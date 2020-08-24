Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны.
Соответствующий указ № 342/2020 глава государства подписал 23 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Этот указ будет способствовать развитию системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, предоставит указанным категориям граждан доступ к качественным услугам.
Документ предусматривает создание условий для эффективного восстановления физических, психологических и социальных функций ветеранов войны, что будет способствовать их возвращению к исполнению обязанностей военной службы или социальной и трудовой адаптации.
Также Стратегия позволит создать условия для формирования и развития национального рынка услуг спортивной реабилитации всех вышеупомянутых категорий граждан и будет способствовать более эффективному информированию общества. В частности, документ предусматривает функционирование ветеранской медиаплатформы, связанной с мероприятиями по физкультурно-спортивной реабилитации, программами по подготовке, переподготовке и трудоустройству в сфере физкультурно-спортивной реабилитации.
Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен разработать и утвердить до 1 декабря текущего года план действий на 2021-2025 гг. по реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, утвержденной этим указом.
Областные и Киевская городская государственная администрация должны обеспечить разработку и реализацию ежегодных местных планов мероприятий.
Напомним, 23 августа Владимир Зеленский, выступая на открытии III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина", отметил необходимость улучшения лечения и реабилитации участников боевых действий. Глава государства заявил, что намерен подписать указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей.
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Капець, яка війна почалась за землю.
Горять трактори «John Deere» що належать ТОВ АФ «Добробут» у с. Бреусівка Козельщинського району.
Це такий метод рейдерів, як "мирне примушування до відмови від орендованої землі".
Кущ калини. Ленара Османова https://m.youtube.com/watch?v=hDnDyQCEd18&list=UU4C4MUF-kZEUJmdse2JqOOQ&index=17&t=0s
"Російські військові інструктори надали команду іранським військовим С-200 збити літак дома ракетними ударами, проміжок між якими складав 25 секунд" ...
В Україні йде війна, - але є переселенці - не біженці.
То може речі будемо називати правильно.
З Днем незалежності вітаю всіх!