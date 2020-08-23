Считывание черных ящиков подтвердило, что самолет "МАУ" был исправен, - Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофе украинского самолета Евгений Енин прокомментировал последние заявления авиационных властей Ирана, которые озвучили некоторые выводы по анализу "черных ящиков" и высказалась о перспективах выплаты компенсаций за сбитый в начале года в небе у Тегерана самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Прошло 8 месяцев с момента катастрофы и иранская сторона, которая является ответсвенной за техническое расследование, наконец решила обнародовать результаты считывания "черных ящиков", которое, я хотел бы напомнить, произошло во Франции почти полтора месяца назад. И указанное расследование подтвердило то, что мы с самого начала предполагали, что самолет был абсолютно исправен, как и все его системы, все пилоты действовали в соответствии с имеющимися иструкциями, и более того указанный рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской как военной, так и гражданской администрации. Более того, четко подтверждено, что причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны", - сказал Енин.

Чиновник отметил, что украинская сторона будет продолжать свои усилия в рамках переговорного процесса с Ираном с целью привлечения иранской стороны к международной правовой ответственности.

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"Будем требовать гарантий неповторения указанных инцидентов, и кроме того, требовать компенсаций как родственникам погибших пассажиров авиакомпании "МАУ", так и государству Украина. Мы надеемся, что иранская сторона предоставит нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда не были", - добавил замглавы МИД.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

11 августа председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях. Однако позже заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что председатель центральной страховой организации Ирана не уполномочен делать такие заявления.