Лукашенко про фотографії побитих мітингувальників: "Це постановочні кадри"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що більшість фотографій постраждалих від рук силовиків активістів є постановочними кадрами.

Таку заяву він зробив під час провладного мітингу в білоруському Гродно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"60% показували синці. 60% - це постановочні кадри. Ці фейки постійно наповнюють наш ефір. Сьогодні не час про це говорити, щоб не розбурхувати людей. Тримайте голову на плечах, читайте інтернет, дивіться державні телеканали та порівнюйте", - наголосив він.

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Крім того, Лукашенко попросив громадян пробачити "помилки правоохоронців".

Раніше Цензор.НЕТ публікував фотографії наслідків побиття затриманих на акціях протесту в Білорусі.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.