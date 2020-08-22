Влада намагається приховати правду про трагедії Іловайська та Дебальцевого, - Палиця
Рік тому президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування 29 серпня Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Фактично цей документ був приурочений до тих трагічних подій, які відбулися наприкінці серпня 2014 року в Іловайську, а потім і в Дебальцевому, коли через непрофесіоналізм і недалекоглядність вищого політичного та військового командування загинули сотні українських вояків.
Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця звертає увагу: зараз Офіс Генерального прокурора займається ганебним "відбілюванням" імовірних винуватців цих трагедій.
"Прокуратура стверджує, що єдиним фактором, який призвів до загибелі солдатів в Іловайську, є військова агресія з боку Росії. Проте насправді є багато запитань, на які ми так і не отримали відповіді. Чому в той час, коли російські війська готувалися переходити український кордон, у столиці проводився масштабний військовий парад? 2,5 тис. військовослужбовців і понад 150 одиниць військової техніки перебували в столиці, тоді як їх катастрофічно не вистачало на фронті! Хто спланував провальну операцію, віддав наказ послати беззбройні колони українських збройних підрозділів на вірну смерть?" - коментує політик.
Він нагадує, що парламентська група "За майбутнє" неодноразово закликала створити Тимчасову слідчу комісію, яка розслідувала б обставини трагедії. Але монобільшість у Верховній Раді заблокувала цю ініціативу. Це схоже на спробу приховати правду.
"Ми не мовчатимемо і вимагаємо у президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних сил забезпечити прозоре і об'єктивне розслідування трагедій Іловайська та Дебальцевого. А у керівництва Верховної Ради - не перешкоджати створенню ТСК, яка має забезпечити об'єктивне і прозоре розслідування. Це наш обов'язок перед пам'яттю загиблих героїв і їхніх родин!"- каже Ігор Палиця.
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Рептилоиды ещё...
лава Героям, що ціною життя захистили Батьківщину!
майбутнємайбахи" шукачі правди.
Так и сказал?
https://censor.net/news/305152/general_litvin_bejal_izpod_ilovayiska_brosaya_voorujenie_i_tehniku_kombat_dnepr1_bereza
Почему, вы, не занимались с детства спортом, единоборствами, самообороной, не носите газ. балончик, травматическое оружие. А?
Тоже самое с Иловайском и вообще с войной с россией.
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу.
https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498 Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5fb237vVAhULfRoKHZuXBFYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fipress.ua%2Fru%2Fnews%2Fbrat_lytvyna_brosyl_na_proyzvol_sudbi_svoyh_soldat_y_sbezhal_yz_sektora_d__korban_82228.html&usg=AFQjCNFS12FvNZl7RzbCeSd271gEzg2tRw Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу.
Например, у добробатов не было тяжелого оружия, а наши военные с "Торнадо" хорошо уложили псковскх десантников, и кучу другой нечисти.
Я такое встречал у мюpидки - знатного антиукраиниста.
А правда выглядит так:
В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/22/7263829/
Дословно: "Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений".
Детали: Отмечается, что на время вторжения российских войск в Украину их силы насчитывали девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.
Такое количество вражеских войск и техники в разы превышало численность украинских сил.
В Офисе напомнили, что несмотря на договоренности о предоставлении украинской стороне гуманитарного коридора, ВС РФ в упор расстреляли наших военных. Позже россияне также убили раненых, которые не могли сопротивляться.
"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен", - сообщили в ОГПУ.
Процессуальное руководство в досудебном расследования осуществляет Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
Сейчас собранные доказательства совершения военных преступлений Россией переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства.
Почему это важно: В результате Иловайской трагедии украинские военные понесли одни из самых больших потерь со времени вторжения России на Донбасс - официально 366 погибших, около 450 раненых, 300 пленных и 84 пропавших без вести.
Когда вы уже рассадите по нарам виновных в " жертвах Иловайска" ?
ТЕХ которые ТУТ праздновали, когда ТАМ убивали наших воинов?