Влада Білорусі кийками заганяє ситуацію в глухий кут, - Лінкявічюс

Якщо влада Білорусі діятиме стосовно акцій протесту кийками, вона зажене ситуацію у ще глибшу політичну безвихідь.

"Ми спостерігаємо (за ситуацією в Білорусію. - Ред.) з хвилюванням, бо бачимо, якими засобами бореться влада зі своїм народом. А в заявах про загрози з-за кордону немає здорового глузду... Якщо влада буде діяти кийками, вона зажене ситуацію у ще глибший політичний і моральний глухий кут. Якщо вона знайде в собі сили організувати нові вибори, вона вийде з глухого кута", - сказав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він наголосив, що важливо вирішувати проблеми в Білорусі "не проти волі людей".

Лінкявічюс додав, що білоруських військових збирають у Гродненській області, недалеко від кордону з Литвою, щоб виправдати посилення режиму "зовнішньою загрозою". "Загроза (для влади в Мінську. - Ред.) не зовнішня, а внутрішня", - наголосив при цьому міністр.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму щодо змін до Конституції

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.