовиков активистов являются постановочными кадрами.
Такое заявление он сделал во время провластного митинга в белорусском Гродно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"60% показывали синяки. 60% это постановочные кадры. Эти фейки постоянно наполняют наш эфир. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей. Держите голову на плечах, читайте интернет, смотрите государственные телеканалы и сравнивайте", - подчеркнул он.
Кроме того, Лукашенко попросил граждан простить "ошибки правоохранителей".
Ранее Цензор.НЕТ публиковал фотографии последствий избиения задержанных на акциях протеста в Беларуси.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Расплескалась синева, расплескалась,
По ляшкам, бёдрам Коли разлилась....
А потом оно СДОХЛО. Чуркин ето чмо звалось.
Помни о етом усатое чмо.
ЛКШ - ПНХ !
Пропавший участник протестов найден мертвым
Волонтеры нашли мертвым Никиту Кривцова, 28-летнего минчанина, пропавшего без вести 12 августа.
Его тело нашли в лесном массиве Партизанского района со следами побоев, https://t.me/euroradio/6009 сообщают Nexta и "Еврорадио".
Nexta https://t.me/nexta_live/9177 утверждает , что тело Кривцова найдено в петле.
"Да, моего мужа нашли повешенным, но насчет того, был он избит или нет, мне ещё неизвестно. Завтра поедем на познание", - сказала Би-би-си жена Кривцова Елена.