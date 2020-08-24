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Новости Революция в Беларуси
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Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в тупик, - Линкявичюс

Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в тупик, - Линкявичюс

Если власти Беларуси будут действовать по отношению к акциям протеста дубинками, они загонят ситуацию в еще больший политический тупик.

"Мы наблюдаем (за ситуацией в Беларуси. - Ред.) с волнением, потому что видим, какими средствами борется власть со своим народом. А в заявлениях об угрозах из-за рубежа нет здравого смысла… Если власти будут действовать дубинками, они загонят ситуацию в еще больший политический и моральный тупик. Если они найдут в себе силы организовать новые выборы, они выйдут из тупика", - сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он подчеркнул, что важно решать проблемы в Беларуси "не против воли людей".

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Линкявичюс добавил, что белорусских военных собирают в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, чтобы оправдать ужесточение режима "внешней угрозой". "Угроза (для власти в Минске. - Ред.) не внешняя, а внутренняя", - подчеркнул при этом министр.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.

Автор: 

Беларусь (7886) Линкявичюс (214)


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Топ комментарии
+10
Лукашенко не последует этим советам и элементарному здравомыслию.
Его будут доставать из норы как Саддама - заросшего, в обосранных штанах, с диким бессмысленным взглядом. Рядом будет сошедший с ума Коля и саквояж с долларами. Доставать будут под видео с ненавидимых всеми диктаторами пиндоских смартфонов.
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24.08.2020 09:00
+8
Да все в порядке у него с здравомыслием.
У него здравомыслие бандита, который хочет жить хорошо и по понятиям и не хочет загреметь в тюрьму за свои преступления.
У человека которого нет за душой преступлений спокойно может сам громко хлопнуть дверью, но это не тот случай.
Ему власть нужна как гарантия непреследования его преступлений.
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24.08.2020 09:07
+8
Вчера этот мирный протест довел таракана до истерики.
Если вы, украинцы, следили за событиями - видели упыря на грани сумасшествия. Этот фотофакт - "совет безопасности". В пустом дворце за огромным столом Лука, Коля и Эсмонт в трико (видимо живет там на цепи). Это похлопывание по плечу ОМОНа -гитлерюгент и заверения о "преданности до конца".
Все это напоминает заключительную фазу одного известного бункера.
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24.08.2020 09:21
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Давайте его к нам в МИД, нравится мне этот мужик)
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24.08.2020 09:00 Ответить
Лукашенко не последует этим советам и элементарному здравомыслию.
Его будут доставать из норы как Саддама - заросшего, в обосранных штанах, с диким бессмысленным взглядом. Рядом будет сошедший с ума Коля и саквояж с долларами. Доставать будут под видео с ненавидимых всеми диктаторами пиндоских смартфонов.
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24.08.2020 09:00 Ответить
Да все в порядке у него с здравомыслием.
У него здравомыслие бандита, который хочет жить хорошо и по понятиям и не хочет загреметь в тюрьму за свои преступления.
У человека которого нет за душой преступлений спокойно может сам громко хлопнуть дверью, но это не тот случай.
Ему власть нужна как гарантия непреследования его преступлений.
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24.08.2020 09:07 Ответить
Хто буде діставати ?
Ти ж сам писав, що ви мирні європейці і за мирні протести, а ми дикі азіати, які здатні виколупати диктатора з нори.
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24.08.2020 09:13 Ответить
Вчера этот мирный протест довел таракана до истерики.
Если вы, украинцы, следили за событиями - видели упыря на грани сумасшествия. Этот фотофакт - "совет безопасности". В пустом дворце за огромным столом Лука, Коля и Эсмонт в трико (видимо живет там на цепи). Это похлопывание по плечу ОМОНа -гитлерюгент и заверения о "преданности до конца".
Все это напоминает заключительную фазу одного известного бункера.
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24.08.2020 09:21 Ответить
Зато як виявилось, Біларусь єдина країна в Європі де 15-річні можуть ходити з автоматами.
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24.08.2020 09:58 Ответить
.....и попивать вино......
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24.08.2020 10:10 Ответить
Ну почему одна - в Украине именные автоматы (не путать с гражданской версией АК) неадекватным женщинам по их личной просьбе вручают.
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24.08.2020 10:11 Ответить
Автомат чоловіка, а взагалі мова йде про вік.
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24.08.2020 10:18 Ответить
Не включайте дурака, Буков - у меня все ходы записаны.
С ее показаний(длинного языка) она сама попросила мужа о "решении этого вопроса"
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24.08.2020 10:21 Ответить
Если бы состоялось повешение еше, то очередь желаюших вышибить табуретку белорусов выстроилась бы на сотни километров.
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24.08.2020 09:49 Ответить
.....перспектива не совсем призрачная, однако.....
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24.08.2020 09:52 Ответить
Если власти Беларуси будут действовать по отношению к акциям протеста дубинками... А не будут больше дубинками, зачем? То была большая ошибка. Просто разрешить оппозиции водить козу по тротуарам не межая автомобильному движению и до всерачки обсуждать изменения в конституцию которые никогда не примут. Отзывайте царя с трона, вислоухие рэволюционэры
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24.08.2020 09:01 Ответить
Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в тупик, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 283
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24.08.2020 09:01 Ответить
-товарищ Шариков,а зачем вы ...душили...душили...?...Другого способа нет?
-товарищ Швондер,занимайтесь своим ДомКомом по отбиранию жилплощади у профессоров Преображенских и прочих буржуинов...
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24.08.2020 09:02 Ответить
Для Лукашенко ---

"Не каждому, кто вышел в люди, удается остаться человеком." /Публий Сир /
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24.08.2020 09:05 Ответить
Ну так ...*Касабська пляшка * то ...святе !
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24.08.2020 09:28 Ответить
Это у тебя такие святые? ОО. Я тебе не завидую
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24.08.2020 09:43 Ответить
Якщо взяти кількість гомосеків у католиків і РПЦ, то російські підари значно переважать.
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24.08.2020 09:54 Ответить
Белорусии до Литвы как до Луны на брычке Будулая....
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24.08.2020 09:07 Ответить
......"Белорусии" говоришь.......не пались касаб галимыми высерами.....
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24.08.2020 09:50 Ответить
Це не кацап, це просто констатація того що є на даний час, без образ.
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24.08.2020 09:55 Ответить
..... не думаю что это было корректное сравнение.... да и "Белорусия" - это как "на Украине", а не в ......
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24.08.2020 10:03 Ответить
Це специфічний форумчанин, але не кацап, кацапи його ненавидять, він їм правду пише.
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24.08.2020 10:10 Ответить
.....так передай пожалуйста "специфичному", что нет такой страны "Белоруссия"(это "на Рассии" так пишут), а есть Республика Беларусь....
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24.08.2020 10:16 Ответить
новости от рыжего клоуна
Издание Daily Best, со ссылкой на источники в Белом доме, сообщило о регулярных контактах и личных связях Джареда Кушнера - зятя и советника президента США Дональда Трампа - с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. По данным СМИ, они часто общаются дистанционно, а иногда через посредников. Темой их переговоров является возможность США и России наладить совместную работу.
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24.08.2020 09:20 Ответить
Советский колхоз круче одного фермера Канады или США.У фермера годовой оборот 100 миллионов долларов,у колхоза 5 миллионов рублей...
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24.08.2020 09:25 Ответить
Влада Білорусі кийками заганяє ситуацію в глухий кут, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 464
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24.08.2020 09:53 Ответить
С сегодняшнего дня в Беларуси будут закрыты бастующие предприятия. И что интересно: оказывается в стране всего 10 крупных предприятий, и из них только 3 - прибыльных. Так что если эти 7 неприбыльных закрыть , то только плюс в экономику. Опять же экономия на зарплатах и премиях.🏢🏭🏢
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24.08.2020 10:03 Ответить
Так в Біларусі бастують тільки наркомани, нероби і натівці, при чому тут підприємства?
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24.08.2020 10:19 Ответить
 
 