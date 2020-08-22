Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос.

О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" заявили только 42% опрошенных россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, на вопрос, будут ли граждане делать прививки этой вакциной, 42% ответили: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем делать прививки".

По мнению главы ВЦИОМ, большинство россиян не хотят делать прививки, потому что "боятся, не верят, опасаются".

О неготовности делать прививки российской вакциной также заявили большинство из 3 040 медиков, опрошенных сервисом "Справочник врача" 12-13 августа. О согласии на вакцинацию сообщили 24,5% респондентов, 52% выразили противоположную точку зрения.

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Напоминаем, 11 августа в России зарегистрировали якобы вакцину от коронавируса "Спутник V" или "Гам-Ковид-Вак". Это препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалии.