Влада намагається приховати правду про трагедії Іловайська та Дебальцевого, - Палиця

Рік тому президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування 29 серпня Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Фактично цей документ був приурочений до тих трагічних подій, які відбулися наприкінці серпня 2014 року в Іловайську, а потім і в Дебальцевому, коли через непрофесіоналізм і недалекоглядність вищого політичного та військового командування загинули сотні українських вояків.

Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця звертає увагу: зараз Офіс Генерального прокурора займається ганебним "відбілюванням" імовірних винуватців цих трагедій.

"Прокуратура стверджує, що єдиним фактором, який призвів до загибелі солдатів в Іловайську, є військова агресія з боку Росії. Проте насправді є багато запитань, на які ми так і не отримали відповіді. Чому в той час, коли російські війська готувалися переходити український кордон, у столиці проводився масштабний військовий парад? 2,5 тис. військовослужбовців і понад 150 одиниць військової техніки перебували в столиці, тоді як їх катастрофічно не вистачало на фронті! Хто спланував провальну операцію, віддав наказ послати беззбройні колони українських збройних підрозділів на вірну смерть?" - коментує політик.

Він нагадує, що парламентська група "За майбутнє" неодноразово закликала створити Тимчасову слідчу комісію, яка розслідувала б обставини трагедії. Але монобільшість у Верховній Раді заблокувала цю ініціативу. Це схоже на спробу приховати правду.

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"Ми не мовчатимемо і вимагаємо у президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних сил забезпечити прозоре і об'єктивне розслідування трагедій Іловайська та Дебальцевого. А у керівництва Верховної Ради - не перешкоджати створенню ТСК, яка має забезпечити об'єктивне і прозоре розслідування. Це наш обов'язок перед пам'яттю загиблих героїв і їхніх родин!"- каже Ігор Палиця.

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