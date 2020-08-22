Власти пытаются скрыть правду о трагедиях Иловайска и Дебальцево, - Палица
Год назад Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Фактически, этот документ был приурочен к тем трагическим событиям, которые произошли в конце августа 2014 года в Иловайске, а затем и в Дебальцево, когда из-за непрофессионализма и недальновидности высшего политического и военного командования погибли сотни украинских воинов.
Лидер партии "За майбутнє!" Игорь Палица обращает внимание: сейчас Офис Генерального прокурора занимается позорным "отбеливанием" возможных виновников этих трагедий.
"Прокуратура утверждает, что единственным фактором, который привел к гибели солдат в Иловайске, является военная агрессия со стороны России. Впрочем, на самом деле, есть много вопросов, на которые мы так и не получили ответа. Почему в то время, как российские войска готовились переходить украинскую границу, в столице проводился масштабный военный парад? 2,5 тысячи военнослужащих и более 150 единиц военной техники находились в столице, тогда как их катастрофически не хватало на фронте! Кто спланировал провальную операцию, отдал приказ послать безоружные колонны украинских вооруженных подразделений на верную смерть ? " - комментирует политик.
Он напоминает, что парламентская группа "За майбутнє" неоднократно призывала создать Временную следственную комиссию, которая расследовала обстоятельства трагедии. Но монобольшинство в Верховной Раде заблокировало эту инициативу. Это похоже на попытку скрыть правду.
"Мы не будем молчать и требуем у Президента Украины как Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил обеспечить прозрачное и объективное расследование трагедий Иловайска и Дебальцево. А у руководства Верховной Рады - не препятствовать созданию ВСК, которая должна обеспечить объективное и прозрачное расследование. Это наш долг перед памятью погибших героев и их семей! " - говорит Игорь Палица.
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Рептилоиды ещё...
лава Героям, що ціною життя захистили Батьківщину!
майбутнємайбахи" шукачі правди.
Так и сказал?
https://censor.net/news/305152/general_litvin_bejal_izpod_ilovayiska_brosaya_voorujenie_i_tehniku_kombat_dnepr1_bereza
Почему, вы, не занимались с детства спортом, единоборствами, самообороной, не носите газ. балончик, травматическое оружие. А?
Тоже самое с Иловайском и вообще с войной с россией.
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу.
https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498 Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5fb237vVAhULfRoKHZuXBFYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fipress.ua%2Fru%2Fnews%2Fbrat_lytvyna_brosyl_na_proyzvol_sudbi_svoyh_soldat_y_sbezhal_yz_sektora_d__korban_82228.html&usg=AFQjCNFS12FvNZl7RzbCeSd271gEzg2tRw Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу.
Например, у добробатов не было тяжелого оружия, а наши военные с "Торнадо" хорошо уложили псковскх десантников, и кучу другой нечисти.
Я такое встречал у мюpидки - знатного антиукраиниста.
А правда выглядит так:
В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/22/7263829/
Дословно: "Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений".
Детали: Отмечается, что на время вторжения российских войск в Украину их силы насчитывали девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.
Такое количество вражеских войск и техники в разы превышало численность украинских сил.
В Офисе напомнили, что несмотря на договоренности о предоставлении украинской стороне гуманитарного коридора, ВС РФ в упор расстреляли наших военных. Позже россияне также убили раненых, которые не могли сопротивляться.
"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен", - сообщили в ОГПУ.
Процессуальное руководство в досудебном расследования осуществляет Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
Сейчас собранные доказательства совершения военных преступлений Россией переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства.
Почему это важно: В результате Иловайской трагедии украинские военные понесли одни из самых больших потерь со времени вторжения России на Донбасс - официально 366 погибших, около 450 раненых, 300 пленных и 84 пропавших без вести.
Когда вы уже рассадите по нарам виновных в " жертвах Иловайска" ?
ТЕХ которые ТУТ праздновали, когда ТАМ убивали наших воинов?