Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в понедельник в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина заинтересована в независимой, демократической Беларуси. И поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что эта часть границы будет оставаться для нашей страны безопасной и дружественной", - заявил Кулеба.

Он также отметил, что не сравнивал бы Революцию Достоинства, состоявшуюся в Украине в 2014 году, и нынешние события в Беларуси.

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"Внешне они могут казаться подобными, но между ними есть одно фундаментальное различие - в 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского, это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но сейчас в Беларуси не идет речь о выборе движения этой страны", - сказал глава МИД.

По его словам, Украина почувствовала настоящую поддержку Запада уже после Революции Достоинства.

"В ходе Майдана и Революции Достоинства мы чувствовали политическую поддержку, чувствовали заявления, которые звучали с Запада, но по-настоящему машина поддержки развернулась после того, как было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - сказал Кулеба.

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По его мнению, прежде всего выбор должен сделать белорусский народ, и уже на основе этого выбора Европейский Союз будет принимать решение о том, как в дальнейшем поддерживать Беларусь.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.