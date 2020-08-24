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Зеленський затвердив Національну стратегію щодо реабілітації ветеранів та членів їхніх родин

Зеленський затвердив Національну стратегію щодо реабілітації ветеранів та членів їхніх родин

Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Відповідний указ № 342/2020 глава держави підписав 23 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Цей указ сприятиме розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що надасть зазначеним категоріям громадян доступ до якісних послуг.

Документ передбачає створення умов для ефективного відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій ветеранів війни, що сприятиме їхньому поверненню до виконання обов'язків військової служби або соціальної та трудової адаптації.

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Також Стратегія дасть змогу створити умови для формування й розвитку національного ринку послуг спортивної реабілітації всіх вищезазначених категорій громадян і сприятиме більш ефективному інформуванню суспільства. Зокрема, документ передбачає функціонування ветеранської медіаплатформи щодо заходів фізкультурно-спортивної реабілітації, програм з підготовки, перепідготовки та працевлаштування у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів України повинен розробити та затвердити до 1 грудня поточного року план дій на 2021-2025 рр. щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, затвердженої цим указом.

Обласні та Київська міська державна адміністрація мають забезпечити розробку та реалізацію щорічних місцевих планів заходів.

Нагадаємо, 23 серпня Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті III Міжнародного волонтерського і ветеранського форуму "Там, де ми, - там Україна", наголосив на необхідності поліпшення лікування та реабілітації учасників бойових дій. Глава держави заявив, що має намір підписати указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їхніх сімей.

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Автор: 

ветерани (1068) Зеленський (23667) наказ (445) реабілітація (324)


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Топ коментарі
+8
У статті нічого нема щодо фінансування цього указу. Чому? Мабуть перекладе все на місцеві бюджети, а з державного бюджету України нічого не дадуть. Все це піар слуг народу перед виборами.
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24.08.2020 02:13
+4
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 3961
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24.08.2020 07:05
+3
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 3830Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 5146
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24.08.2020 07:09
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У статті нічого нема щодо фінансування цього указу. Чому? Мабуть перекладе все на місцеві бюджети, а з державного бюджету України нічого не дадуть. Все це піар слуг народу перед виборами.
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24.08.2020 02:13 Відповісти
Мабуть... мабуть піар, чи недопрацювання журналістів, чи фінансування буде в бюджеті наступного року. Але тобі ж хотілось сернути?
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25.08.2020 10:53 Відповісти
Это когда? Когда сегодня его снова "бамбило" и оно нечленораздельный бред несло перед ветеранами и волонтерами? И без единого государственного символа в День Флага !!! и накануне Дня независимости? Оно чей президент, 95 квартала или Украины?

Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 7396
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24.08.2020 02:55 Відповісти
Всех наказать за то что "затеяли братаубествянную вайну"?
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24.08.2020 03:40 Відповісти
Відкритий ринок землі.
Капець, яка війна почалась за землю.
Горять трактори «John Deere» що належать ТОВ АФ «Добробут» у с. Бреусівка Козельщинського району.
Це такий метод рейдерів, як "мирне примушування до відмови від орендованої землі".

Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 3802 Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 6492
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24.08.2020 04:18 Відповісти
Ця пісня для тих, хто любить Україну та святкує День Незалежності України.
Кущ калини. Ленара Османова https://m.youtube.com/watch?v=hDnDyQCEd18&list=UU4C4MUF-kZEUJmdse2JqOOQ&index=17&t=0s
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24.08.2020 04:49 Відповісти
Іранська організація цивільної авіації оприлюднила перший офіційний звіт про аналіз "чорних скриньок" збитого у країні літака МАУ: Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 8184
"Російські військові інструктори надали команду іранським військовим С-200 збити літак дома ракетними ударами, проміжок між якими складав 25 секунд" ...
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24.08.2020 05:08 Відповісти
Кучма 2 каденции мучился Зеля за 2 года сделает вам Швейцарию...Ждите карман шире
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24.08.2020 06:42 Відповісти
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 6400
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24.08.2020 06:46 Відповісти
Тільки в тебе Незалежність з маленької літери. Це свідома помилка чи знущання над українцями?
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24.08.2020 06:55 Відповісти
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 3961
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24.08.2020 07:05 Відповісти
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 3830Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 5146
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24.08.2020 07:09 Відповісти
Зеленский утвердил Национальную стратегию по реабилитации ветеранов и членов их семей - Цензор.НЕТ 9879
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24.08.2020 07:11 Відповісти
В Україні немає війни, - але є ветерани війни.
В Україні йде війна, - але є переселенці - не біженці.
То може речі будемо називати правильно.
З Днем незалежності вітаю всіх!
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24.08.2020 08:27 Відповісти
Для начала дай по 50 гривен на проезд в маршрутке - а то доказывать каждому не состоявшемуся мехводу за что дают УБД.......
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24.08.2020 08:29 Відповісти
вот зраднык. как он посмел заниматься реабилитацией ветеранов и членов семей.
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24.08.2020 11:54 Відповісти
 
 