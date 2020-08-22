УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4650 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
14 319 244

Влада намагається приховати правду про трагедії Іловайська та Дебальцевого, - Палиця

Влада намагається приховати правду про трагедії Іловайська та Дебальцевого, - Палиця

Рік тому президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування 29 серпня Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Фактично цей документ був приурочений до тих трагічних подій, які відбулися наприкінці серпня 2014 року в Іловайську, а потім і в Дебальцевому, коли через непрофесіоналізм і недалекоглядність вищого політичного та військового командування загинули сотні українських вояків.

Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця звертає увагу: зараз Офіс Генерального прокурора займається ганебним "відбілюванням" імовірних винуватців цих трагедій.

"Прокуратура стверджує, що єдиним фактором, який призвів до загибелі солдатів в Іловайську, є військова агресія з боку Росії. Проте насправді є багато запитань, на які ми так і не отримали відповіді. Чому в той час, коли російські війська готувалися переходити український кордон, у столиці проводився масштабний військовий парад? 2,5 тис. військовослужбовців і понад 150 одиниць військової техніки перебували в столиці, тоді як їх катастрофічно не вистачало на фронті! Хто спланував провальну операцію, віддав наказ послати беззбройні колони українських збройних підрозділів на вірну смерть?" - коментує політик.

Він нагадує, що парламентська група "За майбутнє" неодноразово закликала створити Тимчасову слідчу комісію, яка розслідувала б обставини трагедії. Але монобільшість у Верховній Раді заблокувала цю ініціативу. Це схоже на спробу приховати правду.

Читайте також: Офіс генпрокурора: єдина причина Іловайської трагедії - військова агресія ЗС РФ

"Ми не мовчатимемо і вимагаємо у президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних сил забезпечити прозоре і об'єктивне розслідування трагедій Іловайська та Дебальцевого. А у керівництва Верховної Ради - не перешкоджати створенню ТСК, яка має забезпечити об'єктивне і прозоре розслідування. Це наш обов'язок перед пам'яттю загиблих героїв і їхніх родин!"- каже Ігор Палиця.

Читайте також: "Перегляд виборів на Донбасі - здача національних інтересів", - Палиця

Автор: 

Палиця (62) Іловайськ (269) Дебальцеве (134) Офіс Генпрокурора (3236)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Влада намагається приховати правду про трагедії Іловайська та Дебальцевого, - Палиця - Цензор.НЕТ 4469
показати весь коментар
22.08.2020 17:32
+31
Прокуратура утверждает, что единственным фактором, который привел к гибели солдат в Иловайске, является военная агрессия со стороны России. - цитата

Этот убийственный фактор вызывает сомнения у палицы???? это требует доказательств?
показати весь коментар
22.08.2020 17:17
+27
зелебобики не хотят палицца. И палить своих хозяев запоребриковых.
показати весь коментар
22.08.2020 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
"СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені"
------
Рептилоиды ещё...
показати весь коментар
22.08.2020 19:09 Відповісти
В кожаных трусиках?
показати весь коментар
22.08.2020 19:44 Відповісти
Перекрито розслідування по зрадникам, ФСБ й шпигунам в тодішньому командуванні, їх доля провини за котли... Що говорить про подальше їх існування і підтримку.у владі.Та будуть названі й покарані обов"язково! При таких ******** тех. можливостях - тим більше. Цікаво, що б відповіли негідники на питання: що їм особисто поганого зробила Україна. Життя їх і сімей проходить тут, але не дякують, а руйнують і своє гніздо.Гірка правда наздожене їх. Вічна с
лава Героям, що ціною життя захистили Батьківщину!
показати весь коментар
23.08.2020 15:45 Відповісти
https://censor.net/user/461410 - ще один графоман, якже їх tокуя
показати весь коментар
22.08.2020 20:06 Відповісти
от ишака ничего требовать не надо, это бесполезно. его нужно выгнать нах, и навсегда.
показати весь коментар
22.08.2020 18:59 Відповісти
"За майбутнє майбахи" шукачі правди.
показати весь коментар
22.08.2020 19:03 Відповісти
"безоружные колонны украинских вооруженных подразделений"
Так и сказал?
показати весь коментар
22.08.2020 19:13 Відповісти
Бєнін злодій хоче правди ?
показати весь коментар
22.08.2020 19:14 Відповісти
Я за Юрку , редактора цензора переживаю ...тож его хлеб забрали ...хотя еще Дебальцево осталось
показати весь коментар
22.08.2020 19:33 Відповісти
Палица это новый проект Бени,крутят его по Г+Г почти каждый день
показати весь коментар
22.08.2020 19:35 Відповісти
палиця=каламойскій ще за кучми.
показати весь коментар
22.08.2020 19:48 Відповісти
Генерал Литвин бежал из-под Иловайска, бросая вооружение и технику, - комбат "Днепр-1" Береза
https://censor.net/news/305152/general_litvin_bejal_izpod_ilovayiska_brosaya_voorujenie_i_tehniku_kombat_dnepr1_bereza
показати весь коментар
22.08.2020 19:47 Відповісти
Хай Береза о себе расскажет, что он делал.
показати весь коментар
22.08.2020 20:30 Відповісти
Вы идёте по улице. Подходит здоровый мужик и избивает вас. Кто виноват? ВЫ!
Почему, вы, не занимались с детства спортом, единоборствами, самообороной, не носите газ. балончик, травматическое оружие. А?
Тоже самое с Иловайском и вообще с войной с россией.
показати весь коментар
22.08.2020 19:47 Відповісти
Ещё этот гандон подтявкивает, простите за эмоциональность.
показати весь коментар
22.08.2020 19:57 Відповісти
"Зеленский подписал указ о праздновании 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства" - взагалі-то такі дати не святкують, а відзначають (отмечают - рос.)
показати весь коментар
22.08.2020 20:01 Відповісти
" не все коту - масленица"(с)
показати весь коментар
22.08.2020 20:13 Відповісти
Група "За майбутнє" повнісю контролюється і фінансується євреєм коломойським. Тому робіть виводи.
показати весь коментар
22.08.2020 20:30 Відповісти
Не, ну я охреневаю. Уже использованная прокладка Коломойского открыла свою вонючую пасть и требует "типа справедливости". Падлица, который Игорь Петрович, ты ***** задницу жирному клопу вылизываешь с 2003 года- это только на моей памяти. А тогда тебя, гнида, уже керивныком Укрнафты от Коломойши сделали. И ты, паскудник, тут еще о патриотизме рассуждать собрался? При тебе спижжены миллионы у Укрнафты, при тебе окончательно развален Надворнянский НПЗ - это уже на пару пожизненных тянет. Если что, ****, я и в суде кое-что могу рассказать.
показати весь коментар
22.08.2020 20:44 Відповісти
Петрапо рошенка та його проросійських хенералів на гілляку без суда та слідства👆
показати весь коментар
22.08.2020 21:35 Відповісти
Чего ты возбудился? Изучай военную науку, там сказано и о стратегическом резерве Ставки, для обороны столицы, тем более, враги уже писали на танках "На Киев".
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу.
показати весь коментар
22.08.2020 22:46 Відповісти
Конечно пытаются скрыть. Главные виновники - нынешний гавонокомондующий Хомчак и бенины добробатовские шестерки.
показати весь коментар
22.08.2020 21:40 Відповісти
"Власти пытаются скрыть правду о трагедиях Иловайска и Дебальцево, - Палица" -
https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498 Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT5fb237vVAhULfRoKHZuXBFYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fipress.ua%2Fru%2Fnews%2Fbrat_lytvyna_brosyl_na_proyzvol_sudbi_svoyh_soldat_y_sbezhal_yz_sektora_d__korban_82228.html&usg=AFQjCNFS12FvNZl7RzbCeSd271gEzg2tRw Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
показати весь коментар
22.08.2020 22:04 Відповісти
Палица, чего удивляться?! Может Порошенко привлекли? Может Грымчака не выпустили?Или Пашинского? Или дело Омеляна не закрыли? Это здесь принять "натягивать сову на глобус". А по факту, Зеленский- это и есть Порошенко, но"на минималках"))). Точно такой же брехло, уже также начал по тупому пиариться. Ленточки в новый "туалет" еще не мотался по стране перерезать? Уже набрал свой собст.журнашлюхский пул и таскает их по стране, отвечая на их "коварные" вопросы))) Точно такой же, только глупее. Но безусловно, свой человек для Порошенко.
показати весь коментар
22.08.2020 22:16 Відповісти
По поводу парада во время Иловайска - в военной науке, есть термин "стратегический резерв Ставки, для обороны столицы".
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу.
показати весь коментар
22.08.2020 22:49 Відповісти
Толку баранам щось пояснювати. В них в головах війну почав Порошенко, а не *****, і їм навіть в голову не приходить, що війна почалася ще при Зеку в лютому.
показати весь коментар
23.08.2020 08:46 Відповісти
Котлы были созданы искусственно, потому что добровольцев-патриотов опасались не только в России. Созданием искусственных котлов враги и предатели преследовали каждый свои низменные цели.
показати весь коментар
22.08.2020 23:12 Відповісти
Хотя Украину и спасли эти немногочисленные добровольцы. Украинская власть оказалась фейком, из оравы дармоедов почти в миллион человек (СБУ, милиция, прокуратура, ВСУ, спецназ...) почти никто не хотел защищать Украину весной 2014. Если бы не эти ребята, то граница Украины сейчас проходила под Киевом, если не под Львовом.
показати весь коментар
22.08.2020 23:15 Відповісти
Ну, не совсем так, было и множество воинов, хорошо отвоевавших в 2014м.
Например, у добробатов не было тяжелого оружия, а наши военные с "Торнадо" хорошо уложили псковскх десантников, и кучу другой нечисти.
показати весь коментар
23.08.2020 21:47 Відповісти
А вот это - типично кремлевское внушение, которое Вам почему-то "зашло".
Я такое встречал у мюpидки - знатного антиукраиниста.

А правда выглядит так:

В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/22/7263829/

Дословно: "Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений".
Детали: Отмечается, что на время вторжения российских войск в Украину их силы насчитывали девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.
Такое количество вражеских войск и техники в разы превышало численность украинских сил.
В Офисе напомнили, что несмотря на договоренности о предоставлении украинской стороне гуманитарного коридора, ВС РФ в упор расстреляли наших военных. Позже россияне также убили раненых, которые не могли сопротивляться.
"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен", - сообщили в ОГПУ.
Процессуальное руководство в досудебном расследования осуществляет Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
Сейчас собранные доказательства совершения военных преступлений Россией переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства.
Почему это важно: В результате Иловайской трагедии украинские военные понесли одни из самых больших потерь со времени вторжения России на Донбасс - официально 366 погибших, около 450 раненых, 300 пленных и 84 пропавших без вести.
показати весь коментар
23.08.2020 21:50 Відповісти
Причем тут "кремлевское". Я верю своим глазам и ушам и хорошо помню ту ситуацию августа 2014 года. Ложь как бы украинской власти и безграничная тупость (или имитировали тупость, а делали свой коварный план по капитуляции Украины) просто зашкаливала.
показати весь коментар
24.08.2020 01:21 Відповісти
Щось забагато останнім часом палиці. Мабуть вибори скоро, палиця піариться.
показати весь коментар
22.08.2020 23:20 Відповісти
Гнилой урод. Ты там был? Ты вместе с Беней танки по 100 грн за литр заправлял.
показати весь коментар
22.08.2020 23:42 Відповісти
Или ты нах крысеныш *****
показати весь коментар
23.08.2020 01:03 Відповісти
ЗЕбилы!!!!
Когда вы уже рассадите по нарам виновных в " жертвах Иловайска" ?
ТЕХ которые ТУТ праздновали, когда ТАМ убивали наших воинов?
показати весь коментар
23.08.2020 04:23 Відповісти
А що це на Цензорі так часто стали публікувати малороських гавнюків? Ти Палиця сєпарська спитай Балогу як він в 2014 р. дороги в Закарпатті перекривав щоб зірвати мобілізацію.
показати весь коментар
23.08.2020 08:43 Відповісти
Все знают и молчат не желая отвечать за содеяное. И первым на пути к параше стоит бывший главком Порошенко и его свита. Их бездарность граничащая с предательством в руководстве ВСУ привела к огромным жертвам. И эти бездари и сейчас гавкают с трибуны ВР.
показати весь коментар
23.08.2020 09:05 Відповісти
Кого интересует мнение этой подстилки Коломойского?
показати весь коментар
23.08.2020 11:38 Відповісти
Все кто против расследования это потенциальны предатели Украины.
показати весь коментар
23.08.2020 11:44 Відповісти
в принципе, палица ( весьма мутный чувак) прав в своих обвинениях. как по мне, виноваты по нисходящей : 1-главнокомандующий ( шоколадный барыга конченый), 2- дедмопед- мужеложенко и дальше по нисходящей. отсутствие мозгов у говнокомандования, паркетной хенеральской шалупени, а может тихушная сдача интересов страны, предательство не исключается , желание уничтожить добровольцев, как самых патриотичных сил и презирающих барыгу и его шобло . только правящей мрази не нужны честные и полные расследования. и это уже характеризует говноправление. в илловайской трагедии все мутно от начала и до конца. и до тех пор пока не будет сделано полное и реальное расследование этого инцидента, страна будет вечно жить во лжи , и правящая мразь не будет уважать свой народ . а это полная задница для страны. правящие уроды боятся что всплывут их неблаговидные дела , как их предшественников так и текущей говновлапсти.
показати весь коментар
23.08.2020 12:09 Відповісти
После заявления Офиса Генпрокурора о том, что единственным виновником иловайской трагедии является Россия и лично Путин, Коломойский перевозбудился и дал команду своим шавкам вроде Палицы кукарекать
показати весь коментар
23.08.2020 13:27 Відповісти
Тупорылые ЗЕбилы все ближе и ближе к Ростову!
показати весь коментар
25.08.2020 09:33 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 