Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны.

Соответствующий указ № 342/2020 глава государства подписал 23 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Этот указ будет способствовать развитию системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, предоставит указанным категориям граждан доступ к качественным услугам.

Документ предусматривает создание условий для эффективного восстановления физических, психологических и социальных функций ветеранов войны, что будет способствовать их возвращению к исполнению обязанностей военной службы или социальной и трудовой адаптации.

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Также Стратегия позволит создать условия для формирования и развития национального рынка услуг спортивной реабилитации всех вышеупомянутых категорий граждан и будет способствовать более эффективному информированию общества. В частности, документ предусматривает функционирование ветеранской медиаплатформы, связанной с мероприятиями по физкультурно-спортивной реабилитации, программами по подготовке, переподготовке и трудоустройству в сфере физкультурно-спортивной реабилитации.

Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен разработать и утвердить до 1 декабря текущего года план действий на 2021-2025 гг. по реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, утвержденной этим указом.

Областные и Киевская городская государственная администрация должны обеспечить разработку и реализацию ежегодных местных планов мероприятий.

Напомним, 23 августа Владимир Зеленский, выступая на открытии III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина", отметил необходимость улучшения лечения и реабилитации участников боевых действий. Глава государства заявил, что намерен подписать указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей.

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