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Новости Коронавирус и карантин
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Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос

Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос

О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" заявили только 42% опрошенных россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, на вопрос, будут ли граждане делать прививки этой вакциной, 42% ответили: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем делать прививки".

По мнению главы ВЦИОМ, большинство россиян не хотят делать прививки, потому что "боятся, не верят, опасаются".

О неготовности делать прививки российской вакциной также заявили большинство из 3 040 медиков, опрошенных сервисом "Справочник врача" 12-13 августа. О согласии на вакцинацию сообщили 24,5% респондентов, 52% выразили противоположную точку зрения.

Также читайте: Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет

Напоминаем, 11 августа в России зарегистрировали якобы вакцину от коронавируса "Спутник V" или "Гам-Ковид-Вак". Это препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалии.

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вакцина (3814) карантин (16729) россия (95326) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
просто напишите на упаковке "боярышник особенный"...
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22.08.2020 19:55
+19
Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос - Цензор.НЕТ 7398

....
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22.08.2020 19:57
+18
С козырей пошел. Так не честно!
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22.08.2020 19:58
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Это не вакцина а сыворотка правды.
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22.08.2020 19:51 Ответить
У кацапов проснулся разум? Не может быть. Это лишь инстинкт самосохранения...
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22.08.2020 19:53 Ответить
просто напишите на упаковке "боярышник особенный"...
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22.08.2020 19:55 Ответить
С козырей пошел. Так не честно!
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22.08.2020 19:58 Ответить
Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос - Цензор.НЕТ 7398

....
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22.08.2020 19:57 Ответить
Да в водяру-бояру забаламутят!!
😁
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22.08.2020 19:57 Ответить
гы-гы-гы а если бы предложили на выбор вакцину ужасного госдепа?) или евросоюза)
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22.08.2020 19:57 Ответить
Честно говоря, никто в мире никакой вакциной не хочет прививаться, потому, что никакой пандемии не наблюдается.
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22.08.2020 22:02 Ответить
Ну, ніхто бидло й не змушує.
«20 июль 2020
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле.
Агентство утверждает, что в ходе закрытой программы вакцину от коронавируса уже в апреле получили топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены.Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.Один из собеседников агентства - исследователь, осведомленный о происходящем, - утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. По его словам, это решили не афишировать, дабы избежать наплыва потенциальных желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Bloomberg указывает, что источнику известны несколько десятков вакцинированных.

По данным агентства, среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Утверждается, что предлагали прививку и представителям «ФосАгро»: по информации издания, там еще рассматривают предложение. Обе компании отказались комментировать информацию агентству.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/07/2020/5f1520c39a7947ef6b9bd46d »
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22.08.2020 19:58 Ответить
вы будете смеяться, но это реальный документ))
Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос - Цензор.НЕТ 4408
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22.08.2020 19:59 Ответить
Классика
Маленький мальчик рыбу ловил,
Сзади к нему подошел крокодил.
Долго пыхтел крокодил старичёк -
В жопе застрял пионерский значёк.
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22.08.2020 20:10 Ответить
«ПОЖИЛОЙ МОСКВИЧ ПОДАВИЛСЯ САЛОМ, КОТОРОЕ ЕЛ В ТЕМНОТЕ

В Москве 56-летний житель подавился большим куском сала. Тот застрял в горле мужчины во время ужина в темноте.
Об этом пишет Цензор.Нет. Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/tsikavinki/pozhiloy-moskvich-podavilsya-salom-kotoroe-el-v-temnote-1419315.html »

Такшо українці: «Тіха українская ночь, але кацапи сало *********»....
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22.08.2020 20:16 Ответить
Да они там по всей России салом давятся... Только в Волгоградской области в позапрошлом году, два случая знаю... Вы, когда-нибудь, ели сало выращенной кацапом свиньи? Это не "САЛО", а "смазаная жиром верёвка". Соединительной ткани намного больше, чем самого жира - жуёшь, жуёшь, а разжевать невозможно... И проглотить, неразжёванное, нельзя...Попытки это сделать приводят к летальному исходу...
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23.08.2020 07:01 Ответить
Неудачно обмыл звездочку. Есть такой ритуал - бросать ее в стакан.
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22.08.2020 20:36 Ответить
кацапы, сер!
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22.08.2020 20:38 Ответить
А Вы не знаете о традиции обмывания звёздочек в полном стакане водки?
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22.08.2020 22:06 Ответить
русня все на свете обмывает в полном стакане водки.
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22.08.2020 23:53 Ответить
А как же расеюшка впереди планетьі все!

Сверхдяржава!
Лучшая медицина в мире - расейская!

Кажись, кацапьі начали что-то подозревать.
Да здравствует поголовная вакцинация кацапав!
расейскую вакцину в каждую кацапцкую семью!
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22.08.2020 20:05 Ответить
Принудительно всех ширнуть.
Скрипалям понравилось
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22.08.2020 20:06 Ответить
ВСЕХ РОССИЯН ПРИВИВАТЬ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ ПРИ-НУ-ДИ-ТЕЛЬ-НО!!!!
ЧТО БЫ ЗНАЛИ ВСЕ ПРО ЛАПШУ НА УШАХ.
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22.08.2020 20:08 Ответить
Сейчас по всему миру катится волна недоверия к вакцинам. Люди забыли что такое эпидемии и толпы полупарализованых инвалидов. Похоже что в этом опросе в 52% смешаны доверие к российской прививке, и общее доверие к прививкам. Точнее было бы поставить два вопроса: первый, доверяете ли вы прививкам, и второй вопрос для тех кто доверяет, готовы ли вы привиться от ковида вакциной российского производства. Тогда можно было бы установить точнее. Хотя там у них за поребриком не всё так однозначно. Если Соловёв раскажет что так надо и Гундяев освятит сыровотку кадылом то многие пойдут даже мышьяк пить а не только вакцину получать.
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22.08.2020 20:11 Ответить
Не знаю-не знаю!Ху#ломон сказал всем в рай.
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22.08.2020 20:13 Ответить
...все ништяк, сколеновстающие - импортозамещение вам поможет
Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос - Цензор.НЕТ 1708
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22.08.2020 20:21 Ответить
А еще подорожник прикладывать
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22.08.2020 23:47 Ответить
"По его мнению главы ВЦИОМ, большинство россиян не хотят делать прививки, потому что "боятся, не верят, опасаются".

Странно поставлен опрос! А где ответы: "не считают нужным тратить большие деньги на маловероятное событие"?
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22.08.2020 20:23 Ответить
Прививайтесь кацапчики, прививайтесь.. смерть это не больно.. больно жить как вы живете..
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22.08.2020 20:33 Ответить
А зря!
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22.08.2020 20:35 Ответить
Русофобы и биндеровцы.
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22.08.2020 20:38 Ответить
Расстрелять!!!
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22.08.2020 20:38 Ответить
***** холопов спрашивать не будет🤣
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22.08.2020 20:42 Ответить
нада нада нада!!! ну што ви в самом дєлє таваріщі!!! бистра всє на прівівку! і нам легше буде) чим вас менше)
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22.08.2020 20:45 Ответить
Вата охренела полностью? Что значит не хотят прививаться?! Куда смотрит ОМОН, ФСБ?
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22.08.2020 20:49 Ответить
Понад половина росіян не хочуть робити щеплення від COVID-19 вітчизняною вакциною, - опитування - Цензор.НЕТ 4920
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22.08.2020 21:05 Ответить
зебобики бойдут на прививку.
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22.08.2020 21:49 Ответить
Да ладно!)
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22.08.2020 22:00 Ответить
Зря. Проредили бы баранов.
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22.08.2020 22:36 Ответить
Где то читал, что Венесуэла согласна дать 500 человек для тестирования на них кацапсячей вакцины от короны
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22.08.2020 23:04 Ответить
Коли путлер скличе своїх головорізів і вас москалів почнуть дубасити,як белорусів ви всі разом із своїми дітьми побіжите робити прививки,а вбивцю путлера будете носити на руках.
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22.08.2020 23:23 Ответить
эту кацапошоблу сначало надо принудительно от победобесия и путиноскрепия привить,ибо в сранении с ними сов19 не такой уж и мерзкий вирус.
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22.08.2020 23:31 Ответить
Та вакцинуйтеся, лошари. Це ж ваше, зкріпне!
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22.08.2020 23:37 Ответить
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

шо, уж нє хотят пострадать скрєпно..?

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1297093753409277952 11 ч

Давно відчуваю гниль в російській літературі, та не вдавалось сформулювати, В ЧОМУ вона, та гниль. А паніhttps://mobile.twitter.com/o_zabuzhko @o_zabuzhko сформулювала.
ТОЛСТОЄВЩИНА, якою досі забивають голови дітям, яку за мільярди нафтодоларів просувають у світі як щось високе -
Все.Це.Просто.Російський.Нацизм.

Понад половина росіян не хочуть робити щеплення від COVID-19 вітчизняною вакциною, - опитування - Цензор.НЕТ 2919
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22.08.2020 23:39 Ответить
это кто такое сказал?5 канал.канал честных новостей
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23.08.2020 00:58 Ответить
Возможно действующим веществом вакцины есть спирт. А остальные добавки провоцируют побочные эффекты.
Именно спирт подтверждает присвоение воинских званий, украшает любой праздник, сподвигает к творчеству, фиксирует события изменения численности родственников...

А если серьезно. Из мрака холодной войны появилась ядреная ракета непредсказуемой траэктории полета и самоликвидации. Возможно и корона-19 - побочный продукт заброшеных лабораторий шизанутых боевых вирусологов. Может и вакцина из тех диких времен, когда в случае ядерного взрыва рекомендовалось лечь и положить автомат под себя (чтоб не испортился). Нашли документы и слепили. А может той вакциной даже можно не только солдат лечить но и крыс травить.
Новое поколение не жило при совке, не ощутило всей той п*данутости военной науки ссср.
P.S. А Навальный, часом, не вакцинировался?
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23.08.2020 01:27 Ответить
И как на Мокшании не боятся вакцины от института имени однофамильца (кто знает, может и родственника) славного запорозького козацького отамана Гамалії.
"Как вы яхту назовете, так она и поплывет"
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23.08.2020 01:46 Ответить
А в Киеве она есть? (ихняя вакцина)
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23.08.2020 04:16 Ответить
Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос.

А кацапів ніхто питати і не буде. Он їхній Айфоня (карлик-медвед) нещодавно обмовився за Фрейдом: "Масова вакцинація буде сприяти поширенню хвороби" (не вірите, погугліть самі та переконайтесь).
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23.08.2020 06:26 Ответить
Хороший тест на наличие придурков в популяции. Те, что не хотят пусть живут, остальных срочно привить, может меньше путерастов в Мордоре станет
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23.08.2020 07:34 Ответить
Понад половина росіян не хочуть робити щеплення від COVID-19 вітчизняною вакциною, - опитування - Цензор.НЕТ 6832
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23.08.2020 18:14 Ответить
 
 