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Новини Революція в Білорусі
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Влада Білорусі кийками заганяє ситуацію в глухий кут, - Лінкявічюс

Влада Білорусі кийками заганяє ситуацію в глухий кут, - Лінкявічюс

Якщо влада Білорусі діятиме стосовно акцій протесту кийками, вона зажене ситуацію у ще глибшу політичну безвихідь.

"Ми спостерігаємо (за ситуацією в Білорусію. - Ред.) з хвилюванням, бо бачимо, якими засобами бореться влада зі своїм народом. А в заявах про загрози з-за кордону немає здорового глузду... Якщо влада буде діяти кийками, вона зажене ситуацію у ще глибший політичний і моральний глухий кут. Якщо вона знайде в собі сили організувати нові вибори, вона вийде з глухого кута", - сказав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він наголосив, що важливо вирішувати проблеми в Білорусі "не проти волі людей".

Лінкявічюс додав, що білоруських військових збирають у Гродненській області, недалеко від кордону з Литвою, щоб виправдати посилення режиму "зовнішньою загрозою". "Загроза (для влади в Мінську. - Ред.) не зовнішня, а внутрішня", - наголосив при цьому міністр.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

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За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.

Автор: 

Білорусь (7922) Лінкявічюс (182)


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Топ коментарі
+10
Лукашенко не последует этим советам и элементарному здравомыслию.
Его будут доставать из норы как Саддама - заросшего, в обосранных штанах, с диким бессмысленным взглядом. Рядом будет сошедший с ума Коля и саквояж с долларами. Доставать будут под видео с ненавидимых всеми диктаторами пиндоских смартфонов.
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24.08.2020 09:00
+8
Да все в порядке у него с здравомыслием.
У него здравомыслие бандита, который хочет жить хорошо и по понятиям и не хочет загреметь в тюрьму за свои преступления.
У человека которого нет за душой преступлений спокойно может сам громко хлопнуть дверью, но это не тот случай.
Ему власть нужна как гарантия непреследования его преступлений.
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24.08.2020 09:07
+8
Вчера этот мирный протест довел таракана до истерики.
Если вы, украинцы, следили за событиями - видели упыря на грани сумасшествия. Этот фотофакт - "совет безопасности". В пустом дворце за огромным столом Лука, Коля и Эсмонт в трико (видимо живет там на цепи). Это похлопывание по плечу ОМОНа -гитлерюгент и заверения о "преданности до конца".
Все это напоминает заключительную фазу одного известного бункера.
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24.08.2020 09:21
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Давайте его к нам в МИД, нравится мне этот мужик)
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24.08.2020 09:00 Відповісти
Лукашенко не последует этим советам и элементарному здравомыслию.
Его будут доставать из норы как Саддама - заросшего, в обосранных штанах, с диким бессмысленным взглядом. Рядом будет сошедший с ума Коля и саквояж с долларами. Доставать будут под видео с ненавидимых всеми диктаторами пиндоских смартфонов.
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24.08.2020 09:00 Відповісти
Да все в порядке у него с здравомыслием.
У него здравомыслие бандита, который хочет жить хорошо и по понятиям и не хочет загреметь в тюрьму за свои преступления.
У человека которого нет за душой преступлений спокойно может сам громко хлопнуть дверью, но это не тот случай.
Ему власть нужна как гарантия непреследования его преступлений.
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24.08.2020 09:07 Відповісти
Хто буде діставати ?
Ти ж сам писав, що ви мирні європейці і за мирні протести, а ми дикі азіати, які здатні виколупати диктатора з нори.
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24.08.2020 09:13 Відповісти
Вчера этот мирный протест довел таракана до истерики.
Если вы, украинцы, следили за событиями - видели упыря на грани сумасшествия. Этот фотофакт - "совет безопасности". В пустом дворце за огромным столом Лука, Коля и Эсмонт в трико (видимо живет там на цепи). Это похлопывание по плечу ОМОНа -гитлерюгент и заверения о "преданности до конца".
Все это напоминает заключительную фазу одного известного бункера.
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24.08.2020 09:21 Відповісти
Зато як виявилось, Біларусь єдина країна в Європі де 15-річні можуть ходити з автоматами.
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24.08.2020 09:58 Відповісти
.....и попивать вино......
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24.08.2020 10:10 Відповісти
Ну почему одна - в Украине именные автоматы (не путать с гражданской версией АК) неадекватным женщинам по их личной просьбе вручают.
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24.08.2020 10:11 Відповісти
Автомат чоловіка, а взагалі мова йде про вік.
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24.08.2020 10:18 Відповісти
Не включайте дурака, Буков - у меня все ходы записаны.
С ее показаний(длинного языка) она сама попросила мужа о "решении этого вопроса"
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24.08.2020 10:21 Відповісти
Если бы состоялось повешение еше, то очередь желаюших вышибить табуретку белорусов выстроилась бы на сотни километров.
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24.08.2020 09:49 Відповісти
.....перспектива не совсем призрачная, однако.....
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24.08.2020 09:52 Відповісти
Если власти Беларуси будут действовать по отношению к акциям протеста дубинками... А не будут больше дубинками, зачем? То была большая ошибка. Просто разрешить оппозиции водить козу по тротуарам не межая автомобильному движению и до всерачки обсуждать изменения в конституцию которые никогда не примут. Отзывайте царя с трона, вислоухие рэволюционэры
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24.08.2020 09:01 Відповісти
Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в тупик, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 283
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24.08.2020 09:01 Відповісти
-товарищ Шариков,а зачем вы ...душили...душили...?...Другого способа нет?
-товарищ Швондер,занимайтесь своим ДомКомом по отбиранию жилплощади у профессоров Преображенских и прочих буржуинов...
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24.08.2020 09:02 Відповісти
Для Лукашенко ---

"Не каждому, кто вышел в люди, удается остаться человеком." /Публий Сир /
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24.08.2020 09:05 Відповісти
Ну так ...*Касабська пляшка * то ...святе !
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24.08.2020 09:28 Відповісти
Это у тебя такие святые? ОО. Я тебе не завидую
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24.08.2020 09:43 Відповісти
Якщо взяти кількість гомосеків у католиків і РПЦ, то російські підари значно переважать.
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24.08.2020 09:54 Відповісти
Белорусии до Литвы как до Луны на брычке Будулая....
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24.08.2020 09:07 Відповісти
......"Белорусии" говоришь.......не пались касаб галимыми высерами.....
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24.08.2020 09:50 Відповісти
Це не кацап, це просто констатація того що є на даний час, без образ.
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24.08.2020 09:55 Відповісти
..... не думаю что это было корректное сравнение.... да и "Белорусия" - это как "на Украине", а не в ......
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24.08.2020 10:03 Відповісти
Це специфічний форумчанин, але не кацап, кацапи його ненавидять, він їм правду пише.
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24.08.2020 10:10 Відповісти
.....так передай пожалуйста "специфичному", что нет такой страны "Белоруссия"(это "на Рассии" так пишут), а есть Республика Беларусь....
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24.08.2020 10:16 Відповісти
новости от рыжего клоуна
Издание Daily Best, со ссылкой на источники в Белом доме, сообщило о регулярных контактах и личных связях Джареда Кушнера - зятя и советника президента США Дональда Трампа - с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. По данным СМИ, они часто общаются дистанционно, а иногда через посредников. Темой их переговоров является возможность США и России наладить совместную работу.
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24.08.2020 09:20 Відповісти
Советский колхоз круче одного фермера Канады или США.У фермера годовой оборот 100 миллионов долларов,у колхоза 5 миллионов рублей...
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24.08.2020 09:25 Відповісти
Влада Білорусі кийками заганяє ситуацію в глухий кут, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 464
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24.08.2020 09:53 Відповісти
С сегодняшнего дня в Беларуси будут закрыты бастующие предприятия. И что интересно: оказывается в стране всего 10 крупных предприятий, и из них только 3 - прибыльных. Так что если эти 7 неприбыльных закрыть , то только плюс в экономику. Опять же экономия на зарплатах и премиях.🏢🏭🏢
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24.08.2020 10:03 Відповісти
Так в Біларусі бастують тільки наркомани, нероби і натівці, при чому тут підприємства?
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24.08.2020 10:19 Відповісти
 
 