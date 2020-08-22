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Лукашенко про фотографії побитих мітингувальників: "Це постановочні кадри"

Лукашенко про фотографії побитих мітингувальників:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що більшість фотографій постраждалих від рук силовиків активістів є постановочними кадрами.

Таку заяву він зробив під час провладного мітингу в білоруському Гродно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"60% показували синці. 60% - це постановочні кадри. Ці фейки постійно наповнюють наш ефір. Сьогодні не час про це говорити, щоб не розбурхувати  людей. Тримайте голову на плечах, читайте інтернет, дивіться державні телеканали та порівнюйте", - наголосив він.

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Крім того, Лукашенко попросив громадян пробачити "помилки правоохоронців".

Раніше Цензор.НЕТ публікував фотографії наслідків побиття затриманих на акціях протесту в Білорусі.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг  Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) затримання (4336) побиття (926) Лукашенко (2653) катування (597) революція (312) репресії (1621)


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Топ коментарі
+46
Надо ему пару кадров на жопу поставить...
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22.08.2020 15:57
+28
Вспоминаются постановочные кадры с семейкой Чаушеску...
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22.08.2020 16:04
+26
Лукашенко о фотографиях избитых митингующих: "Это постановочные кадры" - Цензор.НЕТ 439
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22.08.2020 16:06
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Даешь Колю Лукашенко на "фотосессию."
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22.08.2020 17:44 Відповісти
Под песню "Синева"....:
Расплескалась синева, расплескалась,
По ляшкам, бёдрам Коли разлилась....
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22.08.2020 17:50 Відповісти
Надеемся сыночка диктатора коленьку увидеть такого же постановочного цвета
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22.08.2020 17:58 Відповісти
Этот Лукашенко любитель Шария.
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22.08.2020 18:17 Відповісти
А так звана білоруська опозиція пропонує таргану ще раз прийняти участь у виборах.
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22.08.2020 18:33 Відповісти
Это фатапшоп!
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22.08.2020 18:43 Відповісти
Редкий мерзавец, этот колхозник! Может, он тоже поучаствует в подобных фотосессиях?
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22.08.2020 18:47 Відповісти
Бацька - тримайся!..Ти останній форпост перед навалою соросні,сіонських мудрагелів і світових гравців з роздутими від бабла кишенями...Шансів мало,майже нема...але...
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22.08.2020 18:52 Відповісти
ратуйте бацьку!!!!!
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22.08.2020 19:24 Відповісти
Ты что, челядь секты свидетелей распятого мальчик а в трусиках, биологической жидкости у ********* Путинга обсосался?
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22.08.2020 19:42 Відповісти
Это твои выборы были постановочными,Таракан ты дурной.
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22.08.2020 18:56 Відповісти
Факты есть?
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22.08.2020 21:14 Відповісти
https://www.5.ua/ru/myr/v-belarusy-szhyhaiut-biulleteny-s-chestnikh-prezydentskykh-viborov-foto-221712.html
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22.08.2020 21:46 Відповісти
есть, беларусы послали луку на х..й
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22.08.2020 22:14 Відповісти
Кто-то еще сомневается, что со стороны Беларуси на территорию Украину заедут именно танки, а не трактора, как говорил Лукашенко. Лукашенко - патологический лжец.
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22.08.2020 19:03 Відповісти
Вот это днищё!!!
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22.08.2020 19:57 Відповісти
Ещё может заявить, что эти "постановки" срежиссировал 95-й Квартал.
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22.08.2020 19:59 Відповісти
Нихрена у них без коктейлей Молотова не выйдет
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22.08.2020 20:02 Відповісти
всему своё время
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22.08.2020 22:15 Відповісти
Лука Пюрер в конец обнаглел. Зря белорусы его еще не кончили.
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22.08.2020 20:22 Відповісти
Лукашенко, слушай и запоминай. Один подобньій тебе ушлепок в ООН заявлял, что фото детей после русской бомбежки в Сирии постановочньіе, пьілью, мол, мелом присьіпали детишек для картинки.
А потом оно СДОХЛО. Чуркин ето чмо звалось.
Помни о етом усатое чмо.
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22.08.2020 20:34 Відповісти
Канешна пастановошные. Лука так сам и постановил
Лукашенко про фотографії побитих мітингувальників: "Це постановочні кадри" - Цензор.НЕТ 6704
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22.08.2020 20:38 Відповісти
Цинічний комунобульбаш, він всіх продасть, за пайку від фуйла.
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22.08.2020 21:10 Відповісти
Пару раз такі постановки провести по тобі, лукашенко
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22.08.2020 20:42 Відповісти
Писец, урод усатый !!!
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22.08.2020 21:17 Відповісти
ПТН - ПНХ !
ЛКШ - ПНХ !
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22.08.2020 22:28 Відповісти
У ВІДСТАВКУ РАЗОМ ЗІ ВСІЄЮ ШАЙКОЮ КЛОУНІВ!
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22.08.2020 22:28 Відповісти
ната сняло с меркель,макрон режиссер
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22.08.2020 23:07 Відповісти
А тем временем, пока #Ябатька вещает о постановочных кадрах, по тихой грусти стали находиться пропавшие безвести из лукашенковских пыточных камер, задержанные после протеста.

Пропавший участник протестов найден мертвым

Волонтеры нашли мертвым Никиту Кривцова, 28-летнего минчанина, пропавшего без вести 12 августа.
Его тело нашли в лесном массиве Партизанского района со следами побоев, https://t.me/euroradio/6009 сообщают Nexta и "Еврорадио".
Nexta https://t.me/nexta_live/9177 утверждает , что тело Кривцова найдено в петле.
"Да, моего мужа нашли повешенным, но насчет того, был он избит или нет, мне ещё неизвестно. Завтра поедем на познание", - сказала Би-би-си жена Кривцова Елена.
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22.08.2020 23:11 Відповісти
Лукашенко про фотографії побитих мітингувальників: "Це постановочні кадри" - Цензор.НЕТ 7572
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23.08.2020 01:04 Відповісти
От чистого сердца - ему того же самого.
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23.08.2020 03:29 Відповісти
Это же каким козлом надо быть, что бы такое натворить и не каяться. Видать придётся организовывать встречу с Чаушеску через его труп.
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23.08.2020 09:10 Відповісти
Иди в люди и смотри... Смотри пнимательно...
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23.08.2020 10:35 Відповісти
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