Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины.
Об этом он сказал на совместной пресс конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в понедельник в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина заинтересована в независимой, демократической Беларуси. И поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что эта часть границы будет оставаться для нашей страны безопасной и дружественной", - заявил Кулеба.
Он также отметил, что не сравнивал бы Революцию Достоинства, состоявшуюся в Украине в 2014 году, и нынешние события в Беларуси.
"Внешне они могут казаться подобными, но между ними есть одно фундаментальное различие - в 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского, это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но сейчас в Беларуси не идет речь о выборе движения этой страны", - сказал глава МИД.
По его словам, Украина почувствовала настоящую поддержку Запада уже после Революции Достоинства.
"В ходе Майдана и Революции Достоинства мы чувствовали политическую поддержку, чувствовали заявления, которые звучали с Запада, но по-настоящему машина поддержки развернулась после того, как было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - сказал Кулеба.
По его мнению, прежде всего выбор должен сделать белорусский народ, и уже на основе этого выбора Европейский Союз будет принимать решение о том, как в дальнейшем поддерживать Беларусь.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/svirkoy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD6RJH0E83eLGJIt-7EEtIcCWjlFFD76AnTZJrB3cE73WUcLIGxf6S8FQEW8BPrFDYJPSLqdIjn4z1B&hc_ref=ART-Jf5GFXge7PCcLqzBlvbXE9eWePdB8ReiFwfFGx2QoZTdB8GohE2pJBh-kE7oxSQ&fref=nf Yuriy Svirko
https://www.facebook.com/svirkoy/posts/3235442736531730 4 дні ·
Меня не очень волнует процедура отставки и назначения белорусского правительства, потому что это в любом случае не правительство, а ширма, и это противоречит законному варианту Конституции 1994 года.
Но сейчас было объявлено, что Совмин РБ сложил полномочия перед новоизбранным президентом. Оставим за скобками, точно ли новоизбранным и действительно ли президентом. Однако сегодня Лукашенко назначил новое правительство из старых лиц.
Интересно, он вообще инаугурироваться собирается на новый срок? Или это уже тоже ненужные формальности, поэтому можно править до смерти, не утруждая себя ими (да и выборами вообще)? И можно назначать новый Совмин указом старого президента после отставки старого Совмина перед якобы новым президентом?
https://www.facebook.com/svirkoy/posts/3235871399822197 4 дні ·
Я придумал, как обеспечить победу белорусской революции.
Лукашенко прав: Беларуси не нужны в 2020-м повторные выборы. Их проведет в 2021-м, как и обещала, президент Тихановская. Но чтобы она стала президентом, необходим второй тур президентских выборов. И лучше всего провести его в ближайшие выходные.
Это будет необычный второй тур: без избиркомов-фальсификаторов, без тайного голосования и всего с одним кандидатом - Светланой Тихановской.
Второй тур проведут сами белорусы. Они придут к своим избирательным участкам и принесут с собой бумажные заявления-бюллетени с таким текстом: «09.08.2020 я проголосовал за кандидата в президенты РБ Светлану Тихановскую. Дата заявления, ФИО, адрес, номер паспорта, подпись».
У избирательных участков эти самодельные, но подлинные бюллетени будут сложены в стопки по адресам (каждый дом - одна стопка), тщательно пересчитаны и оформлены протоколами, которые подпишут независимые наблюдатели из числа участников мирных митингов у избирательных участков. Протоколы и митинги будут сфотографированы.
Затем итоги открытого голосования по каждому участку будут направлены в штаб Светланы Тихановской, где в присутствии СМИ подведут настоящие итоги выборов. Эти итоги, в отличие от фальшивых ермошинских, можно будет легко проверить, если у кого-то возникнут сомнения.
А в том, что Тихановская набрала свыше 50% голосов в первом туре и должна стать президентом Беларуси, не сомневается никто, кроме Лукашенко и его опричников. Второй тур поможет подтвердить ее победу документально.
-----------------------------------------------------------------------
Если верить модной нынче конспирологии, то российские полит.технологи специально сливают Лукашенко. Именно для этих целей создавались Ябатьки, над которыми смеялись все, для этого появилось видео в стиле Африканского Диктатора с АК-74У, которое отсылает к Кадафи, Хусейну и герою Саши Барон Коэна из одноименного фильма , поэтому такая нелепая пропаганда по Б.Т с очевидными ошибками даже в названии страны. Привезенные Российские полит. технологи делают это специально, чтобы Шкловский Рэмбо стал токсичным и нерукопожатным для запада и был вынужден либо уступить свой трон более приемлимому для Москвы человеку , либо быть более сговорчивым и , сохранив свой пост, пойти на любые уступки в будущем. Сам же "самоизбранный" , судя по всему, не понимает, что советчики из Москвы его не спасают , а топят, и с удовольствием примеряет на себя образ "*********" из любимых фильмов юности. К тому же вызов был брошен самим Чаком Норрисом, как не ответить. Вторая цель Москвы, внести раскол в общество на основе языка, флага, религии и чего угодно. Здесь задача сложнее, так как общество достаточно монолитно и все эти проблемы, очевидно, искуственны и надуманны. Делается эта "Донбассизация" Беларуси для осуществления возможного крымского сценария в будущем, но это запасной вариант и не рассматривается Москвой серьезно. Трудятся на этой ниве ,не покладая мышки, Пригоженские тролли, что стало очень заметно по соц.сетям. Сам же Крутой Уокер из Александрии разыгрывает карту мнимой внешней угрозы, поднимая звенья боевых вертолетов Ми-24 против вторгнувшейся в воздушное пространство страны эскадрильи воздушных шариков , а также передеслоцирует войска в район Гродно в направлении "Лязгающих гусениц танков Нато". Эта нехитрая задумка нужна для того, чтобы отвлечь проституток и наркоманов от формирования Гражданского общества и иметь формальный повод запросить российской помощи в рамках ОДКБ. Правда для этого нужна еще и небольшая провокация на границе, но переодеть 10 омоновцев в форму Нато и атаковать самих себя не составит труда, к тому же можно воспользоваться опытом 39-го года. Но Москва, вроде как, участвовать в такой авантюре не хочет. Как бы странно это не звучало, Москва не против некоторой демократизации Беларуси, главное чтобы геополитически страна оставалась с Россией. Примерно такие же изменения уже произошли в Армении, Молдове и Кыргыстане, которые, получив некоторые демократические свободы остались с Москвой, и пока вся эта закулисная пьеса разыгрывается, нас отвлекают разговорами о видах колючей проволоки вокруг президентского дворца, и о том, можно ли ребенку ходить с автоматом . Вот такая вот конспирология.
P.S.
Фактор нахождения в стране бывшего диктатора Бакиева тоже не нужно сбрасывать со счетов, ведь если бежать куда-то вместе, то можно даже немного сэкономить.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B?__eep__=6&__cft__[0]=AZXqrpU9wF-R_MxnEoL-czNn43nS-Q3YYx5Cj7Pk7jYixbMe-KLvUXFwNVgdbj_hBOI5n38kKwLMwZwhkK1oq8rCBw4kJgtnaEytHpE953UIEvUg5IjALUZ1WudkX0B3coZ05OyOcRFq7O2hQl0qTcPb1YaWtrLpDW0-g5lTqqrjrQ&__tn__=R]-R #беларусьмечты
Чуть раньше Зельц сделал покойного Кузьму Скрябина Героем Украины.
Сильно удивлюсь, если 95 квартал не сделают героями небесной сотни, Ройтбурда - маэстро церемоний.
А ВЕРКЕ СЕРДЮЧКЕ - МАРШАЛА КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК. И наградной лазер.
РАБссия сдохнет,когда взойдет УКРАИНСКОЕ СОЛНЦЕ!!!!
Некоторые зебилы начинают что то подозревать.
Цікаво дізнатись що б відповів цей КУЛя в ***!