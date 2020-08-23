Зчитування чорних скриньок підтвердило, що літак МАУ був справним, - Єнін
Заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін прокоментував останні заяви авіаційної влади Ірану, яка озвучила деякі висновки щодо аналізу чорних скриньок і висловилася про перспективи виплати компенсацій за збитий на початку року в небі біля Тегерану літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Минуло 8 місяців із моменту катастрофи. Іранська сторона, яка є відповідальною за технічне розслідування, нарешті вирішила оприлюднити результати зчитування чорних скриньок, яке, я хотів би нагадати, відбулося у Франції майже півтора місяця тому. І зазначене розслдіування підтвердило те, що ми із самого початку припускали, що літак був абсолютно справним, як і всі його системи, всі пілоти діяли відповідно до наявних іструкцій, ба більше, зазначений рейс отримав всі потрібні погодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації. Окрім того, чітко підтверджено, що причиною трагедії стало влучання в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони", – сказав Єнін.
Чиновник зазначив, що українська сторона продовжуватиме свої зусилля в рамках переговорного процесу з Іраном із метою притягнення іранської сторони до міжнародної правової відповідальності.
"Вимагатимемо гарантій неповторення зазначених інцидентів. Крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів МАУ, так і Україні. Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якими б гіркими ця інформація і правда не були", - додав заступник міністра закордонних справ.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
11 серпня голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані заявив, що Іран не буде виплачувати МАУ компенсацію за збитий у січні літак, оскільки авіалайнер був застрахований у європейських страхових компаніях. Однак пізніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що голова центральної страхової організації Ірану не уповноважений робити такі заяви.
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