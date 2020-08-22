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Новости Агрессия России против Украины
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Власти пытаются скрыть правду о трагедиях Иловайска и Дебальцево, - Палица

Власти пытаются скрыть правду о трагедиях Иловайска и Дебальцево, - Палица

Год назад Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Фактически, этот документ был приурочен к тем трагическим событиям, которые произошли в конце августа 2014 года в Иловайске, а затем и в Дебальцево, когда из-за непрофессионализма и недальновидности высшего политического и военного командования погибли сотни украинских воинов.

Лидер партии "За майбутнє!" Игорь Палица обращает внимание: сейчас Офис Генерального прокурора занимается позорным "отбеливанием" возможных виновников этих трагедий.

"Прокуратура утверждает, что единственным фактором, который привел к гибели солдат в Иловайске, является военная агрессия со стороны России. Впрочем, на самом деле, есть много вопросов, на которые мы так и не получили ответа. Почему в то время, как российские войска готовились переходить украинскую границу, в столице проводился масштабный военный парад? 2,5 тысячи военнослужащих и более 150 единиц военной техники находились в столице, тогда как их катастрофически не хватало на фронте! Кто спланировал провальную операцию, отдал приказ послать безоружные колонны украинских вооруженных подразделений на верную смерть ? " - комментирует политик.

Он напоминает, что парламентская группа "За майбутнє" неоднократно призывала создать Временную следственную комиссию, которая расследовала обстоятельства трагедии. Но монобольшинство в Верховной Раде заблокировало эту инициативу. Это похоже на попытку скрыть правду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора: единственная причина Иловайской трагедии - военная агрессия ВС РФ

"Мы не будем молчать и требуем у Президента Украины как Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил обеспечить прозрачное и объективное расследование трагедий Иловайска и Дебальцево. А у руководства Верховной Рады - не препятствовать созданию ВСК, которая должна обеспечить объективное и прозрачное расследование. Это наш долг перед памятью погибших героев и их семей! " - говорит Игорь Палица.

Читайте: "Пересмотр выборов на Донбассе - сдача национальных интересов", - Палица

Автор: 

Палица (66) Иловайск (469) Дебальцево (648) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+33
Влада намагається приховати правду про трагедії Іловайська та Дебальцевого, - Палиця - Цензор.НЕТ 4469
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22.08.2020 17:32
+31
Прокуратура утверждает, что единственным фактором, который привел к гибели солдат в Иловайске, является военная агрессия со стороны России. - цитата

Этот убийственный фактор вызывает сомнения у палицы???? это требует доказательств?
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22.08.2020 17:17
+27
зелебобики не хотят палицца. И палить своих хозяев запоребриковых.
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22.08.2020 17:14
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"СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені"
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Рептилоиды ещё...
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22.08.2020 19:09 Ответить
В кожаных трусиках?
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22.08.2020 19:44 Ответить
Перекрито розслідування по зрадникам, ФСБ й шпигунам в тодішньому командуванні, їх доля провини за котли... Що говорить про подальше їх існування і підтримку.у владі.Та будуть названі й покарані обов"язково! При таких ******** тех. можливостях - тим більше. Цікаво, що б відповіли негідники на питання: що їм особисто поганого зробила Україна. Життя їх і сімей проходить тут, але не дякують, а руйнують і своє гніздо.Гірка правда наздожене їх. Вічна с
лава Героям, що ціною життя захистили Батьківщину!
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23.08.2020 15:45 Ответить
https://censor.net/user/461410 - ще один графоман, якже їх tокуя
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22.08.2020 20:06 Ответить
от ишака ничего требовать не надо, это бесполезно. его нужно выгнать нах, и навсегда.
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22.08.2020 18:59 Ответить
"За майбутнє майбахи" шукачі правди.
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22.08.2020 19:03 Ответить
"безоружные колонны украинских вооруженных подразделений"
Так и сказал?
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22.08.2020 19:13 Ответить
Бєнін злодій хоче правди ?
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22.08.2020 19:14 Ответить
Я за Юрку , редактора цензора переживаю ...тож его хлеб забрали ...хотя еще Дебальцево осталось
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22.08.2020 19:33 Ответить
Палица это новый проект Бени,крутят его по Г+Г почти каждый день
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22.08.2020 19:35 Ответить
палиця=каламойскій ще за кучми.
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22.08.2020 19:48 Ответить
Генерал Литвин бежал из-под Иловайска, бросая вооружение и технику, - комбат "Днепр-1" Береза
https://censor.net/news/305152/general_litvin_bejal_izpod_ilovayiska_brosaya_voorujenie_i_tehniku_kombat_dnepr1_bereza
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22.08.2020 19:47 Ответить
Хай Береза о себе расскажет, что он делал.
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22.08.2020 20:30 Ответить
Вы идёте по улице. Подходит здоровый мужик и избивает вас. Кто виноват? ВЫ!
Почему, вы, не занимались с детства спортом, единоборствами, самообороной, не носите газ. балончик, травматическое оружие. А?
Тоже самое с Иловайском и вообще с войной с россией.
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22.08.2020 19:47 Ответить
Ещё этот гандон подтявкивает, простите за эмоциональность.
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22.08.2020 19:57 Ответить
"Зеленский подписал указ о праздновании 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства" - взагалі-то такі дати не святкують, а відзначають (отмечают - рос.)
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22.08.2020 20:01 Ответить
" не все коту - масленица"(с)
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22.08.2020 20:13 Ответить
Група "За майбутнє" повнісю контролюється і фінансується євреєм коломойським. Тому робіть виводи.
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22.08.2020 20:30 Ответить
Не, ну я охреневаю. Уже использованная прокладка Коломойского открыла свою вонючую пасть и требует "типа справедливости". Падлица, который Игорь Петрович, ты ***** задницу жирному клопу вылизываешь с 2003 года- это только на моей памяти. А тогда тебя, гнида, уже керивныком Укрнафты от Коломойши сделали. И ты, паскудник, тут еще о патриотизме рассуждать собрался? При тебе спижжены миллионы у Укрнафты, при тебе окончательно развален Надворнянский НПЗ - это уже на пару пожизненных тянет. Если что, ****, я и в суде кое-что могу рассказать.
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22.08.2020 20:44 Ответить
Петрапо рошенка та його проросійських хенералів на гілляку без суда та слідства👆
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22.08.2020 21:35 Ответить
Чего ты возбудился? Изучай военную науку, там сказано и о стратегическом резерве Ставки, для обороны столицы, тем более, враги уже писали на танках "На Киев".
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу.
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22.08.2020 22:46 Ответить
Конечно пытаются скрыть. Главные виновники - нынешний гавонокомондующий Хомчак и бенины добробатовские шестерки.
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22.08.2020 21:40 Ответить
"Власти пытаются скрыть правду о трагедиях Иловайска и Дебальцево, - Палица" -
https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498 Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5fb237vVAhULfRoKHZuXBFYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fipress.ua%2Fru%2Fnews%2Fbrat_lytvyna_brosyl_na_proyzvol_sudbi_svoyh_soldat_y_sbezhal_yz_sektora_d__korban_82228.html&usg=AFQjCNFS12FvNZl7RzbCeSd271gEzg2tRw Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
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22.08.2020 22:04 Ответить
Палица, чего удивляться?! Может Порошенко привлекли? Может Грымчака не выпустили?Или Пашинского? Или дело Омеляна не закрыли? Это здесь принять "натягивать сову на глобус". А по факту, Зеленский- это и есть Порошенко, но"на минималках"))). Точно такой же брехло, уже также начал по тупому пиариться. Ленточки в новый "туалет" еще не мотался по стране перерезать? Уже набрал свой собст.журнашлюхский пул и таскает их по стране, отвечая на их "коварные" вопросы))) Точно такой же, только глупее. Но безусловно, свой человек для Порошенко.
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22.08.2020 22:16 Ответить
По поводу парада во время Иловайска - в военной науке, есть термин "стратегический резерв Ставки, для обороны столицы".
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу.
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22.08.2020 22:49 Ответить
Толку баранам щось пояснювати. В них в головах війну почав Порошенко, а не *****, і їм навіть в голову не приходить, що війна почалася ще при Зеку в лютому.
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23.08.2020 08:46 Ответить
Котлы были созданы искусственно, потому что добровольцев-патриотов опасались не только в России. Созданием искусственных котлов враги и предатели преследовали каждый свои низменные цели.
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22.08.2020 23:12 Ответить
Хотя Украину и спасли эти немногочисленные добровольцы. Украинская власть оказалась фейком, из оравы дармоедов почти в миллион человек (СБУ, милиция, прокуратура, ВСУ, спецназ...) почти никто не хотел защищать Украину весной 2014. Если бы не эти ребята, то граница Украины сейчас проходила под Киевом, если не под Львовом.
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22.08.2020 23:15 Ответить
Ну, не совсем так, было и множество воинов, хорошо отвоевавших в 2014м.
Например, у добробатов не было тяжелого оружия, а наши военные с "Торнадо" хорошо уложили псковскх десантников, и кучу другой нечисти.
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23.08.2020 21:47 Ответить
А вот это - типично кремлевское внушение, которое Вам почему-то "зашло".
Я такое встречал у мюpидки - знатного антиукраиниста.

А правда выглядит так:

В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/22/7263829/

Дословно: "Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений".
Детали: Отмечается, что на время вторжения российских войск в Украину их силы насчитывали девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.
Такое количество вражеских войск и техники в разы превышало численность украинских сил.
В Офисе напомнили, что несмотря на договоренности о предоставлении украинской стороне гуманитарного коридора, ВС РФ в упор расстреляли наших военных. Позже россияне также убили раненых, которые не могли сопротивляться.
"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен", - сообщили в ОГПУ.
Процессуальное руководство в досудебном расследования осуществляет Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
Сейчас собранные доказательства совершения военных преступлений Россией переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства.
Почему это важно: В результате Иловайской трагедии украинские военные понесли одни из самых больших потерь со времени вторжения России на Донбасс - официально 366 погибших, около 450 раненых, 300 пленных и 84 пропавших без вести.
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23.08.2020 21:50 Ответить
Причем тут "кремлевское". Я верю своим глазам и ушам и хорошо помню ту ситуацию августа 2014 года. Ложь как бы украинской власти и безграничная тупость (или имитировали тупость, а делали свой коварный план по капитуляции Украины) просто зашкаливала.
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24.08.2020 01:21 Ответить
Щось забагато останнім часом палиці. Мабуть вибори скоро, палиця піариться.
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22.08.2020 23:20 Ответить
Гнилой урод. Ты там был? Ты вместе с Беней танки по 100 грн за литр заправлял.
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22.08.2020 23:42 Ответить
Или ты нах крысеныш *****
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23.08.2020 01:03 Ответить
ЗЕбилы!!!!
Когда вы уже рассадите по нарам виновных в " жертвах Иловайска" ?
ТЕХ которые ТУТ праздновали, когда ТАМ убивали наших воинов?
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23.08.2020 04:23 Ответить
А що це на Цензорі так часто стали публікувати малороських гавнюків? Ти Палиця сєпарська спитай Балогу як він в 2014 р. дороги в Закарпатті перекривав щоб зірвати мобілізацію.
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23.08.2020 08:43 Ответить
Все знают и молчат не желая отвечать за содеяное. И первым на пути к параше стоит бывший главком Порошенко и его свита. Их бездарность граничащая с предательством в руководстве ВСУ привела к огромным жертвам. И эти бездари и сейчас гавкают с трибуны ВР.
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23.08.2020 09:05 Ответить
Кого интересует мнение этой подстилки Коломойского?
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23.08.2020 11:38 Ответить
Все кто против расследования это потенциальны предатели Украины.
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23.08.2020 11:44 Ответить
в принципе, палица ( весьма мутный чувак) прав в своих обвинениях. как по мне, виноваты по нисходящей : 1-главнокомандующий ( шоколадный барыга конченый), 2- дедмопед- мужеложенко и дальше по нисходящей. отсутствие мозгов у говнокомандования, паркетной хенеральской шалупени, а может тихушная сдача интересов страны, предательство не исключается , желание уничтожить добровольцев, как самых патриотичных сил и презирающих барыгу и его шобло . только правящей мрази не нужны честные и полные расследования. и это уже характеризует говноправление. в илловайской трагедии все мутно от начала и до конца. и до тех пор пока не будет сделано полное и реальное расследование этого инцидента, страна будет вечно жить во лжи , и правящая мразь не будет уважать свой народ . а это полная задница для страны. правящие уроды боятся что всплывут их неблаговидные дела , как их предшественников так и текущей говновлапсти.
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23.08.2020 12:09 Ответить
После заявления Офиса Генпрокурора о том, что единственным виновником иловайской трагедии является Россия и лично Путин, Коломойский перевозбудился и дал команду своим шавкам вроде Палицы кукарекать
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23.08.2020 13:27 Ответить
Тупорылые ЗЕбилы все ближе и ближе к Ростову!
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25.08.2020 09:33 Ответить
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