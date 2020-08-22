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Лукашенко о фотографиях избитых митингующих: "Это постановочные кадры"

Лукашенко о фотографиях избитых митингующих:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что большинство фотографий пострадавших от рук силовиков активистов являются постановочными кадрами.

Такое заявление он сделал во время провластного митинга в белорусском Гродно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"60% показывали синяки. 60% это постановочные кадры. Эти фейки постоянно наполняют наш эфир. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей. Держите голову на плечах, читайте интернет, смотрите государственные телеканалы и сравнивайте", - подчеркнул он.

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Кроме того, Лукашенко попросил граждан простить "ошибки правоохранителей".

Ранее Цензор.НЕТ публиковал фотографии последствий избиения задержанных на акциях протеста в Беларуси.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) задержание (6673) избиение (9789) Лукашенко (3611) пытки (832) революция (1371) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+46
Надо ему пару кадров на жопу поставить...
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22.08.2020 15:57
+28
Вспоминаются постановочные кадры с семейкой Чаушеску...
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22.08.2020 16:04
+26
Лукашенко о фотографиях избитых митингующих: "Это постановочные кадры" - Цензор.НЕТ 439
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22.08.2020 16:06
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Страница 2 из 2
Даешь Колю Лукашенко на "фотосессию."
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22.08.2020 17:44 Ответить
Под песню "Синева"....:
Расплескалась синева, расплескалась,
По ляшкам, бёдрам Коли разлилась....
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22.08.2020 17:50 Ответить
Надеемся сыночка диктатора коленьку увидеть такого же постановочного цвета
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22.08.2020 17:58 Ответить
Этот Лукашенко любитель Шария.
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22.08.2020 18:17 Ответить
А так звана білоруська опозиція пропонує таргану ще раз прийняти участь у виборах.
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22.08.2020 18:33 Ответить
Это фатапшоп!
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22.08.2020 18:43 Ответить
Редкий мерзавец, этот колхозник! Может, он тоже поучаствует в подобных фотосессиях?
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22.08.2020 18:47 Ответить
Бацька - тримайся!..Ти останній форпост перед навалою соросні,сіонських мудрагелів і світових гравців з роздутими від бабла кишенями...Шансів мало,майже нема...але...
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22.08.2020 18:52 Ответить
ратуйте бацьку!!!!!
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22.08.2020 19:24 Ответить
Ты что, челядь секты свидетелей распятого мальчик а в трусиках, биологической жидкости у ********* Путинга обсосался?
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22.08.2020 19:42 Ответить
Это твои выборы были постановочными,Таракан ты дурной.
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22.08.2020 18:56 Ответить
Факты есть?
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22.08.2020 21:14 Ответить
https://www.5.ua/ru/myr/v-belarusy-szhyhaiut-biulleteny-s-chestnikh-prezydentskykh-viborov-foto-221712.html
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22.08.2020 21:46 Ответить
есть, беларусы послали луку на х..й
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22.08.2020 22:14 Ответить
Кто-то еще сомневается, что со стороны Беларуси на территорию Украину заедут именно танки, а не трактора, как говорил Лукашенко. Лукашенко - патологический лжец.
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22.08.2020 19:03 Ответить
Вот это днищё!!!
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22.08.2020 19:57 Ответить
Ещё может заявить, что эти "постановки" срежиссировал 95-й Квартал.
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22.08.2020 19:59 Ответить
Нихрена у них без коктейлей Молотова не выйдет
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22.08.2020 20:02 Ответить
всему своё время
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22.08.2020 22:15 Ответить
Лука Пюрер в конец обнаглел. Зря белорусы его еще не кончили.
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22.08.2020 20:22 Ответить
Лукашенко, слушай и запоминай. Один подобньій тебе ушлепок в ООН заявлял, что фото детей после русской бомбежки в Сирии постановочньіе, пьілью, мол, мелом присьіпали детишек для картинки.
А потом оно СДОХЛО. Чуркин ето чмо звалось.
Помни о етом усатое чмо.
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22.08.2020 20:34 Ответить
Канешна пастановошные. Лука так сам и постановил
Лукашенко про фотографії побитих мітингувальників: "Це постановочні кадри" - Цензор.НЕТ 6704
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22.08.2020 20:38 Ответить
Цинічний комунобульбаш, він всіх продасть, за пайку від фуйла.
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22.08.2020 21:10 Ответить
Пару раз такі постановки провести по тобі, лукашенко
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22.08.2020 20:42 Ответить
Писец, урод усатый !!!
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22.08.2020 21:17 Ответить
ПТН - ПНХ !
ЛКШ - ПНХ !
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22.08.2020 22:28 Ответить
У ВІДСТАВКУ РАЗОМ ЗІ ВСІЄЮ ШАЙКОЮ КЛОУНІВ!
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22.08.2020 22:28 Ответить
ната сняло с меркель,макрон режиссер
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22.08.2020 23:07 Ответить
А тем временем, пока #Ябатька вещает о постановочных кадрах, по тихой грусти стали находиться пропавшие безвести из лукашенковских пыточных камер, задержанные после протеста.

Пропавший участник протестов найден мертвым

Волонтеры нашли мертвым Никиту Кривцова, 28-летнего минчанина, пропавшего без вести 12 августа.
Его тело нашли в лесном массиве Партизанского района со следами побоев, https://t.me/euroradio/6009 сообщают Nexta и "Еврорадио".
Nexta https://t.me/nexta_live/9177 утверждает , что тело Кривцова найдено в петле.
"Да, моего мужа нашли повешенным, но насчет того, был он избит или нет, мне ещё неизвестно. Завтра поедем на познание", - сказала Би-би-си жена Кривцова Елена.
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22.08.2020 23:11 Ответить
Лукашенко про фотографії побитих мітингувальників: "Це постановочні кадри" - Цензор.НЕТ 7572
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23.08.2020 01:04 Ответить
От чистого сердца - ему того же самого.
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23.08.2020 03:29 Ответить
Это же каким козлом надо быть, что бы такое натворить и не каяться. Видать придётся организовывать встречу с Чаушеску через его труп.
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23.08.2020 09:10 Ответить
Иди в люди и смотри... Смотри пнимательно...
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23.08.2020 10:35 Ответить
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