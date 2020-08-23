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"Європейська Солідарність" підтримує підписання Меморандуму єдності українських сил, - заява партії

Партія "Європейська Солідарність" підтримує і поділяє звернення громадських діячів щодо консолідації патріотичних організацій, рухів і партій та підписання Меморандуму єдності українських сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми переконані, що лише спільні зусилля відповідальних дієвих громадян здатні зберегти Україну у надзвичайно складний час української історії.

Україна, її незалежність, її європейське майбутнє – у небезпеці. Зовнішній ворог – Путін, який окупував нашу землю, не збирається відмовлятись від своїх загарбницьких намірів. Внутрішня біда – непрофесійна, популістська зелена влада, розмінює свою відповідальність перед народом на дешеві спектаклі. А нахабна та цинічна проросійська політична колона не приховує свого бажання повернути Україну в імперське стійло.

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Зусилля цього "троїстого союзу" вже поставили Україну над прірвою капітуляції та економічної катастрофи.

У такі часи як ніколи важлива відповідальність та вміння поборювати власні амбіції заради національних інтересів.

Саме тому ми підтримуємо Меморандум єдності українських сил та закликаємо всі національні державницькі партії, рухи та об’єднання, громадські організації приєднатися до Меморандуму та продемонструвати вміння діяти разом заради свободи та незалежності нашої країни.

Адже Україна у нас одна. І вона - понад усе!

Слава Україні!" - йдеться в заяві.

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Автор: 

Меморандум (182) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+51
Что ты, чувырло, сюда влезло, иди в свое зеленое болото!
Порошенко лучший през Украины!
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23.08.2020 22:11
+46
Что сделал Порошенко за годы своего президентства

Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
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23.08.2020 22:15
+27
Зламав путінський план «Новороссия», по оккупації Лівобережної України.
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23.08.2020 22:29
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Дмитрику, ви кожен день користуєтеся одними і тими літерами з ригоаналами і їх 33. Вам не соромно?
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23.08.2020 22:53 Відповісти
..Будеш повчати своїх діточок . як на *ізіке * писати !
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23.08.2020 22:56 Відповісти
Бачу такі не нудить одними і тими літерами користатися))
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23.08.2020 23:01 Відповісти
Как не перекрашивай забор, меняй ему название, он все равно остаётся забором. Будка ПП тоже самое, ЕС был и будет Европейский Союз,фсё.
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23.08.2020 22:55 Відповісти
и за что тебя мамка по голове ночным горшком била, за что не взлюбила свое сонэчко?
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23.08.2020 23:05 Відповісти
Ты гей??? Только геи себе такое позволяют.
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23.08.2020 23:12 Відповісти
петушок, пару ищешь? Ищи мимо!
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23.08.2020 23:14 Відповісти
Зюзики, так что вы волнуетесь? Сделаете что-то хорошее, люди будут объединятся вокруг вас.
Но люди имеют право и будут выбирать.
А вы работайте и доказывайте, что вы лучше. А то бесконечное нытье, "а что там у Порошенка" вам баллов не добавит.
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23.08.2020 23:08 Відповісти
Никак невозможно.
Эта мелкая, гопническая шушера может только мчтать о колбасе "по 2.20, как в СССР" или о том, как бы найти клад кто бы им денег подбросил.
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24.08.2020 06:38 Відповісти
Зебилы, так что за полтора года Вавий Сцыкливй сделал хорошего? Давай, расскажите мне как космические ракеты бороздят просторы Большого театра
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23.08.2020 23:11 Відповісти
Петя не на шутку начал топить Зелю. Вопреки предыдущим договоренностям. Как всегда подленько и изподтишка. Да здравствует Петя-суперпатриот, тьфу.
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23.08.2020 23:11 Відповісти
какие "предыдущие договоренности", дятелко, не все грибы одинаково полезны!
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23.08.2020 23:16 Відповісти
Вы, видно, в грибах большой спец. Я то нет.
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24.08.2020 16:16 Відповісти
Руснявые, если не подленько, то покажите, для начала, анализы Фуцмана. Или сцикотно?
"Європейська Солідарність" підтримує підписання Меморандуму єдності українських сил, - заява партії - Цензор.НЕТ 8416
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24.08.2020 00:58 Відповісти
Это ты хочешь сказать, что Порошенко берёт пример с "Прекрасного Какаду" и действует так, как тот действовал с Федыной и Зверобой?
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24.08.2020 04:41 Відповісти
Не знаю, кто такой Какаду. Но знаю, что Зеля, что Петя - два долбодятла.
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24.08.2020 16:15 Відповісти
О предыдущих договоренностях можно поподробнее?
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23.08.2020 23:17 Відповісти
а псу смердючему лишь бы нагадить. за решетку мегамародера пэтьку
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23.08.2020 23:20 Відповісти
воняет? подмываться не пробовала? Говорят помогает устранить неприятные запахи
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23.08.2020 23:24 Відповісти
Доказательства есть, или это только истерика?
Смею Вас заверить: Ваша истерика будет продолжаться и дальше, потому что доказательств нет. Их и не было, и нет.
Поймите это наконец, и успокойтесь. Нет Барыги, есть проукраинский Президент Порошенко.
Когда Вы с этим согласитесь - Вам станет наконец легче жить.
Жить по правде - приятно.
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23.08.2020 23:46 Відповісти
НУ НІ..я СОБІ..
ЯК ТІЛЬКИ ТЕМА ПРО ПОРОШЕНКО,ЗРАЗУ АКТИВІЗУЄТЬСЯ ВСЯ ЙОГО ТРОЛЕФЕРМА....)))

"Європейська Солідарність" підтримує підписання Меморандуму єдності українських сил, - заява партії - Цензор.НЕТ 4731
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24.08.2020 00:08 Відповісти
ЧИ Є бАРИГА,уКРАЇНА ВИЗНАЧИЛАСЬ ДАВНО..щЕ НА ВИБОРАХ...
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24.08.2020 00:09 Відповісти
садовий самодроч.
Видумає ще не те.
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24.08.2020 00:17 Відповісти
Ты вроде вменяемый хлопец, на тему ковида правильно строишь юных идиотов...
А на фамилию "Порошенко" у тебя прокол в мышлении.
Еще раз: какие доказательства, что он барыга?
Ну, не показывай же себя "юным идиотом", с которыми ты борешься в других темах.
По поводу картинки: откуда цифры? 52 тысячи долларов - это что, о.уенная сумма? Ты хоть смотришь на саму картинку, какие там цифры изображены?
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24.08.2020 00:26 Відповісти
ВИЗНАЧИЛАСЬ
Следует признать, что это "визначення" было ошибочным.
Ошибки бывают. Главное - в них не упорствовать.
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24.08.2020 00:30 Відповісти
Главбарыга в Украине - каломойша
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24.08.2020 00:58 Відповісти
Митя, малохольное, а к сути лозунга есть претензии? Или ты тоже, как и Вавий, любиш шутить за термос?
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23.08.2020 23:26 Відповісти
"Європейська Солідарність" підтримує підписання Меморандуму єдності українських сил, - заява партії - Цензор.НЕТ 907
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23.08.2020 23:39 Відповісти
Ну надо понимать, что зелень против украинской армии, веры, языка.Так так и скажите.
И оставьте в покое тех, кто хочет присоединится к тем, кто за свою украинскую Армию, язык и веру.
Они имеют на это законное ПРАВО.
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу...
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23.08.2020 23:40 Відповісти
Каждый, несомненно, имеет право на выбор, но зачем же тащит свой выбор в Украину?
Если выбрали "как в СССР", то п*здовали бы в ЛДНР или в Крым (в Kрыму стало точняк как в СССР, в Крыму воду по часам подавать будут, а горячую вообще нафиг отключают).

Вот не пойму я: если так нравится тоталитаризм Китая, то почему бы не отчалить в Китай, зачем тащить его в Австралию?
Если так близок одиннароТ и "русский мир", то почему бы не перехать в ЛДНР? Ведь граница то открыта, никого не отстреливают.
Но не едут, вот не едут - и все, а только тащат и тащат, тащат и тащат г*вно к хорошим людям. И сколько не задавала я этот вопрос: "Почему же вы не передете?" - не дали мне на него ответа.
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24.08.2020 06:43 Відповісти
Ну об'єднуються і що? Звичайна політична двіжуха але кількість прихід років Зеленського на гілці просто вражає, якщо враховувати той факт, що на сусідній гілці вашого президента публічно звинувачують в державній зраді!
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23.08.2020 23:45 Відповісти
*прихільників
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23.08.2020 23:46 Відповісти
Позиція партії «Батьківщина» щодо Меморандуму єдності українських силhttps://ba.org.ua/category/news/ Новини 18.08.20 14:22

Шановні представники патріотичних
політичних сил і громадських організацій!

Партія ВО «Батьківщина» вдячна вам за запрошення до обговорення Меморандуму єдності українських сил. Керівництво нашої партії взяло участь у нараді та висловлює повагу до важливої та благородної мети зібрання.
«Батьківщина» поділяє позиції запропонованого до підписання Меморандуму та вважає, що об'єднання реальних патріотичних, проєвропейських сил для протидії зовнішній агресії та внутрішнім негараздам є надзвичайно актуальним. Водночас у нас викликає занепокоєння склад підписантів, що може дискредитувати саму ідею такого важливого єднання.
Йдеться про Петра Порошенка. Ми маємо обґрунтовані підстави вважати, що він і його найближче оточення прагнуть використати намір справжніх патріотів об'єднатися для прикриття своїх брудних політичних цілей і повернення до наживи від корупційних оборудок через політику.///****ДОСИТЬ ОБГРУНТОВАНА ПІДОЗРА...ОСОБЛИВО ПОДУМАТИ ВАРТО НАЦІОНАЛІСТАМ...чИ ПРИЄДНУВАТИСЬ ДО "ПІДПИСАНТА",КОТРИЙ ОБВЯЗКОВО "ПРОКИНЕ" СОРАТНИКІВ.
Політрада нашої партії вважає, що діяльність Петра Порошенка в політиці є фальшивою імітацією патріотизму. У той час, коли вся країна протистояла режиму Януковича, коли лідер нашої політичної сили була кинута за ґрати за політично вмотивованими звинуваченнями, цей «патріот» політично та організаційно цементував злочинний режим, працюючи міністром в уряді Азарова. Як міністр економіки він займав одну з ключових позицій у корупційній системі Януковича.
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24.08.2020 00:06 Відповісти
щось подібне вже було...

"НАША УКРАЇНА" ОПРИЛЮДНИЛА ОРИГІНАЛ МЕМОРАНДУМУ ПРО СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

05.09.2006 15:01

КИЇВ, 5 вересня. (Укрінформ). Прес-служба блоку "Наша Україна" оприлюднила оригінал тексту меморандуму про створення Коаліції національної єдності, підписаний 3 серпня, у ніч підписання Універсалу національної єдності.

У документі, зокрема, зазначається, що представники Партії регіонів, блоку "Наша Україна", Соціалістичної партії і Комуністичної партії домовилися укласти угоду про створення Коаліції національної єдності в складі депутатських фракцій цих політичних сил.
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24.08.2020 00:12 Відповісти
не домовилися всі. Вірніше: овощні і социки - з застереженнями; а комуняки і матьківщина - взагалі були "проти".
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24.08.2020 00:20 Відповісти
https://censor.net/user/140746 - зеб-графоман. В спам, однозначно; скрізь, де тільки з'явиться
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24.08.2020 00:23 Відповісти
+
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24.08.2020 00:17 Відповісти
Позволю себе повториться
Юля идет лесом. Причем мимо всех объединений.
Уже все убедились в том, что лучше держаться от нее подальше.
Ей осталось объединяться только с Ляжком, да и то очень скоро разгрызуться, как показывает предыдущая история их отношений.
Если в "Матькывщине, еще не все под ее лабутенами, пусть подумают
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24.08.2020 00:23 Відповісти
Граждане, как и с кем вы собираетесь объединяться, если вы всех ненавидите, всех ежеминутно обгаживаете и оскорбляете?
И, главное, кто после этого захочет объединяться с вами?
Назови человека много раз собакой - он загавкает. А вы постоянно всех обзываете дебилами и предателями, а себе единственным приписываете патриотизм.
После такого отвратительного отношения нормальный, уважающий себя человек, вам руку не подаст.
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24.08.2020 00:38 Відповісти
з вами,73/43% зебілами і зрадниками - не збираємося.
А от ми, рухівці, збираємося з Європейською Солідарністю. І не тільки ми збираємось.
А вам 73/43%зебілам - об'єднуватись з зажопами і шаріками. Такий вам фатум.
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24.08.2020 00:49 Відповісти
Военный капеллан Сергей Дмитриев пишет на своей странице в Facebook, август - очень важный месяц для Украины.
Здесь и боль, и радость, гордость и слезы.
И все это наш народ переживает самостоятельно.
Открытие «Стены Памяти» у Михайловского Златоверхого собора - за средства украинцев, поднятие самого большого флага страны - опять же без присутствия власти.
Завтра 29-я годовщина Независимости - Марш Защитников Украины организовали сами защитники и волонтеры, власть снова в стороне, о военном параде и вовсе нечего говорить, потому как его не будет.
Вспоминаем шестую годовщину Иловайской трагедии и уже третий день подряд наблюдаем, как люди из аппарата президента пересаживают дерево у Народной Стены Памяти к какой ни они, ни президент не имеют никакого отношения. Причем, от слова совсем.
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24.08.2020 00:48 Відповісти
Дед, чья бы корова мычала про Иловайскую трагедию.не бренди душу. Ты разве не в курсе, что большинство украинцев считают виновником этой трагедии не только хйла, а и украинцев-предателей, которые, вместо того, чтобы отправить боевую технику и солдат на помощь добровольцем, бодро шагал по Крещатику на параде.
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24.08.2020 00:53 Відповісти
Я не о том. Я том, что народ отдельно, а власть отдельно
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24.08.2020 00:57 Відповісти
лузеры хотят меморандум единства. сами уже пшик.
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24.08.2020 01:03 Відповісти
Так чего вы тогда так возбудились?Спите спокойно
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24.08.2020 01:06 Відповісти
не я, а вы так возбудились. Спите спокойно
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24.08.2020 02:09 Відповісти
Единство? С кем? С теми, кто возомнил себя элитой общества?
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24.08.2020 01:06 Відповісти
Ну видать те, кто возомнил своего бубочку Величайшим! Лидером! Современности!
Где уж нам уж выйти замуж.На фоне величайшего лидера современности блекнет любая элита
Где уж нам уж выйти замуж.
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24.08.2020 01:22 Відповісти
https://www.facebook.com/333464614190315/posts/669621387241301/ Текст Меморандуму опублікований на Facebook-сторінці Руху Опору Капітуляції. В ньому - заклик до патріотів, до патріотичних партій, рухів та організацій підтримати і
дотримуватися принципів, викладених у Меморандумі єдності українських
сил. Закликає словами:

"Усвідомлюючи загрози українській державності та необхідність консолідації усіх патріотів, громадянське суспільство звертається до патріотичних партій та громадських об'єднань дотримуватися принципів, викладених у Меморандумі єдності українських сил.
Сьогодні, в День Державного Прапора України, закликаємо державницькі партії/організації та небайдужих українців підтримати цей текст і з 21.00 розмістити його з вашим коментарем на власних ресурсах.

Сьомий рік Росія веде війну проти України. Наша держава продовжує зазнавати збройної агресії з боку Росії, яка веде багатовимірну війну проти нашого народу і нашої держави. Це війна на знищення України як незалежної європейської країни. Таку Україну російська владна еліта вважає своїм ворогом.
Агресор помітно посилив тиск на усіх напрямах. Ситуація в Україні і навколо неї суттєво погіршилася через некомпетентність і прорахунки нинішньої влади. Її дії становлять загрозу національній безпеці і самому існуванню України.
Виконання Мінських домовленостей на російських умовах та гасло "мир за будь-яку ціну" прирікають Україну на поразку. Руйнуються державні інституції, сектор безпеки і гуманітарна сфера.
Розгортається реванш проросійських сил всередині країни. Триває процес політично мотивованого вибіркового правосуддя, наступ на свободу слова, українську мову та ідентичність. Згортаються реформи, зупиняється поступ на шляху до ЄС і НАТО.
Протистояти цим загрозам ми можемо лише разом. Разом - переможемо!
Запорукою української перемоги є воля нашого народу чинити опір агресору заради розбудови вільної, справедливої та успішної європейської країни - національної та демократичної держави, яка ефективно гарантує громадянам всіх національностей безпеку і добробут, свободу, соціальну справедливість і дотримання прав людини.
Розбудова саме такої держави є нашою спільною метою, попри існуючу між нами різницю в поглядах на окремі проблеми.
Прийшов час об'єднати наші зусилля для захисту незалежності, суверенітету і конституційного ладу України від зовнішнього та внутрішнього ворожого наступу.
Заради спільної мети, ми визначаємо такі пріоритетні завдання нашого об'єднання:
- відсіч будь-яким спробам укласти капітулянтський мир з Росією на умовах агресора та спробам без деокупації провести вибори на територіях, що перебувають під тимчасовим контролем російської окупаційної адміністрації, а також спробам запровадити особливий статус для цих територій;
- відсіч будь-яким спробам саботувати курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, членство України в ЄС та НАТО;
- звільнення Криму та Донбасу на умовах України;
- забезпечення приходу до влади державницьких сил, спроможних протидіяти реваншистським зазіханням на незалежну державність України;
- демонтаж олігархічної системи;
- сприяння мобілізації ресурсів суспільства і держави для підвищення обороноздатності України;
- модернізація економіки та інфраструктури країни відповідно до нагальних потреб українського суспільства;
- підтримка української мови та культури, захист українського інформаційного простору від ворожої пропаганди;
- подолання корупції в усіх сферах суспільного життя;
сталий розвиток України як європейської національної та демократичної держави.
Ми зобов'язуємося:
- об'єднувати сили національної опозиції на засадах взаємної відповідальності, рівності та партнерства;
- консолідувати усі державницькі сили у Верховній Раді України, місцевих радах та під час акцій протесту;
- спільно захищати патріотів України, які зазнають незаконних переслідувань;
- проводити виборчі кампанії на засадах чесної конкуренції, розв'язувати суперечки між патріотичними державницькими силами через консультації та досягнення компромісу;
- прозоро сформувати громадсько-політичну координаційну платформу для захисту Незалежності України.
Закликаємо всі державницькі партії, рухи та об'єднання, громадські організації та небайдужих українців приєднатися до цього Меморандуму і таким чином продемонструвати нашу єдність.
Єдність - наша сила і запорука перемоги!" - йдеться у Меморандумі.
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24.08.2020 01:10 Відповісти
"Цензор" окончательлно превратился в полигон петиной ботофермы.. Хоть тут пытаются показать, что "население любит Петра Иловайско-Сахарного Первого" )))...
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24.08.2020 08:10 Відповісти
ПЕС - 8,1% (парламентские выборы 2019). Вот она и вся поддержка среди украинцев) Пеця - политический лузер.
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24.08.2020 09:03 Відповісти
Лично мне плевать, что любит тупое население. Я считаю, что только один Порох старался сделать из так называемой Украины государство, но оказалось, что "населению" это не нужно и они, внимая лохотронскому пи...дежу путлеровцев, выбрали приколиста. А все потому что мозги недоразвиты,думать не обучены, что по ящику сказали то и бекают.И врагов Украины в Украине 50%. Короче, панове "украинцы" не дадут вам государства "Украина". В перспективе таки будете низшей расой батрачить на татаро-московскую орду, а мокши будут плевать вам в пыку и смеяться.
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24.08.2020 09:11 Відповісти
А вот прежде чем гадить на Пороха предлагаю виртуальный эксперимент: поставь себя на место Пороха в то время, что бы ты сделал?. Уверен, сто сразу бы обосрался.
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24.08.2020 09:22 Відповісти
ето они бесснують в злобе бессильной.
Процент поддержки ЄС среди населения растет с каждьім днем постоянно.
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24.08.2020 10:08 Відповісти
дадада, "престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі" ...
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28.08.2020 08:13 Відповісти
Ой, канешно обосрался бы, реально страшно было.
Но я ж не "михельсолн с ботофермы", а - приготовил обувь, рюкзак, оружие и патроны сколько было - чтоб отбиваться.
Но тут пришел ПетрЛяксеичСладкоголосый и з-аявил, что войну он отменяет, а будет ото "ато"... а потом ОнВеликий отменил и добровольцев, торговать в десны с рашкой мешали, хулиганы..
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28.08.2020 08:18 Відповісти
И я поддерживаю Меморандум! Может таки удастся сохранить Украину. Хотя объединить украинцев очень сложная задача. Генетика искажена 350-летней оккупацией.
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24.08.2020 08:15 Відповісти
Нарешті, давно пора українцям об'єднатися - виженемо кідарасів з опзжопи і зелених колаборантів з української політики.
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24.08.2020 08:55 Відповісти
Європейській Солідарності РЕСПЕКТ!
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24.08.2020 10:07 Відповісти
Недоразвитая "элита" каждый раз пытается всем внушить, что только они и есть патриоты, а те, кто голосовал за Зеленского, являются коллаборантами и любителями хйла
И все-то у вас враги Украины: Смешко, Гриценко, Тимошенко, Садовой и др. Все, как один кремлёвские зозули, зрадники и прочее.
Почему ж тогда большинство людей против ТС, хотят в ЕС и НАТО ? Почему?
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24.08.2020 10:46 Відповісти
Понял, это "развитая элита"голосовала за приколиста...
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24.08.2020 11:16 Відповісти
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