"Европейская Солидарность" поддерживает подписание Меморандума единства украинских сил, - заявление партии
Партия "Европейская Солидарность" поддерживает и разделяет обращение общественных деятелей по консолидации патриотических организаций, движений и партий и подписание Меморандума единства украинских сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Мы убеждены, что только совместные усилия ответственных действенных граждан способны сохранить Украину в чрезвычайно сложное время украинской истории.
Украина, ее независимость, ее европейское будущее - в опасности. Внешний враг - Путин, оккупировавший нашу землю, не собирается отказываться от своих захватнических намерений. Внутренняя беда - непрофессиональная, популистская зеленая власть, разменивает свою ответственность перед народом на дешевые спектакли. А наглая и циничная пророссийская политическая колонна не скрывает своего желания вернуть Украинское государство в имперское стойло.
Усилия этого "тройственного союза" уже поставили Украину на краю пропасти капитуляции и экономической катастрофы.
В такие времена как никогда важна ответственность и умение побороть собственные амбиции ради национальных интересов.
Именно поэтому мы поддерживаем Меморандум единства украинских сил и призываем все национальные государственные партии, движения и объединения, общественные организации присоединиться к Меморандуму и продемонстрировать умение действовать вместе ради свободы и независимости нашей страны.
Потому что Украина у нас одна. И она - прежде всего!
Слава Украине!", - говорится в заявлении.
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Но люди имеют право и будут выбирать.
А вы работайте и доказывайте, что вы лучше. А то бесконечное нытье, "а что там у Порошенка" вам баллов не добавит.
Эта мелкая, гопническая шушера может только мчтать о колбасе "по 2.20, как в СССР" или о том, как бы
найти кладкто бы им денег подбросил.
Смею Вас заверить: Ваша истерика будет продолжаться и дальше, потому что доказательств нет. Их и не было, и нет.
Поймите это наконец, и успокойтесь. Нет Барыги, есть проукраинский Президент Порошенко.
Когда Вы с этим согласитесь - Вам станет наконец легче жить.
Жить по правде - приятно.
ЯК ТІЛЬКИ ТЕМА ПРО ПОРОШЕНКО,ЗРАЗУ АКТИВІЗУЄТЬСЯ ВСЯ ЙОГО ТРОЛЕФЕРМА....)))
Видумає ще не те.
А на фамилию "Порошенко" у тебя прокол в мышлении.
Еще раз: какие доказательства, что он барыга?
Ну, не показывай же себя "юным идиотом", с которыми ты борешься в других темах.
По поводу картинки: откуда цифры? 52 тысячи долларов - это что, о.уенная сумма? Ты хоть смотришь на саму картинку, какие там цифры изображены?
Следует признать, что это "визначення" было ошибочным.
Ошибки бывают. Главное - в них не упорствовать.
И оставьте в покое тех, кто хочет присоединится к тем, кто за свою украинскую Армию, язык и веру.
Они имеют на это законное ПРАВО.
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу...
Если выбрали "как в СССР", то п*здовали бы в ЛДНР или в Крым (в Kрыму стало точняк как в СССР, в Крыму воду по часам подавать будут, а горячую вообще нафиг отключают).
Вот не пойму я: если так нравится тоталитаризм Китая, то почему бы не отчалить в Китай, зачем тащить его в Австралию?
Если так близок одиннароТ и "русский мир", то почему бы не перехать в ЛДНР? Ведь граница то открыта, никого не отстреливают.
Но не едут, вот не едут - и все, а только тащат и тащат, тащат и тащат г*вно к хорошим людям. И сколько не задавала я этот вопрос: "Почему же вы не передете?" - не дали мне на него ответа.
Шановні представники патріотичних
політичних сил і громадських організацій!
Партія ВО «Батьківщина» вдячна вам за запрошення до обговорення Меморандуму єдності українських сил. Керівництво нашої партії взяло участь у нараді та висловлює повагу до важливої та благородної мети зібрання.
«Батьківщина» поділяє позиції запропонованого до підписання Меморандуму та вважає, що об'єднання реальних патріотичних, проєвропейських сил для протидії зовнішній агресії та внутрішнім негараздам є надзвичайно актуальним. Водночас у нас викликає занепокоєння склад підписантів, що може дискредитувати саму ідею такого важливого єднання.
Йдеться про Петра Порошенка. Ми маємо обґрунтовані підстави вважати, що він і його найближче оточення прагнуть використати намір справжніх патріотів об'єднатися для прикриття своїх брудних політичних цілей і повернення до наживи від корупційних оборудок через політику.///****ДОСИТЬ ОБГРУНТОВАНА ПІДОЗРА...ОСОБЛИВО ПОДУМАТИ ВАРТО НАЦІОНАЛІСТАМ...чИ ПРИЄДНУВАТИСЬ ДО "ПІДПИСАНТА",КОТРИЙ ОБВЯЗКОВО "ПРОКИНЕ" СОРАТНИКІВ.
Політрада нашої партії вважає, що діяльність Петра Порошенка в політиці є фальшивою імітацією патріотизму. У той час, коли вся країна протистояла режиму Януковича, коли лідер нашої політичної сили була кинута за ґрати за політично вмотивованими звинуваченнями, цей «патріот» політично та організаційно цементував злочинний режим, працюючи міністром в уряді Азарова. Як міністр економіки він займав одну з ключових позицій у корупційній системі Януковича.
"НАША УКРАЇНА" ОПРИЛЮДНИЛА ОРИГІНАЛ МЕМОРАНДУМУ ПРО СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
05.09.2006 15:01
КИЇВ, 5 вересня. (Укрінформ). Прес-служба блоку "Наша Україна" оприлюднила оригінал тексту меморандуму про створення Коаліції національної єдності, підписаний 3 серпня, у ніч підписання Універсалу національної єдності.
У документі, зокрема, зазначається, що представники Партії регіонів, блоку "Наша Україна", Соціалістичної партії і Комуністичної партії домовилися укласти угоду про створення Коаліції національної єдності в складі депутатських фракцій цих політичних сил.
Юля идет лесом. Причем мимо всех объединений.
Уже все убедились в том, что лучше держаться от нее подальше.
Ей осталось объединяться только с Ляжком, да и то очень скоро разгрызуться, как показывает предыдущая история их отношений.
Если в "Матькывщине, еще не все под ее лабутенами, пусть подумают
И, главное, кто после этого захочет объединяться с вами?
Назови человека много раз собакой - он загавкает. А вы постоянно всех обзываете дебилами и предателями, а себе единственным приписываете патриотизм.
После такого отвратительного отношения нормальный, уважающий себя человек, вам руку не подаст.
А от ми, рухівці, збираємося з Європейською Солідарністю. І не тільки ми збираємось.
А вам 73/43%зебілам - об'єднуватись з зажопами і шаріками. Такий вам фатум.
Здесь и боль, и радость, гордость и слезы.
И все это наш народ переживает самостоятельно.
Открытие «Стены Памяти» у Михайловского Златоверхого собора - за средства украинцев, поднятие самого большого флага страны - опять же без присутствия власти.
Завтра 29-я годовщина Независимости - Марш Защитников Украины организовали сами защитники и волонтеры, власть снова в стороне, о военном параде и вовсе нечего говорить, потому как его не будет.
Вспоминаем шестую годовщину Иловайской трагедии и уже третий день подряд наблюдаем, как люди из аппарата президента пересаживают дерево у Народной Стены Памяти к какой ни они, ни президент не имеют никакого отношения. Причем, от слова совсем.
Где уж нам уж выйти замуж.На фоне величайшего лидера современности блекнет любая элита
Где уж нам уж выйти замуж.
дотримуватися принципів, викладених у Меморандумі єдності українських
сил. Закликає словами:
"Усвідомлюючи загрози українській державності та необхідність консолідації усіх патріотів, громадянське суспільство звертається до патріотичних партій та громадських об'єднань дотримуватися принципів, викладених у Меморандумі єдності українських сил.
Сьогодні, в День Державного Прапора України, закликаємо державницькі партії/організації та небайдужих українців підтримати цей текст і з 21.00 розмістити його з вашим коментарем на власних ресурсах.
Сьомий рік Росія веде війну проти України. Наша держава продовжує зазнавати збройної агресії з боку Росії, яка веде багатовимірну війну проти нашого народу і нашої держави. Це війна на знищення України як незалежної європейської країни. Таку Україну російська владна еліта вважає своїм ворогом.
Агресор помітно посилив тиск на усіх напрямах. Ситуація в Україні і навколо неї суттєво погіршилася через некомпетентність і прорахунки нинішньої влади. Її дії становлять загрозу національній безпеці і самому існуванню України.
Виконання Мінських домовленостей на російських умовах та гасло "мир за будь-яку ціну" прирікають Україну на поразку. Руйнуються державні інституції, сектор безпеки і гуманітарна сфера.
Розгортається реванш проросійських сил всередині країни. Триває процес політично мотивованого вибіркового правосуддя, наступ на свободу слова, українську мову та ідентичність. Згортаються реформи, зупиняється поступ на шляху до ЄС і НАТО.
Протистояти цим загрозам ми можемо лише разом. Разом - переможемо!
Запорукою української перемоги є воля нашого народу чинити опір агресору заради розбудови вільної, справедливої та успішної європейської країни - національної та демократичної держави, яка ефективно гарантує громадянам всіх національностей безпеку і добробут, свободу, соціальну справедливість і дотримання прав людини.
Розбудова саме такої держави є нашою спільною метою, попри існуючу між нами різницю в поглядах на окремі проблеми.
Прийшов час об'єднати наші зусилля для захисту незалежності, суверенітету і конституційного ладу України від зовнішнього та внутрішнього ворожого наступу.
Заради спільної мети, ми визначаємо такі пріоритетні завдання нашого об'єднання:
- відсіч будь-яким спробам укласти капітулянтський мир з Росією на умовах агресора та спробам без деокупації провести вибори на територіях, що перебувають під тимчасовим контролем російської окупаційної адміністрації, а також спробам запровадити особливий статус для цих територій;
- відсіч будь-яким спробам саботувати курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, членство України в ЄС та НАТО;
- звільнення Криму та Донбасу на умовах України;
- забезпечення приходу до влади державницьких сил, спроможних протидіяти реваншистським зазіханням на незалежну державність України;
- демонтаж олігархічної системи;
- сприяння мобілізації ресурсів суспільства і держави для підвищення обороноздатності України;
- модернізація економіки та інфраструктури країни відповідно до нагальних потреб українського суспільства;
- підтримка української мови та культури, захист українського інформаційного простору від ворожої пропаганди;
- подолання корупції в усіх сферах суспільного життя;
сталий розвиток України як європейської національної та демократичної держави.
Ми зобов'язуємося:
- об'єднувати сили національної опозиції на засадах взаємної відповідальності, рівності та партнерства;
- консолідувати усі державницькі сили у Верховній Раді України, місцевих радах та під час акцій протесту;
- спільно захищати патріотів України, які зазнають незаконних переслідувань;
- проводити виборчі кампанії на засадах чесної конкуренції, розв'язувати суперечки між патріотичними державницькими силами через консультації та досягнення компромісу;
- прозоро сформувати громадсько-політичну координаційну платформу для захисту Незалежності України.
Закликаємо всі державницькі партії, рухи та об'єднання, громадські організації та небайдужих українців приєднатися до цього Меморандуму і таким чином продемонструвати нашу єдність.
Єдність - наша сила і запорука перемоги!" - йдеться у Меморандумі.
Процент поддержки ЄС среди населения растет с каждьім днем постоянно.
Но я ж не "михельсолн с ботофермы", а - приготовил обувь, рюкзак, оружие и патроны сколько было - чтоб отбиваться.
Но тут пришел ПетрЛяксеичСладкоголосый и з-аявил, что войну он отменяет, а будет ото "ато"... а потом ОнВеликий отменил и добровольцев, торговать в десны с рашкой мешали, хулиганы..
И все-то у вас враги Украины: Смешко, Гриценко, Тимошенко, Садовой и др. Все, как один кремлёвские зозули, зрадники и прочее.
Почему ж тогда большинство людей против ТС, хотят в ЕС и НАТО ? Почему?