Более половины россиян не хотят прививаться от COVID-19 отечественной вакциной, - опрос
О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" заявили только 42% опрошенных россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, на вопрос, будут ли граждане делать прививки этой вакциной, 42% ответили: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем делать прививки".
По мнению главы ВЦИОМ, большинство россиян не хотят делать прививки, потому что "боятся, не верят, опасаются".
О неготовности делать прививки российской вакциной также заявили большинство из 3 040 медиков, опрошенных сервисом "Справочник врача" 12-13 августа. О согласии на вакцинацию сообщили 24,5% респондентов, 52% выразили противоположную точку зрения.
Напоминаем, 11 августа в России зарегистрировали якобы вакцину от коронавируса "Спутник V" или "Гам-Ковид-Вак". Это препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалии.
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«20 июль 2020
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле.
Агентство утверждает, что в ходе закрытой программы вакцину от коронавируса уже в апреле получили топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены.Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.Один из собеседников агентства - исследователь, осведомленный о происходящем, - утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. По его словам, это решили не афишировать, дабы избежать наплыва потенциальных желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Bloomberg указывает, что источнику известны несколько десятков вакцинированных.
По данным агентства, среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Утверждается, что предлагали прививку и представителям «ФосАгро»: по информации издания, там еще рассматривают предложение. Обе компании отказались комментировать информацию агентству.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/07/2020/5f1520c39a7947ef6b9bd46d »
Маленький мальчик рыбу ловил,
Сзади к нему подошел крокодил.
Долго пыхтел крокодил старичёк -
В жопе застрял пионерский значёк.
В Москве 56-летний житель подавился большим куском сала. Тот застрял в горле мужчины во время ужина в темноте.
Об этом пишет Цензор.Нет. Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/tsikavinki/pozhiloy-moskvich-podavilsya-salom-kotoroe-el-v-temnote-1419315.html »
Такшо українці: «Тіха українская ночь, але кацапи сало *********»....
Сверхдяржава!
Лучшая медицина в мире - расейская!
Кажись, кацапьі начали что-то подозревать.
Да здравствует поголовная вакцинация кацапав!
расейскую вакцину в каждую кацапцкую семью!
Скрипалям понравилось
ЧТО БЫ ЗНАЛИ ВСЕ ПРО ЛАПШУ НА УШАХ.
Странно поставлен опрос! А где ответы: "не считают нужным тратить большие деньги на маловероятное событие"?
шо, уж нє хотят пострадать скрєпно..?
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1297093753409277952 11 ч
Давно відчуваю гниль в російській літературі, та не вдавалось сформулювати, В ЧОМУ вона, та гниль. А паніhttps://mobile.twitter.com/o_zabuzhko @o_zabuzhko сформулювала.
ТОЛСТОЄВЩИНА, якою досі забивають голови дітям, яку за мільярди нафтодоларів просувають у світі як щось високе -
Все.Це.Просто.Російський.Нацизм.
Именно спирт подтверждает присвоение воинских званий, украшает любой праздник, сподвигает к творчеству, фиксирует события изменения численности родственников...
А если серьезно. Из мрака холодной войны появилась ядреная ракета непредсказуемой траэктории полета и самоликвидации. Возможно и корона-19 - побочный продукт заброшеных лабораторий шизанутых боевых вирусологов. Может и вакцина из тех диких времен, когда в случае ядерного взрыва рекомендовалось лечь и положить автомат под себя (чтоб не испортился). Нашли документы и слепили. А может той вакциной даже можно не только солдат лечить но и крыс травить.
Новое поколение не жило при совке, не ощутило всей той п*данутости военной науки ссср.
P.S. А Навальный, часом, не вакцинировался?
"Как вы яхту назовете, так она и поплывет"
А кацапів ніхто питати і не буде. Он їхній Айфоня (карлик-медвед) нещодавно обмовився за Фрейдом: "Масова вакцинація буде сприяти поширенню хвороби" (не вірите, погугліть самі та переконайтесь).