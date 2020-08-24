Влада Білорусі кийками заганяє ситуацію в глухий кут, - Лінкявічюс
Якщо влада Білорусі діятиме стосовно акцій протесту кийками, вона зажене ситуацію у ще глибшу політичну безвихідь.
"Ми спостерігаємо (за ситуацією в Білорусію. - Ред.) з хвилюванням, бо бачимо, якими засобами бореться влада зі своїм народом. А в заявах про загрози з-за кордону немає здорового глузду... Якщо влада буде діяти кийками, вона зажене ситуацію у ще глибший політичний і моральний глухий кут. Якщо вона знайде в собі сили організувати нові вибори, вона вийде з глухого кута", - сказав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він наголосив, що важливо вирішувати проблеми в Білорусі "не проти волі людей".
Лінкявічюс додав, що білоруських військових збирають у Гродненській області, недалеко від кордону з Литвою, щоб виправдати посилення режиму "зовнішньою загрозою". "Загроза (для влади в Мінську. - Ред.) не зовнішня, а внутрішня", - наголосив при цьому міністр.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Его будут доставать из норы как Саддама - заросшего, в обосранных штанах, с диким бессмысленным взглядом. Рядом будет сошедший с ума Коля и саквояж с долларами. Доставать будут под видео с ненавидимых всеми диктаторами пиндоских смартфонов.
У него здравомыслие бандита, который хочет жить хорошо и по понятиям и не хочет загреметь в тюрьму за свои преступления.
У человека которого нет за душой преступлений спокойно может сам громко хлопнуть дверью, но это не тот случай.
Ему власть нужна как гарантия непреследования его преступлений.
Ти ж сам писав, що ви мирні європейці і за мирні протести, а ми дикі азіати, які здатні виколупати диктатора з нори.
Если вы, украинцы, следили за событиями - видели упыря на грани сумасшествия. Этот фотофакт - "совет безопасности". В пустом дворце за огромным столом Лука, Коля и Эсмонт в трико (видимо живет там на цепи). Это похлопывание по плечу ОМОНа -гитлерюгент и заверения о "преданности до конца".
Все это напоминает заключительную фазу одного известного бункера.
С ее показаний(длинного языка) она сама попросила мужа о "решении этого вопроса"
-товарищ Швондер,занимайтесь своим ДомКомом по отбиранию жилплощади у профессоров Преображенских и прочих буржуинов...
"Не каждому, кто вышел в люди, удается остаться человеком." /Публий Сир /
Издание Daily Best, со ссылкой на источники в Белом доме, сообщило о регулярных контактах и личных связях Джареда Кушнера - зятя и советника президента США Дональда Трампа - с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. По данным СМИ, они часто общаются дистанционно, а иногда через посредников. Темой их переговоров является возможность США и России наладить совместную работу.