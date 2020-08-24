РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9057 посетителей онлайн
Новости
1 863 17

Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей

Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны.

Соответствующий указ № 342/2020 глава государства подписал 23 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Этот указ будет способствовать развитию системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, предоставит указанным категориям граждан доступ к качественным услугам.

Документ предусматривает создание условий для эффективного восстановления физических, психологических и социальных функций ветеранов войны, что будет способствовать их возвращению к исполнению обязанностей военной службы или социальной и трудовой адаптации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители украинской диаспоры открыли в Черногории реабилитационный центр, в котором будут принимать наших военнослужащих. ФОТО

Также Стратегия позволит создать условия для формирования и развития национального рынка услуг спортивной реабилитации всех вышеупомянутых категорий граждан и будет способствовать более эффективному информированию общества. В частности, документ предусматривает функционирование ветеранской медиаплатформы, связанной с мероприятиями по физкультурно-спортивной реабилитации, программами по подготовке, переподготовке и трудоустройству в сфере физкультурно-спортивной реабилитации.

Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен разработать и утвердить до 1 декабря текущего года план действий на 2021-2025 гг. по реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, утвержденной этим указом.

Областные и Киевская городская государственная администрация должны обеспечить разработку и реализацию ежегодных местных планов мероприятий.

Напомним, 23 августа Владимир Зеленский, выступая на открытии III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина", отметил необходимость улучшения лечения и реабилитации участников боевых действий. Глава государства заявил, что намерен подписать указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей.

Также читайте: Ветеранский бизнес надо учесть в законодательстве, как отдельную категорию, - Зеленский

Автор: 

ветераны (1106) Зеленский (20210) указ (528) реабилитация (346)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
У статті нічого нема щодо фінансування цього указу. Чому? Мабуть перекладе все на місцеві бюджети, а з державного бюджету України нічого не дадуть. Все це піар слуг народу перед виборами.
показать весь комментарий
24.08.2020 02:13
+4
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 3961
показать весь комментарий
24.08.2020 07:05
+3
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 3830Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 5146
показать весь комментарий
24.08.2020 07:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У статті нічого нема щодо фінансування цього указу. Чому? Мабуть перекладе все на місцеві бюджети, а з державного бюджету України нічого не дадуть. Все це піар слуг народу перед виборами.
показать весь комментарий
24.08.2020 02:13 Ответить
Мабуть... мабуть піар, чи недопрацювання журналістів, чи фінансування буде в бюджеті наступного року. Але тобі ж хотілось сернути?
показать весь комментарий
25.08.2020 10:53 Ответить
Это когда? Когда сегодня его снова "бамбило" и оно нечленораздельный бред несло перед ветеранами и волонтерами? И без единого государственного символа в День Флага !!! и накануне Дня независимости? Оно чей президент, 95 квартала или Украины?

Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 7396
показать весь комментарий
24.08.2020 02:55 Ответить
Всех наказать за то что "затеяли братаубествянную вайну"?
показать весь комментарий
24.08.2020 03:40 Ответить
Відкритий ринок землі.
Капець, яка війна почалась за землю.
Горять трактори «John Deere» що належать ТОВ АФ «Добробут» у с. Бреусівка Козельщинського району.
Це такий метод рейдерів, як "мирне примушування до відмови від орендованої землі".

Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 3802 Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 6492
показать весь комментарий
24.08.2020 04:18 Ответить
Ця пісня для тих, хто любить Україну та святкує День Незалежності України.
Кущ калини. Ленара Османова https://m.youtube.com/watch?v=hDnDyQCEd18&list=UU4C4MUF-kZEUJmdse2JqOOQ&index=17&t=0s
показать весь комментарий
24.08.2020 04:49 Ответить
Іранська організація цивільної авіації оприлюднила перший офіційний звіт про аналіз "чорних скриньок" збитого у країні літака МАУ: Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 8184
"Російські військові інструктори надали команду іранським військовим С-200 збити літак дома ракетними ударами, проміжок між якими складав 25 секунд" ...
показать весь комментарий
24.08.2020 05:08 Ответить
Кучма 2 каденции мучился Зеля за 2 года сделает вам Швейцарию...Ждите карман шире
показать весь комментарий
24.08.2020 06:42 Ответить
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 6400
показать весь комментарий
24.08.2020 06:46 Ответить
Тільки в тебе Незалежність з маленької літери. Це свідома помилка чи знущання над українцями?
показать весь комментарий
24.08.2020 06:55 Ответить
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 3961
показать весь комментарий
24.08.2020 07:05 Ответить
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 3830Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 5146
показать весь комментарий
24.08.2020 07:09 Ответить
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 9879
показать весь комментарий
24.08.2020 07:11 Ответить
В Україні немає війни, - але є ветерани війни.
В Україні йде війна, - але є переселенці - не біженці.
То може речі будемо називати правильно.
З Днем незалежності вітаю всіх!
показать весь комментарий
24.08.2020 08:27 Ответить
Для начала дай по 50 гривен на проезд в маршрутке - а то доказывать каждому не состоявшемуся мехводу за что дают УБД.......
показать весь комментарий
24.08.2020 08:29 Ответить
вот зраднык. как он посмел заниматься реабилитацией ветеранов и членов семей.
показать весь комментарий
24.08.2020 11:54 Ответить
 
 