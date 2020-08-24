Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в тупик, - Линкявичюс
Если власти Беларуси будут действовать по отношению к акциям протеста дубинками, они загонят ситуацию в еще больший политический тупик.
"Мы наблюдаем (за ситуацией в Беларуси. - Ред.) с волнением, потому что видим, какими средствами борется власть со своим народом. А в заявлениях об угрозах из-за рубежа нет здравого смысла… Если власти будут действовать дубинками, они загонят ситуацию в еще больший политический и моральный тупик. Если они найдут в себе силы организовать новые выборы, они выйдут из тупика", - сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он подчеркнул, что важно решать проблемы в Беларуси "не против воли людей".
Линкявичюс добавил, что белорусских военных собирают в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, чтобы оправдать ужесточение режима "внешней угрозой". "Угроза (для власти в Минске. - Ред.) не внешняя, а внутренняя", - подчеркнул при этом министр.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.
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Его будут доставать из норы как Саддама - заросшего, в обосранных штанах, с диким бессмысленным взглядом. Рядом будет сошедший с ума Коля и саквояж с долларами. Доставать будут под видео с ненавидимых всеми диктаторами пиндоских смартфонов.
У него здравомыслие бандита, который хочет жить хорошо и по понятиям и не хочет загреметь в тюрьму за свои преступления.
У человека которого нет за душой преступлений спокойно может сам громко хлопнуть дверью, но это не тот случай.
Ему власть нужна как гарантия непреследования его преступлений.
Ти ж сам писав, що ви мирні європейці і за мирні протести, а ми дикі азіати, які здатні виколупати диктатора з нори.
Если вы, украинцы, следили за событиями - видели упыря на грани сумасшествия. Этот фотофакт - "совет безопасности". В пустом дворце за огромным столом Лука, Коля и Эсмонт в трико (видимо живет там на цепи). Это похлопывание по плечу ОМОНа -гитлерюгент и заверения о "преданности до конца".
Все это напоминает заключительную фазу одного известного бункера.
С ее показаний(длинного языка) она сама попросила мужа о "решении этого вопроса"
-товарищ Швондер,занимайтесь своим ДомКомом по отбиранию жилплощади у профессоров Преображенских и прочих буржуинов...
"Не каждому, кто вышел в люди, удается остаться человеком." /Публий Сир /
Издание Daily Best, со ссылкой на источники в Белом доме, сообщило о регулярных контактах и личных связях Джареда Кушнера - зятя и советника президента США Дональда Трампа - с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. По данным СМИ, они часто общаются дистанционно, а иногда через посредников. Темой их переговоров является возможность США и России наладить совместную работу.