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Новости Революция в Беларуси
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Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба

Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в понедельник в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина заинтересована в независимой, демократической Беларуси. И поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что эта часть границы будет оставаться для нашей страны безопасной и дружественной", - заявил Кулеба.

Он также отметил, что не сравнивал бы Революцию Достоинства, состоявшуюся в Украине в 2014 году, и нынешние события в Беларуси.

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"Внешне они могут казаться подобными, но между ними есть одно фундаментальное различие - в 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского, это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но сейчас в Беларуси не идет речь о выборе движения этой страны", - сказал глава МИД.

По его словам, Украина почувствовала настоящую поддержку Запада уже после Революции Достоинства.

"В ходе Майдана и Революции Достоинства мы чувствовали политическую поддержку, чувствовали заявления, которые звучали с Запада, но по-настоящему машина поддержки развернулась после того, как было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - сказал Кулеба.

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По его мнению, прежде всего выбор должен сделать белорусский народ, и уже на основе этого выбора Европейский Союз будет принимать решение о том, как в дальнейшем поддерживать Беларусь.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.

Автор: 

Беларусь (7886) россия (95352) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 819Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 21Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2015
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24.08.2020 14:03
+5
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1998
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24.08.2020 14:01
+4
вот и не суй...для начала в украинские дела.
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24.08.2020 14:19
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А кто кроме самой Украины блюдет наши национальные интересы? Их по телефрну пуйло сообщает сопле напрямую...
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24.08.2020 13:52 Ответить
Україна має готувати своїх кандидатів на пост Президента Білорусі. Шкода що вбили Павла Шеремета, зараз він би очолив білоруські протести і став би проукраїнським Президентом Білорусі. А хто в Україні ще мешкає з білоруських опозиціонерів?

https://www.facebook.com/svirkoy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD6RJH0E83eLGJIt-7EEtIcCWjlFFD76AnTZJrB3cE73WUcLIGxf6S8FQEW8BPrFDYJPSLqdIjn4z1B&hc_ref=ART-Jf5GFXge7PCcLqzBlvbXE9eWePdB8ReiFwfFGx2QoZTdB8GohE2pJBh-kE7oxSQ&fref=nf Yuriy Svirko
https://www.facebook.com/svirkoy/posts/3235442736531730 4 дні ·

Меня не очень волнует процедура отставки и назначения белорусского правительства, потому что это в любом случае не правительство, а ширма, и это противоречит законному варианту Конституции 1994 года.
Но сейчас было объявлено, что Совмин РБ сложил полномочия перед новоизбранным президентом. Оставим за скобками, точно ли новоизбранным и действительно ли президентом. Однако сегодня Лукашенко назначил новое правительство из старых лиц.
Интересно, он вообще инаугурироваться собирается на новый срок? Или это уже тоже ненужные формальности, поэтому можно править до смерти, не утруждая себя ими (да и выборами вообще)? И можно назначать новый Совмин указом старого президента после отставки старого Совмина перед якобы новым президентом?
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24.08.2020 14:34 Ответить
https://www.facebook.com/svirkoy?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARANZRHbeo8WXbL5VpgWco_jVNsqA6yYhVoQA4hBz703yC34V-ayUMeL322PX7olH_Wv7ZJYg5ii-h4K&hc_ref=ARTMjHZElvQKB87afei_kPRV25IyvBYZ4BIUrUC4n1KsRAmVRQiZ1pG3M1W3iFC-kKI&ref=nf_target Yuriy Svirko
https://www.facebook.com/svirkoy/posts/3235871399822197 4 дні ·

Я придумал, как обеспечить победу белорусской революции.
Лукашенко прав: Беларуси не нужны в 2020-м повторные выборы. Их проведет в 2021-м, как и обещала, президент Тихановская. Но чтобы она стала президентом, необходим второй тур президентских выборов. И лучше всего провести его в ближайшие выходные.
Это будет необычный второй тур: без избиркомов-фальсификаторов, без тайного голосования и всего с одним кандидатом - Светланой Тихановской.
Второй тур проведут сами белорусы. Они придут к своим избирательным участкам и принесут с собой бумажные заявления-бюллетени с таким текстом: «09.08.2020 я проголосовал за кандидата в президенты РБ Светлану Тихановскую. Дата заявления, ФИО, адрес, номер паспорта, подпись».
У избирательных участков эти самодельные, но подлинные бюллетени будут сложены в стопки по адресам (каждый дом - одна стопка), тщательно пересчитаны и оформлены протоколами, которые подпишут независимые наблюдатели из числа участников мирных митингов у избирательных участков. Протоколы и митинги будут сфотографированы.
Затем итоги открытого голосования по каждому участку будут направлены в штаб Светланы Тихановской, где в присутствии СМИ подведут настоящие итоги выборов. Эти итоги, в отличие от фальшивых ермошинских, можно будет легко проверить, если у кого-то возникнут сомнения.
А в том, что Тихановская набрала свыше 50% голосов в первом туре и должна стать президентом Беларуси, не сомневается никто, кроме Лукашенко и его опричников. Второй тур поможет подтвердить ее победу документально.
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24.08.2020 14:37 Ответить
Ляпис Трубецкой, тоже артист как и наш...
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24.08.2020 14:57 Ответить
Артисти гарно кривляються на сцені, а державою та військами потрібно керувати досвідченими чиновниками.
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24.08.2020 15:04 Ответить
Тролі,У вас дах поїхав від наглості ?
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24.08.2020 22:07 Ответить
Зверніть увагу.. новозареєстрований,але "прожьонний троль" Ігорьок...
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Если верить модной нынче конспирологии, то российские полит.технологи специально сливают Лукашенко. Именно для этих целей создавались Ябатьки, над которыми смеялись все, для этого появилось видео в стиле Африканского Диктатора с АК-74У, которое отсылает к Кадафи, Хусейну и герою Саши Барон Коэна из одноименного фильма , поэтому такая нелепая пропаганда по Б.Т с очевидными ошибками даже в названии страны. Привезенные Российские полит. технологи делают это специально, чтобы Шкловский Рэмбо стал токсичным и нерукопожатным для запада и был вынужден либо уступить свой трон более приемлимому для Москвы человеку , либо быть более сговорчивым и , сохранив свой пост, пойти на любые уступки в будущем. Сам же "самоизбранный" , судя по всему, не понимает, что советчики из Москвы его не спасают , а топят, и с удовольствием примеряет на себя образ "*********" из любимых фильмов юности. К тому же вызов был брошен самим Чаком Норрисом, как не ответить. Вторая цель Москвы, внести раскол в общество на основе языка, флага, религии и чего угодно. Здесь задача сложнее, так как общество достаточно монолитно и все эти проблемы, очевидно, искуственны и надуманны. Делается эта "Донбассизация" Беларуси для осуществления возможного крымского сценария в будущем, но это запасной вариант и не рассматривается Москвой серьезно. Трудятся на этой ниве ,не покладая мышки, Пригоженские тролли, что стало очень заметно по соц.сетям. Сам же Крутой Уокер из Александрии разыгрывает карту мнимой внешней угрозы, поднимая звенья боевых вертолетов Ми-24 против вторгнувшейся в воздушное пространство страны эскадрильи воздушных шариков , а также передеслоцирует войска в район Гродно в направлении "Лязгающих гусениц танков Нато". Эта нехитрая задумка нужна для того, чтобы отвлечь проституток и наркоманов от формирования Гражданского общества и иметь формальный повод запросить российской помощи в рамках ОДКБ. Правда для этого нужна еще и небольшая провокация на границе, но переодеть 10 омоновцев в форму Нато и атаковать самих себя не составит труда, к тому же можно воспользоваться опытом 39-го года. Но Москва, вроде как, участвовать в такой авантюре не хочет. Как бы странно это не звучало, Москва не против некоторой демократизации Беларуси, главное чтобы геополитически страна оставалась с Россией. Примерно такие же изменения уже произошли в Армении, Молдове и Кыргыстане, которые, получив некоторые демократические свободы остались с Москвой, и пока вся эта закулисная пьеса разыгрывается, нас отвлекают разговорами о видах колючей проволоки вокруг президентского дворца, и о том, можно ли ребенку ходить с автоматом . Вот такая вот конспирология.

P.S.

Фактор нахождения в стране бывшего диктатора Бакиева тоже не нужно сбрасывать со счетов, ведь если бежать куда-то вместе, то можно даже немного сэкономить.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B?__eep__=6&__cft__[0]=AZXqrpU9wF-R_MxnEoL-czNn43nS-Q3YYx5Cj7Pk7jYixbMe-KLvUXFwNVgdbj_hBOI5n38kKwLMwZwhkK1oq8rCBw4kJgtnaEytHpE953UIEvUg5IjALUZ1WudkX0B3coZ05OyOcRFq7O2hQl0qTcPb1YaWtrLpDW0-g5lTqqrjrQ&__tn__=R]-R #беларусьмечты
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24.08.2020 22:10 Ответить
путін скине Лукашенка, саме путін і розпочав всю цю історію антилукашенківською пропагандою на російських телеканалах, які транслюються в Білорусі, фінансуванням білоруської опозиції - раптом власник рекламної студії Компас Продакшн Тихановський почав їздити по Білорусі і знімати тупі критичні ролики проти Лукашенка і робив він це системно. Тепер, коли Тихановського посадили, путін змусив його дружину Тихановську йти в Президенти, бо гроші вже вкладені в розкрутку і потрібно додавлювати Лукашенка. А почалась вся ця демократизація Білорусі російськими телеканалами з відмови Лукашенка входити в склад росії, що поставило хрест на ідеях путіна обиратись в Президенти об'єднаної держави Білорусі та росії і прийшлось терміново міняти конституцію росії, що ледве не закінчилось народними бунтами в росії! Тепер путін не пробачить Лукашенку зради і вб'є Лукашенка.
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25.08.2020 11:06 Ответить
Прийдеться і з Білоруссю кордон зміцнювати.
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24.08.2020 13:52 Ответить
россия услышит кулебу и одумается
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24.08.2020 14:31 Ответить
Чем больше на РАБссию сядет Сирий Ливий Венесуэлов Хабаровских Краев и прочего дерьма,тем сильнее БЫДЛО Мавзолейное...
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24.08.2020 13:52 Ответить
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9586
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24.08.2020 13:59 Ответить
новый образ....еще лет на 20
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24.08.2020 14:33 Ответить
Ляпис Трубецкой - заслуженный артист Украины.
Чуть раньше Зельц сделал покойного Кузьму Скрябина Героем Украины.
Сильно удивлюсь, если 95 квартал не сделают героями небесной сотни, Ройтбурда - маэстро церемоний.
А ВЕРКЕ СЕРДЮЧКЕ - МАРШАЛА КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК. И наградной лазер.
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24.08.2020 14:00 Ответить
Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8139
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24.08.2020 14:07 Ответить
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1998
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24.08.2020 14:01 Ответить
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 819Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 21Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2015
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24.08.2020 14:03 Ответить
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24.08.2020 14:30 Ответить
Лукашенке и Путлеру надо присвоить звание ХЕРой РАБссии...а Димке Сикелеву заслуженный идиот Украины
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24.08.2020 14:03 Ответить
Джохар Дудаев.1995 год.Ютьюб.
РАБссия сдохнет,когда взойдет УКРАИНСКОЕ СОЛНЦЕ!!!!
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24.08.2020 14:06 Ответить
Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1468Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6499
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24.08.2020 14:07 Ответить
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины/ Прозревшему на шестом году войны Кулебе -поздравление.
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24.08.2020 14:07 Ответить
Оно по факту неизбежно ни при ослабленном, лишенным полностью легитимности внутри страны и за рубежом и по факту попавшего в полную зависимость Лукашенко, ни при "постановочных лидерах оппозиции" Бабарыко, Цепкало и слабой случайной женщины Тихановской.. Ни при варианте установки власти силовиков.. Хорошо бы что бы это было не так.. Но увы.. Украина не Россия но и Беларусь не Украина. ( политически там все зачищено в течении больше чем 25 лет до состояния асфальта, а народ сам по себе изменений хочет но реально возглавить все это не кому, в добавок нужно учитывать и войска РФ на территории Беларуси, ее полную экономическую, финансовую и политическую зависимость от соседа. Плюс мощные силовые структуры и гос аппарат который построен либо на верности Лукашенко ( пока он в кресле) либо на верности Кремлю.
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24.08.2020 14:08 Ответить
Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4781
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24.08.2020 14:09 Ответить
Ты ба.
Некоторые зебилы начинают что то подозревать.
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24.08.2020 14:09 Ответить
та вряд ли он зебил .просто кому то надо зелины ляпсусы смягчать и нивелировать...пока не придет пора его менять
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24.08.2020 14:18 Ответить
Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7274Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6906
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24.08.2020 14:11 Ответить
Хватит сувать свою морду в дела соседнего государства. Правильно вам МИД Беларуси ответил.
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24.08.2020 14:17 Ответить
вот и не суй...для начала в украинские дела.
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24.08.2020 14:19 Ответить
Воно прилізло на сайт вільної країни вигавкаться тут про вялічіє рашастана.
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24.08.2020 14:24 Ответить
Ну а ты какого хера тут,советчик? Ты какого хера суешь свою морду в дела Украины.
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24.08.2020 17:23 Ответить
А с чего ты взял что меня интересуют дела в Мозамбике или Белоруси?Каждый баран выбирает себе удобный колхоз им.товарища Джугашвили или чЛЕНИНА
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24.08.2020 14:21 Ответить
У нас 5 областей граничат с рашкой,а Одесса граничит с рашкинским гибридом.Больше границ с врагом нам не надо,сказал Кулеба.Абсолютно адекватно.Против только соевая вонь.
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24.08.2020 14:26 Ответить
Гопников Мавзолея и плешивого КГБшного МУДАКА вылечит Султан Эрдоган...Осталось совсем недолго...Терпите..быдло кремлевское...
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24.08.2020 14:29 Ответить
Какое укрепление? Сябростан уже лет 10 как полностью продан с потрохами в *********.
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24.08.2020 14:32 Ответить
"Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба" -цікаво,а зміцнення позицій українців у самій Україні відповідає інтересам "української " влади ,Росії чи Білорусії ?
Цікаво дізнатись що б відповів цей КУЛя в ***!
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24.08.2020 14:41 Ответить
Где там РФ ещё не укрепилась?
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24.08.2020 15:18 Ответить
Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9996Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6753Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9504Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5477
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24.08.2020 15:22 Ответить
 
 