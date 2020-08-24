Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в тупик, - Линкявичюс

Если власти Беларуси будут действовать по отношению к акциям протеста дубинками, они загонят ситуацию в еще больший политический тупик.

"Мы наблюдаем (за ситуацией в Беларуси. - Ред.) с волнением, потому что видим, какими средствами борется власть со своим народом. А в заявлениях об угрозах из-за рубежа нет здравого смысла… Если власти будут действовать дубинками, они загонят ситуацию в еще больший политический и моральный тупик. Если они найдут в себе силы организовать новые выборы, они выйдут из тупика", - сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он подчеркнул, что важно решать проблемы в Беларуси "не против воли людей".

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Линкявичюс добавил, что белорусских военных собирают в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, чтобы оправдать ужесточение режима "внешней угрозой". "Угроза (для власти в Минске. - Ред.) не внешняя, а внутренняя", - подчеркнул при этом министр.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.